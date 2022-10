Lundh: Moralens kompass skiftar - vilket "Chippen" fick känna av

Helgens måste

Blåvitt-Häcken på Gamla Ullevi på söndag. SM-guld eller inte?

Det är tyvärr oerhört få spelare på hög nivå som markerat mot Qatar. En del av Australiens VM-spelare gjorde det i veckan och det är naturligtvis välkommet. Man vill gärna se fler. Sedan får ett par av spelarna tugga i sig att det påpekas att de spelar i en klubb som ägs av City Football Group som Abu Dhabi kontrollerar. Det är svårt att grepp att fler inte stödjer exempelvis det krav som finns på Fifa och andra att se till att skjuta till resurser för ett migrantcenter efter VM. Några nationella fotbollsförbund har ställt sig bakom det – förutom Sverige och de nordiska förbunden är det England, Tyskland, Wales, Frankrike, Nederländerna och USA – men det är givet att fotbollsstjärnor har större möjlighet att få genomslag och öka trycket i frågan. Även sponsorer borde kunna agera, men vågar uppenbarligen inte. Därför är det förbannat bra att de australiensiska spelarna kliver fram.

Veckans VM-fråga

Kommer Fifa agera kring Iran? Sett till hur regimen brutalt slår ner jakten på frihet. Det är inte troligt att Fifa agerar på egen hand, men möjligen kan omvärldens tryck på organisationen förändra läget. Tyvärr inte troligt trots hur idrotten agerat mot Belarus kring VM i ishockey och även mot Ryssland efter invasionskriget. Extra laddat blir det i och med att Iran levererar drönare till Ryssland som används i invasionskriget av Ukraina.

Veckans insats

Svårt att inte fascineras av Djurgårdens imponerande framfart i Europa Conference League. Klart för åttondelsfinal och ett rejält inflöde av miljoner stärker klubben. Dessutom är man klart för Europakval nästa sommar och har i teorin möjlighet att vinna SM-guld. Däremot är det minst sagt udda att SVT Sport utser Djurgården till bästa svenska gruppspelslag någonsin. Det är trots allt Europa Conference League och Blåvitt har gjort avtryck i Champions League och både Malmö och Östersund i Europa League. Ibland far vi i väg lite väl i media.

Veckans tråkiga besked

TV4 stoppar in sportsändningarna i TV4-nyheterna och TV4-Sporten blir inte längre ett enskilt program. Tråkigt med tanke på att TV4 skiljer sig från de andra kommersiella TV-kanalerna med att satsa på daglig nyhetsjournalistik och nu försvinner den delen. Tidigare hände det på morgonen. Sedan går det att förstå att dragningskraften i linjära sändningar minskar när tittare konsumerar medier på annat sätt. Det finns ett skäl till att kvällstidningarna trycker sina pappersupplagor vid 17-tiden nu för tiden. Lägg till att många som är intresserade av mål, resultat och lag redan vet hur det gått och sett målen när sändningen kommer. Vi får försöka göra journalistik som tar sig långt fram i nyheternas sändningar och som når tittare på annat sätt. Fotbollskanalen är en plattform som når många läsare och som lägger mer och mer tid på nyhetssajten. Det som oroar mig mest är att Telia som äger TV4 och därmed också TV4:s ledning jagar stora vinster och att man därför drar in på resurserna och det därför blir svårare att göra mer sportjournalistik. Det är en bister utveckling och även om TV4 satsar på mer Nyhetsmorgon och mer Efter5 vilket är kul så är det program som mer reagerar på nyhetsflöde än bedriver egen journalistik som ger eko. Det är där jag hoppas att TV4 ska fortsätta att vara, men det är inte svårt att se tecknen när kommersiella medier ska fortsätta generera vinster så skär man inte sällan i det som kostar något och som inte ger direkta intäkter. Tyvärr riskerar man att urholka trovärdigheten på sikt. Dagens Nyheter och Dagens Industri är väl två undantag. Sedan kan man avundsjukt snegla på SVT och SR som börjar varje år med en rad miljarder på banken och kan satsa på journalistik.

Veckans deppiga Qatar-rapport I

Migrantarbetare blir vräkta i Doha, enligt Reuters. Skälet är att deras bostäder ska gå till fotbollssupportrar. En del får bo på gatan, andra får åka till ställen utanför huvudstaden.

