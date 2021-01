Lundh: Få saker är lika ointressanta som en SUPERLIGA

Helgens måste

Handbolls-VM. Nya avsnitt av Tunna blå linjen. Träning.

Helgens avstå

FA-cupen. Leeds utslaget och tråkigt nog har cupen tappat lite av magin från förr.

Veckans turer i Göteborg

Blir Kopparbergs/Göteborgs FC en del av BK Häcken eller inte? På onsdag är det extra årsmöte i Häcken för att ta ställning i frågan. Om det blir ett nej kan GFC falla återigen. DN:s Jens Littorin ger en viss bild av vad som skedde när GFC lade ner elitverksamheten men det är bara att konstatera att det är rätt stängt för insyn. Klubben är inte uppstyrd som en svensk förening av tradition är utan påminner om både AFC Eskilstuna och Östersunds FK med få ledande personer och ett ringa antal medlemmar. Dessutom har man inte följt regelverket kring hur man publicerar stadgar och tar beslut. Ändå konstigt att inte förbundet eller EFD har någon uppföljande verksamhet för att se hur det fungerar. Särskilt med tanke på att den typen av föreningar blivit vanligare. Nu måste man vara ärlig och konstatera att utan Peter Bronsman och hans många miljoner hade knappast det bråkats om en mästarklubb. Tydligen blir valet jämnt och om Häcken nobbar kan det bli tufft att hitta ett alternativ. En soppa där det går att förstå BK Häcken-supportrar som inte vill gå denna väg, men för GFC-spelarna måste det vara den bästa lösningen.

Veckans stängda Fifa-process

VM väntar i USA, Mexiko och Kanada 2026, men det är svårt att få insyn i hur man väljer värdstäder. Vissa saker ändras aldrig.

Veckans moderna fotboll I

Italienska serie A är första liga att göra VAR-processen möjlig att köpa för sponsorer. Det vill säga att precis som att matchklockan kan ägas så kan även VAR och målkameratekniken ägas av sponsorer. Efter att serie A-klubbarna bildade ett nytt bolag för att exploatera mediarättigheter och marknadsrättigheter mer och sålde en del till riskkapitalister så har man vässat ligans kommersiella erbjudande.

Veckans lamaste

Annika Sörenstam bröt tystnaden om att hon tog emot medalj av Donald Trump dagen efter stormningen av Kapitolium. Man har hört vassare förklaringar.

Veckans överraskande skifte

Polen sparkade förbundskaptenen Jerzy Brzeczek som tog landslaget till EM även om han hade en del svaga resultat under sina 2,5 år. Förbundsbasen Zbigniew Boniek förklarade att skiftet det handlade om framtiden som innehåller ett VM-kval och att EM egentligen skulle avgjorts förra sommaren. Uppgifter från Polen gör gällande att Brzeczek och lagkaptenen Robert Lewandowski inte varit helt överens och att förbundskaptenen var satt under tryck att ordna upp relationen och prata med Bayern-stjärnan om truppen. När det inte skedde så åkte Brzeczek fem månader före sommarens EM där man bland annat möter Sverige. Ersättaren blev portugisen Paulo Sousa som vunnit ligan i Ungern, Israel och Schweiz men som knappast haft någon större succé efter att han lämnade Basel 2015. Senaste jobbet var franska Bordeaux som han klev av i augusti i fjol efter en konflikt med klubbens styrelse.

Veckans hållhake

Dan Eliasson överlever allt. Nu ny generaldirektör med ansvar för regeringens krisberedskap, enligt Expressen. Löneförhöjning också?

Veckans läsarbrev

Välkommen upp till Östersund, och titta på förutsättningarna att träna här nu. mvh Mats.

Svar: Tack. Mejlet kom efter idrottsminister Amanda Lind gett sin syn på att ÖFK åker till Spanien på träningsläger. Detta trots att Sef vädjat om att stanna hemma. För övrigt fanns det ledig tid i Sundsvalls hall. Återstår att se om alla allsvenska klubbar stannar hemma.

