Uppgifter: Ligamästare vill ha Augustinsson

Aksam (Turkiet) hävdar att nyblivna mästarlaget Trabzonspor erbjuder Sevilla fem miljoner euro för Ludwig Augustinsson. Sabah-journalisten Yunus Emre Sel instämmer i uppgifterna om Trabzonspor och Augustinsson, men talar om fyra milj euro i delbetalningar. Förhandlingar pågår. Svenskens sejour i Sevilla har inte varit någon succé. Han ses numera som tredjeval som vänsterback.

Record (Portugal) hävdar att det är tre klubbar som slåss om Darwin Núñez: Liverpool, Real Madrid och Manchester United. Kampen om hans underskrift väntas avgöras efter lördagens Champions League-final, där ju två av klubbarna spelar. Tidigare har också en lång rad andra klubbar, bland dem PSG och Bayern München, uppgetts intresserade av Benficas uruguayanske anfallsstjärna. Portugisiska medier har på sistone höjt prislappen till 100 miljoner euro för 22-åringen.

ENGLAND

Daily Star tycker att ”It’s all about the Mané”. Och det är det. De flesta tabloider har Liverpoolstjärnan som största rubrik i dag. Dels eftersom han kittlade allmänheten om ett besked om sin framtid efter Champions League-finalen. Dels för att varna för Bayern Münchens intresse. Bild skriver i dag att det lutar åt en Tysklandsflytt. Men Metro menar att Mané väntas stanna, som anfallskompisen Mohamed Salah. Så tolkar även The Guardian spelarens uttalande.

The Sun imiterar göken med ett ”Cuckoo for Cucu”. Det står för att alla är som galna i Marc Cucurella. Chelsea är den senaste klubben. Tidigare har också Manchester City och Tottenham nämnts. Prislappen är nu uppe i 45 miljoner för Brightons hårfagra vänsterback. The Sun hävdar vidare att Newcastle erbjuder Manchester United målvakten Karl Darlow för att underlätta en värvning av Dean Henderson.

Daily Mail menar att tre klubbar är ute efter Richarlison: Paris SG, Real Madrid och Tottenham. Everton vill inte sälja sin anfallsstjärna men den ekonomiska situationen kan tvinga klubben till det.

Coventry Telegraph uppmärksammar uppgifter från Football League World om ytterligare intresse för Viktor Gyökeres. Tidigare har nyblivna PL-klubben Fulham rapporterats ute efter den svenske anfallaren. Nu påstås även Burnley, som just trillat ur PL, samt Middlesbrough också vara intresserade.

The Guardian registrerar en par PL-transfers: Diego Carlos till Aston Villa och Brendan Aaronson till Leeds United. Danny Drinkwaters öppenhjärtiga avsked till Chelsea får också utrymme i tidningen. Och från damfotbollens värld kan noteras att Hanna Bennisson utsetts till Årets unga spelare i Everton.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport följer upp Milans framgångar med en intervju med sportchefen Paolo Maldini. På förstasidan är han leende till rubriken ”Milan är ett mästerverk”. Men det leendet stelnar – bildligt i alla fall – när hans och högra handen Frederic Massaras situation i klubben kommer på tal: ”Våra kontrakt går ut och vi har inte förlängt. Jag måste säga att med tanke på vår tid och med tanke på vad som hänt tidigare även under krisen med Rangnick, så tycker jag det är respektlöst av vd:n och Elliott som inte ens satt sig ned och pratat med oss”. Ouch. Situationen med Zlatan Ibrahimovic, knäskadan och framtiden kommer också på tal.”Jag pratade med honom i måndags och vi bestämda att ses om ungefär 15 dagar. Jag ser inga problem att komma överens (om ett avtal, min anm). Han är förstås inte nöjd med att ha spelat så lite. Vi får se vad som händer de närmaste två veckorna. Allt kommer att göras för både hans och Milans bästa. Som jag förstått det är hans intention att fortsätta”, säger Maldini. Först ska Zlatan ha semester i Sverige några dagar innan samtalen i Milano, skriver GdS.

Corriere dello Sport ger stor plats åt Romas titelfirande. Mellan 100 000 och 150 000 människor följde på plats när laget i öppen buss paraderade den nyvunna Conference League-bucklan. Väggmålningen på José Mourinho på en scooter har varit en klassiker. Nu har en med portugisen som romersk kejsare adderats – med en Conference League-buckla i handen. Dagens största rubrik i CdS är dock ”Dybala hos Inter”. Förhandlingar med en representant för argentinaren genomfördes under torsdagen. Ett treårskontrakt, värt 5,5 milj euro som kan stiga till sju milj euro, väntas presenteras inom kort. Men i dag väntar samtal med Roma för Dybalas representanter. Inter ses alltjämt som favorit. Marcus Rohdén, 31, stannar i Frosinone. ”Rohdén har förlängt kontraktet med ett år”, bekräftar sportchefen Guido Angelozzi. Frosinone slutade på nionde plats i Serie B. CdS är också fortsatt övertygad om att Bologna kommer att sälja Mattias Svanberg i sommar.

FC Inter News uppger att Inter släpper Elvis Lindkvist, trots att 20-åringen har ett år kvar på kontraktet. Under året har Lindkvist varit utlånad till Torinos primaveralag. För närvarande tränar han med moderklubben BK Häcken.

SPANIEN

Marca har bild på Karim Benzema med lurig min och en bag i handen. ”Här ska han lägga den”. Det handlar om ”den fjortonde”. Champions League-bucklan. Benzema är för övrigt den spelare som ska sitta med tränare Carlo Ancelotti på dagens presskonferens inför morgondagens final.

