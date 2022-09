Lundh: Beundrar Jordan Larsson som orkat ta sig hela vägen till eliten

Helgens måste

Premiären för säsong två av Tunna blå linjen. Se mer av Spelskandalen vars första avsnitt jag uppskattade.

Helgens avstå

Premier League.

Veckans bra för svensk fotboll

Djurgården var på väg att slarva bort möjligheten att slå Molde men Joel Asoro revanscherade sig från passningen som ledde till norsk kvittering och tryckte in 3-2. Härligt med att svenskt lag som tar poäng, stärker ranking och tar hem pengar.

Veckans krav

Oavsett vem som styr Sverige är det givet att idrotten måste uppgraderas när det handlar om att tas på allvar. Modellen där RF ska vara en slags myndighet är förlegad. Det är rätt obegripligt att idrotten knappt syntes i valrörelsen – en procent av de närmare 70 000 artiklarna som skrevs under året före valet behandlade idrott – och det särskilt med tanke på att idrotten i många fall har en del lösningar kring de problem som präglade valrörelsen. Från kriminalitet, skola, hälsa till integration. Skrev en krönika i Dagens Industri om att idrotten är en av förlorarna i det svenska valet.

Önskar att någon politiker tar den på allvar. Om det nu är så bra att idrotten inte har en minister kan vi väl prova en mandatperiod när kulturen snurrar runt mellan departement och så kan vi ha en idrottsminister.

Veckans genrep

VM:s finalarena invigdes i förra veckan i Lusail utanför Doha. Genrepet gick inte bra och till och med qatarisk press var kritisk mot bristerna. Två månader kvar att åtgärda problematiken.

Veckans är glaset halvfullt eller halvtomt

Malmö FF förlorade ånyo i Europa League. Klubben har tappat i allsvenskan även segern mot IFK Norrköping var viktig. Tänk att MFF vunnit cupen och nått Europa League samt sålt spelare för över 100 miljoner kronor och ändå är det lynchstämning. Vilka klubbar hade inte önskat sig en sådan säsong? Ändå går det att gilla viljan att MFF ska klara av ännu bättre prestationer och hitta rätt med både värvningar och tränarrekryteringar. Det blir spännande att se om det blir några följder för den ansvariga styrelsen.

Veckans moderna fotboll

Saudiarabien har erbjudit Serie A 1,4 miljarder kronor för att spela Supercoppa på plats i landet i sex år. Man har redan spelat några av matcherna i landet enligt ett tidigare avtal. Dessutom ska man bygga ut det till en miniturnering med fyra lag, vilket La Liga redan har. Ovanpå det öppnar Serie A kontor i Abu Dhabi.

Veckans dubbelmoral och inslagna öppna dörr

Peter Reinebo är verksamhetschef för SOK (Sveriges olympiska kommitté) och i veckan kritiserade han Henrik Stenson för att han skiftat till LIV Golf. Enligt Reinebo är det ett engagemang som inte stämmer hans egen värdegrund och inte heller med SOK:s värdegrund. En sak är vad Peter Reinebo har för egen värdegrund, men hur det kan strida mot SOK som skickade en OS-trupp till Peking tidigare 2022 är svårt att förstå. Har Peter Reinebo helt missat alla brister som finns i Kina kring mänskliga rättigheter, fri press, demokrati och så vidare? Henrik Stenson kan möjligen inte spela OS i Paris 2024.

Veckans comeback

Fotbollskanalen On Tour är tillbaka för samlingen där Sverige möter Serbien och Slovenien i Nations League. Här är avsnittet efter att Janne Andersson tog ut truppen. Vi kör på från och med måndag och fram till påföljande onsdag.

Veckans dokumentärmakare

Tysklands herrlandslag satsar på Amazon-dokumentär. Inför och under höstens VM i Qatar kommer tyska landslaget att följas av kameror. Det är Amazon som gör en dokumentär om landslaget som tar avstamp i VM-floppen 2018 och följer laget över EM förra sommaren och fram till VM i Qatar är över. Det blir en i raden i serien All or nothing och sex avsnitt ska visas våren 2023.

Veckans läsarbrev

Har en fundering kring Damallsvenskan sista omgång. Varje år så är det spelordnigsmöte för samtliga lag i Förbundsserierna i januari månad. Nu när kl. "är fem i tolv " så vaknar föreningarna upp om att vi kan inte spela på en fredag. Min fråga är, hur tänker EFD! När det pratas om att vi ska höja damfotbollen så måste man "tänka till " innan man börjar diskutera detta i augusti/september. Detta visar hur seriöst EFD arbetar med svensk Damfotboll. Det måste och har alltid varit så att personer som kan idrotten ska arbeta med annars har du ingen känsla. Rune

Svar: Som tur var ändrade sig förbundet efter att supportrar tryckt på. EFD har väl ett avtal med Viaplay som säkert ville ha matcherna en fredag kväll för att vara ensamma.

Veckans noll bollsinne

Bosnien ska möta Ryssland borta i en landskamp och det är svårt att fatta det bosniska förbundet. Ovanpå det avstår Uefa från att ingripa med hänvisning till att man inte har med träningsmatcher att göra.