Veckans skakning på nedre däck

Efter ett par fina säsonger med både Champions League och Premier League bärgade är det ett Liverpool som inte går att känna igen. Har Klopp kört slut på spelarna? Är det ägarnas försiktighet att värva? Är det skadorna? Ja, det finns många teorier och klart är att det blir svårt att försvara ligatiteln. Samtidigt kan det vara bra att ha perspektivet att för en dryg månad sedan skulle både Arteta och Solskjaer sparkas.

Veckans läsning

Sanny Lindström skrev väldigt bra om tidigare målvakten Tommy Salo och smällen mot Vitryssland 2002. Då Expressen körde rubriken ”De svek sitt land” över ett uppslag med porträttbilder på spelarna och löner. Något jag som reporter på Expressen fick debattera på JMK våren 2002. Om man har tillgång till Financial Times kan man läsa en oerhört sorglig genomgång av hur amerikanska lokaltidningar slaktats och därmed skadat bevakningen av städer. Gör ont att läsa om den skygge riskkapitalisten som går in och tar över tidningar för att egentligen bara sälja deras byggnader och tömma bolagen på allt av värde. Aftonbladets reporter och kolumnist Svante Lidén gick bort i corona och tidningens chefredaktör Lena K Samuelsson tecknade ett vackert porträtt som var sorgligt att läsa. Tidigare kollegan Mats Olsson tecknar en fin bild av sin mamma Inga som gick bort på nyårsafton. Träffade henne för ett gäng år sedan med mina barn och det var då talande vilket varmt hjärta hon hade, och att hon hade hand med barn.

Veckans moderna fotboll II

Antalet utländska ägare ökar i Italien. Senaste affären är ett köp av Serie B-klubben Pisa. Köparen Alexander Knaster är en miljardär som är född i Moskva och som varit amerikansk medborgare men nu är britt. Pisa ligger mitt i tabellen och har några konkurser bakom sig och har inte varit i serie A sedan tidigt 1990-tal. Nya pengar gör kanske att man kan ta sig upp i tabellen.

Veckans sorgliga besked

Alva Nilsson gick bort i veckan och alla som följt damfotboll det senaste decenniet har säkert stött på Fotbollsflatan som hon kallade sig på sociala medier. Hon brann verkligen för damfotboll och att man skulle få en större jämlikhet med tanke på herrfotbollens försteg. Dessutom var hon kritisk mot medierna som inte bevakade damerna på rätt sätt. Vi hade några twitter-diskussioner genom åren och möttes även i radiostudion några gånger och det var uppfriskande att debattera och diskutera med henne. Hennes sorgliga bortgång har genererat många fina beskrivningar på sociala medier som Lisa Eks här, Philip O’Connors här och Jessica W Sandbergs här samt i medier som Borås Tidning och Sydsvenskan. Alva jobbade en del för Fotbollskanalen under 2020 och chefredaktör Tobias Rosvall skriver om hennes insatser här. Alva Nilsson gick bort alldeles för tidigt, men hennes passion och låga för att berätta och förändra satte avtryck.

Veckans norska tv-strid

Nent (Viaplay) och tidningen Verdens Gang ska i höst mötas i rätten. Skälet är att VG:s tv-kanal visat mål från Champions League och hänvisat till nyhetsrätten som innebär att man kan visa korta delar av sådant som har allmänintresse. Emellanåt säljer tv-bolag nyhetsrätter och ibland sätter man ett högt pris eller vägrar att sälja. Det är en principiellt intressant strid. Ska Nent som betalat stora belopp för Champions League kunna ha det exklusivt? Eller har VG nyhetsrätten på sin sida?

Veckans marknadssignal

Amazons streamingtjänst Prime fick rejäl fart av både Premier League och rugby i Storbritannien. Leder det till fortsatta satsningar på livesänd sport? Talas om att Amazon som redan tagit en del Champions League i Italien är intresserat av serie A.

Veckans sent ska syndaren vakna

När franska Ligue 1 nu säljer mediarättigheterna efter att Mediapro inte klarat av sina betalningar finns krav på både bankgaranti och att en stor del ska förbetalas. Sorgligt nog hade inte Ligue 1 det när man skrev rekordavtalet med det spanska bolagt Mediapro som är ägt av kinesiska bolag. Något som innebar att bolaget kunde sluta betala för rättigheterna och bedömningarna är att franska ligaklubbar kommer att förlora mellan 15 och 20 miljarder kronor de närmaste fyra åren.

