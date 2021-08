Principer och tålmodighet ska ta Sverige till VM

Pontus Dahlbergs namn stack ut i VM-kvaltruppen. Ett riktigt val för framtiden. Annars handlar det om Janne Anderssons principer som ska ta Sverige till VM.

EM-slutspelet från i somras är avklarat, analyserat och placerat i då var då-filen, enligt Janne Andersson. Det var klart godkänt att vinna gruppen och avancera sa förbundskaptenen som även förklarade att han naturligtvis inte var nöjd med att ha åkt ut mot Ukraina.

Förbundskapten Andersson stod på podiet i samband med trupputtagningen och inledde allt med att hylla Malmö FF och landslaget för damer som tog silver i OS i Tokyo. Efter det gick han igenom vad som skett senast han träffade medierna vilket var ett par dagar efter EM-uttåget. Det var i samband med det som han snabbt gick igenom EM och varför det var klart godkänt.

Då gav han sig in i någon konstig utläggning om att det var första gången Sverige avancerade från gruppspelet sedan 2004 då det var EM i Portugal. Vad talar han om? Minns han inte VM 2018 då Sverige avancerade och dessutom vann mot Schweiz. EM eller VM spelar mindre roll, det handlar om stora mästerskap.

VM i Ryssland är mästerskapsmärket som Janne Andersson landslag främst mäts mot, inte EM 2004. Klart att förlusten i Glasgow mot Ukraina kommer att svida länge. En del spelare får kanske aldrig en sådan chans igen. Nästa möjlighet att ens få spela ett mästerskap finns i Qatar och både Spanien och Grekland står i vägen.

Kanske tråkigt att upprepa men det är nästan dubbelt så svårt att nå VM jämfört med ett EM. 13 länder från Europa får spela VM i Qatar jämfört med att 24 länder tog sig till EM i somras. Så det vore starkt om landslaget nådde ett tredje raka mästerskap under Janne Andersson och dessutom ett andra VM. Innan dess hade Sverige bommat 2014 och 2010.

Uppgiften blir inte lättare av att förbundskaptenen ska generationsväxla under pågående kvalspel. Pandemin sköt upp EM 2020 och därmed även pensionen för en del spelare och gjorde att några kanske hängde med längre än sitt bäst-före-datum. Eller åtminstone begränsade möjligheterna att skifta i under mer ordnade former.

Janne Anderssons manskap till VM-kvalets omstart var det tippade förutom när det handlade om tredjemålvakten Pontus Dahlberg. Att jag och mina kollegor inte ens hade med den nuvarande Doncaster-målvakten som bubblare var en miss, men också talande för hur han tappat en del av glansen.

Den tidigare Blåvitt-målvakten är samma årgång som Mattias Svanberg och Alexander Isak och fick debutera tidigt på en vinterturné. Flytten till Watford blev ett för stort steg och lånen har haft blandad effekt. Det är bara att hoppas att regelbundet spel i engelska tredjedivisionen ger honom en utväxling. Potentialen har han.

På måndag samlas landslaget i Stockholm och det väntar två träningspass innan det är match mot Spanien på Friends Arena. Kul med en inramning med dryga 15 000 åskådare, men det blir en svår uppgift mot ett spanskt landslag som trots allt kontrollerat spelat mot Sverige de senaste gångerna (1-1 i EM-kvalet och 0-0 i EM) och där bara Robin Olsen förhindrat rejäla förluster.

Klart är att Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Marcus Berg och Marcus Danielson inte är med jämfört med startelvan under EM i Sevilla i somras. De tre första är pensionerade och Danielson är avstängd efter det röda kortet i EM-kvartsfinalen i somras. Räkna med Emil Krafth, Filip Helander, Viktor Claesson och någon av Dejan Kulusevski eller Robin Qauison fyller de fyra platserna.

Det svenska landslaget bör helst vinna för att hoppet om att vinna gruppen och gå direkt till VM ska leva. Går det? Klart att det är möjligt, och då handlar det om att Janne Anderssons och Peter Wettergrens principer sitter. Lägg till att svenska spelarna måste vara i slag och ligga nära sitt max.

Kanske är det förutsägbarheten och det trägna malandet av satta principer kring försvar och anfall under fem år som gjort att Janne Anderssons landslag hittar en styrka. Att man ganska lätt kan ta ut den kommande VM-kvaltruppen trots att sex spelare med närmare 500 landskamper slutat säger en del om att det är rätt givet hur han jobbar.

Nu visar det sig att Oscar Lewicki funnits med om han inte vridit knäet när Malmö FF tog sig till Champions League. Annars tar bara Janne Andersson och Peter Wettergren vid med resterna av EM-truppen som är 20 man och sedan adderar man några av namnen som varit med i mars och som reserver under EM.

Om det blir ett bättre landslag än tidigare? Det finns i varje fall en hel del offensiv kraft, men det haltar bakåt och på det centrala mittfältet. Det går att ifrågasätta om Krafth och Mattias Johansson håller till höger? Är Ekdal och Olsson tillräckliga för att hinna med och även bidra till offensiven. Det är uppenbart att förbundskaptenen tror det och det är i på det djupa om en dryg vecka mot Spanien.

****

Robin Olsen sitter i en frysbox i Roma som vill sälja och där klubbar i dagens läge vill låna. Inte optimalt för att citera Janne Andersson. Dessutom är Jens Cajuste i ett liknande läge i Midtjylland som förhandlar med en del klubbar men där ingen velat betala priset som den danska klubben begär. När landslaget samlas i Stockholm så stänger också transferfönster, bara hoppas att något löst sig för spelarna till dess.

****

Klara besked kring Zlatan Ibrahimovic. Han vill vara med i landslaget och hoppas på oktober. Rehab av knäskadan har tagit längre tid än tänkt.

****

Mattias Svanberg var bänkad i ligapremiären. Inte bra om han ska utmana om en startplats i landslaget.

****

Kommer att sakna Pontus Jansson i landslaget. Klart att den uteblivna speltiden måste vara en faktor i beslutet att bara satsa på Brentford.

****

Den pragmatiske Janne Andersson var åtminstone slipad nog att säga att han ser mötet med Uzbekistan som en fördel. Han får se spelare som inte får speltid annars.

****

Marcus Danielson ska träna med Djurgården under hösten när den kinesiska ligan är pausad och inte spela några matcher. Ingen höjdare med tanke på att han är förstavalet bredvid Victor Nilsson Lindelöf.