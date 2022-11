Hockey-fieringen av fotbollen är här på allvar

Lundhs blogg

DOHA. Aldrig tyst på arenorna. Pyroteknik, show och roliga bilder på skärmarna. Plus att landslagen fått välja mål-låtar. Fotbolls-VM är som att gå på hockey.

Nej, detta är inte den viktigaste krönikan under VM i Qatar. Problemen med det här mästerskapet i emiratet är betydligt allvarligare och är något många medier skildrat och belyst. Politiken ligger över VM och är heltäckande och landslagen hjälper till på olika vis.

Ändå går det att inte att skaka av sig känslan av att ha gått på en NHL-match när jag besökt matcher under VM. Vilket inte betyder att en NHL-match eller en SHL-match nödvändigt behöver vara fel, men det är annat än fotboll. Åtminstone för mig.

På miljararenorna i Qatar finns knappt en möjlighet att höra sig själv tänka. Är det inte arenans DJ som går loss med dansanta hits, och både årets VM-låt och en del gamla, rullar man fram någon gammal artist som kör loss med mikrofon och gitarr på arenornas enorma anläggningar. Ljudkulissen är makalös. Och konstant.

Inför varje avspark rullar man ut en enorm replika av VM-pokalen som är placerad mitt på plan. Runt om den är pyroteknik placerad som sprutar eld i rätt läge. Känslan är att E-Type vilken sekund som helst ska hoppa fram med en mikrofon och gå loss.

Arrangörerna i Qatar använder sig av sina gigantiska TV-skärmar på ett sätt som kommer från Nordamerika och sakta men säkert även nått Europa likt Halloween, Black Friday och andra traditioner. Allt ska vara lättsamt, glatt och glättigt.

Och den stora chocken kom efter målen. Då är det måljinglar där landslagen själva valt låtar. Ja, herregud. Fifa har tydligen granskat alla förslag och inte censurerat någon, enligt ESPN. Eftersom jag har ett förflutet på kvällstidning ska jag ger er hela listan av låtar utom Senegals som någon form av specialare om lagets stjärnor:

Argentina

WOS: “Luz Delito”

Australien

Men at Work: “Down Under”

Powderfinger: “On My Mind”

Belgien

MC Devil: “Deviltime”

Brasilien

Escola De Samba: “Esquentado O Couro”

Kanada

Northside Benji: “30,000 Feet”

Meek Mill featuring Drake: “Going Bad”

Kamerun

Les Mytheurs: “Mbandjoh”

Costa Rica

Ghandi: “El Otro Gol”

Los Ajenos: “Ole Ole”

Kroatien

Marko Lasic: “Srce Vatreno”

Colonia: “Svijet Voli Pobjednike”

Danmark

VM Holdet (the 1986 Danish World Cup team): “Re-Sepp-Ten”

Ecuador

Damiano: “Ecuador, Si Si Puedo”

England

Gala: “Freed from Desire”

Dua Lipa: “One Kiss”

Frankrike

Blur: “Song 2”

Tyskland

Nickelback: “When we stand together”

Ghana

Sarkodie: “Oofeets”

Iran

HM: “Iran1400”

Japan

Ukasuka: “Syori No Emi Wo Kimi To”

Marocko

Hamid Bouchnak: “Allez Allez Maroc”

Mexiko

Mariachi Vargas: “Son de La Negra”

Nederländerna

Shouse: “Love Tonight”

Bellini: “Samba De Janeiro”

Polen

Piersi: “Balkanica”

Gala: “Freed From Desire”

Portugal

Xutos: “A Minha Casinha”

David Carreira: “Vamos com Tudo”

Qatar

Hena Maak: “Al Majmoua”

Saudiarabien

Rashad Al Majeb: “Al Saudia”

Senegal

Bespoke song

Serbien

Preko Sveta: “Rasta”

Svetozar Lazovic Gongo: “Uzicko Kolo”

Sydkorea

BTS: “IDOL”

Trans Fixion: “The Shouts of Red”

Schweiz

Gala: “Freed From Desire”

Tunisien

Adnan Dogru: “Muhammed”

Saber Rabei: “Sidi Mansour”

Uruguay

The La Planta: “Cumbia Pa La Seleccion”

USA

Mase: “Feel So Good”

Wales

Zombie Nation: “Kernkraft 400”

The Barry Horns: “This is Wales”

Jag gillade att Danmark kör klassikern från VM i Mexiko 1986 och kunde uppskatta Australiens Men At Work, men franska valet av Blur och tyska valet av Nickelback. Det finns säkert folk som kan musik och som kan ifrågasätta valen kraftfullare, men för mig är det konstigt med måljinglar i VM i fotboll.

