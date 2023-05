Lundh: Trots att tysk fotboll gärna är vårt goda exempel lyfter inte Bundesliga

Helgens måste

Elfsborg-Malmö. Luton-Coventry i playoff till Premier League. Sista omgången av Premier League.

Helgens avstå

Ishockey-VM. Igen. Än mer iskallt evenemang efter att Sverige och hemmanationen Finland åkt ut. Tungt för SVT som satsat stenhårt igen och får inga svenska medaljmatcher denna gång heller. Inte sedan 2018 då Sverige tog guld har Tre Kronor spelat medaljmatcher.

Veckans extra poddgäst

I helgen tackar Brentford av Pontus Jansson efter fyra år i klubben där man tagit klivet upp i Premier League och gjort starka insatser. Från och med 1 juli är mittbacken tillbaka i Malmö FF. I en lång poddintervju talar Jansson om vad som gjorde att han ändrade sig kring ett tvåårsavtal med Brentford och att det blev Malmö, om synen på Henrik Rydström, vilka spelare han vill locka med sig till MFF, svårigheten att ordna en Bielsa-träff, landslagsnobben.

Veckans upprop

I vintras fick Blankspot Stora Journalistpriset för sitt arbete med VM i Qatar i form av Cards of Qatar. Brit Stakston och Martin Schibbye har gjort stora insatser för journalistik från områden och ställen som inte alltid finns med i de traditionella mediernas insatser och de har hållit på i åtta år. Nu är deras satsning hotad och det gäller att samla in pengar för att Blankspot ska kunna hålla på. Skänk en slant om du kan eller börja prenumerera. Det är vi läsare som ser till att Blankspot lever vidare och det vore en stor förlust om den försvann.

Veckans svenska finalansökan

Nyligen bjöd Uefa in medlemsländer att söka någon av Uefas åtta cupfinaler 2026 och 2027. Friends Arena borde vara given för herrarnas Europa League och Europa Conference League eller damernas Champions League. Efter att Norden blev blåst på EM 2025 borde en svensk ansökan ligga bra till.

Veckans supporter-seger

Tysk ligafotboll nobbade en utförsäljning av 12,5 procent av mediarättigheterna för Bundesliga och Bundesliga 2 över 20-30 år i utbyte mot en intäkt på 22-23 miljarder kronor. De som drivit på det har pekat på att Bundesliga behöver intäkter för att kunna stå upp mot Premier League. Därmed nobbar DFL (den tyska fotbollsligan) fortsatta samtal med de många bolag som var intresserade att investera. 20 av 36 klubbar röstade för, 11 emot och 5 avstod. Det krävdes att 24 skulle rösta för. En seger för supportrar i många klubbar i Tyskland som jobbat emot denna utveckling.

Veckans handlingsförlamning

Rasismen på läktare i Spanien. Vinicius Jr blev utsatt i Valencia och det är uppenbart att fotbollen i stort har svårt att komma åt de här problemen, men att den spanska fotbollen har en ännu större uppförsbacke. Bara det att Real Madrids brasse blivit utsatt vid tio tillfällen över två säsonger och att La Liga och det spanska förbundet gör för lite åt det.

Veckans frågetecken

Agenten Mino Raiola gick bort för ett drygt år sedan men norska Dagbladet har nu visat att han finns med i ett bolag som startades i januari i år. Det finns kopplingar till Erling Haaland som hade Raiola som agent och nu har hans tidigare affärspartner Rafael Pimenta som agent. Även en brittisk revisor. Vad skälet är? Ingen vet, då Dagbladet inte får svar på några frågor.

Veckans icke-besked

Nyheten på Svenskfotboll.se hade rubriken Förbundsstyrelsens besked i VAR-frågan. Det var inte mycket till besked, snarare en uppskjutning av eventuellt besked.

Veckans kliv

Lucas Bergvall satte avtryck på ett sätt många i Djurgården hoppats på när han startade för första gången. Inte alltid lätt att leva upp till förväntningar, men det gjorde 17-åringen.

Veckans inlåsning

Streamingjätten Dazn satsade på damernas Champions League och har visat matcher fritt via Youtube. Till nästa säsong ska man börja låsa in matcher och ta betalt för att försöka bygga värde kring rättigheten. Det handlar om 42 av 61 matcher som ska kosta runt 130 kronor i månaden för att se. De övrriga matcherna är fortsatt gratis. Dazn har byggt kännedom under två säsonger och hoppas skörda. Blir ett test på vilken ekonomisk kraft det finns.

Veckans fotbollen är vacker

Luton-Coventry på Wembley. Klart att det blir deppigt för förlorande lag men det är något hoppingivande att klassiska klubbar som varit nere för räkning mer än en gång kan resa sig och komma tillbaka.

Veckans tröjaffär

Newcastle United är på väg att få en ny tröjsponsor. Från Saudiarabien. Finansierat av den investeringsfond som även äger klubben.

