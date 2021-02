Lundh: En möjlig revolution är inom räckhåll för damerna

Helgens måste

Arsenal-Leeds. Fotbollssöndag Europa. Tunna blå linjen. Kalmar FF-Landskrona Bois.

Helgens avstå

En barrunda följt av nattklubbshäng.

Veckans öppna kamp om makten i svensk klubbfotboll

Valberedningen har sedan tidigare föreslagit Sirius Ove Sjöblom som ny Sef-ordförande efter Lars-Christer Olsson. En oerhört tung post i svensk fotboll då den rollen även ger en plats i SvFF-styrelsen. En del av storklubbarna var varken nöjda med informationen och delaktigheten i processen eller med valet av Sjöblom. De försökte få Jonas Eriksson att ställa upp som kandidat, men han tackade nej. Då var de flesta inne på att Ove Sjöblom skulle väljas, men efter ett synnerligen blekt framträdande på ett medlemsmöte i Sef kastade sig en del klubbledare på telefonerna. Nu har Jens T Andersson kastat sig in i striden efter att en del kontaktat honom, vilket vi skrev om tidigare under fredagen. Andersson ska ha ringt alla involverade, från valberedningens Leif Lindstrand till avgående Lars-Christer Olsson samt Sef-generalsekreteraren Mats Enquist. Dessutom ska han även ha kontaktat Ove Sjöblom och meddelat att han utmanar om att bli ny Sef-bas. Lägg till att han haft en träff med alla klubbar i superettan samt talat med många i allsvenskan. På många sätt uppfriskande för svensk klubbfotboll att Andersson ger sig in i kampen och därmed presenterar ett alternativ. Kanske stramar Sjöblom upp sin kandidatur och faktiskt tar fram en vision om vad han vill uträtta som Sef-bas. Något han inte kunde presentera på ett trovärdigt sätt i samband med medlemsmötet för ett par veckor sedan. Jens T Andersson har dessutom en helt annan erfarenhet av fotbollens värld och har haft en rad olika roller och även verkat en del utomlands. Samtidigt har Sjöblom erfarenhet av att vara ordförande till skillnad mot Andersson. Hur det går? Ja, det är svårtippat och det är som upplagt för en del fulspel. Tror att många aktar sig för att stödja kandidater öppet av risk för att de satsat på fel kandidat. Därför kan nog varken Andersson eller Sjöblom lita på klubbar som lovar en röst, men vill ligga lågt utåt på grund av känslighet.

Veckans moderna fotboll

Amerikanen som äger danska Sönderjyske köper nu även italienska Serie A-klubben Spezia. I stallet finns även en portugisisk klubb, vilket man kan läsa mer om här. Onekligen nya tider och antalet amerikaner i den italienska fotbollen fortsätter att öka.

Veckans turer i Frankrike

Det tar aldrig slut kring det havererade mediaavtalet kring den franska ligan. Där det försvunnit 4,5 miljader kronor bara den här säsongen. Lägg till att man avstod pengar när ligan avbröt säsongen våren 2020 och fått spela utan publik under ett år. Något som gör att förlusterna totalt sett är över tio miljarder kronor och nu vill man ha statligt stöd. Vi får väl se om de franska myndigheterna kliver in som räddare i nöden.

Veckans öppna brev

Alla organisationer i engelsk fotboll har gått samman och skrivit brev till Twitter och Facebook/Instagram. Mer från FA här. Allt för att stöta på sociala medie-jättarna kring hur de hanterar rasismen och trakasserierna av spelare och ledare som sker på olika plattformar.

Veckans rop på vargen som funkar

Storklubbarna i Europa har återigen hotat med en superliga och därmed fått Uefa att anpassa Champions League efter deras önskemål. Ännu är det inte beslutat men allt lutar åt att det blir lättare för giganterna att få vara med i Champions League och dessutom utökar man gruppspelet och även slutspelet. Allt för att få fler matcher och därmed mer intäkter. Ska börja gälla från och med 2024.

Veckans läsning

Pål Ödegårds skildring av turerna kring ett miljardavtal kring fotbollen i Afrika och den afrikanska fotbollskonfederationen CAF samt Fifa:s roll i dem. Från norska Josimar.

Veckans Brian Clough

Den förre franske förbundskapten Raymond Domenech fick sparken av Nantes efter 46 dagar. Sju matcher och noll segrar. Brian Clough fick sparken av Leeds United efter 44 dagar. Gå in på länken och se en klassisk Clough-intervju efter att han hade fått sparken. Han var speciell.

Veckans inte-så-förvånande-besked

Israeliska klubben Beitar Jerusalem är ökänd för sina högerinriktade supportergrupper. Bland annat har man tidigare gått hårt åt klubben när Beitar värvade två muslimska spelare. Därför överraskade det när halva Beitar Jerusalem skulle säljas till en affärsman från Förenade Arabemiraten, men affären har nu tagit stopp. Även om klubben hävdar att affären lever, och att det bara är begränsningar som hänger ihop med coronaviruset som gör att det blivit problem.

Veckans svensksatsning

Craft tar klivet ut i Europa och har skrivit kontrakt med Toulouse. Man ska ta upp kampen med giganter på området gällande matchtröjor.

Veckans skiften

Coronaviruset fortsätter att påverka fotbollen som måste ta sig an skiftande nationella bestämmelser. Något som lett till en rad förändringar kring var matcher i Champions League och Europa League spelas. Leipzig-Liverpool flyttas till Budapest precis som Mönchengladbach-Manchester City. Atlético Madrid-Chelsea spelas i Bukarest. Molde-Hoffenheim spelas i Villarreal, Real Sociedad-Manchester United i Turin och Benfica-Arsenal i Rom med returen Arsenal-Benfica i Pireus.

