Lundh: Det är gott om syltryggar i mediabranschen

Helgens måste

Poddintervjuer i London, lämna Fotbollskanalens Hederspris till Roy Hodgson och West Ham-Leeds.

Helgens avstå

VM i ishockey.

Veckans ovärdiga

Cupfinalen var på förhand en oerhörd fest på Strandvallen. Värdig vinnare i form av BK Häcken som verkligen excellerar. Däremot var det sorgliga scener med bråk på planen efter slutsignalen. Ett evigt problem… Hasse Larsson vs Samuel Gustafson var också löjligt. Klart att Mjällbys sportchef måste hålla sig kall mot Häcken-spelaren som uttalat sig negativt om Strandvallen. Varför nappa på den provokationen?

Veckans dubbelmoral

Tysklands utrikesminister på besök i Qatar. Nu är länderna på samma planhalva och kritiken från VM är som bortblåst.

Veckans svåra jobb

Jesper Jansson hoppar av som sportchef i Hammarby. Sex framgångsrika år som lyft klubben på flera plan men där det gnisslat senaste halvåret. Det finns ingen given ersättare, men det är klart att det går att hitta en sportchef som kan ta det vidare. Ett tufft men attraktivt uppdrag. Jansson kommer att vara saknad i svensk fotboll om han nu gör slag i saken och inte jobbar för någon annan svensk klubb.

Veckans alla är jämlika, vissa är bara mer jämlika än andra

Inför VM i Qatar bosatte sig Fifa-presidenten Gianna Infantino i landet och han ska fortfarande ha ett hus där. Då var förklaringen att han behövde ägna sig åt VM. Rimligtvis borde han då bo i Australien eller i Nya Zeeland nu…men faktum är att han inte varit i Australien på länge. Och apropå att Infantino är arg på TV-bolag som inte betalar för mediarättigheter. Fifas egen rapport varnade inför omröstningen om arrangör för VM 2023 att vinst för Australien/Nya Zeeland skulle sänka mediaintäkter med tanke på sändningstiderna. Det är inte lätt att få alla rätt.

Veckans varför fotboll är älskad

Sheffield W-Peterborough. Returen i semifinal-playoff med en plats I Championship i potten. Den gamla svensk-klubben (Roland Nilsson, Klas Ingesson, Niclas Alexandersson) förlorade första matchen med 4-0 och ingen trodde väl på allvar på en vändning. Verkligheten blev en annan när Wednesday Liam Palmer skickade in 4-0 (det vill säga 4-4) i nionde övertidsminuten. Galna scener. Peterborough tog ledning i förlängningen efter ett självmål, men Wednesday kvitterade och det gick till straffar. Där vann hemmalaget och det var så härligt som bara fotboll kan vara (om man inte är Peterborough-supporter). Extra ironi att Sir Alex Fergusons son Darren är manager för Peterborough och nu föll i Fergie-time.

Veckans obegripliga

Uefa kan knappast ha trott på Europa Conference League. Hur förklarar man annars att finalen mellan West Ham och Fiorentina går på en arena i Prag som tar under 20 000 åskådare.

