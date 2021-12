Lundh: Äntligen, jämlikt - nu gäller det att jaga Fifa och Uefa

Helgernas måste

Förutom Fotbollsåret i TV4 den 27 december, tre avsnitt av Fotbollskanalen On Tour och en poddintervju med den som får Fotbollskanalens Hederspris blir det lugnt över helgerna. Denna krönika är årets sista och vi får väl se när det nya arbetsåret drar i gång.

Veckans sorgliga och upprörande rättprocess

En av VM-arrangörernas medieansvariga Abdullah Ibhais dömdes till tre års fängelse för ett påstått mutbrott och själva processen i Qatar var kort och det gick på en minut. I själva verket har Ibhais varit kritisk till en del kring hur migrantarbetare behandlats. Norska Josimar har skildrat det, men det finns även andra likt Nicholas McGeehan vars Twitter-tråd är intressant. Även engelska ITV har gjort inslag. Lägg till Daily Mail och en del andra medier. Tyvärr har inte Fifa tagit sig an fallet utan Ibhais är fängslad och dömd.

Veckans lottning

Champions League för damer lottades utan problem. Det utföll på följande vis: Kvartsfinaler: Bayern München-Paris Saint-Germain, Juventus-Lyon, Arsenal-Wolfsburg, Barcelona-Real Madrid. Semifinaler: Barcelona/Real Madrid-Arsenal/Wolfsburg samt Juventus/Lyon-Bayern-München/Paris-Saint Germain. Svårt att inte se Barcelona i en ny final och där Lyon eller Bayern München står på andra sidan.

Veckans måndag hela veckan

Varje gång Afrikanska mästerskapen närmar sig uppträder Europas klubbar som då riskerar att tappa spelare som om det är en nyhet som överraskar. Detta är väl klart sedan tidigare och är något klubbarna känner till. Även om man spelade mästerskapet på sommaren 2019 gjorde man bedömningen att det kommande mästerskapet som ska gå Kamerun behövde spelas på vintern av värmeskäl. Sedan sköt pandemin upp mästerskapet från januari 2021 till januari 2022 och det är knappast givet att det spelas med tanke på omikronvarianten. Sedan lär den afrikanska fotbollskonfederationen CAF driva på för att spela mästerskapet av ekonomiska skäl.

Veckans spelberoende till allmän beskådan

Förre Malmö- och Elfsborg-spelaren Pawel Cibicki dömdes till villkorlig dom och 800 kronor i avgift till brottsofferfonden för tagande av muta samt spelfusk i hovrätten. Det handlar om att han ska ha tagit ett gult kort i en match mot Kalmar under tiden då han var utlånad till Elfsborg från Leeds United. Han nekar till brott och friades i tingsrätten, men hovrätten gjorde en annan bedömning av bevisen där det bland annat öppnats 27 nya spelkonton av de personer som satt över pengar till spelaren. Cibicki talade själv ut inför domen i podcasten Heltidsproffs och gick rätt hårt åt Svenska fotbollsförbundet som redan innan han blev fälld hade stängt av honom i fyra år från spel över hela världen. Därmed kan inte Cibicki utföra sitt yrke och det gör knappast hans tillvaro lättare med tanke på att hans spelberoende gjort att han förlorat allt han tjänat. Klart att det är problematiskt att fotbollen går hand i hand med spelbranschen och får in många miljoner via Svenska Spel (SvFF) och Unibet (allsvenskan) samt att polska Ekstraklasa har avtal med Polens Svenska Spel (Lotto) och att Cibickis klubb i Polen också har ett spelbolag som partner. Klart att det är bra att det kommer en fällande dom och att både fotbollen och myndigheterna tar det på allvar, men det är sorgligt att se en person som Cibicki spela bort sig själv och sin karriär. Inte övertygad om att avstängning är rätt väg att hjälpa honom.

