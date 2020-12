Klopps passning till United: "Extra ljuvligt att vinna priset i Manchester”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Daily Mirror fångar upp vad tabloiderna ser upp som en passning från Jürgen Klopp till Manchester United. Liverpooltränaren plockade upp två priser på BBC Sports Personality-galan i går. Efter att ha fått Årets lag för Liverpool avslutade Klopp, ”Att vinna priset i Manchester gör det förresten extra ljuvligt”, och skrattade (se klipp). Mirror skriver också om ett ”förgiftat omklädningsrum” i Arsenal där spelarna uppges delade i två läger. En del påstås bland annat missnöjda med att profiler som Mesut Özil och Sokratis Papastathopoulos inte får vara med.

Daily Telegraph kommer med ”Solskjaer: Modigt United kunde ha gjort tolv mål” efter storsegern i söndagens rivalmöte (6-2 mot Leeds). Rubriken är hämtad från Sky Sports intervju. ”Det kunde eller borde ha blivit 12-4! Det var den typen av match”, sa Unitedtränaren, ”Tänk om det varit 75 000 åskådare här. Då hade matchen skrivit in sig i historieböckerna som en av de bästa prestationerna hemma mot Leeds”. Victor Nilsson Lindelöf deltog i målfesten och får hyfsat betyg.

Daily Express har just en stor 12-4-rubrik men också mer United. Enligt tidningen kastar Old Trafford-ledningen lystna blickar på Yves Bissouma. Tidigare ha Arsenal och Liverpool uppgetts intresserade av Brightons 24-årige mittfältare.

The Guardian bjuder som de flesta tidningar på en måljublande Scott McTominay på sportettan men även en deppande tränare, en veteran som debuterade. ”Sams sorg” berättar om en ”miserabel” start för Sam Allardyce i West Bromwich (0-3 mot Aston Villa). Tidningen noterar även att Ken Sema & Co fått ny tränare i Watford: spanjoren Xisco Muñoz, senast i Dinamo Tbilisi.

The Times täcker fotbollsbilagan The Game med bild på Leicesters målfirande Jamie Vady och rubriken ”José slagen i sitt eget spel” (2-0 mot Tottenham).

Goal spär på rykten om en möjlig flytt för Mohamed Salah. De kommer från tidigare landslagskompisen Mohamed Aboutrika. ”Jag vet att Salah inte är lycklig i Liverpool, han berättade för mig varför han inte är nöjd, men de är hemligheter och jag kan inte tala om det offentligt”, säger Aboutrika till BeinSport och pratar om det offentligt. Aboutrika säger sedan att han tror att Liverpool funderar på att casha in på Salah.

Daily Mail berättar att läkare kommit fram till att Nobby Stiles avled av hjärnskador orsakade av nickande. Det meddelar den engelska fotbollslegendarens familj. Den donerade hans hjärna till forskning sedan Nobby Stiles avlidit i oktober efter många år med demens.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser titelkampen rulla på mellan Milanolagen. Det är ”Scudettoblixt från Milan”, med det rekordsnabba målet i gårdagens seger (2-1 mot Sassuolo). Det följs av ”Inter svarar” (2-1 mot Spezia), och även de svartblårandiga har en snabb spelare. GdS döper om Achraf Hakimi till ”Ha…kimi Räikkönen”. Mer Milan: klubben uppges ute efter att värva en ”vice-Ibra”, 195 cm långe Gianluca Scamacca som tillhör Sassuolo men är utlånad till Genoa. Men troligen är det juni som gäller. Och, se upp, Milan, varnar GdS, för Fiorentina vill ha 21-åringen i januari. Och Zlatan Ibrahimovic själv? Han fortsätter sin tillvaro vid sidan av planen. Men krönikören Nino Minoliti konstaterar, ”Kaliferna Ibrahimovic och Simon Kjaer samt vice-kalifen Ante Rebic, som alla är skadade, kan vara stolta över sina lärjungar”. Andra svenskar: Mattias Svanberg får medelbetyget 6 av 10 efter Bolognas poäng (1-1 mot Torino).

Corriere dello Sport spanar bortanför Milanolagen in en ”Lyx-Immobile” vilket förstås blir bättre på italienska där Immobile också betyder ”fastighet”. Han låg med ett mål och en assist bakom Lazios seger (2-0 mot Napoli). Förlusten, den andra på raken, blev för mycket för Gennaro Gattuso som tar sitt Napoli i ritiro, isolering, i eftermiddag. De släpps ut till årets avslutande match mot Torino på onsdag. Atalanta visade vad laget lärt sig ute i Europa och delade ut en ”Champions League-läxa” (4-1 mot Roma), menar Corriere dello Sport.

