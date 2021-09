Mer att vinna än att förlora mot Spanien och då måste landslaget våga

I teorin kan ett kryss mot Spanien räcka för att ordna en direktplats till VM. I verkligheten behövs en vinst. Då måste Sverige våga.

Krysset efter 0-0 i Sevilla i somras var grunden till att Sverige i slutändan vann EM-gruppen före Spanien. Ändå var det spanska landslaget kvar till en dramatisk EM-semifinal där straffar krävdes för att Italien skulle nå finalen på Wembley. Sverige? Respass i åttondelen och betydligt tidigare semester än det spanska landslaget.

Torsdag kväll väntar Spanien på Friends Arena för svensk del. VM-kvalet började bra för Sverige i mars där man vann både mot Georgien och Kosovo även om man inte övertygade spelmässigt. Dags för tre VM-kvalsamlingar under hösten med sex matcher och där det ska avgöras vilket lag som går direkt till VM i Qatar och vilket lag som får spela playoff.

Spanien är storfavorit att vinna gruppen och Sverige utmanas om andraplatsen av Grekland som klarade 1-1 borta mot spanjorerna i mars. Grekerna fixade dock bara kryss mot Georgien på hemmaplan i våras så det är givet att Janne Anderssons landslag är ett steg före grekerna. Ett rimligt krav på det svenska landslaget är en plats i playoff i mars.

Ska Sverige utmana om förstaplatsen är seger mot Spanien troligen ett måste. Även om man i teorin kan tänka sig kryss både hemma och borta mot spanjorerna och resten segrar så är det knappast något drömläge att ha Spanien borta i en direkt avgörande match i november. Sedan är det en aning förmätet att tro på segrar i Grekland i nästa vecka och i Georgien i november.

Sett till det vill jag se ett Sverige som vågar mer än senast man mötte Spanien. Vi kan alla principerna kring Janne Anderssons och Peter Wettergrens landslag där man helst inte vill ta för stora risker utan snarare vänta på motståndarna. När man gjorde det under Nations League hösten 2020 straffade det sig. Så det är förståeligt att man inte vill bränna sig.

Ändå finns det mycket på att vinna för svensk del om man vågar riskera lite mer för att få till ett resultat mot Spanien. En svensk seger skulle sätta ett oerhört tryck på det spanska landslaget. Kanske en mer offensivt balanserad laguppställning för att försöka förlägga försvaret högre upp i planen och på så sätt freda Robin Olsens mål.

Sedan är det givet att den svenska målvakten måste vara lika bra som i Sevilla eller när Sverige klarade 1-1 i EM-kvalet hösten 2019. Det är lätt att glömma att hans räddningar var en stor förklaring till att Sverige kunde knipa poäng både i Spanien i somras och i EM-kvalet hösten 2019. Ibland när det stämmer för Spanien kan det bli en överkörning, det måste man vara medveten om.

Och alla som gnäller om att Sverige möter Uzbekistan i en träningsmatch på söndag ska veta att Spanien ska tillbaka hem för VM-kvalspel mot Georgien samma dag. Sedan väntar en ny resa för spanjorerna som på onsdag möter Kosovo borta i VM-kvalet. Så det är ett pressat schema även för de svenska motståndarna.

Janne Andersson var inte så hemlighetsfull när han tydligt indikerade att Emil Krafth och Filip Helander kliver in i backlinjen bredvid Victor Nilsson Lindelöf och Ludwig Augustinsson. På mittfältet är det rätt givet att det blir Claesson, Ekdal, Olsson och Forsberg. Även om Cajuste hade varit ett tänkbart alternativ centralt för att få mer stadga.

På topp är Alexander Isak given och sedan är det Dejan Kulusevski och Robin Quasion som slåss om den andra platsen. Sett till hur EM avslutades är det Kulusevski och Isak på topp men Quaison är med och konkurrerar. Fast om man ska våga mer är det antligen Kulusevski och Isak som borde vara Sveriges val.

Nu är det Fifa-regler som gäller i VM-kvalet och då går målskillnad före inbördes möten, men ändå borde Sverige verkligen jaga vinst på torsdag kväll. Att gå för det och försöka överraska motståndarna med att inte bara ligga i sina vanliga positioner i väntan på att Spanien ska blotta sig. Tror inte det blir så, men hoppas Janne Andersson vågar. Finns mer att vinna än att förlora.

Fotbollskanalen On Tour är tillbaka under hösten. Vi kommer att köra under landslagssamlingarna och när det är matcher i Champions League, Europa League och Europa Conference League. Bara att haka på och här är senaste avsnittet och det finns på alla plattformar.

Gästade SVT:s Morgonstudio och talade om min nya bok och kommande VM-kval i morse.

