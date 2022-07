Engelsk kross lyfter EM och sänker Sjögren

Lundhs blogg

Nu följde jag inte BBC:s sändning men jag undrar om den engelska kommenatorn vände sig direkt till den norske statsministern och skrek: “Jonas Gahr Störe, your girls took a hell of a beating” efter 8-0? För det var en historisk kölhalning i Brighton.

Betydligt mer talande resultat än när Norges kommentator Björge Lillelien gick loss helt 1981 efter att de norska herrarna 1981 vunnit med 2-1 mot England i ett VM-kval på hemmaplan. Då han vände sig till Margret Thatcher och sedan drog in alla från Lord Nelson till Winston Churchill.

Klart är att Englands damer stormar mot Wembley efter 8-0 och en ordnad gruppseger. Nu ska det sägas att man fick hjälp av slappt eller uteblivet VAR-användande när hemmalaget fick straff efter 11 minuters spel. Nej, det var inte korrekt dömt efter att Maria Thorisdottir dragit lite i Ellen White som kastade sig.

ANNONS

Georgia Stanway struntade i VAR-haveri och skickade 1-0 från elva meter. Läktarna i Brighton fick fart av ledningsmålet och det gav ytterligare tryck i det engelska laget. Norge? Ja, det är frågan vad som hände med laget. Försvarsspelet havererade och under en dryg halvtimme skickade engelskorna in fem mål till. Pinsamt. Hemskt. Förnedrande.

Vid signalen för första halvleks slut lös det 6-0 från resultattavlorna. De engelska supportrarna som fått se ett osäkert landslag inleda hemma-EM på Old Trafford måste ha undrat vad som hänt sedan 1-0 mot Österrike? Klart att hemmalaget gjorde det bra. Hemp, Mead, Stanway, Bronze, White och de andra gjorde som de ville.

Även om Norges försvar varit en aning ifrågasatt inför EM var det en pinsam kollaps från lagets sida. Ingen vilja. Ingen attityd. För helvete, gå in hårt på en engelska för att markera. Sparka ner någon! Gör något! Istället stod norskorna som chockade och England kunde faktiskt gjort fler mål i första halvlek.

ANNONS

Visst, en del av EM-förhoppningarna på Norge knöts till Ada Hegerbergs comeback. Inte ens Lyon-stjärnan har gått att känna igen i EM och har inte varit vän med bollen. En skugga av sitt Ballon d’Or-jag. Barcelonas Graham Hansen gjorde inget avtryck mot England. Sedan får man vara ärlig om att hela föll igenom på ett förnedrande vis, men klart att stjärnorna bär ett större ansvar.

Flera gånger zoomade kameran in på Norges plågade förbundskapten Martin Sjögren. Han gav ett passivt och förlamat intryck. Tagen av stunden. Han hade behövt göra något under första halvlek för att stoppa raset. Kastat in en extra försvarare? Bytt ut någon spelare? Allt för att försöka påverka den hemska rytmen.

Svensken har varit omdiskuterad i Norge ända sedan EM 2017 då man inte gjorde något mål eller tog poäng och det slutade med att Ada Hegerberg bojkottade landslaget efter mästerskapet. Klart att bojkotten hade fler dimensioner, men Sjögren fick en del kritik kring hur han hanterade turerna och medierna.

ANNONS

Han skapade lite bättre renommé efter VM i Frankrike då man tog sig till kvartsfinal. Även där var det England som satte stopp och segersiffrorna skrevs till 3-0 den gången, men känslan var ändå att Norge tagit ett kliv framåt under VM 2019. Därefter har man kvalat in till EM 2021, VM 2023 och är rankat elva i världen.

Däremot har det varit omdiskuterat att Norges fotbollsförbund redan hösten 2021 förlängde Martin Sjögrens kontrakt över VM 2023. Det var för tidigt ansåg en del kritiker som ville vänta in ett framflyttat EM. Frågan är nu om svensken är förbundskapten nästa sommar? Efter Englands 8-0 måste det klassas som mycket tveksamt.

Glöm inte hur lätt Norge fimpade Lasse Lagerbäck efter ett missat EM trots att svensken hade kontrakt. När Ståle Solbakken dök upp som alternativ var Lagerbäck historia. Dagens NFF-ordförande Lise Klaveness är tidigare sportsligt ansvarig för förbundet och var den som förlängde med Sjögren, men trycket på henne och förbundet kommer vara enormt efter detta.

ANNONS

Klart att Norge fortfarande kan ta sig till en kvartsfinal om man slår Österrike på fredag. Efter storförlusten mot engelskorna måste Norge vinna, annars är man ute. Hur lappar man ihop självförtroendet efter detta? Bara inför sista gruppspelsmatchen finns det rejält tryck på Sjögren. Om man inte når kvartsfinal kan tiden som norsk förbundskapten vara över inom kort.

Skulle Norge ta sig till kvartsfinal väntar troligen Tyskland. Sett till insatsen mot England är det svårt att tro på avancemang där, men det är klart att man inte kan göra en lika svag och pinsam insats igen. Eller? Martin Sjögren har några dagar på sig för att få liv i hoppet om att vara kvar som norsk förbundskapten.

Om Englands överkörning av Norge var dålig för Sjögren är den kanon för EM. Mästerskapet kommer att få ännu bättre fart av att hemmanationen redan är klart för kvartsfinal som gruppvinnare. Det väntar lite mer nationalistisk yra vilket många mästerskap behöver och där de inhemska medierna lär haka på.

ANNONS

Inser givetvis att många kommer att ifrågasätta hur världselvan kan få stryk med 8-0. Att det devalverar EM och inte är bra för damfotbollen. Sådant händer och Brasilien-Tyskland i VM 2014 är ett sådant exempel och fotbollens ryckiga framväxt skapar stora skillnader. Lätt att glömma bort att damerna inte spelat lika länge som herrarna.

I kvartsfinalen kommer England ställas på betydligt tuffare motstånd, troligen i form av Spanien. Visst, engelskorna ska avsluta gruppspelet mot Nordirland först och till dess vet man om det blir Spanien eller Tyskland som väntar i kvartsfinal, men det troliga är att tyskorna vinner grupp B.

Även om Spanien är starkt är det svårt att se hur ett lag som tappat både Alexia Putellas och Jenni Hermoso ska kunna få hål på England som inte släppt in mål ännu. Framåt har England fått upp farten och det går snabbt när de anfaller och med kombinationer öppnar man upp ytor, skapar lägen och gör mål. Vill inte tänka på självförtroendet efter att ha sänkt Norge med 7-0.

ANNONS

Martin Sjögren gör nog bäst i att inte ta del av de norska medierna. Sedan måste han samla spelarna och försöka få liv i dem inför den matchen där hans öde kan avgöras. Osäker om han får fortsätta oavsett, men ett måste är att få till en seger och en plats i kvartsfinalen.