Veckans läsarbrev II

Hej Helt, helt, helt rätt. Så fort det talas om bojkott då är det idrotten som ska sköta det. Tycker då jag, Robert

Hej! Jag anser att det är gigantiskt mkt viktigare att bojkotta Kina än små oviktiga länder som Belarus och Qatar. Förvisso inget kommande mästerskap som är lagd där vad jag vet men fotbollen har ju mkt kontaktytor med landet som ju är långt ifrån en demokrati och efter corona har mkt att svara för inför omvärlden. Mvh Christian

Svar: Reaktioner på förra veckans krönika om att det är lätt att skrika på bojkott av VM i Qatar. Givetvis en del negativa också, men det var på Twitter. Förstår vad Christian menar, men tror tyvärr världen funkar nästan tvärtom. Ju större, mäktigare och rikare, desto lättare att se mellan fingrarna. Det är svårt med gränsdragningarna om vilka länder som gäller och som det är nu verkar det bli OS i Peking.

Veckans EM-uppgifter

Uefa varslade biljettköpare om att matcher som flyttas mer än 50 kilometer går det att få tillbaka pengarna för. I tyska medier finns uppgifter om att Uefa har fyra varianter: 1) Tio städer i tio länder 2) Fem städer i fem länder 3) Två till tre länder med flera städer i varje 4) En stad eller region för hela EM. Uefa hävdar fortfarande att man vidhåller tolv städer fram till 5 mars då man ska ha fått rapporter för arrangörsstäderna och ska ta beslut om vad som gäller.

Veckans ålderman

Tom Brady, 43, tog Tampa Bay Buccaneers till en match från Super Bowl. Onekligen imponerande efter att ha lämnat New England Patriots som missade slutspelet helt.

Veckans missa inte

Den knappa två timmar långa Youtube-filmen som Aleksej Navalnyj släppte efter att han återvänt till Ryssland och omedelbart gripits. Filmen visar Vladimir Putins lyxboende nära Gelendjzik där det svenska landslaget bodde under VM. Svårt att inte beundra Aleksej Navalnyjs mod och inblicken i området som Putin skapat är svårt fascinerande. Veckans Kalla Fakta om Julian Assanges besök i Stockholm som ledde till att han polisanmäldes av två kvinnor för dels sexuella övergrepp, dels våldtäkt var starkt. Nu träder kvinnorna fram och vittnar om vad som skedde och hur det varit att leva efter det. Uppskattade SVT:s nya polisserie Tunna blå linjen. Behöver inte alltid handla om spektakulära brott.

Veckans föregångare

Apropå bojkott av hockey-VM i Belarus och fotbolls-VM i Qatar så är danskarna längre fram. Inte nog med att det danska hockeyförbundet både var tuffare och snabbare än det svenska att sätta tryck på det internationella hockeyförbundet, nu har både det danska Folketinget och det danska fotbollsförbundet haft utfrågningar och diskussioner kring VM i Qatar. Dessutom med representanter från förbund, spelare och medier. Bara det att DBU har en kommitté för governance och utveckling.

Veckans utdragna linje

När biltillverkaren Skoda satte tryck på att flytta hockey-VM från Belarus gick det rätt snabbt för internationella hockeyförbundet att agera. Man lyssnar på en sponsor som skickar in stora belopp. Frågan är om Skodas ägare Volkswagen, som är partner till landslagsfotbollen i Uefas regi , sätter tryck på Uefa att flytta EM-matcher från Baku? Azerbajdzjan var nyligen i krig med Armenien och erövrade ett omstritt landområde.

