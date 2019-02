Verkligheten visade sig när Chelsea klev förbi MFF

LONDON. Ett Rosenberg-skott tätt utanför. Ett försvarande lag som stod upp mot Premier League-jätten. Men låt oss inte luras, det var aldrig nära för Malmö FF när Chelsea gjorde det förväntade – och gick vidare.

Det var en kväll som de flesta spelare nog drömmer om när de krigar sig uppåt från pojklag med sikte på eliten. En sådan kväll då det är upplagt för hjälteinsatser på en välbesatt klassisk arena som badade i ljuset av starka strålkastare. På andra sidan planen väntade en rad världsstjärnor.

Bara att ta in stämningen var häftigt. Ett allsvenskt lag hade först färgat av sig i London via sina supportrar och nu väntade ett möte med Chelsea. Ett lag som borde vara långt från svensk fotboll och som under Roman Abramovitj ägande omvandlat miljarder till liga-, cup- och Europa-titlar i massor.

Under en bra stund levde hoppet om att Malmö FF skulle kunna skaka motståndarlaget. Åtminstone illusionen av att kunna göra det. Efter tre minuters spel hade Rasmus Bengtsson en hyfsad nick över. Tio minuter senare vann Markus Rosenberg bollen, fintade och fick läge för skott, men det smet precis utanför.

Det blev egentligen aldrig roligare, även om MFF höll 0-0 och hoppet i liv till pausen efter en stark kollektiv insats där det mesta klaffade. Sedan dog det och det var en Malmö-rensning som gick rakt ut till det franska VM-lagets ankare N’Golo Kanté som var början på slutet på det här Europa League-äventyret som började i somras.

Den franske mittfältaren klev framåt med full kraft och hittade Willian med en fin passning och brassen serverade Olivier Giroud som tryckte in 1-0 bakom Johan Dahlin. Det gick snabbt, rappt och var brutalt effektivt när två franska världsmästare visade MFF lite verklighet på den här nivån.

Det hade då gått en knapp timme av speltiden och även om Chelsea haft några lägen på vägen till ledningsmålet så var det en match som stod och vägde. Klart att det imponerar att Malmö FF står upp så här väl mot ett lag och en klubb som är många viktklasser över allsvenskans ekonomiska dominant.

Efter den första matchen förklarade Markus Rosenberg att MFF närmat sig klubbar av Chelseas dignitet. Så må det vara, men det är ändå fortfarande långt i från att det skulle ha blivit avancemang till åttondelsfinalen för Malmö. Det går att prata om avsaknad av flyt, om att utnyttja chanser och att man gör en stark insats, men skillnaden är för stor.

Tänk ändå att man mötte en klubb i kris där managern Maurizio Sarri knappast kan vara säker på att behålla sitt jobb säsongen ut. Tyvärr besitter Chelsea sådana resurser att inte ens en riktigt vass insats från Malmö FF gör att det är riktigt jämnt utan istället rann det i väg och kvällen blev inte alls vad som var tänkt.

Efter Chelseas ledningsmål kom olyckorna slag i slag för MFF. Rosenberg fick gå av skadad efter en tuff duell. Ross Barkley skickade in 2-0 på en vacker frispark efter att Rasmus Bengtsson dragit på sig sitt andra gula kort och blivit utvisad. Sedan gjorde publikfavoriten Callum Hudson-Odoi 3-0 på ett decimerat Malmö FF.

Nej, det blev aldrig någon riktig match och då kan man ändå säga att det var ett utmärkt tillfälle att möta Chelsea men tanke på trycket på klubben. Samtidigt är det bara att inse att det största missflytet hade Malmö FF i lottningen. Förhoppningsvis ger en sådan här kväll inspiration att jaga efter nya sådana – och då för fler svenska klubbar än bara MFF – och att man ser till att drömmen kommer närmare en roligare verklighet.

*****

Läktarmatchen vann Malmö FF. Ganska övertygande.

*****

Kan Malmö FF tända om till Svenska Cupen? Efter matcher med magiska inramningar och fullt pådrag på allt från adrenalin och medialt fokus är det tillbaka i vardagen då Öster väntar i Växjö på måndag.

*****

Malmö-supportrarnas marsch från Earls Court ner till Stamford Bridge var ganska mäktig. En hel del London-bor klev ut på sina trappor och dokumenterade när några tusen personer rörde sig neråt mot matcharenan. Säkerheten var rejäl men vad jag såg så gick det lugnt och hyfsat städat till.

*****

Skadan som fick Markus Rosenberg att kliva av efter en dryg timmes spel får inte vara allvarlig sett ur MFF:s perspektiv. Han är fortfarande väldigt viktig.

*****

Fascinerande att möta våren i London. 16-17 plusgrader, uteserveringar öppna och ett hopp om en ljusare tid. Förvisso ligger den engelska huvudstaden betydligt längre söderut men det var ändå överraskande att vintern kändes så långt bort.

*****

Fint att se en hel del svensk MFF-nostalgi när BT, som sände matchen i England, räknade ner till avspark. Givetvis var det fokus på kopplingarna mellan engelsk fotboll och Malmö FF och det handlade om Bob Houghton, Roy Hodgson och nuvarande tränaren Uwe Rösler som är stor här efter sina år i Manchester City.

*****

Mikael Lustig satt på bänken när Celtic föll mot Valencia och åkte ur Europa League.

*****

Inte ens på Stamford Bridge gick det att hålla rent från bengaler. Malmös klack som ju spred en Lützen-dimma i samband med första matchen tände även en del i starten av andra halvlek och visade att även i engelsk fotboll kan det förekomma.