Veckans historieomskrivning

SvFF-basen Fredrik Reinfeldt gav sin första längre intervju till Dagens Industris magasin Di Weekend. Där var det inget som stack ut, han är emot en ändring av 51-procentsregeln och öppnar för VAR. Tidigare i veckan var Reinfeldt gäst i Discovery inför AIK-IFK Göteborg och fick då frågor om arbetsmiljön på SvFF och sköt ner allt snack om att det är dåligt. Ändå fascinerande att han tror att genom att läsa några undersökningar vet hur läget är. Fotbollskanalen hade en medarbetarundersökning som visade dåliga siffror för ledningen. Då gjorde SvFF-ledningen en ny undersökning och UNDVEK då att fråga om högsta ledningen utan det handlade om nära chefer. Då var siffrorna mycket bättre. Fotbollskanalen är långt ifrån ensamt om att ha skildrat det här. SVT har skildrat den. Precis som Expressen har gjort. Nu kanske Fredrik Reinfeldt följt fotbollen från läktaren i 50 år som han ofta säger, men om man inte inser läget och är mer öppen för en tystnadskultur så är det deppigt. Fler än en SvFF-anställd som var upprörd efter att ha hört och sett Reinfeldt i Discovery. Jag hade givetvis velat intervjua Fredrik Reinfeldt, men fick nobben till podden då SvFF-basen känt sig tvingad att ställa upp i varenda podd om han ställde upp i min. Precis som om han nu ställer upp i varje tidning… Den 2 maj hade jag kontakt med SvFF kring intervjuförfrågan och då jag fick beskedet om ingen podd och sa att de gärna fick återkomma kring vilken form av intervju Reinfeldt kunde tänka sig (frågade även om att filma) men ännu inget svar.

Veckans dom

Förre franske presidenten Nicloas Sarkozy är på väg mot fängelse. En del röriga affärer. Han har viss koppling till VM i Qatar.

Veckans fotbollen är vacker

Det är över fyra år sedan Emiliano Sala dog i en flygolycka över den Engelska kanalen. Den argentinske anfallaren var på väg att gå till Cardiff som då var i Premier League från franska Nantes och det var ett tragiskt slut på en lovande karriär. Länge vägrade Cardiff att betala Nantes 180 miljoner kronor för värvningen för man ansåg att affären inte gått igenom. Först efter att Fifa ingripit och stoppat klubben från att värva spelare efter att Cardiff försökt alla sätt att komma undan så betalade man cirka 90 miljoner kronor. Nu visar det sig att Cardiff svängt och stämmer Nantes på 1,2 miljarder kronor. Detta trots att man länge hävdade att spelaren aldrig tillhörde klubben. Grunden till stämningen är att man hävdar att Sala hade sett till att Cardiff hängt kvar i Premier League och att Nantes har ansvaret för flygresan som slutade med en tragedi. Det har dessutom visat sig att Cardiff försökte försäkra Sala EFTER att han dött. Ja, herregud. Familjen Sala vill fortfarande veta exakt vad som hände och söker efter rättvisa. Återstår att se om Cardiff får rätt och i så fall delar med sig av pengarna.

Veckans bevakade norrman

Intressant att se hur många tusentals artiklar norsk press publicerat om Erling Haaland. Nettavisen har över 1000 sedan Premier League drog i gång 6 augusti. Det är väl som när Zlatan var hetast i Sverige. Det är tydligt på Champions League att norska TV2 satsar rejält på att bevaka den glödhete norrmannen. Sammanställningen av klubbarna visar att Bodö/Glimt trots överlägsen serieledning bara är sjätte mest skildrade. Det är Rosenborg, Molde och Brann i topp. Gissar att svensk bevakning gett liknande bild, att de stora klubbarna får mest fokus.

Veckans VM-arrangör

Qatar har anmält intresse att ta hand om rugby-VM 2025. Frankrike hoppade av arrangörskapet efter att det inte gick att få ihop ekonomin. Qatar har ingen tidigare rugby-koppling och temperaturerna i oktober och november när VM är planerat talar emot emiratet. Fiji, Sydafrika och Nya Zeeland är också intresserade.

Veckans politik är fotboll och fotboll är politik

Pop-laget Wrexham har ju köpts upp av några amerikanska skådisar (Ryan Reynolds and Rob McElhenney) som knappast behöver vända på dollarsedlarna för att få tillvaron att gå ihop. De köpte klubben för runt 25 miljoner kronor och har naturligtvis skickat in mer pengar för att få den att lyfta. Ändå fascinerande att Wrexham nu får statliga pengar (runt 200 miljoner kronor) för att lyfta Racecourse Ground. Säkert bra för Wales och Wrexham men det är klart att en skattebetalare kanske undrar. Aldrig lätt med arenor som givetvis bidrar med mycket till en stad eller en region. Politikerna och tjänstemännen räknar med att för varje investerat pund så kommer tre tillbaka.

