Lundh: Efter 2020 väntar ett värre 2021 – sänkta löner enda som kan rädda klubbarna

Helgens måste

Aston Villa-Leeds fredag, El Clasico Barcelona-Real Madrid lördag och KFF-FFF , MFF-Blåvitt och Fotbollssöndag Europa med Juventus-Hellas Verona söndag. Däremellan ska jag få in ett träningspass.

Helgens avstå

Utsvävningar.

Veckans Norge-bråk I

Lars Lagerbäck hamnade i bråk med norska stjärnan Alexander Sörloth efter förlusten i EM-playoff mot Serbien. Uppenbarligen gick anfallaren oerhört långt i sin kritik av den svenske förbundskaptenen och hans ledarteam. Något som fick Lagerbäck att hugga tillbaka och påpeka att Sörloth inte var så kaxig efter en miss mot Cypern. Redan i lördags hade Verdens Gang uppgifter om osämjan som skakade det norska landslaget och att det då handlade om bråk mellan Sörloth och Lagerbäcks assisterande Per Joar Hansen. Några dagar senare kom det mer uppgifter om bråket i VG. Bland annat då med uppgifter om att Lagerbäck gått hårt åt Sörloth. Vilket gav en ny medial storm i Norge. Då klev Lars Lagerbäck och det norska förbundet fram och skickade ut två pressmeddelanden. I ett bad förvisso Lagerbäck om ursäkt för att han dragit upp Cypern-historien men annars var det ingen smickrande bild av Sörloths uppträdande som gavs. I det andra pressmeddelandet gick lagkaptenerna ut och stöttade Lagerbäck även om Cypern-repliken kom upp i det pressmeddelandet. Dock var man tydliga i att markera mot Sörloth. Till slut har även Sörloth kommenterat turerna och han förnekar bilden som Lagerbäck hade gett. Blir en spännande laguttagning för Lars Lagerbäck om ett par veckor och sedan väntar tre landskamper i november, en träningsmatch och två i Nations League. Onekligen är trycket på Norges svenske förbundskapten uppskruvat och det krävs nog resultat för att hålla Ståle Solbakken på avstånd.

Veckans underliga besked

Regeringen höjde under torsdagen publikgränsen från 50 åskådare till 300 åskådare. Förvisso positivt för en del mindre idrotter och längre ner i seriesystemet i fotboll och ishockey, men det är samtidigt konstigt sett till att smittspridningen uppges öka i samhället. Om man höll nere gränsen tidigare och lyckades minska smittspridningen så blir det svårt att förstå regeringens ändrade inställning när man så länge hållit tillbaka trycket från både kulturen och idrotten. Tyvärr ger regeringen inget skarpt intryck utan snarare en aning populistiskt. I augusti gick man ut efter Jonas Gardells skarpa kritik mot kulturministern Amanda Lind och aviserade att man skulle höja taket till 1 oktober. Sedan ändrade man sig i slutet av september och därefter har det tydligt framgått att smittspridningen ökat igen. Då öppnar regeringen för en höjning från 1 november och att 300 åskådare ska få komma in och följa idrott och kultur. Om någon ser den röda tråden så hör av er. Som det är nu känns det helt bortkastat att svensk idrotts tvingats hålla en gräns vid 50 åskådare om man vid ökad smittspridning samtidigt kan öka gränsen.

Veckans frysbox

Mesut Özils tillvaro. Det går att förstå att hur Arsenal behandlar den tyska stjärnan som vägrade lönesänkning och knappast excellerat på plan på senare år. Samtidigt är det också lite deppigt som Jonathan Liew beskriver i Guardian. Dessutom är det lite av ett hån mot alla som fick sparken från Arsenal att han kan sitta och räkna in över fyra miljoner kronor i veckan.

Veckans reklamfilm

Tyskland, Belgien och Nederländerna vill anordna VM 2027 tillsammans. Onekligen tufft motstånd för ett nordiskt alternativ.

