Gyökeres inhopp var något för Janne Andersson att studera med glädje

Viktor Gyökeres var med och sköt upp Brommapojkarna i allsvenskan och försvann sedan till Brighton och Premier League-klubbens U23-lag. Under tisdagen hoppade 20-åringen in när Sverige till slut fick lite kvalitet i anfallsspelet mot Finland och skapade lägen att göra mål.



Sättet som Viktor Gyökeres anföll på var inspirerande. Anfallaren vågade kliva på och kombinerade inställningen med både styrka och teknik. Uppenbarligen har han utvecklats under tiden i England och det som saknas är speltid i klubblaget, men onekligen någon Janne Andersson måste ha koll på.

Just Gyökeres inhopp bidrog till att det under en period i andra halvlek enbart var svenskt på planen och det är många som kommer att gräma sig över missade chanser. Alexander Jeremejeff hade väl flest avslut men fick inte till det. Häcken-kollegan Daleho Irandust hade öppet mål men fick inte in bollen till 1-1.

När slutsignalen väl gick hade Finland vunnit med 1-0. Förbundskapten Markku Kanerva, som fått fart på det finska landslaget, gav intryck av att vara väldigt glad när han tackade hela den finska bänken innan han skakade han med Janne Andersson som fick se sig besegrad i detta nordiska möte i Doha.

Ett betydligt skarpare och mer rutinerat Finland dominerade matchen under en knapp timme och att det bara stod 1-0 då var rätt överraskande. Visst, redan inför matchen hade Janne Andersson varnat för att det finska landslaget var både mer rutinerat och ordinarie än det svenska och det var tydligt på plan. Det kunde och borde betytt en större ledning.

Från svenskt håll var det nervöst. Tafatt. Spelare halkade. Hörnor satt lågt. Passningar gick snett. Tajmingen, tempot och löpningarna brast. Nej, det var en direkt svag första halvlek och även Finland spelade årets första match, om än med ett mer rutinerat och etablerat landslag. De svenska debutanterna som skulle göra sin grej gjorde allt annat än sin grej.

När Finlands kapten Tim Sparv klev av efter första halvlek så fick Sverige en möjlighet att växa in i matchen. Faktum är att Simon Thern var en injektion efter en knapp halvtimme när en dubbelt olycklig (både skadad och svag) Simon Tibbling fick lämna planen. Men det riktiga skiftet dröjde till efter pausen.

Ju längre det gick av matchen ju kraftigare grepp tog Sverige. Givetvis går det att från svensk sida gräma sig över att inte nå ett kryss, men Finland borde ha dödat matchen tidigare och om inte Jacob Rinne briljerat på slutet så hade det blivit en större seger. För när de svenska målen uteblev så tappade man sugen.

Om det var någon som stärkte sina chanser att nå det riktiga landslaget? Nej, inte direkt. Inhoppet från Viktor Gyökeres var det som lovade mest, men med tanke på hans status i Brighton är det en bit kvar från att bli aktuell. Samtidigt behöver det svenska landslaget anfallare, och det han visade var lovande.

Riku Riski vågade ta ställning och avstod en landslagsturné i Qatar. Det imponerar.

Erik Hamrén och Lasse Eriksson som numera jobba för Island fanns på läktaren för att kolla in fredagens motstånd.

Svenska Fotbollförbundet anser att det är naivt att tro att VM 2022 i Qatar ska flyttas. Därför har man lagt ner den diskussionen, enligt Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare för SvFF. Det är möjligt att det är naivt, men det hade varit mer speglande av förbundets värderingar att jobba i den riktningen.

Det är inte särskilt svårt att leta upp problem kring VM i Qatar. Från hur landet fick VM av en till stora delar korrupt exekutivkommitté i Fifa till landets rovdrift på gästarbetare och brister när det gäller demokrati, pressfrihet och mänskliga rättigheter. Det är helt enkelt opassande.

SvFF-basen Sjöstrand har tillsammans med en rad nordiska fotbollshöjdare under två dagar besökt ett stadionbygge i Qatar, gästarbetare samt qatariska myndigheter och internationella organisationer för att både bilda sig en uppfattning om läget och försöka trycka på. Allt för att förbättra omständigheterna.

Sjöstrand berättade om den grupp av gästarbetare som man träffat och vars pass var beslagtagna och där decemberlönen inte kommit än. De jobbade dock inte med VM-arenorna utan med infrastrukturen i Doha, men Sjöstrand påpekade att det hjälper inte om Qatar gör det bättre för arenabyggarna om inte alla får del av det.

Genomgående under den korta pressträffen var att Sjöstrand tryckte på att både gästarbetare och internationella organisationer i Qatar tyckte det var bättre att Sverige och andra länder var på plats. Allt för att sätta tryck på landets styrande för att göra det bättre.

På så sätt ville Sjöstrand förklara att landslagets besök i landet med två matcher och en rad träningar faktiskt är av godo. Därmed skulle all kritik mot förbundets beslut att åka till Qatar för årets vinterturné vara felaktig. Att man då skulle lämna gästarbetarna åt sitt öde.

Därför var det slående att Byggnads ordförande Johan Lindholm, som varit delaktig i att få SvFF och andra förbund att sätta tryck på Qatar i de här frågorna, vägrade svara på frågan om Sverige ska spela träningsmatcher i landet. Man kan konstatera att det går att sätta tryck på Qatar utan träningsmatcher, något SvFF gjorde redan 2016…

Al-Sadd-Stadium är till vardags hemmaarena för Xavi som har runt 100 miljoner kronor om året för att avrunda karriären i Qatar. Hittills i år 22 matcher och tre mål i ligaspelet och i Asiens Champions League.

Kim Källström satt plötsligt på hedersläktaren i Doha. Tillsammans med Peter Forsberg. En udda duo på träningsmatch i Qatar.

Simon Tibbling fick lämna först matchen och sedan landslagstruppen efter att ha stukat foten. Tung debut för Bröndby-spelaren.