Veckans moderna fotboll

Barclays skruvar upp satsningen på Women’s Super League och förlänger sponsoravtalet till 2025 och satsar närmare 360 miljoner kronor.

Veckans inga pengar tillbaka

Landslaget laddar upp i Båstad inför EM i England. Därmed har herrarna och damerna varit i Båstad inför EM 2016, VM 2018, VM 2019, EM 2021 och EM 2022. Skälet är att Fabeges storägare Erik Paulsson är från Bjärehalvön och förutom att fastighetsbolaget är storsponsor till fotbollsförbundet så står man även för underskottet som Friends Arena ger. Klart att Båstad har fina förutsättningar, men förr om åren brukade landslaget variera uppladdningsorter för att det är Sveriges landslag. Nu sitter förbundet i knät på en miljardär, hans familj och bolag och då blir också förläger i Båstad med all publicitet som följer. Något ska Paulsson och Co uppenbarligen ha tillbaka för pengarna som man skickar in i SvFF.

Veckans inbördeskrig

Spanska La Liga har röstat igenom att man ska sälja framtida intäkter i utbyte mot att CVC Capital skickar in 21 miljarder kronor i ett bolag som ägs av klubbarna i första och andraligan. Dock är både Real Madrid och Barcelona motståndare till utvecklingen och det riskerar att bli stökigt framöver när storklubbarna vill stoppa överenskommelsen.

Veckans La Liga-affär

De spanska toppklubbarna fick till en ökning, om än liten, när man sålde betalrättigheterna till La Liga i fem säsonger framåt. Vilket innebär att man tar in närmare tio miljarder om året och sedan tillkommer intäkter för fri-tv och de internationella rättigheterna.

Veckans moderna fotboll med svensk inblandning

Franska Ligue 1 är pressat efter att ett tidigare medieavtal fallit samman. Därför har intäkterna gått ner. Nu är man på väg att göra precis vad de spanska klubbarna gjort, det vill säga sälja en andel i ett bolag som handhar framtida medierättigheter till riskkapital. Det är ett gäng bolag som är intresserade och bland dem finns CVC Capital, men även svenska EQT ska ha varit intresserat av att lägga bud i den auktion som nyligen avslutades. EQT var intresserat att gå in i Inter tidigare i år efter att ha gjort rätt få sportinvesteringar.

Veckans två världsbilder

Enligt Uefa kommer fler VM i fotboll vara negativa ekonomiskt sett. Enligt Fifa är det precis tvärtom. Ja, det återstår att vilken version som vinner, men kampen om landslagsfotbollen lär fortsätta. Fifa har för övrigt även fått IOK emot sig. Ett utökat antal VM hade givetvis slagit även mot OS när det handlar om intäkter från både rättighetsköpare och sponsorer.

Veckans mediauppköp

New York Times och The Athletic förde tidigare i år samtal om en möjlig affär där tidningen köpte nyhetsappen som är inriktad på sport, men det blev inget. Nu verkar det vara på gång igen och flera amerikanska medier ger bilden att parterna inlett exklusiva samtal om att New York Times ska köpa The Athletic. Den riskkapitalfinansierade appen hade i november 1,2 miljoner prenumeranter enligt Bloomberg men är inte lönsam. Återstår att se om Times och ägarna till The Athletic kan enas om ett pris.

Veckans kliv framåt

Malmö FF har lovat stötta verksamhet kring flyktingar som kommer till Sverige. Därmed den första svenska idrottsföreningen som gjort det, men det finns naturligtvis många svenska föreningar som gjort stora insatser.

Veckans dubbellottning

Aldrig tidigare har väl Uefa kört i diket med en lottning som när man lottade herrarnas Champions League. Till slut fick man lotta om åttondelsfinalerna och då slutade det på följande vis: Bayern München-Salzburg, Manchester City-Sporting, Ajax-Benfica, Lille-Chelsea, Manchester United-Atlético Madrid, Juventus-Villarreal, Liverpool-Inter samt Real Madrid-Paris Saint-Germain. Tror på följande lag: Bayern, Man City, Ajax, Chelsea, Man Utd, Juventus, Liverpool och PSG.

