Lundh: Journalistik är under attack – inte lätt att göra jobbet

Helgens måste

Ska ha hus- och gårdsstädning med beställd container. Bara att kämpa. Kollar givetvis in Millwall-Leeds lördag och sedan är det allsvensk söndag i C Mores studio med ”El Västico” och IFK Norrköping-AIK.

Helgens avstå

Onyttigt leverne.

Veckans överraskning

Även om Brommapojkarnas ledning hävdar att man informerat om att klubbens ordförande Fredrik Bergholm var heltidsarvoderad så visade det sig att många inom klubben blev överraskade när jag skrev om det i förra veckan. Något som ledde till en del möten, höjda röster på kansliet och en hel del frågor då alla inte var nöjda med att Bergholm varje månad kan fakturera en ekonomiskt pressad klubb 80 000 kronor i månaden. I veckan intervjuade Aftonbladet Bergholm och där fick han frågan om sin ersättning och svaret är väl ett exempel på hur man inte svarar på frågor om man vill ha öppenhet. Bara det att han säger att han är ordförande ideellt men jobbar med annat. För Bergholms skull får man hoppas att han har andra uppdrag i sitt bolag så att inte skatteverket intresserar sig för det och kan klassa det som ett felaktigt upplägg skattemässigt. Något som drabbade Malmö FF:s förre sportchef Hasse Borg som var konsult åt klubben men inte hade några andra uppdrag. Bakom BP-basen Bergholm står bland annat stjärninvesteraren Staffan Helgesson, vars Creandum dragit in miljarder på både Spotify och IZettle, och som sitter i klubbens styrelse och av många pekas ut som den starke mannen i BP. Just Helgesson och Bergholm samt klubbdirektören Henrik Nilsson är tajta och är svåra att ifrågasätta enligt folk i klubben. Trion leder omstöpningen av föreningen där tanken är att man bland annat ska ha både dam- och herrlag i allsvenskan. Men också omsvängningen där det nu bara finns ett par egna produkter i klubbens A-lag och där det värvades väldigt mycket nytt inför säsongen och man kan ifrågasätta om det var rätt spelare och varför just de värvades. Dessutom var det den trion som inte ville dubbla Olof Mellbergs lön, från runt 35 000, när klubben nådde allsvenskan och bidrog till att han försvann. Det finns många frågor i och kring BP efter omsvängningen i inriktning och den senaste tidens skandal där både tränaren Luis Pimenta och sportchefen Daniel Majstorovic fick gå efter bland annat sexism och rasism men som så ofta i svensk fotboll är det tystnad som är receptet för att döda frågorna. Och många vågar inte ställa frågor av risk för att det ska bli följder för en själv eller ens barn som är en del av klubben.

Veckans utställning

Lars Tunbjörk på Fotografiska. Börjar i dag och är ett måste att kolla in.

Veckans avsked

Tobias Hysén slutar i Blåvitt och det är onekligen slutet på en epok. Anfallaren var alltid bra att ha att göra med som journalist och det ovanpå att han var vass på planen. Han kommer att saknas.

Veckans läsning

Senaste numret av norska fotbollsmagasinet Josimar höll hög klass med ett reportage från Qatar, en leder som ifrågasätter hur vi sportjournalister ska tackla mästerskap i diktaturer och även en läsvärd skildring av Midtjylland. Här finns reportaget från Qatar och hur omvärlden ska luras att tro att gästarbetarna har fått det bättre.

Veckans tappade guldläge

U21-landslaget föll mot Turkiet på Olympia och måste nu slå Belgien i sista kvalmatchen. Den spelas i Kalmar 16 oktober.

Veckans inbördeskrig

Delar av Landskrona Bois förra styrelse köpte klubbhuset och kansliet under 2017 men har inte fått hyra under 2018 och har nu begärt indrivning av skulderna. Det är aldrig lätt att förlora ett val och allt tal om att hjälpa föreningen gällde uppenbarligen enbart när man själv hade makten. Men det finns folk som vill hjälpa klubben och Jimmy Nilsson är en av flera som dragit i gång insamlingar för att försöka få klubben att överleva. Man behöver 2,5 miljoner kronor före årsskiftet för att klara elitlicensen och bli av med skulderna och innan dess mellan 200 000 och 300 000 i september för att klara utgifterna. Bortasegern mot Falkenberg senast gav åtminstone sportsligt hopp, även om den periodvis misskötta föreningen har en lång väg att vandra.

Veckans straffskala

RB Leipzig har avskaffat bötesbelopp när spelare kommer för sent eller har mobilen vid fel tillfälle och istället infört andra typer av straff som påverkar spelarna fritid snarare än plånbok. Man har numera ett hjul som man får snurra och sedan kan spelare få pumpa bollar, guida fans, klippa gräs eller jobba i fanshopen. Hittills är det bara tränaren Ralf Rangnick som drabbats och han förbereder dricka för spelarna under en vecka.