Diario AS har också bild från flygplatsen med budskapet, ”Uppdrag nummer 14”. Det finns en längre artikel om Kosovare Asllani och Real Madrid. Parterna skiljs åt, det bekräftar också klubben. 32-åringens nästa klubbadress är ännu okänd. Spanska uppgifter har tidigare talat om Frankrike. Samtidigt kom i går beskedet att Hedvig Lindahl lämnar Atlético de Madrid.

Sport ser ”3×1”, att Barcelona erbjuder Wolverhampton tre spelare för Rúben Neves. Det handlar om Nico, Óscar Mingueza och Riqui Puig. Allt för att minska kostnaderna.

Estadio Deportivo sätter en liten engelsk flagga på ”Sevilla”. Diego Carlos har sålts till Aston Villa. Priset är 35 miljoner euro och kan stiga till 50 milj euro genom bonusar. ED följer upp med att det är betydligt mindre än de 60 milj euro Newcastle erbjöd i januari. Men tidningen menar att det är mycket cash direkt i budet, vilket ger Sevilla en bättre position att stå emot bud på Jules Koundé, som både Barcelona och Chelsea vill ha. Londonlaget uppges erbjuda 60 milj euro, utköpsklausulen är på 80 milj euro, och en övergångssumma väntas landa däremellan.

Cadena Cope pratar med PSG-tränaren Mauricio Pochettino. På frågan vad som händer nu, om han blir kvar, säger han ”Jag har sagt 100 procent tidigare, och jag säger 100 procent i dag. Jag har ett år kvar på mitt kontrakt”. Cope: ”Vill du stanna?” Pochettino: ”Självklart, till 100 procent”. Hans citat får stor spridning i franska medier. Men de bör sättas in i en kontext. I samma intervju gratulerar Cope honom till att han gissat rätt på att Mbappé skulle stanna i PSG. Pochettino svarar då, ”Ni måste analysera orden. När de frågade mig där och då var jag 100 procent säker på att han var en PSG-spelare. Jag visste inte om det kunde förändras nästa dag”. Med andra ord, om sin morgondag säger Pochettino med andra ord egentligen ingenting om.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan åt Karim Benzema och hans reparerade relation till Frankrike. Nu är han hemma igen för att spela Champions League-final med Real Madrid på lördag. L’Equipe skriver att totalt 6 800 poliser kommer att bevaka matchen. Uppemot 60 000 Liverpoolfans väntas. L’Equipe ger sedan utrymme för franska reaktioner på spanska ligabasen Javier Tebas hårda kritik av Kylian Mbappés kontraktsförlängning med PSG. Franska ligapresidenten Vincent Labrune skriver i ett uttalande riktat till Tebas, ”Det faktum att du intar den här hållningen offentligt och upprepade gånger, och förnedrar vår liga och våra klubbar, är både oacceptabelt och falskt”. Han hugger också tillbaka mot La Liga, och pekar på hur staten kommit till hjälp för både Real Madrid och Barcelona. Det franska spelarfacket UNFP skriver om ”chockerande anmärkningar” från spanskt håll och menar att Tebas ”kränkande och hatiska kommentarer, utan vare sig begränsningar eller grund, skämmer ut honom”. Tidningen gör också ett nedslag franska spelare i Bundesliga som är heta på transfermarknaden. Moussa Diaby i Bayer Leverkusen är en ”prioritet” för Newcastle, uppger tidningen. Även Tottenham och Arsenal är intresserade. Manchester United är intresserad av Nordi Mukiele i RB Leipzig, men det är fortsatt också Atlético de Madrid. Både United och Atlético har också etablerat inledande kontakter med Manu Koné, 21, mittfältare i Mönchengladbach. Det har även Juventus.

Sud Ouest påpekar att Bordeaux vill behålla Anel Ahmedhozic och att köpoptionen gäller. Expressen uppgav nyligen att köpoptionen på fyra miljoner euro inte gäller efter nedflyttningen. Men det dementerar Bordeaux, enligt Sud Ouest. Tidningen menar att problemet snarare är att få ihop pengarna, övertyga Ahmedhozic om Ligue 2 och avvärja intresse från attraktivare klubbar.

Le Parisien hävdar bestämt att PSG inte längre har något intresse av Ousmane Dembélé. Men Footmercato menar att kontakter ännu finns och Madridtidningen AS tror/hoppas fortfarande på en övergång för Barça-spelaren.

TYSKLAND

Kicker uppger att Ryan Gravenberchs övergång från Ajax till Bayern München är definitiv. Nästa vecka väntar läkarundersökning. Övergångssumman är på 18,5 miljoner euro plus bonusar. Den 20-årige mittfältaren skriver på ett femårskontrakt. Vidare skriver Kicker att ny tränare i Hertha Berlin blir Sandro Schwarz, för närvarande i Dynamo Moskva. Han ersätter interimtränaren Felix Magath, som lämnade Hertha efter att ha räddat klubben från nedflyttning. Långt in i tidningen finns ”Der Strafraum-Anarchist soll bleiben”, alltså ”Straffområdesanarkisten stannar”. Det är Kickers namn på Zlatan Ibrahimovic.

Bild uppger att Sadio Mané lutar åt en flytt till Bayern München. Den tyska mästarklubben har Liverpoolspelaren som topprioritet och är beredd att betala 30 miljoner euro. Svar om framtiden lämnar Mané efter lördagens Champions League-final. Och så här tror Bild att Bayerns startelva kan se ut kommande säsong.

Sky Sport skriver att RB Leipzig kan räkna med ett bud från Manchester United på Christopher Nkunku nästa vecka. United har redan etablerat en stark kontakt med den 24-årige mittfältarens rådgivare. Men RB Leipzig vill inte släppa Nkunku. Även Chelsea är intresserad.