Veckans obegripliga

Symbolen för VM 2026. Vem fick betalt?

Veckans utveckling

Många kör med nyhetsbrev och ibland är det bra läsning, men det är brist på fantasi när länkar och rekommendationer mest handlar om kollegors fantastiska jobb eller gamla grejer. Samtidigt kanske en spegling av en allt tuffare mediavärld där man måste jaga lyssnare, läsare och tittare.

Veckans VM-lösning

Sverige och andra VM-landslag verkar kunna samlas inför mästerskapet i Australien och Nya Zeeland. Överenskommelse mellan klubbar och Fifa.

Veckans mediaoffensiv

Förbundskapten Janne Andersson körde på rejält i Efter5, Aftonbladet och Expressen i söndags. Svårt att förstå varför han vill dra upp att han inte blivit respektfullt bemött i Viaplay. Det är som att ta ett steg tillbaka i den konflikt som uppstod. Visst, Andersson har fått hård kritik och man har säkert inte sett alla delar av problemen han haft, men det är svårt att förstå strategin att hacka på Viaplay igen. Blir frågande till om det är förbundskaptenen som dragit upp planen eller om det är SvFFs:s nya presschef i form av Petra Thorén.

Veckans Qatar-gripanden

Tre migrantarbetare är försvunna efter protester mot uteblivna löner. Parallellt hyllades emiratet de som säkrade evenemanget. Olika världar.

Veckans varning

Aston Villa plockar Philadelphia 76:ers tidigare president till vd för klubben. Osäker om 76:ers är rätt bakgrund. En klubb som allt som oftast stupar på vägen fram trots vassa spelare. Senast var det en sanslös kollaps i sjunde matchen mot Boston Celtics.

Veckans fotbollsligor

Serie A är ensamt om att ha lag i varje Uefa-final. Inter i Champions League, Roma i Europa League och Fiorentina i Europa Conference League. Premier League har två: Manchester City I Champions League och Europa Conference League. La Liga har konstanten Sevilla i Europa League-final. Igen.

Veckans politik är fotboll och fotboll är politik II

Australien möter Argentina i en träningsmatch i Kina. Allt för att förbättra relationerna med kinserna.

Veckans prislapp

San Diego får en MLS-klubb. Priset för att köpa in sig i ligan numera är närmare fem miljarder kronor vilket är det sjätte dyraste klubbköpet i fotbollens värld. Fascinerande utveckling för MLS som med San Diego får lag nummer 30. Kan sägas att Chicago som köpte in sig i ligan 1998 betalade 45 miljoner kronor och Toronto betalade 100 miljoner kronor 2006. Philadelphia betalade 300 miljoner kronor 2010 och Montreal betalade 400 miljoner 2012. St Louis som är senast betalade två miljarder och kom in i ligan i år. San Diego som kliver in i ligan 2025 har en viss koppling till danska Nordsjälland via Right to Dream Academy. Danska ligan är verkligen en inkörsport för investerare.

Veckans osannolika playoff-final

Luton-Coventry möts nästa helg på Wembley. En plats i Premier League finns i potten. Osannolikt för två klubbar som verkligen varit uträknade mer än en gång. Offsides Johan Orrenius och fotografen Daniel Nilsson var påpassligt och besökte Luton i vintras (spelförståelse) och det är ett fint reportage. I den gamla svenskklubben Coventry (Roland Nilsson, Magnus Hedman, Tomas Antonelius) som härjade i Premier Leagues barndom är det nu Viktor Gyökeres som är hjälten. Han stod för assisten som tog klubben till Wembley. Oavsett vilken klubb som kliver upp har Premier League knappast haft en sådan katt bland hermelinerna förr, även om Luton skulle göra PL-debut. Jag håller på båda klubbarna och vill att bägge ska gå upp, men det är himmel eller helvete som gäller kommande helg.

