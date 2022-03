Lundh: Nya konflikter om pengar - naivt att tro på rättvisa

Helgens måste

Cupsemifinalerna Hammarby-Elfsborg lördag, Djurgården-Malmö söndag. Tele2. El clasico.

Helgens avstå

Träning.

Veckans fungerande sanktion

CAS backade i veckan upp både Fifa och Uefa när det gällde beslutet att kasta ut ryska landslag och lag från cuper och turneringar. Gällande VM-playoff kom det under fredagen och att Fifa lämnat en plats öppen tyder på att man knappast var säker på CAS beslut. Därmed kan Janne Anderssons landslag ta sikte på mötet med Tjeckien på torsdag på Friends Arena där en finalplats mot Polen väntar vinnaren. En match som spelas i Chrozow där Sverige vunnit kvalmatcher både 1989 och 1999 men innan Sverige hamnar där väntar Tjeckien där minnena är sämre. Förvisso var det mot Tjeckoslovakien som Sverige VM-kvalade i oktober 1985, men det var ingen rolig dag. Dags att skriva ny VM-kvalminnen. Playoff har Sverige spelat tre och åkt ut mot Portugal och slagit Danmark och Italien.

Veckans Pudas-låda

Att fästa sig med buntband i stolpen på Goodison Park. Mannen som satte fast sig bar en tröja med texten "Just stop oil". De som inte minns Pudaslådan kan läsa mer här. Det var Folke Pudas som slogs mot myndigheterna som dragit in hans taxitillstånd.

Veckans omröstning

Den 3 april ska FC Barcelonas medlemmar rösta om man ska acceptera avtalet som klubbens ledning gjort med Spotify. Den svenska streamingjätten ska bli huvudsponsor för klubbens herr- och damlag samt tryckas in i arenanamnet. I utbyte får FC Barcelona närmare tre miljarder kronor. Man har tecknat ett fyraårsavtal och det blir en digital omröstning för att ta beslut om det. Frågan är om Barcelona har råd att tacka nej? En som inte har råd med en förlust är presidenten Joan Laporta.

Veckans budgivning

Kampen om Chelsea pågår för fullt. Det hade varit lätt att tro att det skulle vara svårt att hitta köpare som är beredda att lägga 25-30 miljarder kronor på en klubb som troligen kommer att dra på sig stora förluster framöver. Tidigare ägaren Roman Abramovitj har skickat in 19 miljarder kronor under sina knappa 20 år. Ändå kryllar det att budgivare och frågan om det ska bli ur askan och in i elden med saudiska ägare?

Veckans lottning och tips I

Kvartsfinaler: Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atlético Madrid, Villarreal-Bayern München, Benfica-Liverpool. Om tipsen sitter blir det följande semifinaler: Manchester City-Chelsea och Liverpool-Bayern München och det tippar jag leder till finalen: Liverpool-Manchester City.

Veckans löjliga böter

Hammarby, AIK och IFK Göteborg har alla sålt unga spelare för stora belopp de senaste åren och uppenbarligen begått fel enligt förmedlarreglementet eftersom man bötfällts av förbundet. Att klubbar kan sälja spelare och tjäna tiotals miljoner och behöva böta 350 000 kronor är löjligt. Nu aviserar förbundets jurist att beloppen måste höjas. Något som framstår som rimligt om de ska fylla någon funktion. Hammarby nekar till att ha begått fel och ska överklaga sitt straff. Här är hela domen. Intressant läsning.

Veckans agentavstängning

Patrick Mörk är en av marknadens mest etablerade aktörer och jobbar bland annat med advokaten Carl Fhager. Man representerar en rad profilerade spelare likt Emil Krafht, Fridolina Rolfö och Pierre Bengtsson. Nu har förbundet dragit in Mörks licens efter att man anser att han brutit mot regelverket för förmedlare i samband med Hammarbys värvning av Akinkunmi Amoo. Förbundet ska även skicka beslutet till Fifa vilket kan leda till en avstängning på fler marknaden än den svenska. Mörk skriver på Instagram att beslutet konstigt, inkorrekt och inte uppbackat av bevis och att han ska överklaga det. Återstår att se hur det går.

Veckans comeback

Felix Magath är tillbaka i Bundesliga. Det blir inte lätt för spelarna i Hertha Berlin. En klubb som är i gungning efter sportchefen klivit av, tränaren fått sparken och nu har nytillträdde Magath fått corona.

Veckans cuptips

Semifinal Hammarby-Elfsborg

Kommentar: Elfsborg var starkare i sin kvart än vad Hammarby var mot Norrköping. Viss fördel för Borås-laget som vann på Tele2 förra säsongen, men Hammarby är vanligtvis starkt på hemmaplan. Enda plumpen i allsvenskan 2021 var mot Elfsborg och man tar revansch här och går till final.

Semifinal 2 Djurgården-Malmö

Kommentar: Djurgården sänkte Kalmar FF på bortaplan och Malmö vann en riktig holmgång mot AIK. Tele2 är en mardrömsarena för MFF och cupförbannelsen har suttit i sedan finalen 1989, mot just Djurgården på Råsunda. Blir en jämn kamp mellan två av allsvenskans storheter och känslan är att MFF tar det efter en utdragen match.