Nej, jag ska inte ramla ner i nostalgins håla eller att allt var bättre förr. Fotbollen är ingen konstant utan skiftar hela tiden. Det räcker att ta avbytarna som var noll från början innan man fick skifta vid skada. Vilket ledde till anklagelser om fejkade skador.

Under VM 2022 är det fem avbytare och 26 spelare i truppen. Det är AI-teknik kring offside, VAR och helt andra analys- samt kommunikationsmöjligheter. Lägg till det utveckling av bollar, skor och annan utrustning. Inget är konstant i fotboll.

Det är givetvis lätt att bara skylla på Fifa kring den här utvecklingen. Även Uefa har drivit på i den här riktningen kring EM för både damer och herrar och senaste finalen i Champions League. Sedan har man inte gått lika långt som Fifa har gjort.

Under VM i Qatar delar man gärna ut flaggor och annat festligt. Det är som om arrangörernan vill täcka upp för att intresset är lägre än man hoppats på och att det inte är traditionella supportrar som följer alla landslag. Undantag finns givetvis där det finns naturlig inramning, men under en del matcher är det helt dött under spelets gång då musik inte kan spelas då.

Känslan är att Fifa även vill klä fotbollen på ett sätt för att kanske komma bort från de mer oreglerade supportrarna. Undvika huliganism? Möjligen även för att locka in fler och kapitalstarkare åskådare och där en stor del antagligen inte är vana fotbollsåskådare. Då blir showen runt om matchen en del av upplevelsen och ser till att det inte blir tyst.

Om man inte gillar utvecklingen, går det att göra något? Tyvärr inte är min tro då krafterna är så starka. Lägg till att en del unga människor i världen behöver mer för att engagera sig. Den utmaningen är inte fotbollen ensam om att brottas med när det handlar om idrott.

Givetvis går det att behålla den nationella särarten i olika ligor som i allsvenskan, Bundesliga och så vidare, men det räcker att kolla på Premier League för att se på utvecklingen som varit svårt att skifta. Det var överraskande när det var Kiss Cam på San Siro och det är rätt många år sedan jag upplevde det.

Ibland behöver man vidga perspektivet och inget talar för att intresset för den internationella fotbollen är på väg att dö ut. Något är vanligt att stöta på i Sverige och en del länder i Europa, men runt om i världen växer snarare intresset och de som stänger av i Sverige ersätts av många fler i Asien, Afrika och Nordamerika.

Det är ovan som gör att Fifa kan köra på i den här riktningen. Krafterna som bejakar det är både starkare och fler än motkrafterna i Europa. Och att Uefa tagit intryck visar att det även fungerar kring matcher i Europa. Men jag hoppas de håller måljinglarna på armlängds avstånd. Minst.

Åkte ut till Fifa-topparnas två hotell i Lusail för att försöka gå in och hitta några man kan ställa frågor till. Det är inte så att det saknas frågor. Här kan ni se hur det gick, och det gick ju inte alls då Fifa förbjudit journalister på hotellen Raffles och Fairmont.

Inslaget ovan är mycket mer än bara att Fifas säkerhetsmaskineri stoppar oss. Vi pratar om allt från organisationens miljardvinster, om topparnas löner och förmåner och om hur systemet gör att Fifa-presidenten Gianni Infantino säkrar stöd från allt från nationsförbund till individer och därmed tystar kritiken.

Raphina bröt en lans för Neymar och Brasiliens komplicerade relation med superstjärnan.

Dessa ständiga flaggor. Är det inte en serbisk flagga i omklädningsrummet så kör USA:s förbund med regimkritisk flagga från Iran eller är det kroatiska supportrar som hånar Kanadas målvakt med serbisa rötter.

Tillsammans med Frederic Pavlidis kör jag en daglig VM-podd. VM Headlines finns på alla plattformar och vi får försöka köra ut den på morgonen. Lyssna på senaste avsnittet.