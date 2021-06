Eriksen föll ihop på planen - matchen avbruten

Det var i slutminuterna av den första halvleken mellan Danmark och Finland på Parken i Köpenhamn som den danske mittfältaren Christian Eriksen plötsligt föll ihop på planen, utan kontakt med någon motspelare.

Sjukvårdspersonal tog sig snabbt in på planen för att behandla Eriksen. Flera av spelarna på planen sågs märkbart skakade över situationen. Efter att ha fått behandling på planen, där han till synes fick ta emot hjärt- och lungräddning, bars Eriksen efter en längre tid sedan ut av medicinsk personal.

Ännu är det oklart vad som hänt Eriksen och hur hans tillstånd är. Uefa meddelar på twitter att matchen är avbruten på grund av en medicinsk akut situation.

Texten uppdateras.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.