Veckans glädje II

Philadelphia Phillies har inte bara tagit sig hela vägen till World Series. Laget vann första matchen mot Houston Astros i natt.

Veckans jakt på en ny ordförande för fotbollsförbundet

Aftonbladet var först ute med uppgifter om att Jens T Andersson har fått sonderingar om att kandidera till ny ordförande efter Karl-Erik Nilsson. Den tidigare AIK-vd:n och nuvarande landslagschefen på fotbollsförbundet var även Sef-ordförande under ett år och nu är det både folk inom Sef och i distrikt som kollat av med honom och han är villig att ställa upp, säger han till Aftonbladet. Ännu är han inte en av valberedningens kandidater där Västmanlands Birger Jonsson bekräftade för Fotbollskanalen att han är kandidat och även om EFD-basen Annika Grälls inte ville kommentera ett eventuellt kandiderande när Dagens Nyheter frågade henne, ska hon vara den andra. Man kan notera att valberedningens Ingmar Alm i veckan upplyste min kollega Sebastian Pearsson om att han inte alls sagt att man hade tre kandidater till mig i slutet på september. Om Alm fått bassning för att han sagt för mycket eller om någon hoppat av vet jag inte, men jag vet att han sa tre kandidater till mig. Fotbollskanalen har även uppgifter om att Fredrik Reinfeldt kan ge sig in i kampen, han är sonderad och ska ha först fram av två 08-klubbar när Sef skulle ha en ny ordförande efter Jens T Andersson. Dock var man för sent ute. Blir det tredje gången gillt för Reinfeldt? Djurgårdens medlemmar stoppade honom från en styrelsepost i föreningen, han kom för sent i Sef-valet och nu kan det bli SvFF-posten. Någon med koppling till Västerås påpekade att SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand givetvis sprungit på Birger Jonsson som nu kandiderar. Det lär vara en del valkampanjande fram till mitten av november då valberedningen ska släppa kandidater, sedan kan givetvis andra ställa upp i valet. Återstår att se om de nya direktiv om valbarhet som ska klubbas igenom och där det står att man ska ta in en anställning i förbundet i betaktande om en person kan vara valbar. Är det ”good governance”? Något som hade kunnat påverka Jens T Anderssons möjlighet att bli ordförande. Dock är det luddigt skrivet och oklart kring hur det påverkar. Däremot är det inte givet att en kandidat som Sef för fram går hem i distrikten. Svensk fotboll är polariserad och en gräns går mellan bredd och elit och ute i distrikten vill man knappast gå Sef:s ärenden. Ta bara Göteborgsdistriktets motion om att distrikten ska få en fjärdedel av Sef:s tv- och spelpengar. Även om det knappast går att driva igenom är den en signal om läget i landet. Lägg på det frustrationen i en del distrikt över den dåligt skötta processen kring att slå ihop dagens 24 distrikt till större och färre för att få ut mer pengar till fotbollen. Och det är värt att påminna om att distrikten har makten i svensk fotboll. När man röstar på årsmötet har distrikten 172 av 258 röster och där de stora som Skåne och Stockholm har 16 var och de små har fyra. Sef har 48 röster och EFD 38. Så räkna inte med att kandidater som har Sef eller EFD som maktbas är givna favoriter att vinna ett eventuellt ordförandeval. Fortsättning följer, det är det enda som är klart.

Veckans Peter Schmeichel

Han är klar som expert för qatariska Bein Sports under VM. När han ställde upp för en intervju med Viaplay hade han ett krav: inga frågor om Qatar. Det blir kanske enklast så.

Veckans aktuella presschefer

Fotbollsförbundet jagar en presschef till både förbundet och till herrlandslaget. Det talas om Martin Nersing som varit runt på en rad mediehus och jobbat som kommunikatör samt om Centerns presschef Josefin Berglund som har ett förflutet på Expressen. Men det är fler i loopen. En extra krydda kring Berglund är att hennes bror Daniel Berglund är en av cheferna på Viaplay Sport som sänder herrlandslaget och från och med 2025 tar över damlandslaget.

Veckans deppiga Qatar-rapport II

I Qatar är homosexualitet förbjudet. Nu kommer uppgifter om att hbtqi-personer som fängslats, trakasserats och misshandlats i landet. Human Rights Watch har precis som manga andra organisationer gjort ett stort arbete för att sätta ljuset på dessa frågor.

