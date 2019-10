Lundh: Äntligen vaknar Fifa, och visar vägen med miljardsatsning

Helgens måste

Ångestmatcher lördag och söndag. Guldjakt söndag och måndag. Allsvenskan lever onekligen. Ett Yorkshirederby ska petas in lördag.

Helgens avstå

Det mesta förutom jobb.

Veckans tränare

Uwe Rösler roterade rejält i startelvan och MFF ordnade ändå tre poäng mot Lugano. Starkt. Visst, det var ingen större marginal efter en svag andra halvlek men nu får han fler spelare att välja på inför den viktiga matchen mot AIK på måndag. Även om guldhoppet inte är helt dött för någon av lagen framstår måndagens match mer som en direkt avgörande match om att inte missa Europa League 2020. Frågan är om AIK och Malmö FF har samma tränare till nästa säsong? Rikard Norling är ansatt och Mikael Stahre placeras i klubben även om det förnekas från AIK-håll och Norling har kontrakt även 2020, men utan Europaplats blir det svårt att hänga kvar. Uwe Rösler, då? Efter segern mot Lugano läxade Rösler upp medierna för att de inte visste vad klubben hade sagt till honom apropå målsättning och att det styr laguttagningarna. Kanske finns ett krav på att ta MFF till topp tre? Ja, det ville inte den tyske tränaren berätta. Under fredagen gick MFF-basen Anders Pålsson ut och förnekade att styrelsen hade synpunkter på laguttagningar. Men ingen vill säga vad man avhandlat tidigare under säsongen. Oavsett är jag mycket tveksam till att Rösler är kvar sett till vad man hör från MFF-håll. Dels för att Rösler själv drömmer om att träna ett lag i Tyskland och efter två Europa League-avancemang kanske han kan få ett jobb i andraligan, dels för MFF-truppen nog inte klarar hans intensiva driv en säsong till. Uwe Rösler är inte den som stryker medhårs och det finns en del berättelser om hur han gått hårt åt spelare (Innocent, Antonsson, Brorsson, Safari, Rakip, Prica) och ibland varit frågande till det medicinska teamets slutsatser. Samtidigt har Rösler nått resultat vilket räcker väldigt långt i en klubb som törstar efter framgång och det är väl därför inte fler historier av typen där Erdal Rakip blir bänkad i ett gäng matcher efter en miss kommer ut till fullo. Det finns som sagt en hel del spelare som fått känna av Röslers hårtork och det är tveksamt om truppen orkar en säsong till med det. IFK Norrköpings Jens Gustafsson pekas ut som en ersättare MFF gärna vill se som ansvarig. Återstår att se om det blir så, Gustafsson har kontrakt över 2021 men sådant går alltid att lösa. Även Uwe Rösler har kontrakt över 2020.

Veckans till salu

Danska Randers letar köpare och i Danmark har man ingen 51-procentsregel.

Veckans felsteg

SvFF:s tävlingschef Lars Helmersson hade tyvärr inte full koll på reglerna när IFK Aspudden-Tellus kvalspelade mot Trosa-Vagnhärad vilket innebar att den senare klubben använde en avstängd spelare. Något som nu ger en väldig oklarhet inför returen som spelas utan att lagen vet förutsättningarna.

Veckans paranoia

Donald Trump som nu vill att USA:s myndigheter slutar prenumerera på New York Times och Washington Post.

Veckans ”same procedure as last year”

Nomineringarna till Fotbollsgalan leder i princip alltid till debatt. Jag förstår det, men samtidigt är det väldigt svårt att mäta prestationer mot varandra. Hur står sig Djurgårdens Tommi Vaiho mot Karl-Johan Johnsson som min tidigare kollega Patrick Ekwall skrev om. Naturligtvis en vettig frågeställning, men frågan är om kriterierna är tydliga nog. Vad är det man ska premiera? Och under vilken tid? Sedan passar det rätt illa att dela ut priser i november när den internationella säsongen är i full gång och den svenska går i gång. Däremot så kan ju Tommi Vaiho få pris på Allsvenskans Stora Pris 5 november, för det är klart att det är svårt för allsvenska spelare att konkurrera. Men borde inte Marcus Danielson ha varit med…?

Veckans jakt på lagsympatier

Hammarby var inte nöjt med Migrationsverkets handläggande av Vladimir Rodics arbetstillstånd och det blev en rejäl sväng där man tog reda på att handläggarens son höll på IF Norrköping…som Bajen skulle möta.

Dessutom antydde man att lag från stora städer var misskrediterade och blev sämre behandlade. Fotbollen är inte alltid vacker.

