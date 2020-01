Kampen om EM-biljetterna börjar i Qatar

DOHA. Om fyra månader presenterar Janne Andersson EM-truppen. Till stora delar är den given, men Marcus Danielson får inte många chanser att glänsa i Blågult och då är varje minut viktig.

Sverige drar i gång landslagsåret torsdag kväll. Då väntar Moldavien och Janne Andersson satsar på en hel rad debutanter: Dino Islamovic, Anel Ahmedhodzic, Gustav Berggren, Jesper Karlsson och Darijan Bojanic. Vilket på sitt sätt är spännande.

Samtidigt är det en viktig match för framför allt två spelare: Marcus Danielson och Jordan Larsson. Duon får här starta en landskamp och för dem handlar det om att greppa halmstrået att få åka till EM i sommar. Framför allt är det långt borta för Larsson, men chansen finns där alltid.

Det är likadant för Muamer Tanovic som får möjligheten att starta på söndag, mot Kosovo. Hammarby-spelaren måste där ta vara på möjligheten när han får en startplats och verkligen ge rätt signaler till förbundskaptenen. Att Tankovic är rätt alternativ bakom Emil Forsberg på vänsterkanten.

Det är dryga fyra månader till Janne Andersson presenterar EM-truppen och ytterligare en månad till att Sverige inleder EM 2020 med att möta Spanien i Bilbao. Fram till dess kan det hända mycket. Spelare kan bli skadade och det kan öppnas luckor i truppen och då gäller det att ha visat vad man kan när ersättarna ska plockas in.

Efter matcherna mot Moldavien och Kosovo här i Qatar väntar två träningsmatcher i mars. Dels ska Sverige möta Ryssland på Friends Arena, dels blir det en bortamatch mot ännu okänt motstånd. Så det är inte mycket speltid för dem som vill imponera på förbundskaptenen och har man otur så blir inte förutsättningarna de bästa när det är dags.

Sverige mötte Rumänien borta i mars 2018 i en av två träningsmatcher innan man skulle ta ut VM-truppen. Kanske var det där Ken Semas VM-chans försvann? För det var inte lätt att visa vad man kunde på en regnsjuk plan på en nybyggd arena där matchen i det närmaste var bortkastad.

När det handlar om Danielson, Tankovic och Jordan Larsson är det inte ens säkert att de får chansen att vara med i landslaget i mars. Då är det möjligt att Janne Andersson vill ta in andra för att ha breddat bilden kring alternativ. Därför är insatserna i Qatar viktiga om de vill öka på sannolikheten för att komma med.

Historiskt sett finns en del spelare som gjort det bra på vinterturnéer och sedan fått följa med på mästerskap. Någon som minns Kalle Svensson? Blåvitt-backen var rätt stark 2006 i Saudiarabien och Abu Dhabi och fick följa med till VM i Tyskland när en del andra spelare föll i från av olika skäl.

Emir Kujovic och Patrik Carlgren var bägge med i Abu Dhabi 2016 och fick sedan hänga med till EM i Frankrike. Pär Hansson tog sig in i EM-truppen 2012 och hade gjort ett par januariturnéer. Eller så finns Fredrik Stoor som var vass i Costa Rica och i USA och sedan spelade från start i EM 2008.

Av de tre som är närmast EM-truppen i det landslag som är i Qatar så är Danielson den som ligger bäst till. Ett extra plus är att han kan vara ett alternativ som högerback och det an väga över när Janne Andersson och Peter Wettergren funderar på om det ska vara fyra eller fem mittbackar.

Muamer Tankovic är nära EM-truppen men det är inte lätt att forcera sig in som ytter med många konkurrenter och där Dejan Kulusevski skruvat upp kampen. Jordan Larsson måste hålla uppe formen i Spartak Moskva för att kunna trycka sig in i EM-truppen och samtidigt måste några av konkurrenterna falla från.

Att både Danielson och Tankovic varit med under hösten är naturligtvis ett plus, men förbundskapten Andersson utökade trupperna till både 24 och 25 spelare vid samlingarna och till EM är det bara 23 spelare. Så det blir en del spelare som varit med mycket som kommer att få följa EM från semesterstolen.

Förbundskapten Andersson var ärlig om att konkurrensen är hårdare till EM-truppen än den var till VM-truppen 2018. Och då vet vi efter tre och ett halvt år med Janne Andersson att det blir oftast de gamla vanliga som får åka på mästerskap. Fast det är klart att Larsson, Tankovic och Danielson vill känna att de gjorde allt för att nå EM-truppen, oavsett hur det slutar.

Moldaviens landslag på plats i Qatar består till hälften av spelare från landets “riktiga landslag”. Det moldaviska landslaget spelade förvisso jämnt med både Frankrike och Island i EM-kvalet men förlorade mot Andorra (!) och blev sist i kvalgruppen och man är rankat 175:a i världen.

Den inhemska ligan spelas vår-höst precis som den svenska och börjar om längre fram i vår. Därför kan man få med en del landslagsspelare från den inhemska ligan. Förre Hammarby-backen Igor Armas är numera i rumänska Voluntari så han lär inte komma till spel.

Moldavien-Sverige har avspark 20:00 lokal qatarisk tid och 18:00 svensk tid. Sändningen av matchen börjar 17:45 och den går att se via C More och Sportkanalen. Om man befinner sig i Doha och vill se matchen så spelas den på Hamad bin Khalifa Stadium.

Det var rätt uppenbart att Janne Andersson, som är flygrädd, inte hade koll på att Qatar Airways endast får flyga över Iran på grund av emiratets konflikt med grannländer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Bahrain. Det var inte en uppgift som gladde honom.

Klart att landslaget befinner sig i en bubbla i Doha där tiden går ut till att träna, nöta teori och sedan hänga på hotellet med egen strand. Så det är givetvis förståeligt att vad som sker i regionen inte står högst upp på dagordningen och dessutom förlitar man sig på ambassaden och säkerhetsansvarige Janne Gustavsson.

Det är väl som Häckens Gustav Berggren konstaterade: “Mina föräldrar är mer oroliga än vad jag är.” Samtidigt är det speciellt läge för Sverige att vara på läger i Qatar som lyckas med konststycket att vara på god fot med både Iran och USA som har en stor flygbas i landet.