Veckans öppna pengakran

Premier League ska förvisso utvärdera nya sponsoravtal men sätter inte stopp för att exempelvis saudiska bolag sponsrar Newcastle United. Inte heller blir det något tak på antalet sponsorer, enligt Tariq Panja. New York Times reporter har skildrat processen.

Veckans Belarus-granskning

Som så ofta är det norska Josimar som står för en genomlysning av hur Uefa inte agerar mot Belarus. Detta trots att Aleksandr Lukasjenko och hans regim gått hårt åt en del från landets fotboll.

Veckans läsarbrev

Förra fredan firade jag med tårta, Daniel Kindberg friades i HD på ALLA punkter som Tingsrätten dömde honom till för 2 år !!!! sedan. Men i din domstol Olof, där blev han inte friad. Du har uppenbarligen stora problem att förhålla dig till hans frikännande. Jag läste någonstans att du var hatad av Svenska Fotbollsförbundet, av Erik Hamrén, av Zlatan och av flera spelare i Svenska fotbollslandslaget. Visst det är givetvis inte roligt för dig, men om man skall vara neutral och förhålla sig till fakta får man ta den smällen. Så jag kan förstå på sätt och vis att du, från att vara en respekterad sportjournalist som inte bangade för att aktualisera och analysera byken inom fotbollen. Efterhand har du glidit in i en comfort zon där du idag stryker "vissa klubbar och deras spelare och ledare" medhårs, precis som du numera oxå gör med SVFF. Idag fjäskar du för topparna i hela det svenska fotbollsetablissemanget, du äter ur handen på dom. Som belöning blir du inbjuden att få röra dig och frossa i deras närhet. Kraftigt påhejad av etablissemanget är det nu DU som hatar allt och alla i de nya klubbarna som kommit in på den stora fotbollsscenen i Sverige. Etablissemanget hejar på dig när du hoppar på sådana klubbar som AFC Eskilstuna, Varberg, Dalkurd, Assyriska, Sirius och givetvis, Östersunds FK framför allt. Klart som fan att de inte skall tillåtas dansa med de "stora elefanterna" och i synnerhet skall de inte få ta sig ut till Europa League ostraffat. Där Olof, där har du etablissemangets välsignelse att grisa fram så mycket dynga du nånsin kan om de klubbarna, 7 dagar i veckan, året om. Det är väl klart som fan att det svider i MFFs påve, Daniel Andersson, att med alla de miljarder de tjänat på att ta sig till CL de senaste 10 åren, att ett mediokert division 3-lag i Sveriges värsta snöträsk inom ett mindre tidsintervall än de 10 åren, lyckas kvalificera sig till slutspel i Europa League och avverkar den ena europeiska storklubben efter den andra och avslutar med att besegra Arsenal på deras hemma arena Emirates Stadium. Själva har de inte den spetskompetensen som krävs att investera i ett lagbygge som håller måttet internationellt. Klart detta svider i det svenska fotbollsetablissemanget med Daniel Andersson i spetsen. Det är ju inget annat än ett underbetyg på de andra svenska fotbollsklubbarnas resultat i de europeiska cuperna genom åren. Klart att detta ÖFK med dess hjärna måste suddas bort från de svenska historieböckerna. Det är där du, Olof, har mer än väl har dragit dina strån till stacken. Nu är det inte enbart MFF som skall hängas ut, t.e.x lag som nu senast, Elfsborg och Hammarby skall givetvis oxå ha ett stort underbetyg med sina ynkliga prestationer så fort det gäller europaspel. För och inte snacka om AIK och Djurgården som har allt serverat, med arenor av världsklass och ekonomiskt, alla förutsättningar. Huvudstadslag som de är. Nu har geniet Daniel Kindberg, Sveriges i särklass skickligaste fotbollsledare, friats från alla anklagelser ändå ger du dig inte. Kindbergs heder har segrat, ja men vad är det värt i ett korrupt Sverige. Det finns bara förlorare i denna rättsskandal trots frikännandet, men det förstår inte den större delen av det svenska folket. Definitivt förstår inte det svenska fotbollsetablissemanget det och i synnerhet förstår du det inte, Olof Lundh. På det ekonomiska planet har Svenska samhället fått betala flera miljoner i rättegångskostnader, miljoner långt över de belopp man hållit ett sådant spektakel kring. Till detta kommer sedan de skadestånd som DK kommer att utkräva från staten för förlorad inkomst samt skadade affärsrelationer. Hujeda mig för vart det kommer landa. Men so what, svenska folket får betala. Inte heller såg du vilken tillgång och förebild Kindberg varit vad gäller hur man bygger upp en klubb till nivå med de bästa 40 i hela Europa. Han lät handplocka en av Englands idag skickligaste tränare. Omgav sig med folk som kunde förutse Graham Potters verkliga potential