AIK:s dubbelförsäljning nära

Headlines Blogg

O Jogo och Jornal de Notícias uppger att Joe Mendes nu också är överens med Braga. Kontraktet är på fem år. Sedan tidigare finns en överenskommelse med AIK värd cirka två miljoner euro, ca 22 milj kr, vilket Aftonbladet först rapporterade. 20-åringen väntas ansluta inom de närmaste dagarna. Mer AIK kan adderas: Daily Express uppger vidare Yasin Ayari i går flög till England för att slutföra övergången till Brighton. AIK har tidigare bekräftat bud, och enligt Aftonbladets uppgifter tidigare är en överenskommelse på plats värd 45-50 miljoner kr.

Arriyadiyah (Saudiarabien) kan notera en miserabel afton för Cristiano Ronaldo. Hans Al Nassr förlorade cupsemifinalen mot Al Hillal (1-3) och den portugisiske lagkaptenen gick på nytt mållös av planen. Dessutom till körer av ”Messi, Messi” från motståndarfansen (se klipp här).

ANNONS

Algemeen Dagblad (Nederländerna) konstaterar att det är ”Klart, slut” för tränaren Alfred Schreuder. Han har gjort sitt i Ajax efter senaste bakslaget (1-1 mot Volendam). Det var fler som hade en tuff afton. Ta Aimar Sher. Han hemmadebuterade med ett inhopp för Groningen, men det blev en smärtsam förlust (0-1 mot Cambuur), matchen fick temporärt avbrytas sedan arga fans stormat planen och Groningen tog nu över Cambuurs jumboplats.

TNT Sport (Argentina) är bara en av många argentinska plattformar som gnuggar händer åt att Sergio Agüero slår tillbaka mot Zlatan Ibrahimovic. Efter svensken klagan över argentinarnas uppträdanden bet Agüero tillbaka med att påminna om Ibrahimovics egna uppträdande, och la sedan till, ”Innan du bekymrar dig över Argentina kanske du ska bekymra dig över ditt eget land, dina egna spelare, som inte ens var med i senaste VM”.

ANNONS

ENGLAND

Daily Mirror lockar med ”It’s Gunner kick off” inför Man City-Arsenal i FA-cupen i kväll. Både Pep Guardiola och Mikel Arteta är hetlevrade vid sidlinjen. ”Om vi kommer att bråka vid sidlinjen – och det lär väl hända förr eller senare – så kommer det inte att ändra på respekten”, säger Guardiola om sin gamla adept i City.

Daily Mail pryder sportettan med Marcelo Bielsa. Tidningen har bilder på hans ankomst till England. Nu väntar nya samtal med Everton. Kommer parterna inte överens ses Sean Dyche som ett starkt alternativ. Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver att även Ole Gunnar Solskjaer varit aktuell. Mer Everton: i väntan på en överenskommelse med Newcastle träningsvägrar Anthony Gordon. Ett beslut som kritiseras häftigt av krönikörer, som Dominic King på Mail och Henry Winter på The Times. Daily Telegraph lägger till att mot bakgrund av Gordons beslutsamhet att lämna kan Everton tvingas nöja sig med 40 milj pund plus bonusar i stället för de 60 miljoner pund klubben hoppats på.

ANNONS

Daily Telegraph skriver att Chelsea råkat ut för två bakslag i sin frenetiska jakt på nya spelare. Lyon president Jean-Michel Aulas säger att klubben inte kommer att släppa Malo Gusto i januarifönstret. Chelsea har jagat den 19-årige högerbacken och även lagt bud. Everton har avvisat ett förslag om att värva Amadou Onana, och vill inte heller släppa mittfältaren i januari.

The Times skriver att Real Sociedad pekar Arsenal till utköpsklausulen om Londonklubben ska ha Martín Zubimendi: 60 miljoner euro. Arsenal är på jakt efter en ny mittfältare.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tror att ”Halva Inter ska bort”. Tidningen fortsätter: ”Försvaret ska byggas om, Correa är avfärdad, Lukakus framtid står på spel – det blir storstädning i huset”. En drömvärvning: Robert Firmino. Inter är intresserad av anfallaren, vars kontrakt med Liverpool går ut till sommaren. På tal om sommaren, det har ryktats om flera klubbar som kan värva Emil Holm då. Senast dök Juventus namn upp igen. Men GdS anar en annan aktör. Spezia är på väg att låna Eldor Shomurodov och tidningen menar att Roma på så vis kan vara på väg att skaffa första tjing på den 22-årige svensken. GdS konstaterar också att det inte är någon fara med Holm, som fick bryta senaste matchen. Han är redan tillbaka i Spezias trupp. GdS tror han får börja på bänken mot Bologna medan Corriere dello Sport tror att han till och med startar.

ANNONS

Corriere dello Sport meddelar att Roma fattat beslut om Nicolò Zaniolo. Milan är borta ur bilden. De kunde inte höja budet på 20 miljoner euro inklusive bonusar. Bournemouth erbjuder 35 milj euro. Det är utlandet eller stanna i Roma som gäller nu – även om Zaniolo hade valt Milan.

