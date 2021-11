Sverige klart för VM-play off - Fotbollskanalen sänder lottningen

Sverige lyckades inte besegra Spanien under söndagen i Sevilla och får nu spela play off om en plats i Qatar-VM 2022. Först får Sverige spela en play off-semifinal och sedan en potentiell play off-final om en plats i mästerskapet.

Sveriges motståndare lottas fram den 26 november klockan 17.00 i Zürich - vilket går att följa live på Fotbollskanalen.

Till play off går de tio grupptvåorna från VM-kvalet, där Sverige räknas in, samt de två högst rankade gruppvinnarna från Nations League. De tolv nationerna delas in i tre slutspelsträd med fyra lag i vardera, där de sex bästa grupptvåorna blir seedade och får spela sina semifinaler på hemmaplan. Play off-slutspelet avgörs genom enkelmöten i semifinal och final, där segrarna i de tre finalerna går till VM.

Play off-semifinalerna spelas den 24 mars och play off-finalerna spelas den 29 mars 2022.