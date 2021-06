Se till och vinn om ni vill tysta kritiken

S:T PETERSBURG. En tillkämpad poäng i Spanien är inget värt utan en plats i åttondelen. Bara för landslaget att ordna det och täppa till truten på kritikerna.

Några ryska damer iförda skyddskläder och med testpinnar i högsta hugg välkomnade när man klev av flyget på flygplatsen S:t Petersburg. Corona-EM är ett mästerskap med ett virus ständigt närvarande. Tidigare under torsdagen hade Slovakien behövt isolera bänkade backen Denis Vavro och en ledare för att de testat positivt.

Väl inne i den ryska storstaden som påminner om Stockholm så välkomnade ett fantastiskt sommarväder. Av den galopperande smittspridningen som rapporterats syntes inga spår sett till påverkan på folklivet. På kajen vid den mäktiga floden Neva dansade både unga och gamla i den sjunkande solen. Det var ett otroligt folkmyller.

Däremot var trafiken lika galen som jag minns den från VM för tre år sedan. Att korsa gatan som fotgängare är med livet som insats. På vägen in till stan small det rejält. En offensiv bilist gjorde en omkörning som man bara ser i dåliga amerikanska polisfilmer och som man avfärdar som helt osannolik. Ja, herregud.

En annan följd av corona är att Uefa kör sina officiella presskonferenser digitalt. Alla som haft alltfler möten via Teams, Zoom och andra verktyg de senaste 15 månaderna vet att det kan krångla. Uefas vilja att även kunna översätta har gjort att det sällan lirar. I St Petersburg drog Sverige i gång när vi journalister fick skicka in frågor på Whatsapp innan det löste sig sista kvarten.

Klart var att Janne Andersson förblev förtegen kring startelvan. Inte ens lagkaptenen Sebastian Larssons position ville han röja, men han talade gott om sin startelva från mötet med Spanien. Några timmar senare hade Aftonbladet uppgifter om att det bli samma elva spelare som får chansen att räta upp bilden av sig själva och få rejäl fart på den svenska EM-kampanjen. Åttondelen finns i sikte.

I eftermiddag kliver Sverige ut på arenan i S:t Petersburg där man firat en av de största triumferna under Janne Anderssons ledning. För tre år sedan mötte man Schweiz i en åttondelsfinal i VM. För första gången sedan VM i USA i 1994 vann ett svenskt herrlandslag en match efter gruppspelet sedan Emil Forsberg skickat in 1-0.

Det kan låta som en osannolik statistik, men är korrekt. Under Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg avancerade man från gruppspelet tre gånger men vann inte enda match i slutspelet. Innan Tommy Svenssons landslag ordnade ett brons i USA och vann tre matcher efter gruppspelet var det senaste vinsten en seger mot Jugoslavien 1974 som gav en femteplats i VM.

Sverige må ha stolta traditioner som herrlandslag med ett VM-silver, två VM-brons, en EM-semifinal och spel i tolv VM och sex EM och man deltager nu sitt sjätte EM. Samtidigt har man bara vunnit åtta matcher efter att gruppspelet införts (varav fem är från VM 1958 och VM 1994) och där vinsten mot Schweiz är den enda på 2000-talet där Sverige deltagit i åtta mästerskap.

Ingen kan påstå att det är lätt att vara förbundskapten. Risken är alltid att egna framgångar slår tillbaka mot en själv. Att man undergräver sin egen position med att överträffa förväntningar. Vilket man kan säga att Janne Andersson gjort sedan han tog över landslaget hösten 2016 och tog Sverige till VM-kvartsfinal, seger i Nations League-gruppen och till EM 2020 efter varandra.

Efter en sju år lång period under Erik Hamrén med en del offensiv flärd och drömmar om medalj men få konkreta framgångar så längtade de flesta efter en realistisk syn på landslagets material. Det fick man under Janne Andersson. Han klev in med orden: ”Jag drömmer inte, utan jag jobbar”.

Sedan satte han och Peter Wettergren i gång och skapade ett lag av resterna som var kvar efter EM 2016. Om det fanns ett embryo till offensiv vilja hösten 2016 så försvann den på vägen mot Ryssland. Under VM för tre år sedan var det som om Lars Lagerbäck var tillbaka. Vi fick se en riskminimerande fotboll, men det tog Sverige längre än på 24 år.

