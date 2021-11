Krafth blev varnad - missar play off-semifinalen

Sveriges högerback Emil Krafth, 27, blev i andra halvlek varnad mot Spanien i VM-kvalet. Därmed missar 27-åringen den kommande play off-semifinalen i mars nästa år om en plats i Qatar-VM. Högerbacken är nämligen avstängd då med anledning av för många gula kort.

Krafth har varit ordinarie som högerback i Blågult sedan Mikael Lustig lade skorna på hyllan efter EM i somras, vilket gör att avstängningen är ett bakslag för svensk del.

Ännu är det oklart vilket landslaget som Sverige ställs mot i play off-semifinalen. Om Sverige vinner semifinalen väntar en finalmatch om kvalifikation till världsmästerskapet.

Till play off går de tio grupptvåorna från VM-kvalet, där Sverige räknas in, samt de två högst rankade gruppvinnarna från Nations League. De tolv nationerna delas in i tre slutspelsträd med fyra lag i vardera, där de sex bästa grupptvåorna blir seedade och får spela sina semifinaler på hemmaplan. Play off-slutspelet avgörs genom enkelmöten i semifinalerna och i finalerna, där segrarna i de tre finalerna går till VM.

Vilka landslag som möter varandra i play off-spelet lottas den 26 november i år och sedan spelas play off-semifinalerna den 24 mars och play off-finalerna den 29 mars 2022.