Veckans mejlväxling

Hallå! Tränare, som ställer krav och kräver resultat av sina spelare, är det normala, i min värld. Oftast sker det på ett auktoritärt sätt utan tjafs, om vi förflyttar oss utanför Sverige. Men inte här. Våra stackars spelare klarar inte detta i vårt kravlösa samhälle. Kanske därför de flesta hamnar på bänken när de flyttar utomlands innan de tvingas att anpassa sig till verkligheten. Att svensk klubbfotboll tillhör de sämsta är knappast något att förundra sig över! Puttinuttigt och naivt är relevanta uttryck. Stackars spelare i BP. Du tror väl inte att tränarna i de stora och framgångsrika klubbarna MBLar med sina spelare!? Mvh, Göran

Svar: Tillhör de sämsta? Sverige är rankat 23:a av 55 länder. Det är knappast det sämsta. Jag tror inte på att visa kuken eller klipp från Wolf of Wall Street för att nå framgångar. Om det hade fungerat hade väl BP inte legat i botten.

Tack för dina uppfriskande synpunkter! Men klubbfotbollen kan väl knappast vara nr 23!? Vi lyckas ju inte kvala in i någon av Europas Leags. Och visst är det veklingar, som inte klarar en tränares krav på prestationer och som går till den gråtmilda pressen. Förstår att de åker ur Allsvenskan. Hur tror du t ex Manchester U blivit en klubb att se upp till. För att spelare gått till pressen och gråtigt när deras legendariske tränare skällt ut dem? Knappast. Men vi svenskar är bara bortskämda mjukisar utan karraktär. Därav misslyckandet i Europa. De som spelar i landslaget har fått lära sig vad som gäller utanför Sverige! Lev väl! Göran

Svar: Malmö FF spelar Europa League i höst. Förra hösten gjorde Östersunds FK en sväng som nådde till 16-delsfinal.

Veckans mest skrämmande

I veckan blev Pyotr Verzilov sjuk och misstänks nu vara förgiftad. Han är gift med en av medlemmarna i Pussy Riot och var med och hoppade in på plan under VM-finalen i somras.

Veckans läsning II

NHL-målvakten Robin Lehners starka berättelse om sitt långvariga missbruk.

Veckans old school-ledarskap

Irlands assisterande tränare Roy Keane läxade upp Harry Arter och det var en del könsord. När konversationen läckte ut så skildrades den givetvis i tidningarna men förbundskapten Martin O’Neill försvarade Keane. Tror tyvärr att det är betydligt vanligare än man vill tro med den typen av ledarskap och språk inom fotbollen.

Veckans läsning III

Nöjesguidens intervju med Lance Hedman Graaf.

Veckans bok

Björn Melin har släppt You’ll never walk alone som är den första boken skriven på svenska om Liverpool FC. Väldigt välgjord och för Liverpool-supportern finns det mycket att grotta ner sig i och det är allt från intervjuer med profiler med gott om anekdoter till en hel del fakta och listor.

Veckans Leeds United

Millwall väntar lördag eftermiddag och det går att streama matchen för fem pund via Leeds Uniteds egen hemsida. Det är en välgärning då inte alla Leeds matcher går att se via Viaplay som har rättigheterna. Svår bortamatch, många skador (Hernandez, Roofe, Bamford, Bereradi) men givet att Pontus Jansson tar tillbaka sin ordinarie plats i backlinjen.

Veckans siffra

12. Antalet minuter det tog för Gothia Cup att fylla kvoten för lokala lag inför 2019 när man i måndags öppnade anmälningstjänsten. Under fyra timmar tog man in lag från 17 olika länder. Inget verkar hota BK Häcken kassamaskin. Vet att Hisingsklubben ofta reagerar negativt om man lyfter att man lever på pengarna från Gothia Cup, men det är ju högst beundransvärt att BK Häcken byggt upp verksamheten och styr den så skickligt så att man kan satsa sportsligt tack vare den. Ungdomscupen bidrog 2017 med 85,7 miljoner till klubbens omsättning och är dessutom lönsam, så då kunde klubben utan problem backa nästan 20 miljoner när man gjorde en sportslig satsning. Fler klubbar än Häcken borde ha sidoverksamheter, men det är givetvis inte lätt.

Veckans låt

”The End Of Love” – Florence + The Machine.

Veckans poddintervju

Hammarbys anfallare Nikola Djurdjic är gäst och berättar om varför han vill stanna länge i Hammarby, om tron på SM-guld, om det bittra avskedet från Malmö FF och varför han aldrig vill spela fotboll i Serbien igen. Ute i gryningen på måndag. Sedan tidigare finns 199 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Jag var väldigt noga med att jag inte ville åka om ÖSK inte var okej med det bud som fanns. Och väldigt tydlig med att det bud som fanns inte var förhandlingsbart. Jag är besviken, och jag känner mig sviken av ÖSK.”

Går onekligen att förstå Nahir Besara som var i Qatar för att skriva på för Al-Khor men där affären havererade när Örebro SK först gav klartecken till budet och sedan lämnade ett annat bud.