Veckans moderna fotboll III

Egyptiska konglomeratet Mansour Group som är baserat i Storbritannien har köpt danska Nordsjälland i en miljardaffär via bolagen Man Capital och Man Sports. Klubben som finns i danska Farum ägdes tidigare av britten Tom Vernon som grundat Right to Dream Academy och köpte Nordsjälland 2015. Nu blir Vernon kvar som minoritetsägare och vd och man ska bland annat starta en akademi i Egypten och utreder eventuell start i England. Det finns även planer på att starta ett professionellt damlag i Egypten.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! Har ganska länge funderat över det här att straffsparkar räknas in i den officiella statistiken för skytteligor och liknande. Är det inte egentligen oerhört missvisande att ha med det i statistiken? En spelare som är ordinarie straffskytt i ett lag och som pangar in 7-8 straffmål under en säsong kommer att få oerhört bättre siffror än den som inte slår straffar, utan att det någonsin framgår. Jag har provat att med siffror från Transfermarkt sammanställa två listor från Premier League, för att exemplifiera detta.

Skytteliga utan att inkludera straffar:

1. Heung Min Son - 12 2. Dominic Calvert Lewin - 11 3. Harry Kane - 9 4. Patrick Bamford - 9 5. Mohamed Salah - 8 6. Marcus Rashford - 7 7. Wilfried Zaha - 6

Officiell skytteliga: (antal straffmål inom parentes)

1. Mohamed Salah - 13 (5) 2. Heung Min Son - 12 (0) 3. Harry Kane - 12 (3) 4. Jamie Vardy - 11 (6) 5. Bruno Fernandes - 11 (5) 6. Dominic Calvert Lewin - 11 (0) 7. Patrick Bamford - 10 (1)

Här ser vi hur spelare som Salah och Vardy vid en första anblick verkar ha öst in mål den här säsongen, men tar man bort straffmålen är inte siffrorna lika storslagna. Detta samtidigt som en spelare som Rashford riskerar att underskattas. I den officiella statistiken ser han ut att vara väldigt långt ifrån skytteligatoppen, men med straffmålen exkluderade är han trots allt sexa i Premier League just nu. Calvert Lewin är förstås en annan spelare som riskerar att få mindre cred än vad han förtjänar. Min poäng är följande: Vore det inte bättre att ta bort straffmålen från den officiella statistiken? Detta skulle i mitt tycke ge en betydligt mer rättvis bild av hur spelarna presterat under året, och jag tänker att det är just det som den här typen av statistik används för - att utvärdera spelare. Vänligen Philip

Svar: Naturligtvis har du en poäng, men det är samtidigt ett visst tryck på straffskyttarna. Sedan är det ingen riktigt officiell titel och de riktigt intresserade kan i dag ta fram siffror på det mesta och belysa vad spelarna betyder för lagen.

Veckans quick-step

I slutet av 2019 införde Danmark en lag som begränsade reklam för snabblån och spelbolag med tanke på ett ökande spelmissbruk och skuldsättande. Idrottsvärlden drabbades hårt av skärpningen och nu har den danska regeringen ändrat lagen. Klubbar och förbund får nu göra reklam för både spel och banker vilket gläder fotbollsklubbarna och det danska fotbollsförbundet som har en banksponsor.

Veckans moderna fotboll IV

Kinesiska myndigheter efterlyser nu förre Aston Villa-ägaren Tony Xia för att han skadat bolag där han varit verksam. Överlag kan man konstatera att pengar från Kina inte alltid är någon garanti för överlevnad.

Veckans låt

"Sentimental Attack" - Markus Krunegård.

Veckans Leeds United

Elland Roads gräsmatta har haft problem och senast mot Brighton var det åkerliknande. Sedan tidigare har klubben bestämt att man ska lägga om dränering och annat, men det kan först göras efter säsongen då det tar lång tid. Nu agerade klubbledningen och köpte en hybridgräsplan av Tottenham som hade en extra då man förberett sin nya arena för NFL-matcher. Man har helt enkelt gjort arenan så man ska kunna ha två gräsplaner, vilket ni kan se här, men corona satte stopp för NFL. Nu kan Leeds få en ny gräsplan.

Veckans poddintervju

Norges förbundskapten Ståle Solbakken är gäst och talar om varför han kan tänka sig spela VM i Qatar men inte åka på träningsläger där, om de bästa svenskarna han tränat och varför det varit givet för honom att ta med Zlatan i landslaget om han var Janne Andersson. Sedan tidigare finns 294 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.