Veckans läsarbrev

Hej Olof Hoppas du kan belysa att svenska idrottsstjärnor fortfarande spelar i ryska klubbar. Högaktuellt med KHL. De borde sluta direkt. De har pengarna för det . Usch J

Hej Har en fråga, tror nog du har hört den redan men jag har inte läst något om det.

Bör svenska fotbollsspelare som fortfarande spelar för Ryska lag få deltaga i Svenska landslaget? Det kanske är en icke fråga om där nu inte är någon som är aktuell, men vi har ju Jordan.. Dum fråga? Är det kanske att dra det för långt? //Peter

Svar: Vet att ordförande för Polens fotbollsförbund talar om att stoppa spelare som är aktiva i Ryssland, men det är svårt att straffa dem och kräva att de ska kliva av sina kontrakt. När det gäller fotbollsspelare är de fria att spela för andra klubbar fram till siste juni och sedan får man se. Trots allt har de skrivit på avtal i en tid när man haft handel och diplomatiska förbindelser med Ryssland. Inte alls känsligt ämne och det vore fel. Robin Quasion spelar i Saudiarabien och det ifrågasätts inte. Nu vet jag att det är hårda sanktioner mot Ryssland men att straffa en svensk som tillhör en rysk klubb vore fel.

Veckans lottning och tips II

Kvartsfinalerna i Europa League lottades enligt följande och de fetade lagen är mitt tips: RB Leipzig-Atalanta, Eintracht Frankfurt-Barcelona, West Ham-Lyon, Braga-Rangers. Om tipsen stämmer blir det följande semifinaler som är förlottade: RB Leipzig-Rangers samt West Ham-Barcelona och då tippar jag RB Leipzig-Barcelona i final.

Veckans lön

500 000 pund i veckan. Det är vad Manchester City erbjuder Erling Haaland. Dryga sex miljoner i veckan och en bit över 300 miljoner om året. Sägs att den unge norrmannen vill ha mer än 400 miljoner om året.

Veckans moderna fotboll

Manchester United ägare Avram Glazer var i Dubai för att prata om cricket. Manchester Uniteds cricketlag ska ingå i ligan i Förenade Arabemiraten.

Veckans pappa

Alf-Inge Håland jobbar ihop med Mino Raiola när det gäller sonen Erlings affär. Rätt fascinerande att Håland ska ha 300 miljoner vid en transfer och att Raiola ska ha 400 miljoner.

Veckans avstannade avtal

Ryska spelbolaget Fonbet har synts på Milans, Real Madrids och Paris SG:s tröjor, men inte längre. Sanktionerna sätter stopp.

Veckans intervju

Henrik Larsson intervjuades av Johanna Garå och öppnade sig kring osäkerheten om att fortsätta som tränare samt gav en bild om hur det var att jobba i FC Barcelona med Ronald Koeman. Väl värd att kolla in inför söndagens el clasico.

Veckans danska bakslag

FC Köpenhamn föll mot PSV Eindhoven och då föll danska ligan på rankingen och mister en möjlig plats i Champions League. Denna säsong hade man två möjligheter till Champions League, en i Europa League och två i Europa Conference League och fyra lag nådde gruppspel. Något som kan gynna ligan längre fram.

Veckans lön II

Det kanske är lätt att gnälla över svenska mediachefers löner, men Discoverychefen vars svenska del visar allsvenskan och superettan drog in 246 miljoner 2021. Det var dessutom i dollar. David Zaslav behöver inte oroa sig för sin privatekonomi och med tanke på att Discovery i sommar går ihop med Time Warner lär hans lön bara röra sig i en riktning. Uppåt. Discovery betalar runt 550 miljoner kronor om året för allsvenskan och superettan. Ungefär vad Zaslav drar in på tre månader. Heja!

Veckans sammanslagning

Det sägs att Discovery och HBO Max ska samordna sina tjänster inom kort. Inför sommarens samgående där Discovery och Warner skapar världens näststörsta mediabolag efter Disney.

Veckans låt

”Forever Young” – Alphaville. Are you going to drop the bomb or not?

Veckans Leeds United

Nya tag mot Wolves fredag kväll. Hoppet lever efter söndagens seger, men långt kvar till säkerhet. I veckan fick 16-årige Archie Gray ny uppmärksamhet efter ett sjukt snyggt mål mot Manchester United i U23-serien. Hans pappa är Andy Gray som spelat för Leeds, men framför allt var det farfar Frank Gray och farfars bror Eddie Gray som gjorde avtryck i Leeds. Archie Gray satt till och med på bänken i Premier League tidigare under säsongen.

Veckans poddintervju

Blåvitts Marcus Berg är gäst och talar om förhoppningarna inför 2022, om att ställa krav, om avslutet i landslaget och om att förlänga karriären. Sedan tidigare finns det över 340 avsnitt via länken: Bara att lyssna på.