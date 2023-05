Blåsta på dramatik och drag – men Pep säkert nöjd

Lundhs blogg

MADRID. Om man räknat slag hade Real Madrid tagit rond 1 av semifinalerna. Nu räknas enbart mål och då ligger Manchester City på plus efter 1-1. Rond 2 väntar på onsdag och det vore fel att räkna ut det spanska storlaget.

Holmgångarna mellan Manchester City och Real Madrid våren 2022 hängde över den första semifinalen. De målrika och dramatiska matcherna var en viktig del av försnacket och gjorde att förväntningarna var därefter. Det vill säga skyhöga.

Utanför Santiago Bernabeu var det elektriskt inför. Polisen försökte hålla koll på Real Madrids supportrar som var på plats flera timmar före avspark för att ta emot spelarbussen. Det var staket, kravallpolis. polis till häst och stora och små polisbilar. Vad hjälpte det när bussen med Modric & Co väl kom? Ingenting. Massorna bara vällde fram för att hylla de egna hjältarna.

Inne på arenan stuvar man undan bortasupportrarna högt upp i ena hörnet i det som fortfarande är ett pågående bygge. Det ser knappast säkert ut, den del av bygget där City-supportrarna nu fick hålla till i. Bakom avspärrningar. Närmare himlen än planen, men inför och under match tog de inte sällan över ljudbilden innan busvisslingarna tystade dem.

Allt var upplagt för en klassiker. Men det går inte att runda att första semifinalen i Madrid inte blev vad många trott och hoppats på. Två av världens bästa fotbollslag – kanske till och med världens två bästa – hade svårt att bjuda till. Slitna spelare? Taktik? Kontrollerad jakt på resultat? Tillfälligheter?

Antagligen är det en kombination av de delarna som gjorde att det var en match där endast ett kanonskott i varje halvlek ledde till de enda målen. Brassen Vinícius Júnior skickade efter en dryg halvtimme in en projektil som Ederson var chanslös på. Då var det eldigt på läktarna i Madrid och vi fick en påminnelse om vad Champions League-kvällarna betyder här.

Dryga 20 minuter in i den andra halvleken var det Kevin De Bruyne som visade en kombination av teknik och kraft när han tryckte in kvitteringen. Belgaren gav inte landsmannen Thibaut Courtois någon möjlighet att hålla nollan när bollen for med en fart att man nästan väntade sig en knall för att ljudvallen var spräckt.

Annars var det mer av ett ställningskrig. En match utan riktig karaktär och det är klart att många hade semifinalerna från i fjol i tankarna. Vi väntade oss mer. Vi hoppades på mer. Här hade ett mer komplett Manchester City (Carlo Ancelottis ord) kommit för att utmana Real Madrid på hemmaplan, och så blev det inte mycket av det.

Det fann givetvis hetta på planen. Kanske för mycket? Förvånande att den portugisiske domaren Artur Dias inte agerade tuffare än han gjorde. Carvajals fula knuff på Jack Grealish in i reklamskyltarna följt av engelsmannens eftersläng gav inte mycket. Toni Kroos fick förvisso gult för sin “tackling” på landsmannen Ilkay Gundogan, men det var orange. Överlag släppte portugisen mycket vilket gav matchen en annan prägel.

Självklart hade Manchester City under långa perioder enormt mycket boll. Men de gjorde knappt något av det. Passningarna gled mellan de rödklädda City-spelarna men hoten framåt var få. Även om Real Madrid efter sitt ledningsmål jämnade ut bollinnehavet var det talande att lagen var precis över ett förväntat mål om man lade ihop deras respektive xG (förväntade mål).

Rekordsprängaren Erling Haaland var exempelvis anonym. Nerplockad av Real-försvaret och egentligen utan någon större service från City-kamraterna. Något läge, men skottet blockades av en back. Tänk så snabbt man undrar vad som hänt med norrmannen? Två matcher utan mål nu… Repliken kommer kanske på onsdag i Manchester.

I ärlighetens namn var Real Madrid närmare att ta en seger. Något man kanske behövt inför en retur på bortaplan och där man i så fall haft avancemang vid oavgjort. Nu såg Ederson till att rädda Benzemas nick och Tchouamenis mäktig avslut i slutminuterna. Därmed slutade det 1-1, oavgjort och fördel Manchester City till returen.

Real-tränaren Carlo Ancelotti var upprörd under matchen när förspelet till kvitteringen innehöll en sekvens där bollen nog var över linjen. Hur kan inte VAR ta hand om det, undrade han? Svaret är att tekniken med chip i boll och linjer (förutom kring mål) inte används i Champions League och Real hade bollen efter det. Italienaren var ilsken nog att få ett gult kort under matchen och talade mycket om missen efter matchen. Klart att han inser uppförsbacken med bara ett kryss.

Nej, jag räknar inte ut Real Madrid inför returen. Det vore idioti sett till erfarenheten och kvaliteten som finns i truppen och den speciella relation klubben har med Champions League. Ett Manchester City som kliver fram mer öppnar för Rodrygo och Vinni Jr att straffa hemmalaget. Det är givetvis allt att spela för.

Ändå är det realistiskt att tro att Pep Guardiola, som gav ett besviket intryck på presskonferensen, var rätt nöjd med utgångsläget efter 1-1. Nu kan man på hemmaplan spela en aning mindre försiktigt och troligtvis straffa Real Madrid. Klart är att City måste våga mer och därmed finns hoppet kvar om mer av en dramatisk och öppen match, men Guardiola vet att det inte är över.