Veckans läsarbrev

Hej Olof Jag lovar att vara lite snällare mot dig. Råkade se en artikel från Expressen där du försöker värja dig mot oss gamla gubbars mejl. Glöm inte att du själv är på god väg att bli en av oss. Jag menar, akta dig för att måla in dig i ett hörn, för då når du kanske inte ut med dina egna budskap. Nåväl, till saken. Såg att TFF i veckan sparkade sin tränare. Men, borde egentligen inte hela styrelsen gå? Det var ju de som gjorde missbedömningen när han en gång rekryterades. Det är väl även dom som legat bakom de mindre lyckade värvningarna. Det är väl även de som förvaltar Anderssonmiljonerna som skulle användas att etablera klubben i den Allsvenska toppen. Visst, det tar tid att bygga, särskilt när man inte har någon ritning. Dessutom blir det inte lättare om man inte har professionella byggarbetare. 😂 Jag föreslog dig Olof, en väldigt bra konstellation till klubbledning i TFF i ett brev till dig i vintras men fick ingen respons. Du hade väl förmodligen redan tröttnat på mig vid det lagret, jag var ju inte snäll mot dig, gubbe som jag är.Såg förresten matchen Öster-TFF i somras. Planens i särklass bästa spelare var TFFs mittback Isak Jönsson (20) Honom plockade TFF in från ett div 2-lag (BK Olympic, ursprungligen från Skurup)2018. En nivå som vanligtvis inga scouter från AS eller SE vanligtvis bevakar. Snabbt marscherat av den grabben. Bara lite apropå Stig Svenssonmodellen vi avhandlade tidigare. Det är ju där man skall börja) Apropå gamla gubbar Olof, Roy Hodgson 72 år, uträttar underverk med förhållandevis små resurser i PL och Crystal Palace 2019. Nisse Liedholm var väl consigliere åt Roma och Milan ända in på dödsbädden 85 år ung. Vad är det man säger?" De gamla bockarna har de styvaste hornen" Ha det jävligt

Svar: Jag har aldrig försökt värja mig utan jag läser och jag svarar. I Expressen beskrev jag bara under VM i somras att en del gubbar fortfarande mejlar klagomål om damfotboll. Förvisso blir jag äldre men jag kommer inte mejla dig och klaga på damfotboll. Håller med dig om att erfarenhet ibland är underskattad och det gäller hela samhället och inte bara fotbollens värld.

Veckans obegripliga

Dagens Nyheters publicering av en insändare som i princip pekar ut Simon Bank, Johanna Frändén och Erik Niva som rasister. Dessutom vill DN knappt ta i problematiken och det tog lång tid innan man ens bemödade sig att bemöta kritiken. Svårt att förstå hur DN hanterar det och jag hade velat se hur Peter Wolodarski, Björn Wiman och Johan Esk hade reagerat om de blivit utsatta på ett liknande vis.

Veckans fråga

Slutar Zlatan Ibrahimovic? LA Galaxy åkte ur slutspelet i MLS och med ett utgående kontrakt är det rimligt att fråga sig om den 38-årige anfallaren lägger av. Eller orkar han mer i MLS? Eller tar han ett halvår i Europa? Klart är att det givetvis kommer att finnas gott om klubbar som vill värva honom om Zlatan vill lämna Kalifornien för att spela någon annanstans. Även om han är 38 år och inte är lika mobil som tidigare så vet han var målet finns och är i bra slag efter förutsättningarna. Han har flörtat med Napoli och det hade onekligen varit häftigt om han avrundade där, och under Carlo Ancelottis ledning. Samtidigt tror jag inte Zlatan är säker på vad han vill. Att spela ett år till i ett rätt svagt Galaxy (försvarsspelet är inte imponerande) kan inte locka, men han och familjen trivs givetvis i Los Angeles. Ja, det kan inte vara något lätt beslut när slutet på karriären finns i ena vågskålen.

Veckans varför?

Spelaragenten Lisa Ek är ofta återkommande gäst i 3-femme-2 som sänds på Elitfotboll Dams plattformar. I programmet har en del av hennes klienter tagit plats. Ändå ser inte EFD något problem med det.

Veckans slump

Jeep är så nöjda med Juventus framfart att man dubblar sponsoravtalets värde mitt under säsongen och den italienska mästarklubben får närmare en kvarts miljard kronor till.

Inget konstigt, eller? Juventus och Jeep har samma majoritetsägare och i dessa Financial Fair Play-tider är det bra att få upp intäkterna.

Veckans Boovallen II

Tyska Freiburg får inte spela kvällsmatcher på sin nya arena som ska vara klar till nästa säsong för en knapp miljard kronor. Inte heller får man spela mellan 13 och 15 på söndagar. Grannarna är rädda för ljudet.