Tuttosport har feta rubriken ”Vill de skicka ner Juve i Serie B?”. Tidningen misstänker att det är vad åklagarna vill. Däremot utropar tidningen seger för Torino i jakten på Ivan Ilicic och Isak Hien från Hellas Verona. Men Sky Sport Italia uppger att svensken tvekar, erbjudandet är inte till belåtenhet. Tuttosport skrev förra veckan att 24-åringen får ett kontrakt till 2027 värt 800 000 euro om året netto, plus bonusar. Men kanske är det andra alternativ som lockar. Aftonbladet skrev häromdagen om Nottingham. Hiens agent, Blash Hosseini, som var med vid klubbarnas möte natten till torsdag har nu lämnat Italien, skriver Sky Sport.

ANNONS

SPANIEN

Marca och AS hyllar Real Madrid efter ”ännu en upphämtning”, som Marca påpekar på förstasidan (3-1 e förl mot Atlético). Atlético-tränaren Diego Simeone var frustrerad, ”Ceballso skulle ha visats ut, men ingen bryr sig”. Många brydde sig däremot om den docka med Vinícius namn som hängde från en bro i Madrid inför matchen. ”Oacceptabelt hot från Atlético-ultras”, skriver Marca på förstasidan. Från transfermarknaden rapporterar AS att Real Madrid värvar Fran García från Rayo Vallecano. Real Madrid äger redan 50 procent av 23-åringen klubben behöver bara betala hälften av utköpsklausulen på tio miljoner euro. Han väntas lånas ut tillbaka till Rayo resten av säsongen. The Athletic har samma upplysningar.

Super Deporte, den Valenciabaserade sporttidningen, beskriver det som en ”Fullständig knockout”. Utslaget ur cupen (1-3 mot Athletic Club). Problemen fortsätter. Fansen hade välkomnat laget storslaget på gatorna runt Mestalla. Men i slutet av matchen var ilskan på topp igen hos publiken. Det visslades, viftades med vita näsdukar och skanderades ”Peter, lämna nu”, till kontroversiella klubbägaren Peter Lim. ”Med den här matchen har vi nått botten”, säger tränaren Gennaro Gattuso. Italienaren säger, ”Jag kommer inte att säga upp mig för det är inte min still”, men sår åndå tvivel om framtiden med att säga, ”Jag vet inte om jag har styrkan att förändra gruppen, jag får höra mig för”.

ANNONS

Mundo Deportivo och Sport placerar av skilda skäl Ousmane Dembélé på förstasidan. MD drar på det hårda jobbet från tränarstaben som får fransmannen att blomma, Sport på att det brådskar att skriva nytt kontrakt. Det nuvarande går ut 2024. Dembélé vill dock stanna. På tal om kontrakt, så presenterade i går, precis som lokala journalister förutspått, Barças förlängning med Fridolina Rolfö till 2026. Sport påpekar också att Rolfö är ”en av Barçafansens mest omtyckta spelare”.

FRANKRIKE

L’Equipe gör ordlek på Marseille, ”Comme un seul OM” (”Som en människa”). Efter allt stök kring klubben i början av säsongen, står publik, spelare och tränare enade. I morgon väntar Monaco och för tredje gången i rad är Stade Vélodrome utsåld (drygt 60 000 åskådare). Tidningen tar i förbigående upp två PSG-snackisar. Jo, Milan Skriniar är av intresse men en övergång redan i januari ”är svår” i januari, låter tidningens källa i PSG hälsa. Njä, intresset för Malcom som spanska medier skrivit om stämmer inte riktigt, det var ett spår tidigare men nu är det Rayan Cherki som gäller. Vidare uppger L’Equipe att franska landslagsanfallaren Christophe Nkunku väntas tillbaka i kollektiv träning med RB Leipzig inom tio dagar. Det är inte uteslutet att han kan vara med mot Manchester City i Champions League den 22 februari. Nkunku skadade knäet med landslaget just innan VM skulle börja.

ANNONS

Le Parisien ger plats åt PSG-spelarnas besök på vad som ska bli nya träningsanläggningen från och med nästa säsong. Bilderna på Messi, Neymar & Co i PSG-skyddshjälmar och -västar har blivit virala (se några av bilderna här).

TYSKLAND

TZ hör Sky Sports stjärnexpert Lothar Matthäus försvara Serge Gnabry efter dennes omskrivna resa till Paris Fashion Week. Det följdes av en svag insats av både Bayern München och Gnabry mot Köln (1-1), och sportchef Hasan Salihamidzic kallade Gnabrys beslut ”amatörmässigt”. Men Matthäus är av annan åsikt. ”Om det inte står inskrivet i mitt kontrakt och jag har en ledig dag, då kan jag göra vad jag vill. De (Bayern) får ha tydligare riktlinjer. Om de haft det hade den här diskussionen aldrig inträffat”, säger Matthäus. Frågan om spelarnas fritid aktualiserades redan i december när målvakten Manuel Neuer bröt benet på en skidresa. Sport1 uppger att Salihamidzic och Gnabry haft ett samtal efteråt men några böter var inte aktuella. Men en del lagkamrater uppges ha varit mindre imponerade med Gnabrys resa. Bild, som konsekvent kallar 27-åringen ”Gucci-Gnabry”, synar samtidigt hans dåliga insatser i Bayern och konstaterar att”Gnabry ser för närvarande bara bra ut på Paris Fashion Week”.

ANNONS

Sky Sport uppmärksammar besked från RB Leipzig. ”Amadou Haidara kommer definitivt att stanna”, säger tränare Marco Rose. Det kan få konsekvenser. Brighton, som fått ett bud nobbat, såg Haidara som en ersättare för att släppa Moisés Caicedo, som Arsenal och Chelsea jagar.