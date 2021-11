TV: Kulusevski besviken: "Alla hatar de här situationerna"

Sverige förlorade under söndagen mot Spanien med 1-0 i Sevilla i VM-kvalet. Därmed väntar play off-spel för Blågult i slutet av mars nästa år om en plats i VM i Qatar 2022.

Dejan Kulusevski fick den här kvällen spela från start i stället för Zlatan Ibrahimovic, som startade mot Georgien, och är rejält besviken efter matchen.

- Ibland räcker det inte att kämpa, springa och göra allt man kan. Vi fick inte in bollen. För lite boll, för lite mod. Vi gjorde allt vi kunde, men det var inte tillräckligt, säger Kulusevski till C More.

Kulusevski tycker att Sverige har varit lite för avvaktande i VM-kvalet.

- Jag tror att vi var för rädda för att förlora. När man är för rädd för att förlora, så förlorar man oftast. Ibland måste vi gå ut med mer mod och inte gå försiktigt fram. Ibland måste man gå "all in". Förlorar vi så förlorar vi, men jag tycker att vi kunde gjort det bättre. Vi kunde ha spelat mycket bättre med mer mod, vågat pressa högre och kört. Det är som att vi var för avvaktande i alla matcher.

Hur känner du för egen del?

- Jag tycker att det är svårt att spela 60 minuter i snitt i en månad. Kroppen känns inte som den brukar vara. Det har aldrig hänt mig att jag spelar så här lite. Jag måste vänja mig. Jag måste göra något mer. Jag måste träna mer. Något måste jag hitta på. Det är svårt att spela 60 minuter i månaden och sedan komma ut och vara fantastisk i 60 minuter.

Kulusevski har under senaste tiden fått knapp speltid i Juventus och ryktas vara aktuell för en flytt till bland annat Arsenal och Tottenham i Premier League.

Svensken menar att det är tufft att han inte fått spela så mycket i höst.

- Det är klart att det är väldigt jobbigt. Jag lever för att spela och just nu spelar jag inte, så jag måste lösa det och komma ut starkare från det här. Jag måste göra något mer. Så här räcker inte, säger han och fortsätter:

- Det är svårt utan rytm. Om man spelar en gång i månaden är det klart att man inte har den snabbheten. Det tar lite längre tid med huvudet och bollen. I min position handlar det om hundradelar. Om det tar en hundradel för mycket blir det ingenting.

Är det ohållbart? Måste du bort?

- Jag måste träna hårdare. Något måste gå till. De 60 minuterna jag får måste jag göra det ännu bättre. Det är klart att det är mycket svårare än man tror och något måste jag göra från min egen sida, säger han.

Kommer det här göra dig starkare i längden?

- Det kommer det absolut att göra. Alla hatar de här situationerna, men i slutet av dagen är det väldigt fint att vara i sådana här situationer. Då testas man på riktigt. Vi får se hur jag tar mig ut om några månader eller om några veckor - om jag kan komma ut och om jag kan ta mig tillbaka till den jag vill vara på planen, säger Kulusevski.