och framför allt, gav honom arbetsro. En Potter som idag byggt upp ett mediokert Brighton till en klubb bland de högsta av rang i England och som haft väldigt begränsade ekonomiska resurser jämfört med klubbar som Leicester, Everton, Arsenal och Manchester U. Du ser, man behöver inte ha mest pengar för att lyckas, har man bara skickligt folk som kan se potentialen i ratade spelare och förmågan att sätta samman ett kollektiv som i sann Musketörstil är beredda att ge allt de har, då kan man lyckas ändå. En spelare i Man U har mer i lön än vad hela Brightons startelva har, komiskt men samtidigt tragiskt. Vidare lyckades Kindberg med att sätta ihop ett kunnigt Scoutteam som låg hästlängder före de övriga Allsvenska lagen. Du ser själv Olof, Kindberg besitter kompetens som ligger årtionden före utvecklingen än de övriga allsvenska ledarstaberna. I stället för att lära av honom, väljer man att till varje pris eliminera honom med alla fula trix som bara finns. Resultatet blir då att Svenska klubblag är fördömda att ligga årtionden efter i utvecklingen jämfört med övriga europeiska toppklubbar. Som referenspunkt kan man sätta det Moldaviska laget Sheriff som nitade självaste Real Madrid i CL, tillika på deras hemmaplan Bernabeu stadion. Sverige är på väg att akterseglade av sådana b-nationer. Liksom Svenska landslaget som förlorar mot lag som Georgien i ett VM-kval. Det såg du inte heller komma. Svensk fotboll befinner sig i fritt fall och du Olof, är gärna med och bidrar där. För att förvissa sig om att slippa Östersunds FK i Allsvenskan har man medvetet dragit ut på Rättegången i HD i 2 jävla långa år, det är ju en rättsskandal i sig som inte finner sin like i historien. Att man varit så jävla rädd för detta frikännandet som alla visste skulle vinna laga kraft i Högsta Domstolen. (Alla vet ju att de Svenska Tingsrätterna inte har de skarpaste knivarna i lådan, det mesta brukar gå fel där) Rädda för en rentvådd Kindberg skulle återinträda i ÖFK och svinga med sitt trollspö och rädda kvar laget i Allsvenskan. Ja jisses sicket elände. Så till dig Olof Lundh säger jag, jag hatar inte dig. Nej, jag tycker synd om dig, du är bara en så patetisk, ynklig och feg person som sprungit fotbollsetablissemangets ärenden. Så långt ifrån den Fotbollsjournalist, med ballar av stål som jag såg upp till en gång i tiden. En journalist som aldrig lade fingrarna i mellan när byken skulle upp till ytan. Men var inte lessen, för du är inte ensam därute. Där finns inte en enda journalist värd namnet i hela vårt avlånga land. Ni är alla etablissemangens drängar. Ni är säkert på grund av detta bjudna till långt fler julfester än jag, men det har ni ju förtjänat. Ärlighet, uppriktighet och stolthet är vokabulär som kommer att försvinna ur de svenska ordböckerna. Jo, jo jag vet vad du skall säga, det väntar en rättegång till på Daniel Kindberg. Jag vet att du ställer stora förhoppningar till att han fälls i den, du skulle ju kanske inte bli ställd i riktigt så dålig dager då. Man kan undra vilka du skall ge dig på härnäst? Blir det Jocke Nilsson i Varberg? Han har ju oxå trollat med knäna och byggt ett kollektiv med synnerligen begränsade ekonomiska resurser. Han har etablerat laget i mitten av tabellen deras första år i högsta serien. Mardrömmen vore ju om laget skulle knipa en plats i europacuperna och dessutom leverera som ÖFK gjorde. Hemska tanke. Eller blir det Jonas Thern och hans Värnamo, den lymmeln har ju ringlat sig ur från kopplet och underlåtit sig ta tränarlicens. Honom måste man ju bestraffa. Han skall inte tro att för han spelat fotboll i flera av europas absoluta toppklubbar, att han kan lära ut något om fotboll. Dessutom har laget gått rakt igenom de två näst näst och nästa serierna i ett svep. Aj, aj aj. Nej, i Svenska Fotbollsförbundet tillämpar man strikt Jantelagen fortfarande. Här skall utbildas och ombildas, punkt slut. Nåt för dig Olof, att bita i. Eliminera uppkomlingarna och utplåna alla förutsättningar till utveckling, så svensk fotboll kan fortsätta tappa mark till de övriga lagen i europa. Ja, tänk vad en sketen lumpbod, senare ombyggd till ölbarack i Sveriges värsta snöträsk, kan ställa till, hu ja. PS. Om du mot förmodan vill försöka upprätta en gnutta av din förlorade heder så kan du för all del börja gräva i affärerna runt Friends Arena med parterna PEAB, Stockholms stad och Svenska Fotbollsförbundet inblandade. Men då lär du ju inte bli bjuden på SvFFs julfester och det är det kanske inte värt. mvh Din evige beundrare Gunde

