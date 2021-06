I dag kan Norge skaka om fotbollsvärlden

GÖTEBORG. Norge missade EM och dess stjärnor är på semester. Ändå kan landet skaka om fotbollsvärlden om man bojkottar VM i Qatar.

EM pågår för fullt och under söndagen börjar tredje gruppspelsomgången. Det är fortfarande många lag som har chansen att ta sig vidare när de sista matcherna i gruppspelet spelas söndag till onsdag. Även om det funnits några svaga matcher så har det varit mycket underhållning och dramatik.

Få tänker väl på norsk fotboll i det här läget förutom att man kanske följer Erling Haaland på semester. Norge missade EM efter förlust i playoffsemifinal mot Serbien som sedan åkte ut mot Skottland. Men bland de bestämmande i fotbollsvärlden riktar nog många blickarna mot Norge under söndagen.

Vid 12:00 under söndagen samlas norsk fotboll digitalt för ett extrainsatt fotbollsting. På dagordningen finns en punkt: ska Norge bojkotta VM i Qatar 2022 eller inte? Närmare 500 klubbar är anmälda mot vanliga 2-300 hundra och det kan bli dramatiskt.

Vill man följa händelseförloppet så går det via länken här. Ända sedan tidigt i våras har det varit ett inflammerat debattklimat i Norge. Bakgrunden var en rapport i Guardian i slutet av februari om att 6 500 gästarbetare dött i Qatar sedan emiratet fick VM. Då var elitklubben Tromsö först ut att kräva att Norge bojkottar VM.

Efter det har en rad storklubbar följt efter styrda av sina medlemmar och supportrar som vill se handling mot Qatars sportswashing. På andra sidan står det norska fotbollsförbundet som hävdar att man kan agera på annat sätt likt Sverige och att en eventuell bojkott kommer att slå ekonomiskt mot norsk fotboll.

Norge har under sina nye förbundskapten Ståle Solbakken inlett VM-kvalet med segrar mot Montenegro och Gibraltar men fick rejält med stryk borta mot Turkiet och i gruppen ingår även Nederländerna och Lettland. Så det är långt i från säkert att man ens har en chans att nå sitt första mästerskap sedan EM 2000.

Om nu Martin Ödegaard, Erling Haaland och de andra inte gjort jätteavtryck på planen så väckte man uppmärksamhet under VM-kvalen i mars när man bar t-shirts med budskap kring mänskliga rättigheter och fick en del andra landslag att följa med. Det ska sägas att budskapen var luddiga men spelarna och Solbakken hade talat om Qatar så det blev tydligt.

Frågan är nu om norsk fotboll säger nej till att delta? Och vad som händer då med det pågående VM-kvalet? Och straffas man av Fifa? Av sponsorer? Det norska förbundet har gått hårt fram i Norge för att få stöd och hålla klubbarna i linje. Den här typen av organisationer är ofta toppstyrda och med en kombination av morötter och piska brukar man få sin vilja igenom.

Tidningen VG har kollat med en hel del breddklubbar och där finns det stöd för att rösta nej till bojkott av VM i Qatar, men det är knappast statistiskt säkrat. Norska TV2 har kollat med toppklubbarna och även där verkar motståndet mot en boojkott vara rejält. I eftermiddag vet vi.

Klart är att frågan om Qatars inflytande börjar både uppmärksammas och diskuteras mer och mer i Europas fotboll. I Uefas exekutivkommitté sitter sedan några år den mäktige qatariern Nasser Al-Khelaifi som leder Paris SG och även sportkanalen Bein Sports.

Att han fortsatt är brottsmisstänkt för mutor vid köp av rättigheter är inget man bryr sig om utan han har stärkt sin position under våren när PSG stod utanför försöket att skapa en superliga och han är nu bas för ECA som är de mäktiga klubbarnas sammanslutning.

Uefa har även tagit in Qatar Airways som sponsor av EM 2020 och organisationen flög ner EM-pokalen till Doha inför EM vilket en del reagerat på. Bland annat fick man stänga ner kommentarer på flygbolagets sociala medier där man förevisade pokalen.