Veckans rop om att vargen kommer

Återigen dök nyheten upp om att flera av Europas största klubbar är på väg att vara en del av en ny superliga. Nu fanns Fifa och amerikanska banker i bakgrunden och man var beredda på att skicka in över 50 miljarder kronor för att locka klubbarna dit. Det man ska ha i åtanke är att de olika parterna i Europas fotboll (Uefa, klubbar, ligor och nationsförbund) just nu pratar om vad som ska ske med Champions League från 2024. Bland annat kan man ha ett liknande slutspel som i somras. Fram till dess har man ett upplägg och där bland annat de fem stora ligorna har fått in en garanti om att fyra lag från varje liga ska vara med. Naturligtvis handlar det om pengar och inflytande, men det är inte helt lätt för Manchester United och Liverpool samt dess motsvarigheter i andra länder att lämna sitt ligaspel och gå över till något annat som är arrangerat av Fifa. Även om ägarna inte alltid bryr sig om supportrarna är det knappast så att en europeisk liga garanterat välkomnas. Nej, det är nog återigen ett utspel för att försöka skaffa sig ett övertag i förhandlingar. Frågan är om hotet räcker? Att man kört det förut är givet och journalisten Nick Harris drog fram exempel från 1998. Fascinerande om ”vargen kommer” fortfarande kan fungera.

Veckans ljus i mörkret

Marcus Rashford är inte bara vass på planen, United-spelaren fortsätter med sin kamp för att hjälpa barn och ungdomar i England. Oerhört hoppingivande.

Veckans VAR-förbättring

I Australien får tv-tittarna hänga med i vad som händer när VAR är påkallat. Inför det i Sverige när det är dags att införa VAR.

Veckans katt i fotbollens värld

IFK Malmö är tillbaka. Förvisso bara i division 3 eller det som numera heter division 1 södra och med tanke på att klubben haft en rad svaga år är det kul att Malmös andraklubb i mina ögon närmar sig elitfotbollen igen. Är så gammal att jag minns profiler som målvakten Bosse Theander och Kent ”Kylling” Johansson som var nära att ta IFK till allsvenskan 1980, men inte så gammal att jag kommer ihåg när ”di gule” spelade i allsvenskan och i Europa. Nu är det Per Harrysson som är tränare för IFK Malmö och han tog upp klubben och det borde vara utmärkt för Malmö FF att samarbeta för att få upp IFK en bit i seriesystemet. Jag vet att Eric Persson hatade ”di gule” efter att MFF blev nerflyttat för att ha betalat segerpremier och att IFK Malmö var inblandat, men det är länge sedan. Snarare kul att en klassisk klubb är på uppgång igen.

Veckans spelarprotest

Midtjyllands spelartrupp vill att klubben avstår träningsläger i Dubai. Tur att svenskarna i klubben inte behöver ta ställning inför en Qatar-resa med landslaget i januari.

Veckans läsarbrev

Läste någonstans om Astrit Seljmanis målskörd som kunde varit större. Han retade sig på att ett av hans mål blev räknat som självmål (mot Falkenberg?) då det tog på en spelare. Igår gjorde Jonathan Levi tre mål trots att första målet tog på en spelare i muren. Hur räknas detta egentligen? Lennart

Svar: Hänger på om skottet ändå skulle gått in eller inte. Ett mål klassificeras som självmål om avslutet skulle gått utanför och en försvarare gör en aktiv handling som innebär att bollen går i mål. I Levis fall var det väl så att man bedömer att det skulle ha gått på mål även utan styrning och att försvararen i muren inte gjorde något aktivt för att styra in bollen i mål.

Veckans frysbox II

Manchester Uniteds Phil Jones fick ett nytt fyraårskontrakt 2019. Nu får han inte ens vara med i klubbens Premier League-trupp på 25 spelare.

Veckans Norge-bråk II

Ole Gunnar Solskjaer är sur på norska TV2 och därför bojkottar Manchester Uniteds norske manager tv-kanalen. Bakgrunden är TV2:s rapportering kring ett omskrivet våldtäktsfall under tiden då Solskjaer var manager i Molde. Nu vill Solskjaer straffa TV2 och vägrar tala med kanalen. Detta är något som går längre tillbaka i tiden, vilket Josimar skrivit om.

Veckans nobb

Djurgårdens medlemmar röstade nej till Fredrik Reinfeldt som var föreslagen till klubbens styrelse. Nobben hänger givetvis ihop med att Reinfeldt som statsminister kallade till presskonferens när Magnus Pehrsson klev av som manager efter att han upplevt sig hotad. Något som många Dif-supportar ifrågasatt. Att många av dem inte skulle stötta Reinfeldt i styrelsen var rätt givet.

