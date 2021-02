Lundh: Vem som vinner kampen om Sef lär påverka supportrar – och villkorstrappan

Helgens måste

Derbyt i Milano söndag eftermiddag. Inter-Milan är en ren seriefinal och det ser ut som om Juventus blir avhakat i jakten på en tionde raka ligatitel. Dessutom ny match mellan Zlatan Ibrahimovic och Romelu Lukaku. Derbyt innebär tidig start på Fotbollssöndag Europa. Redan 14:30 är studion i gång och det är avspark 15:00.

Helgens avstå

Längdskidor. Har ännu inte skakat av mig traumat från Idre 1978 då jag tvingades ut i spåren.

Veckans maktkamp

Premier League har skrivit till Uefa och förklarat att man inte gillar förslaget på en omstöpningen av Champions League som ska gälla från hösten 2024, enligt Daily Telegraph. Förslaget som ligger är att man utökar till 36 lag och att de nya fyra platserna delvis ska gå till lag som tidigare gjort bra ifrån sig i Europa. Det hade kunnat innebära att Manchester United skulle kunna gå före Leicester trots att det senare laget hamnar före i tabellen. Dessutom vill man ersätta gruppspelet där varje lag spelar sex matcher med ett ligaspel där alla får spela tio matcher. De åtta bästa i ligan går direkt vidare till åttondelsfinal medan lag placerade nio till 24 möts i playoff om att gå vidare. Skälet till förändringen är att man vill ha fler matcher, och om Uefas förslag går igenom ökar antalet matcher från 125 till 225. Det ger publikintäkter för klubbarna men framför allt hoppas Uefa på att man ska kunna höja tv-intäkterna rejält. Och det är här Premier Leagues missnöje kommer in, för det finns en rädsla att om Uefa tar mer av tv-intäkterna så kommer det att slå mot Premier Leagues intäkter. Ingen tror att Premier League kommer att ha någon lycka i sitt försök. Spelarfacket Fifpro varnar också för utvecklingen. Även de mindre ligorna har gått emot förslaget för möjligheterna för allsvenska lag blir sämre, vilket Lars-Christer Olsson berättat om. I veckan lade Lars-Christer Olsson fram ett nytt förslag som innebär att mästarlag från ligor som är lite lägre rankade (11-13 plats) ska kunna slåss om extra platser. Det är en dragkamp, helt enkelt, men allt talar för att Uefa driver igenom förändringarna och att det kommer beslut under våren. De är påhejade av större klubbar i andra ligor än Premier League som ser en möjlighet till mer intäkter. Om Uefa klubbar förslaget så kommer det troligen påverka även de inhemska ligorna, för det är inte helt lätt att få in ytterligare matcher i ett redan pressat schema. Det finns ett tryck att minska stora ligor till 18 lag.

Veckans moderna fotboll

Datorpionjären Michael Dells förmögenhet har hittat till fotbollens värld. Via MSD Capital har man lånat ut en knapp miljard kronor till Southampton, finansierat övertagandet av Burnley och lånat ut pengar till Derby. Partner vid MSD Capital är Robert Platek som själv agerat i fotbollens värld. Senaste affären var ett köp av serie A-klubben Spezia men han har även köpt danska Sönderjyske. För övrigt samma klubb som köpte Emil Holm från IFK Göteborg.

Veckans icke-förvåning

Det tidigare underbarnet Freddy Adu höll inte och division 1-klubben Österlen skickar i väg honom. Att det sedan slutar i pajkastning är en annan sak, men det var inga bra signaler när han kom otränad efter ett långt uppehåll.

Veckans realpolitik

SvFF-basen och Uefa-höjdaren Karl-Erik Nilsson försvarar EM-matcher i Ryssland. Något Amnesty och Civil Rights Defernders kritiserar och organisationerna jämför i Dagens Nyheter med situationen i Belarus som fick se ishockey-VM försvinna efter sponsorpåverkan. Kan inte vara lätt att vara idrottshöjdare och tvingas behöva säga saker man nog inte ens tror på själv. Nilsson-citatet i DN-artikeln: ”Det är klart att det är besvärande med den här typen av företeelse, men det har ännu inte varit föremål för någon diskussion. Vi ser fram emot och utgår ifrån att matcherna kan spelas i S:t Petersburg som planerat. Man kan nästan alltid utgå från att det i vartenda värdland finns saker och ting som kan vara komprometterande på olika sätt. Sedan hoppas man att det här löser sig så bra som möjligt.”

I vartenda värdland… Efter att Putin och Co gripit tusentals som bara vill ha demokrati.

Veckans Qatar-uppmaning

Tre medlemmar i norska Rosenborg har lämnat in motion till klubbens årsmöte om att klubben ska kräva att det norska förbundet bojkottar VM i Qatar 2022. Det är dryga tre år sedan den norska storklubben hade planlagt ett träningsläger i Dubai, men där supportrar och medlemmar agerade kraftfullt. Något som ledde till att RBK dagen efter förklarade att man inte åker till Dubai.

