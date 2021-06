Hamsik kan vara i ny klubb ”inom två dagar”

Rubrikämne i rött.

TV2 (Norge) delar ut bottenbetyg efter landslagets senaste smäll (1-2 mot Grekland). ”Vi var helt hemska”, säger lagkaptenen Martin Ødegaard. Han är själv en av dem som får mest svidande kritik. TV2:s betyg är 3 av 10, med motiveringen ”Långt från sin bästa form”. Tv-experten Jesper Mathisen håller med, ”Han var miltals ifrån där vi trodde vi skulle ha honom”. Även Erling Haaland får hård kritik. ”Helt osynlig i första halvlek och nästan lika osynlig i andra”, skriver TV2 och ger anfallsstjärnan 4 i betyg.

61Saat (Turkiet) uppger genom transferjournalisten Hasan Tüncel att Trabzonspor är överens med Marek Hamsik. Han ska nu diskutera flytten med sin familj och återkomma inom en-två dagar. Den italienska transferjournalisten Nicolò Schira skriver att Trabzonspor är övertygad om att få till stånd övergången. Kontraktet väntas gälla till 2023. Enligt Tüncel får Hamsik förutom en lön på 1,5 milj euro/år och bonusar, även en sign-on-bonus på 700 000 euro. Hamsik har kontrakt med IFK Göteborg till den 30 augusti men kan lämna gratis om ett attraktivt erbjudande dyker upp. För närvarande är han med det slovakiska landslaget inför EM.

Sport-Express (Ryssland) uppmärksammar Transfermarkts sammanställning över värdet på EM-trupperna. I topp är England 1 320 milj euro, i botten är Finland med blott 44,5 milj euro. Sverige ligger på 16:e plats med 215 milj euro.

O Globo (Brasilien) berättar på morgonen, svensk tid, att förbundsordförande Rogério Caboclo stängts av 30 dagar av förbundets etiska kommitté. Han anklagas för sexuella och moraliska trakasserier. Spänningen är hög kring det brasilianska landslaget inför Copa América. En del spelare har velat bojkotta turneringen. Även förbundskapten Tite ska ha uttryckt oro för evenemanget. Enligt rapporter var Caboclo redo att kicka Tite och ersätta honom med Renato Gaucho, som sägs stå närmare landets president Jair Bolsonaro.

ENGLAND

The Guardian är inte oväntat tidningen som sätter politiken högst upp på sportens dagordning. ”En splittrad nation”, är uppfattningen sedan några buat men de flesta applåderat de engelska spelarna som satte sig på ett knä inför gårdagens match (1-0 mot Rumänien).

Daily Mail väljer ett annat perspektiv. ”Jordan sågad”. Lagkaptenen missade en straff, efter att han själv valt att ta den. ”Jag trodde inte det som hände skulle hända – och jag förväntar mig inte att det händer igen. Vi kommer att vara mer bestämda nästa gång”, säger förbundskapten Gareth Southgate. ITV-experten Roy Keane är mer skeptisk till att Henderson är med överhuvudtaget i truppen. ”Jag har hört folk säga att de ’vill ha honom med’…till vad? Gör han korttricks? Sköter han allsången? Gör han frågesporten på kvällarna?”, undrar Keane.

Daily Telegraph har liknande fokus, ”Henderson varnad efter straff-fars”. Däremot klarar sig Liverpoolmittfältaren undan med ett medelbetyg, 6 av 10. Högst får Jack Grealish, 9, och lägst får Ben White, 5.

The Sun har måttfulla ”Keep calm and Harry on”. Det står för att matchen var ett sömnpiller och för att Harry Maguire kan vara tillbaka snabbare än förväntat (The Sun hr tidigare spått att backen kunde missa hela EM). Två illröda ”Exklusivt” från transfermarkanden: Kieran Trippier har sagt till landslagskompisar att han vill flytta till Manchester United, som hoppas värva Atléticobacken för 15-20 milj pund. Wolverhampton är beredd att släppa Ruben Neves för 35 miljoner pund. Arsenal sägs intresserad. Även João Moutinho är till försäljning.

Football London menar att Arsenals huvudmål denna sommar är Martin Ødegaard. Klubben har stora förhoppningar om att antingen låna norrmannen igen från Real Madrid eller köpa honom.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport synar läget med Gianluigi Donnarumma. Landslagsmålvakten som inte lär ha klart med någon ny klubb när EM börjar, även om det för närvarande surras om PSG. Tidningen undrar om det i slutändan kommer att bli någon klubb som betala mer än de åtta miljoner netto om året som Milan erbjöd. Mer Milan. GdS tror inte det är omöjligt att Olivier Giroud till slut hamnar i Milan i sommar. ”Giftermålet är uppskjutet, men inte inställt”, skriver tidningen efter beskedet att Chelsea triggat en förlängningsoption. Anfallaren måste bara först be om att få lämna.

Corriere dello Sport ser måndagen som ”Sarris dag”. Liksom Gazzetta dello Spot uppger Corriere dello Sport att det är i dag som Maurizio Sarri kommer att presenteras som Napolis nya tränare. Kontraktet är på två år, med option på ett tredje. Roma har lagt ett ”take-it-or-leave-it”-bud på Andrea Belotti. Torino erbjuds 20 milj euro, men väntas vilja ha mer. Vidare hävdar tidningen att ”Vlahovic finns på Maxs lista”. Juventus funderar på att försöka komma åt den 21-årige Fiorentinaanfallaren. Planen är ett lån med obligatorisk köpoption. Det var så Juve värvade Federico Chiesa från just Fiorentina.

