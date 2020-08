Lundh: SvFF står för jämställdhet – lev upp till de fina orden

Efter ett drygt års utredning släppte Diskrimineringsombudsmannen under fredagen beslutet kring ersättningar och fotbollsförbundet. Frågan var om man diskriminerar kvinnliga landslagsspelare när man betalar dem mindre? Svaret var att förbundets agerande inte strider mot diskrimineringslagen.

Ett beslut som togs emot med glädje av generalsekreterare Håkan Sjöstrand. På förbundets hemsida var han mycket nöjd: ”Vi är naturligtvis glada att DO har kommit fram till att våra avtal i alla avseenden är icke-diskriminerande. Det var vår övertygelse att detta skulle bli slutsatsen.”

Då ska man veta att samme Sjöstrand för ett år sedan ifrågasatte om det ens gick att granska förbundet i frågan. Då sa han följande vilket knappast tydde på någon övertygelse: ”Så som vi ser det kan man inte anses vara arbetstagare i diskrimineringslagens mening eftersom det inte handlar om en anställning.”

Bakgrunden till det här är att Nina och Peter Rung anmälde förbundet till DO efter att Sveriges damer tagit VM-brons 2019. Paret Rung hävdade att fotbollsförbundet som tar emot stöd från staten via stöd från RF och sponsorpengar från statliga bolaget Svenska Spel absolut borde betala lika lön för lika arbete.

När man läser mer av DO:s beslut så framgår det tydligt att fotbollsförbundet möjligtvis inte diskriminerar enligt lagen, men betalar långt ifrån lika. Ett svenskt VM-brons på damsidan gav tio procent av vad herrarna fick för en kvartsfinal.

Vilket kan förklaras med de högre prispengarna som Fifa står får och en marknad som inte förbundet kan reglera. Förbundet har i sitt svar till DO tryckt på att marknaden inte vill betala kvinnor lika mycket och att SvFF-höjdarna jobbar för en förändring. Samtidigt kan man också läsa från DO-beslutet:

”SvFF har även under utredningen angett belopp som baseras på det verkliga antalet spelade matcher för en tänkt landslagsspelare som deltagit i samtliga matcher under åren 2018 och 2019. Enligt dessa uppgifter fick spelarna i damlandslaget ersättning som motsvarade omkring 24 % av den ersättning som spelarna i herrlandslaget fick. DO bedömer därmed att utredningen i ärendet ger stöd för att, såvitt avser förhållandena för VM 2018 och VM 2019, fotbollsspelarna i damlandslaget har missgynnats i jämförelse med fotbollsspelarna i herrlandslaget.”

Så även om inte SvFF diskriminerar damspelarna så missgynnar man dem, enligt DO. Ja, det är naturligtvis inget som förvånar då det under lång tid varit uppenbart att fotbollsförbundet inte lever upp till sin egen värdegrund kring jämställdhet.

Det handlar om brist på vilja. Om man hade velat så är det självklart att man likt fotbollsförbunden i Norge, Finland och Australien hade kunnat jämna ut det. Eller gjort som det svenska handbollsförbundet. Det svenska fotbollsförbundet hade kunnat agera mot marknaden. För något gott.

Det hade varit en viktig signal om förbundet varit helt transparent med ersättningar för det hedersuppdrag det är (vilket Håkan Sjöstrand säger gång på gång). Samt att man sett till att spelarna hade exakt likadana förutsättningar trots marknadens brister.

Vi vet alla att Fifa och Uefa är gammalmodiga och konservativa. Varför måste fotbollsförbundet vara likadant. Tänk om man vågat vara så modernt att man var helt jämställt. Och inte behövde hemligstämpla avtal, prata om att man betalar ungefär lika mycket när man inte gör det.

Frågan är grundligt utredd av DO och även om förbundet klarade sig från lagbrott var det tydligt att man missgynnar en part. Hur kan man vara nöjd med ett sådant besked? Så här skriver förbundet själv på sin hemsida:

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och utvecklande fotbollsrörelse. Vi arbetar medvetet för att bryta snedfördelning mellan kön på alla nivåer. För oss handlar jämställdhet om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor drabbar inte bara individen utan även fotbollsrörelsen och hela samhället.”

Lev upp till de fina orden. Förbundskaptenernas löner var inte en del av granskningen. Det var inget som fanns med i anmälan. Samtidigt är det slående att inte ens om man lägger ihop damernas förbundskaptens lön och hans assisterandes lön så når man upp till lönen som herrarnas assisterande har.

Peter Gerhardsson tjänade 1,2 miljoner 2018 och Magnus Wikman hade 700 000. Tillsammans tjänade damlandslagets ledare 1,9 miljoner. Peter Wettergren hade 2,7 miljoner kronor. Janne Andersson drog in 5,4 miljoner. Hyfsade skillnader.

Nu kanske det är mer rättvist att jämföra Gerhardsson-Wikman lön från 2018 med vad Janne Andersson och Peter Wettergren tjänade 2017. Det var år då ledarna tog varsitt landslag till VM. Då hade Andersson 3,95 miljoner och Wettergren 1,8 miljoner. Så då var Gerhardsson och Wikman ikapp en assisterande i herrlandslaget.

Nu missunnar inte jag Andersson och Wettergren höga löner, men däremot så blir det underliga signaler från ett förbund som står för jämställdhet. Än mer talande blir det när man jämför cheferna för dam- och herrverksamheten och väger in deras erfarenhet.

Marika Domanski Lyfors är tidigare förbundskapten som tagit Sverige till ett VM-silver och nu är hon ansvarig för damverksamheten. Stefan Pettersson saknar ledarerfarenhet även om han var en storspelare och gick bredvid Lasse Richt mer än halva 2018. Vem av Pettersson och Domanski Lyfors tjänade bäst?

Ja, ni vet givetvis svaret. Den mer erfarna personen som haft jobbet längre tjänade 300 000 kronor mindre det. Nu är detta taxeringsuppgifter, men 2018 var Pettersson heltidsanställd på förbundet och hade 1,4 miljoner i lön. Domanski Lyfors hade 1,1. Det kanske DO skulle titta på nästa gång.