Svar: Jocke i Varberg heter Persson.

Veckans rekrytering

Om Newcastle lyckas övertyga Dan Ashworth att gå till klubben så är det en stark värvning. Han var tongivande när West Bromwich blev en stabil Premier League-klubb och sedan lade han grunderna till Englands landslag som tagit kliv på senare. De senaste tre åren har han varit i Brighton men har nu fått tillåtelse att tala med Newcastle.

Veckans skillnad

Efter säsongens slut har Landskrona Bois tappat två spelare utan att få betalt. Kevin Jensen gick till Kalmar FF och Sumar Almadjed gick till Helsingborgs IF. Klart att det är känsligare att gå till rivalen HIF men Almadjed är från Helsingborg och i grunden har bägge spelarna gjort det bra när Bois tagit klivet från division 1 till att slåss om uppflyttning. När Jensen lämnade fick han en nyhet på Bois hemsida med rubriken ”Tack Kevin” och en lång text om allt bra han gjort. Almadjed, då? Rubriken var ”Sumar lämnar” och texten: ”Det blir ingen fortsättning i Landskrona BoIS för Sumar Almadjed som lämnar efter tre år i den randiga tröjan.” Jag har ingen aning om något annat hänt, men vet att klubben velat behålla bägge spelarna som däremot utnyttjat att deras kontrakt löpt ut. Då blir det konstigt att tacka en spelare, men inte en annan.

Veckans väg in i EU

Chelsea-ägaren Roman Abramovitj har haft visumproblem i England ända sedan Storbritannien gick hårdare fram mot ryssar med koppling till Vladimir Putin efter giftmorden i Salisbury. Något som betytt att Abramovitj avbröt en process att söka visum – som han antagligen nekats – och blev israelisk medborgare. På sistone har Abramovitj dykt upp i England och det visar sig att han numera är portugisisk medborgare. Abramovitj har en grund i judisk släktskap och efter förföljelser och bortdrivande av judar i slutet av 1400-talet har Portugal öppnat för medborgarskap.

