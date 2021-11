Svenska smällen - Zlatan avstängd i play off: "Korkad regel"

Sverige förlorade med 0-1 mot Spanien och slutade tvåa i VM-kvalgruppen, vilket betyder play off i slutet av mars nästa år. Först väntar en play off-semifinal och sedan en potentiell play off-final, där vinnaren går till VM-slutspelet i Qatar 2022.

Det var inte tydligt i matchen, men efteråt stod det på Uefas hemsida att Zlatan Ibrahimovic fick ett gult kort, något som presschefen Jakob Kakembo Andersson bekräftade på presskonferensen. I samband med en hörna delade Ibrahimovic ut en knuff i ryggen på den spanske backen César Azpilicueta, vilket ledde till tumult i straffområdet.

Det gula kortet innebär nu att Ibrahimovic är avstängd i play off-semifinalen.

- Jag såg inget från domaren, men efter matchen såg jag att det stod på livescore att han fått gult, säger Albin Ekdal.

- Det innebär att Zlatan och Emil Krafth kommer missa matchen i play off. Men två gula och sedan avstängd... det är en korkad regel att två gula över 8-10 matcher ska bli avstängning.

Ibrahimovic tänker i sin tur inte särskilt mycket på play off-spelet.

- Nu är det långt till play off. Det är hem och ladda om, spela och vänta till play offen kommer, säger han till C More och fortsätter:

- Vi får se vilka vi får i play off, men det är långt fram. Jag vet inte ens om jag lever vid play off.

Ibrahimovic och Krafth missar därmed play off-semifinalen, men kan vara med i en potentiell play off-final i slutet av mars om en plats i Qatar-VM.

Vilka landslag som möter varandra i play off-spelet lottas den 26 november i år och sedan spelas play off-semifinalerna den 24 mars och play off-finalerna den 29 mars 2022.

Till play off går de tio grupptvåorna från VM-kvalet, där Sverige räknas in, samt de två högst rankade gruppvinnarna från Nations League. De tolv nationerna delas in i tre slutspelsträd med fyra lag i vardera, där de sex bästa grupptvåorna blir seedade och får spela sina semifinaler på hemmaplan. Play off-slutspelet avgörs genom enkelmöten i semifinalerna och i finalerna, där segrarna i de tre finalerna går till VM.

Landslagen som hittills är klara för play off-rundan:

VM-kvalet, grupptvåor (10 platser): Sverige, Portugal (seedat), Skottland, Ryssland (seedat), Nordmakedonien (oseedat), Wales (antingen som grupptvåa eller via Nations League), Tjeckien (antingen som grupptvåa eller via Nations League).

Nations League (2 platser): Österrike (oseedat).