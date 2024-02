De vinner Svenska Cupen

Viktor Elm

Det borde ändå oroa vissa lag att de läcker som ett såll bakåt. Hammarby släppte in fem mål mot ett norskt motstånd. Häcken har släppt åtta på två matcher, Norrköping sju och Elfsborg en hel drös. Visst är det bara en månad in på försäsongen och man kan hävda att vissa delar av spelet samt spelarnas inbördes relationer fortfarande är i utvecklingsfasen. Inget konstigt med det och om jag hade varit tränare eller spelare så hade jag ju också valt att säga att det är ett bygge som kommer att ta lite tid. Kanske att den fysiska formen är viktigare än resultaten och det är just de sega benen som är anledningen till de många insläppta målen.

Oavsett vad man säger så kvarstår faktum. Det är ca 1,5 vecka kvar till första tävlingsmatchen och om man ska bygga upp ett solitt försvar är det dags att börja. Jag läste att Diego Simeone gick ut och kritiserade de engelska lagens försvarsspel. Han förstår inte varför man inte lägger mer fokus på defensiven om man vill vinna matcher. På ett tråkigt sätt är det ju så fotboll kan ses, där offensiven kommer i andra hand. Ur ett taktiskt och effektivt sätt är det ändå den defensiva delen som är enklast att träna upp och som lättast kan ge poäng. Försvarar du dig bra ökar chanserna att ta poäng något enormt. Därför kan jag precis som Simeone undra varför man inte prioriterar den delen av spelet först? En stabil grund är vad varje husbygge behöver.

Anfall kanske är bästa försvar?

Eller gör man som Henrik Rydström där anfall är bästa försvar. Är det egna laget skickligt och noggrannt med bollen minskar det ju motståndarnas chanser att göra mål. Kalmar då och Malmö nu passar bollen ibland enbart för att trötta ut motståndarna och få dem att känna sig underlägsna. Det är oerhört jobbigt att möta ett sådant lag. Har de sen rätt “defensiva” positioner i det offensiva spelet så är det inte säkert att motståndarna får andas ens när de får tag i bollen.

Det finns massor av olika försvarsspelsätt, taktiker och formationer. Man måste hitta ett sätt som passar gruppen och som de bärande spelarna kan stå bakom. Om det sen är att hålla possession eller om det är en lågt stående 5-4-1 uppställning spelar egentligen ingen roll. Alla måste förstå och kunna utföra grunderna för att bygget ska bli bra i längden.

Vad vill jag säga med detta då? Jo att grunden att stå på borde vara arbetsmoralen, den defensiva tryggheten och relationsbyggandet. Lägg till intensitet till det tidigare nämnda så har du ett fint fundament att utgå ifrån. Sen kan du bygga på ditt hus med alla möjliga lyxiga saker.

Mjällby är urtypen

Mjällby gör resultat på försäsongen än så länge. Den med bra minne kommer ihåg att det var precis likadant förra året. Lister-laget spelade sig på ett ganska imponerande sätt sig till cupfinal där Häcken till slut blev för svåra. Om man ska dra paralleller till det jag skrev om fundament och defensiv trygghet så är Mjällby urtypen av vad jag menar. Förstå mig rätt för jag menar inte att de är dåliga offensivt, men de har en offervilja, ett grundspel och en samverkan som gör de oerhört svårspelade. Jag har tidigare hyllat deras lite oglamorösa mittfält som ett mittfält man mer än gärna hade haft framför sig som mittback. Med dessa herrar framför sig slipper man som mittback förmodligen ta en hel del svåra beslut som andra backar tvingas ta. Gediget och jäkligt bra helt enkelt!

När de sen lyckas få in några mål framåt så är de svåra att ta sig an. Det fick Djurgården veta nyligen. Ofta är det så att släkten är värst och det var väl ingen skräll att Bergström skulle avgöra (han hade gjort en del mål i Djurgården om han fått lite mer chanser). Om det räcker med ett mål framåt för att vinna en match så inser man ganska snabbt hur viktig den där defensiven är för poängsamlingen!

Borde inte de två stora IFK-lagen kommit lite längre?

Alms Norrköping har gjort en omstart och behöver så klart tid på sig för att göra om. Ändå hade man ju hoppats på lite mer redan nu med det materialet som finns att tillgå. Ganska bleka framåt och en hel del insläppta bakåt gör ju att man undrar hur lång tid Alm behöver på sig innan grunden är lagd och de kan få med sig resultat. Det räcker inte med att se tendenser till bra saker utan man behöver se en helhet som ändå fungerar.

Detsamma gäller Blåvitt. Med en höst i ryggen där Askou fick sätta sitt grundspel hade man ju gärna sett lite mer redan nu. Brasklappen i detta är ju dock att de ska försöka bli ett mer spelande lag där de vill dominera matchbilden tydligare. Det välkomnar jag med öppna armar! För oss som växte upp på 90-talet var Göteborg det laget som dominerade. Ett topplag på alla vis. För att nå dit igen behöver man ha en filosofi som bygger på att ta initiativ och dominera motståndaren. Man behöver inte vara rädd för någon utan snarare behöver man återta sin plats i näringskedjan och visa att man är stor och stark och aningen skräckinjagande.

Just nu är de verkligen inte där! Snarare är man som åskådare ganska tveksam till var Blåvitt egentligen står. De är inte så bra som topp fem- eller sex-lagen. Visst kan de nå dit med tiden men nu är de snarare ett lag för den nedre halvan känns det som. Allsvenskan behöver ett IFK Göteborg med stjärnglans och pondus. Jag tror dock att vi kommer att få vänta på just det en tid till.

Kamikaze-tippa cupen

I grupp 1 är Malmö alldeles för bra för övriga lag och tar sig ganska enkelt vidare. Grupp 2 kommer inte helt oväntat skicka Elfsborg till slutspel och i grupp 3 gör Häcken processen kort med övriga. I ärlighetens namn ser jag inte att lagen från de lägre divisionerna ska kunna hota de allsvenska i någon grupp. Frågan är då endast vilket av de allsvenska lagen som tar sig vidare.

Djurgården kommer att slå ut IFK Göteborg och ta sig till kvartsfinal där det tar stopp för blåränderna. Halmstad slår ut Värnamo ur grupp 5 och Kalmar tar AIK på Fredrikskans i en avgörande match i mars. Mjällby tar sig återigen vidare till kvartsfinal och Sirius tar nio poäng i sin grupp.

Kvartfinallagen blir alltså:

Malmö, Häcken, Elfsborg, Djurgården, Halmstad, Kalmar, Mjällby och Sirius.

Slutligen kommer Elfsborg ha vunnit cupen trots sitt ganska usla försvarsspel i början av försäsongen. Jag har haft fel nästan alla gånger förut när jag har tippat men denna gång tror jag att jag får rätt. Vad tror ni?

Ha det fint

// Viktor