Veckans turer i Frankrike

De pressade Ligue 1-klubbarna vill nu få till en lagändring. I Frankrike vill myndigheterna ha konkurrens om tv-rättigheterna och därför har man satt en tidsgräns på fyra år när det handlar om perioden som man får sälja. Nu vill Lyon-presidenten Jean-Michel Aulas att klubbarna ska kunna få sälja tio år. Något som ger större trygghet för köparen av rättigheterna och därmed även för klubbarna. Fortfarande vill klubbarna se statliga stödlån för att alla ska överleva krisen efter att man tappat 4,5 miljarder kronor bara i tv-intäkter denna säsong. Skälet var att spanska Mediapro som delvis har kinesiska ägare hoppade av sitt avtal med Ligue 1 efter en betalning.

Veckans engelska signal

Leipzig-Liverpool 0-2 och Real Sociedad-Manchester United 0-4. Visst, det fans en del mindre starka resultat som Slavia Prag-Leicester 0-0 men man lär ta sig vidare precis som Tottenham. Arsenal mötte Benfica och det blev 1-1 och returen går i Grekland. Blir tuffare för Chelsea, men Manchester City hanterar Borussia Mönchengladbach.

Veckans öppna brev

Inbördeskriget i IFK Norrköping är hårt. Först blev inte ordförande Peter Hunt föreslagen för omval. När han inte uteslöt att ställa upp för omval oavsett kom revisorerna med stenhård kritik mot Hunt i ett brev till medlemmarna. Då hoppade Hunt av med omedelbar verkan. Sedan slog han tillbaka i ett öppet brev där han gick hårt åt både revisorer och andra styrelseledamöter. Ingen kan påstå att det är särskilt vackert. Det råder ingen tvekan om att IFK Norrköping var riktigt illa däran när Hunt klev in som ordförande och han lämnar en klubb i gott ekonomiskt skick, med en spelartrupp som innehåller en del guldkorn och dessutom har man tagit SM-guld. Framtiden? Ja, det blir ett tungt ansvar för den som kliver in och tar över IFK Norrköping. Peter Hunt var en gammaldags fotbollsledare som vi sett mängder av genom åren i svensk fotboll. Från Eric Pehrsson till Stig Svensson, Gunnar Larsson, Stig Nilsson och en radda gubbar till. Det ger inte sällan framgångar, men frågan är vad priset är?

Veckans vitalaste

Vet inte vem som låg bakom omstöpningen av Svenska Cupen som gjordes inför säsongen 2012-13. Då man införde gruppspelet och dessutom placerade cupfinalen i maj, när det är nära kvalspel till Europa för vinnande lag. Minns knappt den senaste cupfinalen som gick i november, då Helsingborg slog Kalmar FF med 3-1 på Olympia inför 9000 åskådare. Det var givetvis bättre drag när ett lag fick hemmaplan men hela cupen har fått liv av gruppspelet som begick premiär våren 2013. Tänk så många år man försökt få liv i cupspelet och även om det fortfarande inte kokar kring finalen som i Norge eller i en del andra länder så är Svenska Cupen vitalare än någonsin, åtminstone under den tid jag intresserat mig för fotboll. I helgen drar gruppspelet igång igen och det är så bra att få till tävlingsmatcher och allvar en dryg månad innan allsvenskan piskar i gång.

Veckans ställningstagande

Wilfried Zaha vill att spelarna i Premier League ska sluta gå ner på knä. Han har en poäng.

Veckans svalnande marknad

Serie A håller på att sälja mediarättigheterna både internationellt och nationellt. Något som gjort att det är pressat läge då den italienska ligan inte nått önskade nivåer. När det gäller de nationella rättigheterna står kampen mellan Sky och streamingaktören Dazn. Dock har ingen av parterna kommit upp i serie A:s önskade 11 miljarder kronor per säsong. Dazn har erbjudit 8,5 miljarder per säsong i tre år för en majoritet av matcherna och Skys bud ligger på 7,5 miljarder. Klubbarna har inte kommit överens om vad man ska välja, då en del klubbar tvekar om streaming är rätt för Italien och man undrar om landets internet håller tillräcklig kvalitet. I bakgrunden finns även ett bud på serie A:s nystartade bolag för att exploatera internationella rättigheter där riskkapitalisten CVC Capital velat köpa en del för 17 miljarder kronor. Pengar som klubbarna behöver. Det är rörigt och det blir inte lättare av att det inte kommit några bud alls på rättigheterna i regionen Mellanöstern och Nordafrika. Lägg till att den kinesiska innehavaren av rättigheter nu inte kan betala vad man lovat. Det är minst sagt skakigt för serie A-klubbarna.