Tuttosport summerar läget i toppen med ”Rekordkampen”. Det tar sikte på Milan, Inter och Juventus, och följs av: ”Scudettofajten avgörs av anfallare: Leão gör det snabbast målet i europeisk historia, Lukaku har 35 mål på 46 matcher under 2020, Cristiano Ronaldo gör i snitt mål var 68:e minut”.

SPANIEN

Marca slår fast att ”Mästarna är tillbaka” efter ännu en Real Madrid-seger (3-1 mot Eibar). Det var den fjärde raka ligasegern. Bakom den låg formstarka Karim Benzema med ett mål och två assist. Från stadens rödvitblåa kvarter rapporterar Marca att ”Atlético förbereder att förlänga med Simeone”. Tränarens nuvarande kontrakt sträcker sig till 2022. Argentinaren har varit i klubben i nio år.

Diario AS pryder förstasidan med kärleken till Benzema, och lägger till ett citat från tränare Zidane: ”Han gör det fenomenalt, och inte bara med målen”. Någon kärlek tycks däremot inte finnas mellan Villarreals tränare Unai Emery och Takefusa Kubo. Dörren står nu enligt AS öppen för den 19-årige japanen att återvända till Real Madrid redan i januari.

Sport gnisslar tänder över rivalens resultat. ”Ny VAR-present till Real Madrid!”, dundrar tidningen efter en omdiskuterad situation där bollen tog på Sergio Ramos arm. Annars lägger tidningen mest kraft på Barcelonas transfermarknad. ”Dags att värva”, menar Sport, och påpekar att Memphis Depay kan värvas för fem miljoner euro från Lyon och att förhandlingar ska inledas med Man City om Eric Garcia.



FRANKRIKE

L’Equipe hyllar försvarsspelet på förstasidan efter söndagens toppfajt (Lille-PSG 0-0), med en läcker bild på Kimpembes brytning på Yilmaz. Både Kimpembe och kollegan Marquinhos får 8 av 10 i betyg. På frågan om Marquinhos insats svarar PSG-tränaren Thomas Tuchel, ”Man kan göra en video på honom, det är Ballon d’Or-nivå”. Det kanske det inte var på insatsen från Niclas Eliasson men han får fullt godkända 6 när Nîmes tog poäng (2-2 mot Saint-Etienne). Mest tragiska besked från söndagens matcher var att en frivillig planskötare, en 38 år gammal trebarnspappa enligt Ouest-France, avlidit när han träffats av en fallande ljusrigg efter matchen Lorient-Rennes (0-3).

Téléfoot fångar upp PSG-tränaren Tuchels frustration över spelschema och skador. ”Ni vet hur jag känner, som jag ser det kommer vi att döda spelarna. Vi får alltid spela klockan 21, vi saknar rytm att äta, att sova, att återhämta oss. Men vi fortsätter så här. Vi saknar Neymar, Mbappé, Icardi…Jag är inte förvånad, att våra tre spelare är skadade. Toppen…”, avslutar Tuchel syrligt.



TYSKLAND

Bild spinner vidare på spanska uppgifter om att Tottenham vill ha Marcel Sabitzer i RB Leipzig, som värderas till 50 miljoner euro. Enligt den tyska tidningen har José Mourinho spanat in 26-åringen i månader.

Kicker understryker på förstasidan att Bayern München är ”Vintermästare”. Att Robert Lewandowski sätter slutpunkt som Omgångens spelare är passande. Bayerns damlag var redan klara vintermästare men krönte den positionen med jätteseger (8-0 mot SC Sand). Hanna Glas (startelvan) och Amanda Ilested (inhoppare) medverkade.

Sport1-programmet Doppelpass lät på söndagen Bayern Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge svara på en rad frågor. Om att Hansi Flick inte fick priset som Årets tränare vid The Best: ”Han (Flick) hade förtjänat det – han vann fem titlar. Han var lite besviken. Jag sa till honom att titta på de fem pokalerna han vunnit, men man kunde känna att han var besviken”. Om Robert Lewandowski: ”Jag känner ingen spelare som har en sådan vilja att vinna som han har”. Om att Leroy Sané blev in- och utbytt senast: ”Tränaren gjorde allt rätt. Det är uppenbart att han (Sané) inte gillade det. Gud har gett honom otroliga kvaliteter. Han kan dribbla och han har en otrolig vänsterfot. Men jag tror inte han riktigt fått FC Bayern-genen ännu”.

ZDF hade på söndagskvällen sin stora tv-sända idrottsgala. Årets lag blev Bayern München. På femte plats kom Wolfsburgs damer.

ÖVRIGT

Sport-Express (Ryssland) har låtit tränare, spelare och journalister rösta fram Årets spelare. Det är Nikola Vlasic i CSKA. Ingen svensk är med bland de tio främsta, däremot norrmannen Mathias Normann (Rostov) på nionde plats.