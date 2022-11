Vem har varit årets…

Viktor Elm

Snart avgörs det även om det är Öster eller Varberg som spelar allsvenskt nästa säsong. Jag tror att Varberg är så pass mentalt starka att de klarar att hantera den press som faktiskt ligger på deras axlar. Man vet ju att det är svårt att ta sig upp igen om man trillar ur.

När vi kvalade två år i rad kände jag en enorm press. Kalmar är ett lag som har legat länge i Allsvenskan och man ville ju absolut inte tillhöra det gänget som spelade föreningen ur högsta serien. Mitt knä var sargat och i slutet på säsongerna var det alltid extra dåligt. Jag kände en enorm stress över att kanske inte kunna göra mitt bästa i dubbelmötena med först Brage och sen Jönköping Södra. Samtidigt pressade tränarna på och ville att jag skulle ta sprutor och smärtlindring för att kunna spela. Sällan har jag mått så dåligt som en innan de matcherna. Sällan har jag mått så bra efter de matcherna. För båda gångerna lyckades vi hålla oss kvar. Jag spelade 2,5 match av de fyra matcherna som spelades. Så samtidigt som jag mådde skit fysiskt och till viss del psykiskt så gjorde jag mer än vad jag egentligen kunde för att hålla KFF kvar i Allsvenskan. Jag är stolt över att jag försökte. Jag är stolt över att vi lyckades. Men gud vad dum man är ibland när man sätter sin hälsa på spel för att jaga efter en boll.

Nu tänker jag att jag ska försöka mig på en liten summering av årets allsvenska i form av olika “årets¨-kategorier. Till exempel årets mål och årets hyllning. Under två olika inlägg summerar jag och tycker till om årets många prestationer. I detta inlägg nominerar jag och utser vinnare i fem av mig valda kategorier. Nästa vecka utser jag: Årets Mittfältare, TIFO, Anfallare, MVP, Flopp och Tränare. Dessutom får ni hela mitt ÅRETS LAG.

Agree or disagree. Hur som helst, håll till godo.

ÅRETS MÅL – de nominerade är:

Marcus Antonsson – soloräden mot Sirius borta en är en uppvisning av en spelare som har osat självförtroende under hela säsongen. Några finter senare och några motspelare i korvkiosken renderade i ett enkelt och kyligt avslut.

Jacob Ortmark – den där cykelsparken som alla drömmer om att göra i skarpt läge ger Ortmark en given plats bland mina nominerade. Bollen kommer utan fart vilket gör det enklare att träffa rätt men svårare att ge bollen just den hastighet den behöver. Smidigt och elegant cyklar han in ett konstmål i Sundsvall.

Victor Edvardsen – trots att målet gjordes i Europa-spelet försvinner det inte från min näthinna. Låååååångskott. Bra uppfattat. Bra tekniskt utfört. Inte sällan blir tillslaget stressat när man väl ser möjligheten att skjuta från så långt avstånd. Victor träffade perfekt.

ÅRETS HYLLNING – de nominerade är:

Jonathan Levi – Levis hyllning av Malmö FF i juli var helt…felaktig. Han trodde på SM-guld men fick bara en 7:e plats och en sparkad tränare. Jag vill dock hylla Levi för att han bjuder på sig själv och för att han är en bra fotbollsspelare.

Forrest Lasso – hyllas man inte av någon annan så kan man ju hylla sig själv. Trots otaliga mål i baken valde Sundsvalls mittback att hylla sina egna prestationer och därmed indirekt nedvärdera sina kamrater. Smart och effektivt när man sysslar med lagsport.

IFK Värnamos storsponsor – med ett hejdundrande fyrverkeri hyllade sponsorn…Kalmar FF? KFF tog tre poäng på Finnvedsvallen och en oerhört märklig scen utspelade sig. Sällan har det smällt så mycket för så lite.

ÅRETS MÅLVAKT – de nominerade är:

Ricardo Friedrich – han har förhindrat ett antal givna mål. Har har underhållit och lett Kalmar till en imponerande 4:e plats. En stark debutsäsong som innehöll 14 hållna nollor!

Warner Hahn – Ett succéförvärv som inte bara agerat med pondus utan han har faktiskt räddat bollar. Stor men smidig (vilket inte alltid rimmar) och har gett IFK en stabilitet bakåt och några extra poäng.

Kristoffer Nordfeldt – I grund och botten Allsvenskans bästa målvakt. Har allt som en bra målvakt behöver och hans prestationer ger alltid övriga spelare en trygghet. Klassmålvakt!

ÅRETS BRÅKSTAKAR – de nominerade är:

Alexander Jeremejeff – Bajs hit. Bajs dit. Genom ett klassiskt storebrorsknep lurade han “lillebror” Guidetti rakt i fällan. Tryck där det svider som mest när det svider som mest. Löjligt och vidrigt men effektivt.

John Guidetti – Jag tror inte han lärt sig orden han med omsorg valde i bråket med Jeremejeff i Paolo Coelho’s Alkemisten. Men han vet hur man förstärker ett bråk på bästa sätt. Löjligt och bebisaktigt.

Djurgårds- & AIK-supportrar – bengaltennis kommer möjligen in i SAOL. Eller inte. Fotboll är en familjesport. Fotboll är inte bara för vuxna idioter som vill starta bråk. Usch!

ÅRETS BACK – de nominerade är:

Lars Saetra – 14 hållna nollor och ett mer än imponerande försvarsspel. Bra försvarsspel. Farlig på offensiva fasta och han har utvecklat ett imponerande passningsspel.

Even Hovland – Pondusen och vinnarskallen har varit guld värd för Häcken. Har utsatts för svåra situationer men löst det mesta med bravur. Brytningssäker, följsam och stark.

Isak Hien – Årets utropstecken bland allsvenska försvarare. En halv kanonsäsong ledde till ett proffskontrakt i Italien. Ekdal var snäppet bättre med Hien jämte sig. En fin kvalitet att ha är att kunna göra andra bättre.

VINNARE ÄR:

Årets mål: Jacob Ortmark – alla drömmer om att få göra en bicacleta i mål. Och som han gjorde det. Underbart! Grattis Jacob!

Årets hyllning: Forrest Lasso – imponerande att man kan hylla sig själv på ett vis som är bortom all förnuft. Grattis Forrest!

Årets målvakt: Ricardo Friedrich – underhållande och målräddande. En kanonmålvakt som har betytt väldigt mycket för KFFs defensiv. Grattis Ricardo.

Årets bråkstake: Trumvirvel…………………Djurgårds- & AIK-supportrar. En mer idiotisk grej får man leta efter. Porta de inblandade från all fotboll framöver. Grattis säger jag till alla dessa supportrar på ett nedvärderande sätt.

Årets back: Här är det så jämt ända ner till 5-6 platsen på min lista. Men när allt slås samman anser jag att Isak Hien var den som imponerade mest. Kom från ingenstans och blev bäst i laget. Mål framåt och mer än solid bakåt. Grattis Isak!

Håll det snyggt i kommentarerna och kom gärna med egna förslag på vem ni tycker borde ha vunnit mina kategorier.

// Viktor