Veckans orgiebetalning

Spanska fotbollsförbundets stabschef erkänner nu att han betalat för orgier med förbundets pengar. Förbundets ordförande Luis Rubiales anställde sin farbror Juan Rubiales som stabschef och det är nu han som golar. Sedan tidigare är Luis Rubiales under tryck efter avlyssningar läckt ut och att farbrorn pratat med myndigheterna gör läget ansträngt.

Veckans lyssning

Washington Posts podd The Journal om David Zaslav. Amerikanen är ny chef för ihopslagna Warner och Discovery och går hårt fram när koncernen ska spara över 30 miljarder kronor.

Veckans moderna fotboll II

Chelseas nya ägare Todd Boehly vill se en Allstar-match i Premier League. Nord mot syd. Det landade inte väl i England.

Veckans Janne Andersson-glädje

Kristoffer Olsson briljerade när Midtjylland slog Lazio och hyllades av dansk press. En mittfältare som landslaget behöver.

Veckans trend

Nyhetsbrev. Offside drog i gång tidigare i år och nu kommer även Sportbladet där Simon Bank, Frida Fagerlund och Marcus Leifby ska turas om att skriva. Guardians The Fiver har funnits i en massa år, men nu är det nyhetsbrev som gäller. Kanske helt rätt?

Veckans värvning

Norske journalisten Andreas Selliaas är klar för Everysport Media Group. Nu får han en möjlighet att leva på sin journalistik och därmed göra den bättre.

Veckans läsarbrev apropå krönika om Graham Potter

Hej Olof! Minns hur plågad Potter såg ut under Brightons dåliga period förra säsongen. Även om han pluggat social intelligens så är det något annat att lära av nederlag och tänka positivt när dåliga resultat inte får förekomma. Kanske kräver den här typen av utmaningar ett mått av narcissism? Om Potter lyckas kommer Chelsea att spela fotboll estetik som balett. Om inte, nåväl jag gläds åt att han har Ngolo Kanté att luta sig mot i svåra stunder. Med vänliga hälsningar, Danne

Hej Olof Potter lyckas och helt plötsligt vill vi svenskar ta åt oss äran när i själva verket hela hans utbildning och tankar som tränare/ledare formats i England (Östersund blev försökskaniner) Med tanke på Graham Potters framgångar tycker jag att det är dags att sätta fokus på den svenska tränarkåren. Svenska tränare är definitivt inte attraktiva på den internationella marknaden. Efter Svennis är det väl bara Lagerbäck som haft någon formsvacka framgång på den internationella arenan. I svensk fotboll är det också fler utländska än svenska tränare som gjort avtryck (Potter, Hodgson,Houghton, Hareide, Rösler m.fl) Varför misslyckas Sverige med få fram nytänkande, innovativa och framgångsrika tränare? Dålig utbildning/inte hängt med i fotbolls-och samhällsutveckling, förbundet fast i gamla spår, ? Gårdagens tränare utbildare morgondagens? Något är i varje fall riktigt fel! Borde vara något att skapa debatt kring/Jonas

Svar: Möjligt att det behövs ett inslag av narcissism, men vi får ge Potter chansen ett gäng matcher. Klart att svenska tränare har svårt och har haft svårt utanför Sveriges gränser med Sven-Göran Eriksson som stort undantag. Klart att förbundets inriktning kan upplevas som stelbent, men Sverige är ett litet fotbollsland och när man plockade Svennis hade han vunnit Uefa-cupen och han fick ett bättre jobb än vad dagens utlandsflyktade tränare får. Även om både Hodgson/Houghton samt Potter är utbildade i England var det Sverige som gav dem chansen. Utan Sverige är det osäkert om de fått liknande karriären.

Veckans ambassadör

Brian Laudrup jobbar för Dubai. Han ska lyfta emiratet och dess närhet till Qatar inför VM i november och december.

Veckans noll bollsinne II

Uefa sålde rättigheterna för Champions League till Ryssland och stoppade Sjachtar Donetsk från att bära en speciell tröja för att samla in intäkter till ukrainsk sjukvård och försvar. "Enligt tävlingsreglerna är det inte tillåtet att använda välgörenhetslogotyper när det är relaterat till politik", skrev Uefa som motiv och har samtidigt stängt av alla ryska klubblag och landslag från spel.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof. Ett simpelt önskemål. Tycker din helgkrönika är otroligt läsvärd, men hade uppskattat det otroligt mycket om du även kunde läsa in den och kanske lägga den i samma flöde som din podd. Inte helt olikt Pavlidis Headlines som också finns i båda formaten. Ciao Martin

Svar: Tack för förslag men tror det blir för bökigt i det här läget. Får fundera på om man kan få till det på något sätt.

Veckans låt

"Good Morning" Kanye West.

Veckans Leeds United

Ingen match mot Manchester United när polisbrist på grund av drottning Elizabeths bortgång stoppade den och ytterligare två matcher.

Veckans poddgäst

Hammarbys Edvin Kurtulus är gäst och talar om första säsongen i Hammarby, om varför det skar sig med Halmstads BK, om att ställas mot Erving Haaland i landslaget och jakten på SM-guld. Sedan tidigare finns över 350 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.