Veckans sponsororo

Det är minst sagt turbulent i Kindred (Unibets ägare) där vd:n Henrik Tjärnström lämnade med omedelbar verkan häromdagen. Grundaren och tidigare ordföranden Anders Ström har trappat ner både ägande och engagemang. Unibet är sponsor till allsvenskan och har ett avtal värt kring 150 miljoner kronor årligen fram till 2025 och därefter en option om sex ytterligare år. Ett rekordavtal som skrevs 2018 och det var innan aktivistfonden Corvex kom in som ägare. Corvex driver på hårt och det har lett till att Ström klev av 2021 och nu Tjänström. Därmed försvinner en stark koppling till Sverige i ledningen och det var så man motiverade avtalet med Sef, att man ville ge tillbaka till svensk idrott (samtidigt som man givetvis tjänade pengar). I en intervju med Dagens Industri öppnar Ström för att sälja Kindred och medger att det var ett misstag att döpa om företaget från Unibet till just Kindred. Återstår att se vad som sker med spelbolaget och även dess inriktning på USA.

Veckans klubbköp

Affärskvinnan Michele Kang som köpte Washington Spirit i den amerikanska damligan för 350 miljoner kronor har nu även köpt majoriteten i Lyons damverksamhet. Lyon som varit pionjärer på damsidan har sedan rätt nyligen amerikanska ägare efter att Jean-Michel Aulaus sålt klubben. Amerikanen John Textor har köpt klubben och lovat att investera närmare en miljard kronor. Men Textor öppnade för att även sälja en del av damverksamheten, vilket skett. Sedan tidigare delägde Lyon en annan klubb i NWSL (Seattle) men den ska säljas nu i och med att Washington Spirit klivit in.

Veckans läsarbrev I

Hallå, Det där med namn på arenor är intressant då det är ett utmärkt sätt att hylla gamla hjältar på. Exempelvis skulle Friends heta Lennart Johansson arena och i Norrköping vore Gunnar Nordahl arena ett bra namn. Men även jag fattar att det ger inga inkomster då pengar styr. Mvh Mats.

Svar: Mejl apropå min krönika förra helgen om att Tele2 Arena och Friends Arena jagar nya sponsorer för namnet. Håller med om att det vore ett värdigt sätt att hedra gamla hjältar, men glöm inte att även supportrar vill att klubbar ska ha stark ekonomi för att kunna värva. Klart att mycket handlar om pengar, men när det handlar om arenor är det ofta minusaffärer oavsett vem som står som ägare.

Veckans oväntade AI-oro

Leeds manager Sam Allardyce tog upp sin oro inför framtiden under fredagen när han beklagade sig över hoten i sociala medier som var riktade mot Patrick Bamford efter en straffmiss. Då drog Allardyce upp att AI nu leder till att Storbritanniens Telia (BT) ska skära hårt: “AI. I’ve just heard about 40,000 jobs going from BT. What are they going to do? Then next piece of AI comes in and another 30,000 jobs go. What are they going to do? For me it’s not a great future with what we’re doing with the world and climate change. That’s me outside of football talking about the worry for my grandchildren.”

Veckans comeback

Gylfi Sigurdsson mot Åge Hareides landslag. Ett knivigt fall för medier och förbund.

Veckans vi har sett det förut

En del av Qatars strategi för att få VM 2022 var bland att knyta täta band till CAF (Afrikas fotbollskonfederation) och man sponsrade en kongress samt erbjöd då ersättning till en del höjdare i utbyte mot röster. Nu är det klart att Saudiarabien slutit ett femårigt avtal med CAF. Man kan misstänka att det ingår pengar och är led i en strategi att skapa allianser för att säkra VM 2030 eller VM 2034. Lägg till att Saudiska pengar kan få i gång en superliga i Afrika och det är tal om två miljarder kronor. Ett projekt som även Fifa-basen Gianni Infantino gillar. Här är mer detaljer kring VM och Saudiarabien från Josimar och Philippe Auclair. För egen del tror jag att 2030 blir svårt för Saudiarabien med tanke på ett starkt bud från Sydamerika (100 år efter första VM i Uruguay) och ett starkt bud från Spanien, Portugal och Marocko.