I efterhand är det konstigt att Tommy Svensson gick relativt oskadd igenom två missade slutspel. Men VM-bronset vägde oerhört tungt och dessutom tog han Sverige till EM-semifinal 1992. Åren före det var Sverige oerhört svältfött på fotbollsframgångar. Inga mästerskap alls på tolv år innan man gick under i Genua-bukten under VM 1990.

Problemet med att prestera är att kraven ökar i takt med framgångarna. Klart att folk hade jublat efter en “bragd” borta mot Spanien under Janne Anderssons första år som förbundskapten. Men efter krysset i EM-premiären i Sevilla räckte det med att blicka in på sociala medier efter slutsignalen för att känna svängningen. “En skam”. “Pinsamt”. “Noll utveckling”. “Ville Janne inte vinna?”

I grunden är jag för resultat framför en utvecklande fotboll som möjligen kan ge framgångar på sikt. Bäst är kombinationen, men jag köper en grisig 1-0 seger eller ett heroiskt kryss. Var det utvecklande att Sverige försvarade bort Argentina i VM 2002? Nej, men det var häftigt att ett svenskt landslag tog sig vidare ur en tuff grupp.

Jag var väl en av få svenskar som beundrade Egil ”Drillo” Olsens cyniska fotboll där det handlade om att göra något på max tre passningar. Även om Norge tog sig till ett mästerskap (EM 2000) på efterdyningarna av hans jobb så är man nu inne på 21 år utan mästerskap. Det är inte så roligt att följa mästerskap från sidan jämfört att vara med.

Kanske är det för att jag hållit på lag och landslag som ofta haft det svårt som gjort att jag köper ett kryss efter. Landskrona Bois har sällan charmat och när man gjort det har det varit en kort period och inte sällan slutat illa. Likadant med Leeds United sedan jag började följa laget i mitten på 1970-talet. Efter VM 1978 som jag följde slaviskt som 11-åring dröjde det tolv år till VM nästa gång. Min känsla är att Lars ”Laban” Arneson förstörde en del av min uppväxt även om det säkert är orättvist.

Efter att under Hamrén inte ens varit nära att gå vidare från gruppspelet i EM 2012 och 2016 så har Janne Andersson på kort tid åstadkommit betydligt mer. Lägg till att en del unga och offensiva talanger kommit fram och gjort att landslaget har fler verktyg än att bara sköta defensiven och jobba hårt. Alexander Isaks dribblande och framspelning till Marcus Berg var prov på det.

Kombinationen av ovan gör att trycket är på Sverige mot Slovakien. För svensk del innebär en seger mot ett coronaskakat motstånd att en plats i åttondelen i princip är garanterad. Sedan återstår att se om det blir som gruppetta, grupptvåa eller grupptrea. Ett kryss eller förlust innebär att hoppet fortfarande finns inför sista matchen mot Polen, men att flopp-stämpeln hänger över landslaget.

Klart att Sverige trots sin isolering nåtts av kritiken mot spelet och den bristfälliga offensiven. Först ut att försvara matchplanen var Janne Andersson. Förbundskaptenen bröt av från svaret på en fråga till Marcus Berg för att passionerat och eldigt bryta en lans för matchplanen, spelarnas insats och hur nöjd han var med prestationen totalt sett.

Under onsdagen följde både Albin Ekdal och Kristoffer Olsson upp det. Visst, de höll med om att man kunde gjort det bättre i en jobbig match men deras helhetsbild var tydlig. De var nöjda med en poäng och att Sverige fått en start på EM som var både stark och önskvärd. Helt enkelt en bra plattform för vidare spel.

De två mittfältarna lovade att Sverige skulle visa att man kan spela fotboll också mot Slovakien. En seger och ett varierat och kreativt spel vore ett effektivt sätt att tysta kritiker. Att helt enkelt visa att en poäng i Sevilla var en bra start att bygga vidare på. Om man ska övertyga skeptikerna kring landslaget är det bara vinst som gäller. Om inte lär kören av missnöjda både öka i omfång och i röststyrka.