Skandalerna kring Islands landslag som fick hela förbundsstyrelsen att avgå är onekligen något som lär få fler effekter och det verkar kunna komma fram mer om man ser till den isländska pressen. Två svenskar (Lars Lagerbäck och Erik Hamrén) har i varsin period lett det isländska landslaget och haft de utpekade spelarna i sina landslag.

Om förbundet visste vad som skedde 2017, vad fick förbundskapten Hamrén veta när han tog över efter VM 2018? Det är troligt att han inte informerades överhuvudtaget och det är otroligt med en så stark tystnadskultur kring landslaget och förbundet.

Robin Olsen till Sheffield United på lån. Låter inte så sexigt med Championship när han får lämna Roma igen, men det är rejält med matcher i en konkurrensutsatt liga. Med tanke på att man är på nedre halvan lär han ha att göra som målvakt.

Olsen behöver spela för att ta klivet till en bättre klubb och jämfört med sju ligamatcher och några cupmatcher med Everton är detta bättre. Managern Slavisa Jokanovic har fått förstärka med en del lån och han har tidigare tagit upp två klubbar i Premier League. Kanske kan Olsen visa landslagsklass och hjälpa klubben att utmana.

Det är uppenbart att målvakter har det svårare att få till en flytt. Se på Kalle Johnsson som blev kvar i FC Köpenhamn och Kristoffer Nordfeldt fick ta ett halvår i AIK trots en stark säsong i turkiska ligan. Den ansträngda ekonomin hos flera klubbar gör det inte lättare.

Varför Robin Olsen hamnat snett i Roma har DN:s Malena Johansson försökt förklara häromåret. Nu verkar det har blivit ett “chicken race” där Roma in i det längsta försökt sälja svensken och att han därmed gick miste om Lille som ville låna.

Ingen flytt för Jens Cajuste. Danska Midtjylland behöver inte sälja och därmed ett tungt bakslag för den svenske mittfältaren som stått vid sidan under en månad när klubbar som Rennes, Brentford, Newcastle och även Leeds sonderat kring ett köp.

Ovan är den stjärnspäckade truppen som Luis Enrique har med sig i Sverige och man möter även Georgien hemma på söndag och Kosovo borta i VM-kvalet. Extra komprimerat spelprogram för att man ska spela Nations Leagues slutspel i oktober.

Målvakter: Unai Simon, Athletic Club, David de Gea, Manchester United, Robert Sánchez, Brighton.

Försvarare: Jordi Alba, Barcelona, José Gayà, Valencia, César Azpilicueta, Chelsea, Marcos Llorente, Atlético Madrid, Eric García, Barcelona, Aymeric Laporte, Manchester City, Iñigo Martínez, Athletic Club, Raul Albiol, Villarreal.

Mittfältare: Sergio Busquets, Barcelona, Rodri, Manchester City, Koke, Atlético Madrid, Mikel Merino, Real Sociedad, Carlos Soler, Valencia, Brais Méndez, Celta Vigo.

Anfallare: Pablo Fornals, West Ham, Pablo Sarabia, Paris Saint-Germain, Ferran Torres, Manchester City, Adama Traoré, Wolverhampton, Álvaro Morata, Juventus, Gerard Moreno , Villarreal, Abel Ruiz, Braga.

När Sverige mötte Spanien i EM i Sevilla i somras och det slutade 0-0 så såg den spanska startelvan ut på följande vis: Unai Simon – Marcos Llorente, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba – Koke (87), Rodri (66), Pedri – Ferran Torres (74), Alvaro Morata (66), Dani Olmo (74).

In kom följande spelare: Thiago (66), Paolo Sarabia (66), Gerard Moreno (74), Mikel Oyarzabal (74), Fabián Ruiz (87). Nu är det en sju spelare från EM-truppen som inte är med i VM-kvaltruppen och Pedri är en av dem och även Pau Torres, Mikel Oyarzabal och Dani Olmo får vila efter att ha spelat OS plus att trion Diego Llorente, Fabián Ruiz och Thiago Alcántara är petad.

Nya spelare sedan EM är Raúl Albiol, Íñigo Martínez, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez, Pablo Fornals och Abel Ruiz. Däremot fanns det ingen plats för Sergio Ramos och det lär bli en annan elva än i somras då det är ett annat manskap.

Är detta den troliga elvan spanska elvan? Unai Simon – Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Jordi Alba – Koke, Sergio Busquets, Rodri – Ferran Torres, Alvaro Morata, Pablo Sarabia.

Gabriel Gudmundsson har kört en klassisk svensk väg via flytt till nederländska Groningen och nu till ett förvisso skadeskjutet Lille. Den tidigare HBK-talangen har uppenbarligen skolats väl i Groningen som efter tre nya förvärv har rejält med svenskar i klubben: Paulos Abraham, Daleho Irandust, Yahya Kalley i A-laget och Alex Mortensen samt Elias Olsson i U21-laget.