Veckans sportjournalistik

Efter att Sports Illustrateds Stephanie Apstein skrev om hur hon och två kvinnliga reportrar blev utsatta för ett verbalt utbrott av Houston Astros assisterande manager så blev hon anklagad för lögn av klubben. Något som dominerade bevakningen av World Series där Astros är i final mot Washington Nationals. Men till slut blev trycket för stort på Astros som fick backa och man sparkade även Brandon Taubman som var den som hånat de kvinnliga reportrarna när han hyllade Astros värvning av en spelare som dömts för kvinnomisshandel. Dessutom fick Astros be om ursäkt till Apstein, även om det knappast var någon översvallande sådan när Houston Astros manager mest tyckte synd om sig själv som behövde svara på frågor i ämnet.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Som alltid tack för ett bra jobb. Även om jag tycker du mjuknat lite på Cmore i deras sändningar. Du kan gott börja säga lite mer vad du tycker även i de sammanhangen. Har en fråga gällande domarutbildning och så efter denna säsong. Det verkar ju som om VAR och allt runtomkring den frågan är oerhört långt bort. Ja menar, när SEF:s generaldirektör twittrar efter matchen Göteborg-Djurgården att han vill veta hur opinionen vill ha det gällande VAR eller inte. Ja då blir man ju mörkrädd hur oerhört seg den debatten är och har tagit. Då är min fråga mer om du vet hur det ser ut med utbildning och kompetensen av den för domare? Granskas den? Om de nu inte får medel och redskap som VAR kan ge dom, som kan komma att hjälpa dom att göra sitt jobb. Vad får de då för hjälp och utbildning istället? Helt klart brister det någonstans. För givet är att ingen gör fel medvetet. Vill göra fel eller försöker göra fel. Men när det match efter match blir debatt om insatsen hos domare börjar man ju undra vart det brister? Och vem vill i framtiden vilja bli domare när det är så tydligt att de inte får den hjälp, utbildning och resurs de behöver. Utan blir bara utslängda till lynchmobben. Vilket är olyckligt. Tack på förhand. Mvh / Johan

Svar: Klart att de svenska domarna, där ett gäng för övrigt är proffs, får både utbildning och feedback för att de ska bli bättre. Tyvärr är det väl en olycklig kombination som gjort deras uppdrag svårare; debattklimatet har blivit tuffare, matcherna gäller mer pengar, fotbollen går snabbare och tekniken gör att alla som följer matchen ganska snabbt kan se att domaren gjort fel. Sedan fråntar inte det domarna, SvFF och Sef ett ansvar för att kvaliteten dalat. VAR lär inte lösa alla problem, men det kan städa undan grova fel. Om jag mjuknat? Det är inte vad jag brukar höra, men det är ju bra om det finns olika bilder.

Veckans fråga II

VAR, eller? Ja, det är klart att VAR-debatten flammade upp efter Blåvitt-Djurgården där det var en del rejäla domarmissar. Jag är för VAR, men kommer inte lägga mig i en Pudas-låda vid riksdagen för att driva igenom det. Tror dessutom att man hamnar där förr eller senare oavsett, och särskilt om man vill se till att svenska domare ska få döma internationellt framöver. Tyvärr har inte Sef infogat VAR när man skrev sitt nya mediaavtal med Discovery och därför kommer det bli dyrare att lägga till i efterhand. Givetvis måste Svenska Fotbollförbundet och Sef försöka höja nivån på domare där det varit märkbart hur nivån gått ner. Sedan bör man tillägga att respekten inte alltid finns där vilket lätt kan leda till att svensk fotboll får ännu större problem att rekrytera domare.

Veckans skygglappar

Fifa gav Kina rätten att anordna nya klubblags-VM 2021. Turneringen ska då utökas till 24 lag till skillnad från sju lag som gäller nu för tiden. Fifa-basen Gianni Infantino avfärdade frågor om Fifa:s ansvar när det handlar om en av världens hårdaste och odemokratiska regimer. Det är dock inte helt okomplicerat om man ser till att en tweet från en vd i Houston Rockets som stöttade protesterna i Hongkong inneburit att NBA är utsatt för hårt tryck av Kina. Bland annat har kinesisk stats-tv avstått från att visa både försäsongsmatcher och nu ligamatcher som man köpt rättigheter till. Guardian Marina Hyde skriver bra om problematiken här.

Veckans Friends Arena

Danmark vill bygga en ny nationalarena för 50 000 åskådare.

Veckans Leeds

Patrick Bamford eller Eddie Nketiah? Bamford har spelat åtta matcher utan mål men har Marcelo Bielsas förtroende för helheten i spelet. Nketiah ordnade en poäng borta mot Preston i veckan och har gjort fem mål trots nästan bara inhopp. Diskussionen påminner om den gällande Marcus Berg och landslaget.

Veckans inblick

I fransk press pekas PSG-presidenten Nasser al-Khelaifi ut för ett planerat mutförsök av Fifa:s tidigare generalsekreterare Jérôme Valcke för att komma åt mediarättigheter till VM 2026 och 2030 till Qatars sportkanal Bein Sports. En lyxvilla med pool fanns med. Dessutom fick Valcke en Cartier-klocka värd fler hundra tusen kronor, enligt åklagaren. Alla misstänkta förnekar.

Veckans siffror

26 000. Antalet pund som Arsenal betalat Mesut Özil per minut för spel i Premier League. Det är cirka 300 000 kronor i minuten.

Veckans låt

”OMG” – Hov1.

Veckans läsarbrev III

Är det fortfarande bara otur för blåvitt med domarnas misstag? Mot alla topplagen har blåvitt nu blivit bortdömda. Bara otur? Dags för dig att förklara dig ordentligt om detta nu och lära dig fair play istället för att bara leka korkad. Mvh J

Svar: Vet inte om du missat det, men det är inte jag som är domare. Inte heller har jag något ansvar för domarna.

Veckans poddintervju