Veckans undring

Apropå ovan skiften av spelplatser måste man undra om Uefa ska hålla fast vid bortamålsregeln. Är det rimligt att exempelvis Hoffenheim har en fördel av ett mål gjort i Spanien mot Molde? Det norska laget har väl längre till spelplatsen än det tyska laget.

Veckans återförening

Pep Clotet och Massimo Cellino. Den italienske ägaren jobbade med Clotet när han var assisterande till Garry Monk i Leeds United. Nu ska Clotet få fart på Brescia och är säsongens femte tränare. Säger som Uno Hedin: Lycka till!

Veckans skattebetalare

Lionel Messi.

Veckans ångest I

En dokumentär om kriget i Irak 2003 och dess följder. Det är engelsmannen James Bluemel som ligger bakom filmen där irakier och amerikaner som på olika sätt var inblandade eller blev drabbade av USA:s invasion ger sin syn. Det är drabbande att se avsnitten och då är man ändå i trygghet i Sverige. Hur kunde det gå så fel? Och hur kunde världen låta det ske? Inser att det är lätt att välja bort "Det var en gång ett Irak" men gör inte det.

Veckans läsarbrev

Danne Andersson håller på likadant i mff. Vill ha en allsvenska med de 8 bästa lagen och att mff ska få 90% av tv-intäkterna. Som mff supporter kan jag bara tycka att han inte har fattat någonting. Pontus

Svar: Känner inte igen bilden att han vill strama åt så. Sedan vill storklubbar i Sverige ha bättre förutsättningar men ännu så länge är de långt ifrån hur det ser ut i Europa.

Veckans moderna fotboll II

Uefa har gjort klart med TikTok som ny sponsor för sommarens EM-slutspel. För första gången är en plattform av den typen sponsor för ett mästerskap. Därmed är fyra av elva sponsorer för mästerskapet kinesiska.

Veckans oklara nedtoning

Det blev både kraftfulla rubriker och reaktioner när Paris SG tog emot turkiska Istanbul Basaksehir i Champions League. Då spelarna lämnade planen efter uppgifter om rasism från en i domarteamet. Nu har Uefas egen utredare lagt ner misstankarna om rasism, men det betyder inte att den rumänske domaren Sebastian Coltescu är helt friad. Uefas disciplinkommitté får nu ärendet på sitt bord.

Veckans karma

Qatars Bein Sports vill inte förnya avtalet med Serie A i Mellanöstern vilket kan kosta ligan en knapp miljard kronor. Skälet? Man är fortfarande irriterade i Qatar över att den italienska ligan förlade supercupen i Saudiarabien som i sin tur kapade Bein Sports sändningar.

Veckans genrep

Klubblags-VM i Qatar var en förövning inför VM 2022. Bland annat var det publik på matcherna, även om det inte gick att fylla läktarna. VM i emiratet kommer närmare vare sig man vill eller ej.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Jag vill be om ursäkt. Jag har nog varit ganska otrevlig mot dig förut. Även då jag kanske inte alltid tycker som dig så är det ju inte för mig du skriver, i alla fall långt ifrån enbart. Detta slog mig idag när jag såg att jag var blockad av dig på twitter. Jag vill säga förlåt. Jag tog mig, så som många andra, för stora friheter på denna plattformen, internet. Lyssnar sporadiskt på din podd o läser sporadiskt dina artiklar på FK. Det är de. Däremot så följer jag med STOR behållning ditt medverkande i Alla mot alla. Det slog mig nu att jag inte är säker på om du är med nu i säsong 5. Ja det är kanske bara en googling bort men tänkte jag passar på att be om ursäkt och samtidigt berätta att du (samt några andra) GÖR det programmet. Träffa min gamla kapten från lumpen för nån vecka sen. Avslutar som honom när vi skiljdes åt. Fridens /Dan

Svar: Fridens! Inte omöjligt att jag är med ännu en säsong, men inget klart än.

Veckans hajpade tränare

Bayern Münchens Hansi Flick som nu vunnit fler titlar med klubben än han förlorat matcher. I och med segern i klubblags-VM så har Flick och Bayern tagit hem sex titlar och han har bara förlorat fem matcher under det dryga år han varit ansvarig för klubben.

Veckans EM-uppgifter

Denna vecka var SvFF-basen och tillika Uefa-höjdaren Karl-Erik Nilsson med i en intervju i Dagens Nyheter och förklarade att alla uppgifter om EM i ett, två alternativt fem länder är felaktiga. Enligt Nilsson finns det ingen substans i uppgifterna och han bekräftade även att Uefa flyttat publikbeslutet till april.

Veckans ångest II

Utdrag ur Andreas Malms bok "Corona, klimatet och det kroniska nödläget". Inte lättläst, men nödvändigt att ta sig igenom.

Veckans lyssning

Morgonekot. 15 minuters koncentrat av vad man behöver på morgonen. Poddvarianten har dessutom gjort att man inte behöver passa en exakt tid och dessutom går det att köra 1,2 gånger snabbare.

Veckans låt

"3AM Eternal" – KLF.

Veckans Leeds United

Stabil och kontrollerad seger mot Crystal Palace. Nästan tråkigt att slippa den vanliga ångesten. Men jag kan nog vara lugn, den kommer igen.

Veckans siffra

19. Antalet miljoner euro som Marcelo Bielsa vill ha av franska Lille för att klubben sparkade honom. En förhandling som sker under fredagen och Bielsa kör digitalt. Beslut kan dröja upp till tre månader.

Veckans poddintervju

Den hänger lite i luften, men förhoppningsvis är den ute på måndag och då med en gäst som ger sin syn på allt från turerna i IFK Norrköping till hur herrlandslaget ska spela för att nå framgång i EM. Sedan tidigare finns 297 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.