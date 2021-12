Arrogant men sant, MFF hade vunnit tidigare utan Europa-spel

MALMÖ. Ångesten gick att känna när Halmstad jagade mål på slutet. Det släppte efter slutsignalen. Jon Dahl Tomasson må vara arrogant, men det är sant att MFF vunnit tidigare utan Champions League.

Allsvenskan som ingen klubb verkade kunna vinna nådde till slut avgörandets stund. AIK:s vändning mot Sirius där man reste sig från 0-2 till 4-2 hjälpte inte när Malmö FF klarade en poäng mot Halmstads BK. Därmed vann MFF SM-guldet via målskillnad.

MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson visade sin kombination av danskt och nederländskt efter den andra raka ligatriumfen under hans ledning. I flera intervjuer efter 0-0 mot Halmstad upprepade han budskapet att MFF vunnit SM-guldet långt tidigare om man inte spelat i Champions League.

Klart att det ligger mycket i det. Malmö har en trupp som få andra i allsvenskan och för andra gången i modern tid klarade man av att dubblera. Man har spelat gruppspel i Europa och hanterade samtidigt ett försvar av SM-guldet. Det är på sitt sätt historiskt, för få allsvenska lag klarar ens av att försvara sina SM-guld.

Varför fixar Malmö det? Ja, självklart för att man besitter helt andra resurser än de andra klubbarna och nu var det ingen av de andra som klarade av att utmana Malmö FF trots Europa-spel som gav många poängtapp i allsvenskan. Varken AIK, Djurgården eller Elfsborg har hanterat att döda serien utan de har snubblat när de haft möjligheten att ta greppet om Lennart Johanssons pokal.

Därför fick lagkaptenen Anders Christiansen hissa pokalen strax efter 17:00 den första lördagen i december 2021. Om historiker ska titta tillbaka på säsongen ska man inte kolla igenom slutmatchen mot Halmstad som slutade 0-0. Visst, man hade några farligheter men totalt var det ingen mästarmatch.

Nej, det var en av MFF:s sämsta insatser under året, men med ett syfte: att ordna ett SM-guld. Spelarna bärgade klubbens 22:a SM-guld efter en krampaktig insats över 97 minuter. De sista minuterna av matchen när Halmstads BK i desperation lyfte långt i jakt på ett segermål för att undvika kval var jobbiga för alla MFF:are.

Kanske bland det tuffaste de upplevt? För förväntan var att man skulle klara bottenlaget, men det var svårt. Lättnaden när slutsignalen väl gick och över 20 000 supportar fick fira ett nytt SM-guld och dessutom på hemmaplan var smittande. Den typen av galen glädje är alltid härlig att se. Jag undrar varför speakern envisas med att tjata om att det är förbjudet att springa in på plan när alla vet vad som ska ske.

I kaoset som följde fick Anel Ahmedhodzic äntligen uppleva det han bara sett på tv tidigare. En planstormning med efterföljande avklädning. Efter nästa veckas match mot Juventus är han förlorad för Malmö FF, även om klubbens kassakista får en ytterligare påfyllning när mittbacken flyttar ut i Europa.

Troligen är det inte det enda som kommer att ske i mästarklubben. Franz Brorsson och Bonke Innocent har ännu inte förlängt sina kontrakt och kan försvinna. Jon Dahl Tomasson har stärkt sitt CV rejält under två år i Malmö och även han kan flytta vidare om det kommer nya bud.

Det är vardag för svenska mästarklubbar att man riskerar att tappa de bästa och Malmö FF lär kunna hantera det. Man har under hösten redan tagit kliv för att förstärka sportorganisationen där Daniel Andersson blir sportdirektör och Andreas Georgson blir sportchef med ansvar för herrarna. Klart att de har planer för att hantera skiften.

Just det är kanske det mest oroande kring risken att Malmö FF blir ett svenskt Bayern München. Där man kommer att prenumerera på titlar samtidigt som man kan plocka de bästa spelarna från allsvenska rivaler. För att MFF framöver ger möjligheterna till att vinna mer, tjäna bättre och även är vägen ut i Europa.

Ännu har det inte skett och det är bara att hoppas att de andra klubbarna kan utmana Malmö FF om SM-guldet. Allt handlar inte om pengar, men tyvärr är det mycket som styrs av det och det troliga är att avståndet mellan MFF och resten av klubbarna kommer att ha ökat när vi får ta del av boksluten i början av 2022.

Blåvitts spurt efter landslagsuppehållet i oktober visar att det finns kraft i klubben. Sex segrar, ett kryss och förlust mot Malmö FF. Mikael Stahre får nu en vinter på sig att trimma ihop laget och kanske kan man förstärka de bakre delarna av laget som innebär att man kan bli ett topplag 2022. Marcus Berg har visat klass hela halvan han var med och stått för tio mål och två assist.

Halmstad får kvala mot Helsingborg och även om det är tungt att behöva ladda om är det allsvenska laget klar favorit mot HIF. Bakåt håller man hög klass och mot HIF måste Antonsson, Karim eller någon av de andra hitta rätt för att det ska bli allsvenskt spel på Örjans Vall även 2022.

Degerfors fixade nytt kontrakt precis som Mjällby och Varberg. Starkt! Till nästa år ansluter IFK Värnamo. De mindre klubbarna hänger kvar i allsvenskan.

Kvalspel i Europa för både AIK och Djurgården. Lägg till att Svenska cupen finns för hugade lag och om antingen Malmö, AIK eller Djurgården vinner cuptiteln så får Elfsborg kvala till Europa. Viktigt att något eller flera av lagen tar sig in i Europa Conference League och får hämta in pengar, erfarenhet och rankingpoäng.

Kanske dags att rannsaka det allsvenska tipset. Så här trodde jag att allsvenskan skulle sluta 2021:

1 Malmö FF – Rätt

2 Hammarby IF – Tre platser ner

3 BK Häcken – Nio platser ner

4 Djurgårdens IF – En plats upp

5 IFK Göteborg – Tre platser ner

6 AIK – Fyra platser upp

7 IF Elfsborg – Tre platser upp

8 IFK Norrköping – En plats upp

9 Örebro SK – Sex platser ner

10 Mjällby AIF – En plats upp

11 Degerfors IF – Två platser ner

12 Kalmar FF – Sex platser upp

13 Varbergs Bois – Tre platser upp

14 Halmstads BK – Rätt

15 Östersunds FK – En plats ner

16 IK Sirius – Fem platser upp

Kan konstatera att i fallen Malmö FF, Halmstad och Östersund så blev det korrekt även om jag hade ÖFK på plats 15. Däremot missbedömde jag Sirius, Kalmar, Örebro och Häcken ganska grovt. De två sistnämnda är väl allsvenskans stora floppar.