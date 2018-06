De tio bästa svenska landskamperna efter VM 94

Sverige slog Mexiko med 3-0 och avancerade till åttondelsfinal i VM och rätt många klassar det som den bästa insatsen ett svensk herrlandslag gjort sedan 1994. Även om jag håller med om att det var en imponerande match och definitivt finns på topplistan är här ett gäng starka landskamper utan inbördes rangordning:

Sverige-Italien, 1-0, VM-playoff, 2017

Sverige-Frankrike, 2-1, VM-kval, 2017

Sverige-Holland, 3-2, EM-kval, 2011

Sverige-Spanien, 2-0, EM-kval, 2006

Bulgarien-Sverige, 0-3, VM-kval, 2005

Sverige-Bulgarien, 5-0 i EM-slutspel, 2004

Polen-Sverige, 0-2, EM-kval, 2003

Sverige-Nigeria, 2-1, VM, 2002

Turkiet-Sverige, 1-2, VM-kval, 2001

Sverige-England, 2-1 i EM-kval, 1998

Det är naturligtvis ingen exakt vetenskap men det finns en del fina landskamper efter VM 1994. Och skulle Janne Anderssons landslag ta sig till kvartsfinal så är det ruggigt imponerande och nästan att man kör om Tommy Svenssons landslag redan där. Kanske är att svära i den svenska fotbollskyrkan att skriva det?

Men fotbollsvärlden har blivit mycket konkurrensutsatt sedan 1994 och när VM-kvalet till USA spelades hade förvisso muren fallit men alla nya länder var inte ens med i kvalspelet. Bara i Europa så har Uefa gått från runt 30 medlemsländer i slutet av 80-talet till dagens 54. Även Fifa har utökat och är nu 211 länder.

***

Tillbaka i Gelendzjik och det är rätt behagligt. Värmen nådde 32 grader under torsdagen och även om jag är en av få murvlar som håller på shortsförbudet är det gött med sommarkänsla. Badorten vid Svarta havskusten är mer åt lätt bedagad och exploaterad semesterort på den spanska solkusten men ändå härlig. Gillar den.

***

Har testat det ryska inrikesflyget rätt rejält under VM och är positivt överraskad. Knappt några förseningar och även om en del flyg är mer än lovligt gamla – hej, Ural Airlines – så har det flutit på bra. Extra plus för slappa säkerhetskontroller, det spar man tid och frustration på.

***

Tom Prahl var ansvarig scout för Mexiko. Om jag hade bestämt hade han fått ansvaret för Schweiz. Verkar dock inte bli så utan istället får Lasse Jacobsson huvudansvaret, enligt Lasse Richt även om alla delar på uppdraget.

***

Var det James Rodríguez VM?

***

Ändå lite häftigt för allsvenskan att Danmark tog Åge Hareide från Malmö FF vintern 2015 och Sverige plockade Janne Andersson från IFK Norrköping våren 2016. Nu har bägge tränarna tagit varsitt landslag till en VM-åttondel.

***

De mexikanska fansen borde få lämna sina sombreros i specialbagaget. De tar upp mycket plats på flyget.

***

Sveriges regering kommer att skicka representanter till matchen mot Schweiz. Man hävdar att man hela tiden reserverat den rätten och att bojkotten enbart gällde invigningen i samband med Ryssland-Saudiarabien. Idrottsminister Annika Strandhäll slog i varje fall fast i en intervju med TT att hon inte skulle åka.

***

Inte direkt Afrikas VM i år nu när Senegal rök ut på för många varningar. Därmed finns inget afrikanskt lag med efter gruppspelet för första gången sedan 1982. Europa har tio av 16 lag i slutspelet.

***

Landslagets program fram till tisdagens åttondelsfinal mot Schweiz. Lokala ryska tider, det är en timme tidigare i Sverige.

June 29

No training session or media activitity.

June 30

11.00-15.30 – Opening hours media centre, Spartak Stadium

12.00 – Training session (first 15 min open to media), Spartak Stadium

13.30 – Mixed zone, Spartak Stadium

July 1

Closed training session

13.15-15.30 – Opening hours media centre, Spartak Stadium

13.30 – Mixed zone, Spartak Stadium

Departure to St. Petersburg

July 2

Time tbc – Training session (open to media first 15 minutes), Saint Petersburg Stadium

Time tbc – Press conference with coach & one player, Saint Petersburg Stadium

July 3

17.00 – Sweden-Switzerland, Saint Petersburg Stadium

Departure for Gelendzhik.

***

Däremot skrämmer den ryska trafiken mig. Under två veckor i Gelendzjik med 50 000 invånare har jag sett fler trafikolyckor än i mitt tidigare liv. Är uppe i fem stycken och det har varit rejäla smällar. I dag var det en brutal olycka vid Sveriges arena och den såg inte ut att sluta lyckligt.

Förarna tar inga fångar i trafiken utan det är våldsamma omkörningar, hög hastighet och man tvekar inte att använda sig av vägrenen eller dra över dubbla heldragna linjer. Så det är knappas förvånande att det smäller en hel del i trafiken.