Veckans läsning

Filters reportage om Joe Labero. Tänk så enkelt vi i medierna kan bli blåsta. Max Tegmark svarar på DN:s artikel om AI-oro.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Följer dina krönikor men kan erkänna att jag inte delar ALLA dina synpunkter….!? Det vore ju ganska tråkigt, eller hur? Nåväl, har en fundering som gäller Premier League och transfer-karusellen. Hur mkt ”inflytande” och påverkan har spelaren själv att bestämma sin nästa destination? Kan han neka flytt även om klubben får- och godkänner ett acceptabelt bud? Hälsningar, Peter

Svar: Det är givet att vi kan tycka olika. Klart att spelare kan avböja en flytt, det är inte som i NHL och andra ligor i Nordamerika där man kan skickas bort mot sin vilja. Sedan brukar klubbar på olika vis sätta tryck på spelare som inte vill flytta genom att skicka ner dem att träna med ungdomar och på andra vis frysa ut spelaren.

Veckans Leeds United

Championship är nära.

Veckans läsarbrev III

Hej Läste om jakten på nya arenasponsorer till de stora arenorna i Stockholmsområdet. Var på ett seminarie på det temat när de klubbats igenom. Glömmer aldrig den kvinnliga politikern (KF-ordf?) från Solna som räknade om den kommunala insatsen till dagisplatser och vårdtjänster och avslutade med kängan: "vi luras att bygga prestigemonument till minne av förkrympta män i slips" (Lagrell). Frågan är vad Solnas kommuns kostnad idag är för Friends direkt eller indirekt? Glömmer inte heller Idrottens Affärers krönikör kallt konstatera: "Visst, bygg 2 likadana arenor i Storstockholm. Men skall de löna sig måste invånarantalet i Mälardalen växa med 1,5 milj människor innan de invigs det är enkel matematik..." /pb

Svar: Jag är övertygad om att Solna kommun är en vinnare sett till arbetstillfällen, nya invånare som ger skatteintäkter och allt annat som skett kring Friends Arena och arenastaden när Solna nu sålt av sin ägarandel. Snart får man dessutom mer kollektivtrafik till området och det hade nog inte skett utan arenan. Den enda egentliga förloraren är väl fotbollsförbundet (i varje fall ekonomiskt) som fick se alla pengar från Råsunda-försäljningen försvinna in i ett gapande hål och hundratals miljoner till har gått till arenan (man fick 100 miljoner av partnern Folksam för att täcka förluster) och nu är det Fabege som lovat att man täcker förluster över en viss nivå. Bara för 2022 var det över 60 miljoner kronor som Fabege skickade in i bolaget man har 67 procent av och där SvFF har 33 procent. Sedan hade Dan Persson, som då var på Idrottens affärer, rätt i sina analyser inför byggandet. Det är oerhört svårt att få arenor att gå plus och jag tror att ett samhälle måste klara av att bekosta arenor precis som att Dramaten och Operan går back. Det är många minnen som skapats i Globen och på Tele2 Arena och Friends Arena som är svåra att sätta ett värde eller pris på. Sedan var det möjligen en miss att bygga två arenor, men hade AIK, Hammarby och Djurgården gått med på att spela på en? Hade det ens gått praktiskt? Och gräset…? Komplext är det oavsett. Om det är ett monument över Lars-Åke Lagrell & Co? Tror knappast många tänker på honom kring Friends Arena och Tele2 Arena var det andra som drev.

Veckans siffra

2025. Ståle Solbakken får trots missat VM i Qatar och svag start på EM-kvalet förnyat förtroende. Nu leder han landslaget över VM-kvalet till VM 2026.

Veckans låt

”Warriors Of The Wasteland” – Frankie Goes To Hollywood.