Veckans lag

Regeringens förslag för förstärkt lagstiftning mot matchfixning gick igenom i riksdagen. Bland annat ska det ge möjlighet för idrottsförbund och spelbolag att dela information om misstänkt matchfixning och spelbolag måste framöver lämna uppgifter till polisen, enligt Jakob Uddenholt som jobbar mot matchfixning på RF.

Veckans läsning

Gillade Linus Peterssons reportage i Expressen med de svenska domarna. Bäst i världen? Svår att mäta, men något mål bör man ha. Viktor Asp på Fotboll STHLM tecknar bilden av Patric Ljungström som var med och lade grunden till dagens Hammarby. Träffade Ljungström en del tidigt 2000-tal när man avsatt Göran Paulsson på ett stormigt årsmöte och en ny ledning tog vid. Det var ingen tvekan om att Patric Ljungström hade visioner och jobbade hårt, men hade inte koll på svårigheterna som följde.

Veckans läcka

The Athletics David Ornstein är alltid intressant att läsa. Ändå slående information som han kommit över kring Manchester Uniteds ägare Avram Glazer. Att klubben betalade tre miljoner kronor för att han skulle komma på FA-cupfinalen för klubbens damlag. Nu är inte Glazers direkt populära, men att någon gärna ser att informationen om kostnaden för den resan och även för besöket i Qatar under VM kommer ut ger bilden att någon inom United vill trycka till familjen.

Veckans glada Chelsea-nyhet

Ägaren Todd Boehly ska ägna sig mindre åt klubben. Nu ska anställda få ansvara för verksamheten.

Veckans bok

Vardagar 8 och 9. Äntligen. Ulf Lundell lindar inte in budskapen i sina dagböcker.

Veckans läsarbrev I

Hej! Jag skulle gärna vilja läsa en högst personlig redogörelse från Olof själv om vad som gått fel hos Leeds under årets säsong, självfallet med dina egna åsikter och inputs utifrån ett supporterperspektiv. Kanske publiceras i samband med den sista omgången? Som millenniumunge har jag inte mycket kött på benen gällande Leeds som klubb, trots att vi haft några svenska Leedsare genom åren. Tack på förhand. Vänligen, Gustaf

Svar: Tyvärr har allt gått fel. Från tillsättning av manager till värvningar och på ett drygt år sabbade man allt som Marcelo Bielsa byggde upp 2018-2022. Mycket tråkigt.

Veckans kapitulation

I Danmark är rättigheterna till den danska klubbfotbollen på herrsidan ute till försäljning. Warner Bros. Discovery som haft rättigheterna till en del av matcherna är inte ens med och bjuder på kommande period. Deadline löpte ut för några veckor sedan och mediajätten deltog inte. Sedan tidigare har man släppt klubbfotbollen i Norge som TV2 tog över för fullt denna säsong.

Veckans rop på vargen

I Danmark är som sagt rättigheterna till den danska klubbfotbollen på herrsidan ute till försäljning. Det sägs att Viaplay och danska TV2 är närmast och att parterna ska dela på rättigheterna rakt av. Osäkert om den danska motsvarigheten till Sef fått in vad man hoppas på i form av pengar. Viaplay är hårt pressat ekonomiskt och som jag skrev ovan finns inte Warner Bros. Discovery med i matchen. Därför var det kanske inte så förvånande att det finns uppgifter i dansk press om en ny aktör. Det skrivs om att streamingjätten Dazn ska vara intresserad av superligan. Någon som vill jobba upp buden? Ändå svårt att tro att Dazn skulle ta sig in i Danmark på en rättighet av den karaktären när bolaget har en del ekonomiska utmaningar. Tidigare i år redovisade man 22-23 miljarder kronor i förlust för 2021. Vet att ägaren Len Blavatnik, som är miljardär, såg till att göra bolaget skuldfritt häromåret men man har ändå utmaningar. Om Dazn väl satsar på den danska superligan får vi hoppas tekniken är bättre än hur det varit med serie A i Italien.

Veckans Leeds United

Kampen i Championship börjar på måndag.

Veckans siffra

3. Viaplay har sett tre danska chefer försvinna på de senaste veckorna. Senast var det sportchefen Kim Mikkelsen. Innan det har Peter Nörrelund, som skötte allt kring rättigheter och anses av många som bäst i Norden på det, samt kommersielle chefen Kim Poder. Danskarna har varit tongivande kring Viaplays kraftfulla expansion på sportens område och det är en del på marknaden som undrar vad som ligger bakom skiftena. Fick de gå? Hoppade de av? Har de köpt för mycket? Många frågor, men få svar. Ännu så länge.

Veckans låt

”Fool (Fight of Our Lives)” – Sir Reg.

Veckans poddgäst

Ola Larsson är gäst och IFK Göteborgs nya tekniska direktör talar om varför han tog jobbet, om vad som är klubbens problem, om vad han kan använda från tiden i Hammarby och om att bestämma vad Blåvitt ska vara. Sedan tidigare finns över 395 intervjuer med fotbollsprofiler och de hittar man via länken. Bara att lyssna på.