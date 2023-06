Lundh: Krav på hårda tag går att förstå – precis som dess historiska verkningsgrad

Helgens måste

Finalen i Champions League mellan Barcelona och Wolfsburg som ni ser på Sportkanalen och C More på lördag. Blir studion med Gusten Dahlin och Vicki Blommé när Fridolina Rolfö och Rebecka Blomqvist. FA-cupfinalen mellan City och United.

Helgens avstå

Springa ett maraton.

Veckans förhandlingar om namnet Friends Arena

Swedbanks pressansvarige Hannes Mård säger att banken och Stockholm Live för samtal kring namnrättigheten för Friends Arena. Något banken äger fram till 31 december 2023 då det 15 åriga avtalet löper ut. Ett möjligt namnskifte som jag skrev om i en krönika för tre veckor sedan. Mård säger att Swedbank inte vill svara på frågor om innehållet i samtalen med Stockholm Live, som äger de kommersiella rättigheterna till arenanamnet. Däremot påpekar han att banken är glad över att även ha ett bra samarbete med organisationen Friends och det kommer man att fortsätta ha oavsett. På den raka frågan om Swedbank är intresserat av att köpa namnrättigheten även efter årsskiftet kommer svaret om att partnerna för samtal med varandra, men inte ett ja eller ett nej.

Veckans Åshöjden

Luton Town i Premier League. Älskar att det fortfarande går att trotsa alla naturlagar kring fotbollen i världens dyraste liga.

Veckans klipp och kommentar

Förre domaren och numera SVT- och Discovery-experten Jonas Eriksson kommenterade på sin Instagram bilderna på när José Mourinho skrek på domaren Anthony Taylor efter Roma förlorat Europa League-finalen. Där Eriksson påpekar det brutala i att ordföranden i Uefas domarkommitté Roberto Rosetti kramar om Mourinho trots hur portugisen betett sig under matchen men även där han står och skriker om att det är en ”fucking disgrace” efter Taylor. Precis som Eriksson påpekar är det för jävligt att Taylors chef beter sig på ett sådant sätt och inte markerar mot José Mourinho. Nu i efterhand har Uefa anmält Mourinho.

Veckans sorgliga klipp

Romas supportrar som trakasserar finaldomaren Anthony Taylor på Budapests flygplats efter finalen i Europa League. Inte nog med att Taylors chef gullar med José Mourinho, supportrar kan inte låta honom vara i fred.

Veckans ångest

Borussia Dortmund. Hur är det möjligt att tappa en ligatitel på det sättet?

Veckans piratdomar

Fem män som piratsände Premier League i England fick hårda fängelsestraff i veckan. Huvudmannen fick elva år och de andra mellan tre och fem i fängelse. Mellan 2016 och 2021 tjänade de närmare 100 miljoner kronor. De sålde visningsrätten för 130 kronor i månaden.

Veckans kliv

Sheffield Wednesday krönte sin makalösa vändning mot Peterborough med att även slå Barnsley efter straffdrama och är tillbaka i Championship.

Veckans på västfronten intet nytt

Fifas kamp mot TV-bolag i många av Europas större länder och även större fotbollsländer står stilla. Det är många av dem som inte vill höja sina bud kring VM i Australien och Nya Zeeland i sommar. Inte ens i Japan som ligger nära arrangörernas tidszon. I Norden är det sålt sedan länge och det är Viaplay som sänder. För övrigt första VM sedan 2003 som inte TV4 har rättigheterna till ett stort fotbollsmästerskap för damer.

Veckans lokala sponsor

Viaplay har sedan 2017 (även om man då hette Nent) plöjt in pengar i kampen mot diabetes. För tre år sedan bröt man ut satsningen i form av stiftelsen Beat Diabetes men där Nent skulle investera minst 2,5 miljoner kronor årligen. Samma år skulle även Viaplay gå in som sponsor i Helsingborgs IF med pengar till dam- och ungdomsverksamheten, men kritik från Sef och Discovery ledde till att i stället för Viaplay på tröjan blev det Beat Diabetes som är en av klubbens huvudsponsorer. Fortsatt är Beat Diabetes en av tre huvudpartners i klubben och sitter på damtröjans framsida och satt även på herrtröjan i allsvenskan 2022. Kan det hänga ihop med att koncernchefen Anders Jensen är uppvuxen i Helsingborg och fortsatt bor i stadens närhet? Har i varje fall inte sett fler klubbar som har Beat Diabetes som partner, men det kanske finns.

Veckans lag

Sevilla som tog hem ännu en Europa League-titel. Totalt sju stycken vinster. Spanska La Liga må bara ha ett finallag men ordnade en titel. Nu står det mellan Premier League och Serie A.