SPANIEN

Marca kommer med dystra budskapet, ”Detta börjar inte bra”. Sergio Busquets har testat positivt för corona. Övriga spelare i den senaste testomgången ska ha varit negativa. Busquets måste nu sitta i karantän. Om en vecka är EM-premiären mot Sverige. U21-landslaget får ersätta a-landslaget i genrepet mot Litauen på tisdag. Landslagsledning sägs sedan dagar tillbaka vara förbannad över att spelarna inte erbjudits vaccination, som exempelvis Belgien och Italien.

Diario AS sätter igång ”Covid-larm”. Tidningen skriver också om oro för att smittan ska ha spridits. På förstasidan finns också att beskedet som skvalpat sedan förra veckan, Diego Simeone förlänger med Atlético, men nu med tillägget att han vill ha Lautaro Martínez. Interanfallaren väntas vara möjlig att köpa loss. På annat håll uppges Barcelona ”uppskakad” över att PSG plötsligt klampat in och ser ut att ha norpat Georginio Wijnaldum.

Sport summerar värvningsläget för Barça. ”Depay: Ja, Wijnaldum: Nej”. I Depays fall kan ett officiellt besked komma ”inom de närmaste timmarna”. I Wijnaldums fall lockar en lukrativ flytt till PSG alltför mycket.

Mundo Deportivo går i stället igenom de som ”Lämnar och säljs”. Tidningen menar att Barça kan minska den tunga lönebördan med att vinka hej då till Sergi Roberto, Junior Firpo, Samuel Umtiti och Clement Lenglet, samt även Jordi Alba om priset är det rätta. Vidare skriver MD om Catalunya Ràdios uppgifter att Barça är i kontakt med Fabián Ruizs agent. Barça vill gärna förstärka mittfältet med 25-åringen, men Napoli vill inte veta av några byten. Pjanic och Firpo nämns. I stället vill Napoli ha cash. Nästan 50 miljoner euro. En summa Barça omöjligen kan betala.



FRANKRIKE

L’Equipe drar på sin intervju med PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi. I den understryker han att Kylian Mbappé och Mauricio Pochettino inte kommer att lämna klubben. ”Jag vill vara tydlig: Kylian kommer att stanna i PSG. Vi kommer aldrig att sälja honom och han kommer aldrig att lämna gratis”, säger Al-Khelaïfi, ”Pochettino har aldrig visat att han skulle vilja lämna. Tvärtom, han är helt involverad på alla områden; klubben, strukturen, organisationen, vad han behöver inför nästa säsong. Han har varit här sedan januari och har två år kvar på kontraktet, han är vår tränare. I hans fall liksom i Mbappés försöker folk störa oss. Men vi står enade, ingen skiljer oss åt på det viset”. L’Equipe, liksom Le Parisien, instämmer i uppgifter om att Georginio Wijnaldum är nära på att skriva på för PSG. Den 30-årige mittfältaren lämnar Liverpool gratis, och kommer i PSG att tjäna mer än han gjorde i Liverpool, skriver L’Equipe. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är kontraktet till 2024, och PSG är även ute efter Achraf Hakimi och Gianluigi Donnarumma.

RTL presenterar tillsammans med Odexa en opinionsundersökning. Jo, Kylian Mbappé är den mest populära franska landslagsspelare hos folket med 24 procent, före Antoine Griezmann med 18 pocent. Men bland landets amatörfotbollsspelare är överraskande nog nu N’Golo Kanté etta med samma procentsiffra.

TYSKLAND

Kicker ha en intervju med Mats Hummels som dragplåster. EM står förstås i fokus. ”Jag vill vinna titeln. Det är därför vi är här. Även om vi inte är störst favorit med tanke på våra ojämna resultat de senaste åren, så vet vi att vi har förmågan och vapnen att vinna varje match i turneringen”, säger Hummels. Kicker presenterar också sin årliga omröstning bland Bundesligaspelarna. I den internationella utblicken av omröstningen tycka tycker spelarna följande. Bästa tränare: Pep Guardiola, 48,8 procent (Flick och Tuchel 15,7). Bästa liga: Premier League 75 procent (Bundesliga 15,3). Bästa spelare: Lewandowski, 35,1 procent (Messi 25,8). EM-vinnare: Frankrike, 41,5 procent (Tyskland 15,7). På annat håll uppger Kicker att Bayern Münchens andramålvakt Alexander Nübel väntas bli utlånad på två år till antingen Monaco eller Lille. Stefan Ortega kan bli ny backup till Manuel Neuer. Samtal pågår med Arminia Bielefeld. Priset är fem miljoner euro. Det öppnar i sin tur upp för Oscar Linnér, som är otålig på Bielefelds bänk. Ett uppslag – mycket med Kicker mått mätt – ägnas åt damfotboll och åt Bayern Münchens ligaguld. I titellaget finns Hanna Glas och Amanda Ilestedt.

SportBuzzer utgår från den sista träningen när Tysklands förmodade statelva mot Lettland i kväll presenteras: Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens – Havertz, Müller, Gnabry. Kicker tror att Hoffman spelar, ej Gündogan.

Bild jublar med U21-landslaget som vann EM-titeln i går (1-0 mot Portugal). Anfallaren Lukas Nmecha och blev turneringens skyttekung med fyra fullträffar. På tal om målskyttar. Patson Daka kan vara på väg att att ta steget från RB Salzburg till systerklubben RB Leipzig. Prislapp: 25 milj euro. Mönchengladbachs sportchef Max Eberl lägger upp ribban för klubbar som vill ha Jonas Hofmann – Chelsea och Tottenham har nämnts. ”Vi vill inte sälja Jonas. Men om någon klubb skulle lägga upp 40 miljoner euro för Jonas, så kan ingen klubb säga att jag inte bryr mig”, säger Eberl.