Veckans upp som en sol och ner som en pannkaka

För ett halvår sedan lanserades strömningstjänsten Quibi och hade närmare 16 miljarder kronor i startkapital. Tanken var ett man med hjälp av en hel del sportinnehåll och kortare inslag eller serier av inslag anpassade för mobilen skulle utmana. Nu är tjänsten nerlagd.

Veckans långsamma reaktion

Även om EA Sports Fifa-spel tagit in damspelare sedan 2015 så agerar man långsamt. Man har gått från tolv till 16 landslag på fem år, men inga av de stora klubblagen. Förvånande att man inte ser marknaden.

Veckans Kina-offensiv

Uefa slöt i veckan avtal med kinesiska Vivo som ska leverera mobiler till EM 2021 och 2024. Vivo blev nyligen utkastat från Indien (läget är spänt länderna emellan) och fick bryta sponsoravtalet med den indiska ligan i cricket (IPL). Pengarna som blev över gick uppenbarligen till Uefa. Vivo är sedan tidigare Fifa-sponsor.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Jag sitter i skrivande stund och tittar på Champions League. Då jag reflekterar över hur vissa lag verkligen är sönder köpta enligt mig. Jag är absolut ingen patriot eller rasist på något som helst sätt. Men upptäcker när jag kollar igenom startuppställningen/matchtrupp inför tisdagens Champions League. Upptäcker då att exempelvis Lazio har endast 4 spelare från Italien. 2 i startelvan, 2 i reserv/byten. Resten är ju från olika håll o kanter i våran runda jord. Borde det inte införas någon regel att man bör ha sig minst 5-6 spelare iaf från start kan jag tycka. Jag skulle påstå att detta är ju ett väldigt stort problem inom fotbollen. Hur ska egna produkter kunna få chansen? Det måste vara stor risk för att många unga talanger slutar innan de ens har hunnit fylla 21 år. Det kanske inte är ett stort problem, utan att det är jag som ser på det fel. Hur ser du själv på det? Mvh / Mattias

Svar: Sådan är utvecklingen efter Bosman och oavsett vad man tycker om det så är det svårt att ändra på. EU sätter stopp för alla den typen av begränsningar men det finns i Turkiet, Ryssland och Kina. Sedan är väl problemet bara verkligt i några av de större länderna som England, Tyskland och Spanien. I franska Ligue 1 exporterar man så många spelare att unga talanger ändå får chansen. I stort har fotbollen och dess kvalitet nog tjänat på utvecklingen snarare än tvärtom även om en del av ligornas och lagens särart försvunnit.

Veckans läsning

För några år sedan var det Breakit som granskade Foodora och nu är det Sydsvenskans Dan Ivarsson som jobbat som cykelbud under en månad. Oerhört deppig läsning. Intressant att läsa både Patrik Lundberg i Expressen om Foodora i Expressen samt Fredrik Gertten i Sydsvenskan om bolaget. Åtminstone hade inte jag koll på de tuffa kraven på restaurangerna från Foodora. Kan vara bra att ha i åtanke om man vill beställa hem mat den vägen. Intervjun med Arsène Wenger apropå hans nya självbiografi.

Veckans ihåliga sågning

La Liga-basen Javier Tebas gick hårt åt planerna på en ny superliga i Europa och påstod att den här typen av projekt bara ser bra ut när de kläcks i en bar fem på morgonen. Säger mannen som ville förlägga en ligamatch i Miami.

Veckans låt

”Jehova” – Hurula. Äntligen nytt album.

Veckans Leeds United

Motgångarna kommer tätt nu. Förlust mot Wolverhampton, en rad skador och nu väntar Premier Leagues pånyttfödda Aston Villa. Fredagsångest.

Veckans siffror

541. Antalet miljoner pund som Uefa tappat i intäkter för Champions League och Europa League efter coronautbrottet. Cirka 6,5 miljarder kronor. Nu har Uefa meddelat nationsförbunden att man under fem år kommer att ta det från intäkterna och därmed kommer att langa ut mindre prispengar.

Veckans poddintervju