Veckans glädje II

Tillsammans med Simon Bank ska jag vara med på Studentafton i Lund 8 november för att tala om VM i Qatar. Glad över möjligheten att vända hem och även vara med på en studentafton. Tidigare har jag varit moderator när man körde nostalgikväll 20 år efter VM-bronset i USA 2014 och hade bjudit in Tommy Svensson, Thomas Ravelli och Martin Dahlin. Det var då jag av misstag råkade röja Ravelli som vinnare av Mästarnas mästare. Illa av mig.

Veckans moderna fotboll

Bröndby tar in Global Football Holdings som ny majoritetsägare. Det amerikanska bolaget deläger en del andra klubbar som Augsburg i Bundesliga, Estoril Praia i Portugal samt SK Beveren i Belgien. Bröndby får in en kvarts miljard danska kronor att investera. Återstår att se vad ett amerikanskt bolag innebär för den klassiska danska klubben.

Veckans felaktiga förtalsanklagelse

Qatars emir Shejk Hamad bin Khalifa gick i veckan till attack mot omvärlden som kritiserar landet inför VM. Han talade om både förtal och en dubbelmoral när han pekade på att Qatar gjort reformer och ändå får kritik. Det som går att förstå i emirens frustration är att en rad länder både gör affärer med landet och gärna tar emot investeringar samt köper gas med ena handen och sedan smäller till med andra handen kring VM i fotboll.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Jag har nu ägnat eftermiddagen åt att titta på dokumentären ”Super League; Girighetens uppgång och fall” som går på SVT Play. Det är en fascinerande historia om de ekonomiska mekanismerna bakom planerna på Super League, spelet bakom om varför projektet slutligen misslyckades. Jag är glad att SL gick i stöpet men är ändå misstänksam mot dokumentären eftersom den producerats av Sky Sports UK som ju har sändningsrättigheterna till Premier League. I dokumentären framstå PL som alla gudars gåva till fotbollen och fotbollspyramidens vita riddare trots att Skys pengar gjort att skillnaden mellan rika och fattiga klubbar ökat dramatiskt sedan dess införande. Dessutom medverkar Alexander Ceferin från UEFA som oemotsagt får framställa sin organisation som helt fri från korruption både i nutid och historiskt. Jag har känslan att detta är ett beställningsjobb från Sky och UEFA för att putsa på sin image i kontrast till den smutsiga byk som SL utgjorde. Jag vet inte om du håller med. Men om du delar min uppfattning, borde inte SVT varit mer kritiska till att sända dokumentären? Vänligen Stefan

Svar: Dokumentären hittar ni här. Förstår vad du menar efter att ha sett den men det är kanske svårt för SVT som har ett stort inflöde av dokumentärer, men mer klarhet hade varit bra. Kanske just peka ut vilka som ligger bakom filmen. Dessutom borde man ha ett tillägg till dokumentären som är gjord i våras om den rättsprocess som superligan driver. Som exempelvis jag skrivit om tidigare och även Simon Bank skildrat. Bland annat har superligan även utsett en ny vd och den jakten är inte över. När nu både Juventus och Barcelona som är med och utmanar Uefa redan åkt ur Champions League så får väl deras drivkraft ännu mer fart.

Veckans deppiga Qatar-rapport III

Englands utrikesminister James Cleverly ber nu homosexuella att vara flexibla och visa för qatarisk kultur om de åker till landet under VM. Ja, det är klart när man så sent som i maj fick löfte om nya qatariska investeringar i Storbritannien på 120 miljarder kronor kanske det inte är konstigt. Dessutom har landet skickat stridsflyg till Qatar som ska bidra till säkerheten för VM.

Veckans låt

"Love Will Tear Us Apart" - Joy Division. Varför sjunger engelska supportrar denna låt om Leeds?

Veckans Leeds United

Kan man byta lag? Får man? Frågar åt en kompis.

Veckans poddgäst

Göran Havik som lett den svenska kampanjen för att få EM 2025 ihop med Norge, Danmark och Finland är gäst. Han talar om vad som talar för det nordiska budet, om konkurrensen, om varför man skrotade planer på herr-EM och dam-VM, om smällen när man inte fick matcher i EM 2020 samt varför Europa League-finalen 2017 var svårjobbad. Sedan tidigare finns över 365 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.