Inte utan att man undrar vad Karl-Erik Nilsson tänker? Han har som SvFF-bas varit med och skrivit ett par protestbrev till Fifa gällande VM i Qatar och gästarbetares rättigheter. Nu är han som Uefas förste vicepresident med och lånar ut EM-pokalen i utbyte mot pengar från Qatar.

Karl-Erik Nilsson är onekligen skicklig på att spela spelet. Men man måste nog vara gammalt kommunalråd som lärt sig alla tricks under åren för att klara en sådan quick-step utan att rodna.

***

Två spelare och en assisterande förbundskapten på podiet under lördagen. Två spelare under söndagen. Sveriges stängda landslag fortsätter att stänga in sig och har mer än halverat tillgången efter VM-framgången 2018. Då har vi journalister ombetts att komma med feedback och både önskat fler spelare och Dejan Kulusevski, men icke.

Skrev om den trist utvecklingen tidigare i veckan som bara accelererat sedan förbundet rekryterat en del avpolleterade tjänstemän från den S-märkta regeringen. Snart borde redaktionerna gå ihop och agera på något sätt.

Förstår inte heller att Janne Andersson och Peter Wettergren som utåt talar om vikten av öppenhet accepterar denna utveckling? Eller så är de med på att stänga till och låtsas bara att värna om öppenhet?

***

Ni följer väl podcasten Fotbollskanalen On Tour som kommer dagligen fram till att Sveriges EM är över. Förhoppningsvis blir sista avsnittet från London 12 juli som är dagen efter EM-finalen, men det återstår att se.

Haka på mig, Martin Petersson och Andreas Sundberg och lyssna på när vi punktmarkerar Sverige och är era boots-on-the-ground kring landslaget. Kom med frågor och inspel som vi tar upp i podden. Här kan du lyssna på söndagens avsnitt där vi pratar om att antalet varningar kan avgöra Sveriges EM-öde.

***

Apropå fullsatta läktare i Budapest som är lätta att hylla efter en lång tid utan den inramningen. Känns cyniskt att regimen Orban verkar strunta i smittspridningen av corona för en fotbollsfest som stärker en politisk utveckling som är mörk. Lägg till det att Uefa nu “hotar” London med att flytta slutveckan av EM med semifinaler och final om inte myndigheterna öppnar upp läktarna på Wembley som man tidigare utlovat.

***

Polen tog alltså poäng mot ett blekt Spanien i Sevilla. Därmed är det öppen kamp inför onsdagens avslutning i den svenska EM-gruppen. Sverige blir garanterat trea i grupp E, även vid förlust mot polackerna, och allt talar för att man blir en av de fyra bästa grupptreorna som når åttondelsfinal. Sannolikheten ligger på 99,95 procent.

Men visst hade det varit skönare att spela mot ett redan avsågat Polen än ett landslag som får tillbaka avstängde Grzegorz Krychowiak och känner hopp efter en stark poäng borta och en resning efter förlusten mot Slovakien. Polsk seger mot Sverige ger en garanterad andraplats i gruppen. Det blir ett drama på onsdag kväll.

Även om Sverige lär få reda på läget kring grupptrean innan onsdagens avspark är det en enorm skillnad på placeringarnas värde. Tänk att som grupptrea ställas mot en gruppetta som Belgien i Sevilla nästa söndag eller att som grupptvåa kanske få Tjeckien i Köpenhamn eller att som gruppetta få en grupptrea nästa tisdag i Glasgow.

Ju bättre placering ju mer vilotid får man och match mot sämre motstånd. Sverige leder gruppen och vid vinst mot Polen så får man en grupptrea i Glasgow med möjlighet att få spela kvartsfinal i Rom. Både Janne Andersson och Peter Wettergren har sagt att man vill vinna gruppen och då har man ett drömläge inför onsdagens match i S:t Petersburg.

***

Kan någon förklara för mig hur SVT kan förbjuda sina medarbetare från att använda Tiktok och samtidigt tar den reklamfria statliga televisionen in reklam från den kinesiska appen under EM? Det som är farligt för den egna verksamheten är okej att göra reklam för…