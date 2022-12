Svaret till alla som fortfarande undrar: Messi är i VM-final

Lundhs blogg

Inramningen var värdig en VM-semifinal när Lusail Iconic Stadium närmast var fullsatt vid avspark. Den stora argentinska klacken bakom ena målet hade svällt både ut på sidorna och uppåt. Även om det dröjde till nationalsångerna och avsparken innan den tog ljudmässigt kommando över arenan.

Frågan som hängde över semifinalen var om Lionel Messi skulle ta ett kliv närmare VM-pokalen. Även om de argentinska supportarna tinat upp rejält kring superstjärnan – inte minst efter att man tog hem Copa America 2021– är VM en titel han saknar. Och som landets andra fotbollshelgon, Diego Maradona, innehar.

Det känns som länge sedan Saudiarabien inledde VM med att besegra Argentina och det trots ett ledningsmål av Lionel Messi. Då glada och segerrusiga supportrar från Saudiarabien myllrade ut från arenan sjungande en fråga om var Messi fanns. Ja, det är klart att det gick att förstå dem.

ANNONS

Ett pressat argentinskt landslag hade sjukt tryck på sig inför andra gruppspelsmatchenmot Mexiko och behövde vinna för att ha hoppet vid liv att vinna sin grupp och slippa Frankrike i åttondelen. Man klarade det efter nytt Messi-mål, men Rodrigo De Paul var ärlig om att pressen på spelarna gjorde att det var svårt att njuta överhuvudtaget.

Det vore fel att säga att Argentinas väg till semifinalen varit enkel. Efter vinsten i sista gruppspelsmatchen mot Polen hade man kontroll mot Australien via 2-0 men släppte in motståndarna i matchen via ett reduceringsmål. Det var nära 2-2, men Martinez räddade vid ett friläge på tilläggstid och ordnade segern.

Mot Nederländerna klarade man inte att hålla undan till seger trots 2-0 långt in i matchen och där krävdes det till slut straffar för att Argentina skulle tråckla sig till tisdagens semifinal. Nu stod man här och var 90 minuter, eller 120, från en VM-final. Den första sedan 2014 då man föll mot Tyskland.

ANNONS

I efterhand är det lätt att konstatera att fotbollen inte alltid är logisk eller rättvis. Kroatien hade dominerat långa stunder av första halvlek i VM-semifinalen mot Argentina. Känslan var att ett kroatiskt ledningsmål bakom Martinez närmade sig och att man nästan tryckte upp det argentinska laget i dess klack bakom målet.

Det var svårt att inte både imponeras och fascineras av hur Modric, Perisic, Brozovic och de andra kontrollerade spelet trots trångt och tajt på motståndarnas planhalva. Men bollinnehav och kontroll innebär ingen garanti för framgång. Möjligen var det en del av Argentinas idé att inte ta några risker?

Klart är att en plötslig spelvändning efter att Luca Modric mist bollen vände på både spelet och matchen. Enzo Fernandez hittade Julian Alvarez i djupet. Han kom fri men trots avslut blev han kapad av den utrusande Dominik Livakovic och domaren Daniele Orsato tvekade inte när han pekade på straffpunkten och varnade målvakten. En hårt dömd straff, men den går att förstå.

ANNONS

Fram klev Lionel Messi mot kroaternas straffhjälte som under veckorna i Doha parerat fyra straffar när man slagit ut både Japan och Brasilien efter straffdramtik. Vad spelade det för roll? Ingen. Messi tryckte upp bollen så högt i målet att trots att Livakovic gick åt rätt håll var han helt chanslös.

Helt emot spelet hade Argentina tagit ledningen. Vi hade tidigare sett hur Messi tappat bollen som gett en farlig kontring. Hur han försökt dribbla i eget straffområde efter en hörna och med tur skickades bollen i väg. Lägg till att spelgeniet tagit sig åt baksidan på ena låret och stretchat.

Inget spelade någon roll när det väl gällde. Då skickade Messi Argentina närmare drömmen om ett första VM-guld sedan Mexiko 1986. Då Diego Maradona närmast på egen hand bar landslaget hela vägen till titeln. Något Messi är på väg att göra i Qatar där han varit en ledare på flera plan.

ANNONS

Fem minuuter senare var det dags igen. Lionel Messi var den sista som rörde bollen innan Alvarez satte fart mot det kroatiska målet i en rush från egen planhalva. Manchester City-anfallaren hade det där lilla flytet när han fick med sig bollen efter ett par sammanstötningar och kunde till slut skicka in 2-0.

Där och då var det lätt att tycka synd om Kroatien som på fem minuter sett hur drömmen om en andra raka VM-final försvann. Argentina var nära att skicka in 3-0 innan den första halvleken var över, men kroaterna kunde samla sig i pausvilan. Man gjorde några byten direkt efter pausen och ett ytterligare tidigt in i halvleken.

Visst vaskade man fram något skarpt läge men när man öppnade sig genom att öka trycket framåt blev det större ytor bakåt. Nu var frågan om ett reduceringsmål skulle gunga till det för Argentina igen eller om Messi & Co skulle klara av att döda matchen.

ANNONS

Det blev det senare när Lionel Messi visade sitt artisteri med en assist som var bland det snyggaste som åstadkommits i Qatar. Han kom in från högerkanten och fick försäljningspriset på den med all rätt haussade Gvardiol att falla en del när han vände ut och in på backen. Till slut hittade han Alvarez som tryckte in 3-0. Död match.

Lionel Messi spelar sitt femte VM i Qatar och har nu passerat både Diego Maradona och Gabriel Batistuta i antal gjorda mål och är i topp av alla argentinare. I och med semifinalen tangerade han Lothar Matthäus rekord på 25 spelade VM-matcher och i söndagens VM-final slår han även det rekordet.

När Saudiarabien och och 27 andra lag lämnat VM och Kroatien får nöja sig med en bronsmatch är Messi och Argentina klara för finalen. Om det blir Frankrike eller Marocko återstår att se och det spelar nog mindre roll för Messi. Det viktiga är att han återigen svarat på var han är. I en VM-final med en möjlighet till att ordna den enda titel han saknar.

ANNONS

Inte utan att jag förstår alla argentinska supportrar som gång efter annan böjer sig i vördnad för spelgeniet och tjuter: Messi, Messi, Messi. Han har i Qatar återigen gjort skäl för statusen han besitter och det är häftigt att se honom briljera sig fram till nya framgångar.