Veckans kloka beslut

Även om förre Bois-talangen Jakob Ondrejka uppgavs vara eftertraktad i Nederländerna känns det som om Elfsborg är en bättre plats i det här läget av karriären.

Veckans hårda signal

Inters ägare är affärsmannen och miljardären Zhang Jindong som leder Suning Group. Han har nu signalerat att man måste skära ner och avsluta affärer som inte har med kärnaffären att göra… Inte konstigt att det ryktats om att Inter är till salu och att svenska riskkapitalbolaget EQT är ett av flera som granskat den italienska ligaledaren.

Veckans kapten lämnar skeppet först

Borussia Mönchengladbach tränare Marcos Rose är redan nu klar för rivalen Borussia Dortmund, men ska jobba kvar.

Veckans chokladsatsning

Svenskgrundade chokladdrycken Huski har gjort avtryck genom sponsring i Formel 1 och engelska Millwall. Även Hammarby bandy och damlaget i Hammarby fotboll har haft mindre sponsoravtal. I veckan skrev Hammarby Fotboll ett nytt avtal gällande herrlag, damlag och alla ungdomslag. Ett garanterat värde på närmare åtta miljoner kronor och där det kan klättra ytterligare 2-3 miljoner om vissa parametrar uppfylls. Onekligen ett rejält avtal i svensk lagidrott. Expressen skrev en intressant artikel om miljardären som finns i bakgrunden av chokladdrycken. Däremot är det sällan jag ser chokladdrycken i handeln, men det kanske blir ändring på det.

Veckans måste

Vill påminna om serien om Irak på SVT Play. Oerhört jobbigt att se skildringen av vad som hände med landet efter USA:s invasion 2003 men både lärorikt och tänkvärt. Fem delar. Tänk, jag hade helt glömt rättegången mot Saddam Hussein och att den skedde flera år efter gripandet. Eller skildrades inte den?

Veckans kvicka reträtt

Degerfors Victor Edvardsen. Gillar ju ändå en så tydlig ursäkt. Nya tag.

Veckans messias, eller?

Kyril Louis-Dreyfus, 23, har nu tagit kontrollen över Sunderland. Alla som sett Netflix-serien om den tidigare Premier League-klubben vet de olika turerna som varit. Kan den unge och rike fransmannen vara rätt? Hans pappa Robert Louis-Dreyfus ägde Marseille och var även Adidas-vd och satte in pengar i en mutfond till Tysklands VM-kampanj inför 2006. Han gick bort 2009 när Kyril bara var 12. Många Sunderland-supportrar är säkert nöjda med att klubben får en ny majoritetsägare, men den ogillade Stewart Donald är kvar som minoritetsägare.

Veckans läsning

Hade missat att Netflix släpper en serie om Pelé, men Guardians Jonathan Liew skriver om den. Även om jag kan vara trött på bilden av Pelé som just kommer mer från historier och klipp så gör Liews text att jag trots allt blir sugen på Netflix-serien. Bloggen Osynliga Handen går igenom den ökande skuldbördan i fotbollsklubbar runt om i Europa. Alltid nyttigt.

Veckans moderna fotboll

Disney gör en serie om Feyenoord. För streamingtjänsten Disney+.

Veckans saknade

Algarve cup brukar inte vara förrän om några veckor, men det gav i varje fall Sverige rätt bra motstånd. Pandemin har tagit den och nu får landslaget dra till Malta för att träna och spela mot Österrike och Malta. Även om Österrike är på uppgång är man på 20:e plats i världen och Malta är 85:a.

Veckans diplomatiska kulturincident

Klubblags-VM spelades i Qatar och det har gått runt på sociala medier hur shejk Joaan bin Hamad Al Thani inte hälsade på de kvinnliga domarna med handen i form av fist-bump. Även engelsk press uppmärksammade det. Fifa-basen Gianni Infantino försöker lugna ner det hela samtidigt som han påpekar att Fifa jobbar för jämlikhet. Ja, det är givetvis komplicerat när man ser olika på situationerna.

Veckans låt

”Le Freak” – Chic.

Veckans siffra

60. Antalet procent som spelarköp ökade med på damsidan i januari 2021. Fifa visar i sin rapport att till skillnad från herrsidan där spelarköpen minskade så ökar de på damsidan. Självklart är det från mycket lägre nivåer, men bra för svenska klubbar som kan ta fram talanger och därmed kan få betalt för dem.

Veckans poddintervju

Degerfors klubbchef Suzanne Hällström talar om den klassiska klubbens allsvenska comeback, om hotet att behöva spela på Behrn Arena, om känslorna efter veckans rubriker kring en av stjärnspelarna och om att vara kvinna i männens värld och att hon kan bli ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Sedan tidigare finns 298 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.