Veckans läsning

Anders Norlén ger fin insyn i elitklubbarnas ekonomi, som kring Sirius här. Han gör liknande genomgångar kring alla allsvenskans klubbar och det är lärorikt och intressant att ta del av. Jonathan Wilson som skriver i Guardian och har gästspelat i Offside har skildrat Leicesters fall. Smärtsam och detaljrik text. Björn af Kleens artiklar i DN om fosterpappan Göthe Olsson var jobbiga att läsa men otroligt att det kunde gå till så. Ungdomar på glid som i stället för hjälp blev märkta för livet.

Veckans sponsorinhopp

Google och Tysklands landslag för damer. Treårsavtal där Google fortsätter att satsa på damers idrott.

Veckans slut

Succession. Den höll hög klass hela vägen in i mål. Starkt också att kunna skriva något som tar slut och inte pågår för all evinnerlig tid.

Veckans Qatarvinnare I

Ekstrabladets Jan Jensen är en av de journalister som bevakat Fifa, Qatar och andra turer längst av alla i Norden. Under torsdagen fick han ett av Danmarks finaste pris för sitt jobb. Väl värt.

Veckans genomgång

Det heter ofta att tränarskiften inte ger något, men The Athletics genomgång av årets Premier League visar att en del skiften trots allt gav lyft. Om det sedan hade blivit likadant om man hållit fast med sin tränare är svårt att veta.

Veckans läsarbrev I

Hej! Det är förmodligen ingen som egentligen tycker att något är fel eller särskilt dåligt med Bundesliga, men i Sverige är det ju en nationalsport att försöka marginalisera det mesta som är tyskt, och så har det väl varit sedan andra världskriget. Anledningen till det? Det är fortfarande viktigt för svenskar att söka dölja det faktum att vi inte valde sida, och nu vill vi inte länkas till förlorarna, de ”all onda”. Exempel: Det är ju bara i Sverige vi missuppfattat John Cleese och sketchen Don’t mention the war…Cleese hade som ambition att förevisa trångsynthet och patologisk provinsialism genom Basil. Cleese är en stor germanofil, vilket bl a återspeglas i Monty pythons fotbollssketch som inkluderar tyska filosofer (för komplicerat för svenskar?), därtill har Monty Python gjort ett specialprogram för tysk tv, på tyska. Att Basil i Fawlty towers har för vana att lappa till en spansk servitör berör inte svenskar särskilt mycket… Möjligen är detta ett sätt på vilket provinsen reagerar, när de stått utanför Europas moderna historia? Jag är helt säker på att svenskar inte heller skulle rösta på Tyskland i Eurovision eller glädjas åt om de exempelvis vann ishockey Vm. Provinsiell mentalitet, ja… /Janne

Svar: Mejl apropå min krönika i förra veckan om Bundesliga. Intressant teori och klart är att Sverige inte är lika intresserat av Tyskland som av USA eller England. Om man sedan kan dra det tillbaka till ett krig som slutade för snart 80 år sedan undrar jag.

Veckans landslagsvärvning

Dejan Kulusevski befinner sig mitt emellan Tottenham och Juventus gällande framtiden som spelare. Ska den engelska klubben köpa loss honom? Försöker man förhandla ner priset på 35 miljoner euro? Det lär väl klarna, men redan nu har Kulusevski gjort ett skifte. För tre år sedan skrev svensken på för det Peter Forsberg-finansierade bolaget Next Level Group som skulle ta hand om Kulusevskis varumärke. Vi har sett honom göra reklam för Vitamin Well och Telia. Nu har Kulusevski bytt till nystartade 44 Sports Marketing Agency. Ännu så länge verkar han vara ensam klient.

Veckans Qatarvinnare I

Norska Josimar fick fint journalistpris för numret om VM i Qatar. Inget snack om att tidningen bidragit med viktig journalistik om fotbollens baksidor. Nyligen har Sam Kunti varit i Qatar för magasinet. Även Ekstrabladet har kört arbete från Kunti.

Veckans Leeds United

Kaos är ett svagt ord. Ägaren Andrea Radrizzani uteblev på sista matchen och det är oklart om han säljer Leeds United, men han har i varje fall använt Elland Road som pant för lånet som krävdes för att köpa Sampdoria. Något som knappast gör honom populärare i Leeds som saknar sportchef, tränare och klarhet kring både ägarskap och spelartrupp. Det enda som är klart är att det blir spel i Championship.

Veckans siffra

9,8. Antalet procent på ökningen på publiksiffran i allsvenskan för damer. Tacka nykomlingen Norrköping och Hammarby för att det går åt rätt håll, men det sker tyvärr lite för lite utveckling på många andra allsvenska arenor.

Veckans låt

”The Foreman O’rourke” – The Rumjacks.

Veckans poddgäst

Jens Gustafsson berättar om året i polska ligan, om lärdomarna av att vara svensk tränare i utlandet, om draget i polsk fotboll och om hur han ser på att återvända till Sverige. Sedan tidigare finns över 399 intervjuer med fotbollsprofiler och de hittar man via länken. Bara att lyssna på.