Veckans vaccinationshaveri

Premier League är ännu så länge hårdast drabbat av uppskjutna matcher och en förklaring är att av Europas främsta ligor är minst antal spelare dubbelvaccinerade där. Runt 77 procent i Premier League jämfört med 90 i La Liga, 94 i Bundesliga, 95 i Ligue 1 och 98 i Serie A. Var sjätte spelare i Premier League har inte ens tagit en spruta. Nu är engelska FA på väg att slopa omspel i FA-cupen och andra åtgärder för att rädda spelschemat även om ligan spelar vidare över julen. Kravet är att man ska ha 13 utespelare och en målvakt för att komma till match.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Din diskussion med Ygeman låter lovande inför framtiden. Förhoppningen är att stöket, bengaler och bangers måste bort om man skall våga ta med sina små barn eller barn-barn. Jag har gått på fotboll sedan 50-talet och ingen skall påstå att stöket var större under förra seklet än vad det är idag. Diplomatin mellan Svff, klubbarna, supportrar och polisen borde kunna nå någon form av överenskommelse. Sedan har ju man en supportersvans som också skall övertygas. Olof, det är några månader kvar till säsongstart. Räcker det för att komma till överenskommelse? Hälsningar Jan

Svar: Osäker både på om alla hörde samma saker som du i intervjun med Anders Ygeman – lyssna här om ni inte hört – och om det finns tid att komma överens. Däremot är jag med statsrådet med ansvar för idrott om att dialog är enda vägen.

Veckans satsning

Min arbetsgivare har nappat på en idé från Johanna Garå om en utbildning för att ta fram fler kvinnliga kommentatorer i sportens värld. Nu väntar en utbildning under våren och om du är kvinna, har ett brinnande intresse för sport och är nyfiken på att lära dig referera så hör av dig. Skicka in en video till kommentera@tv4.se där du presenterar dig och berättar om den största idrottupplevelse som du bevittnat (totalt ca en minut). Sista ansökningsdatum är den 9 januari 2022. Det sätter igång redan i februari 2022 och man räknar med att vara klar före sommaren. TV4 och C More står för eventuella rese/boendekostnader inom Sverige.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof, Jimmy Durmaz och Emil Salomonsson hävdar nu på varsitt håll i media att de aldrig varit så här bra. Intressant blågult behöver vassa intermittfältare (Durmaz position nuförtiden i klubblaget) och högerbackar och synnerligen intressant då dessa herrar börjar bli till åren och fyller 33 nästa år. Frågan är om Janne ger dem chansen? Jag tvivlar starkt på de får och tar den chansen. Mvh, Anders

Svar: Säger inte alla spelare just det? Även om Durmaz var med de första åren under Janne Andersson så föll han ifrån och det är svårt att se honom komma tillbaka. Om han inte kan fylla rollen som högerback? Även om han spelar centralt.

Veckans låt

”Start Walking” – Tove Styrke.

Veckans Leeds United

Ångest.

Veckans siffra

11. Antalet klubbar av 44 i engelsk fotbolls två högsta ligor som tjänat pengar de senaste tio åren. Totalt sett har klubbarna förlorat närmare 40 miljarder kronor under perioden. Aston Villa och Manchester City är överlägset i topp följda av Queens Park Rangers, Everton och Fulham.

Veckans poddintervju

Charlie Davies är veckans gäst och pratar om sin nya karriär som expert där han följer MLS och USA:s landslag men blickar även tillbaka till åren i Hammarby, bilolyckan som förändrade hans liv, skuldkänslorna och kampen för att komma tillbaka. Sedan tidigare finns över 332 avsnitt och ni hittar alla via länken. Bara att lyssna på.