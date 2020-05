Lundh: Fotbollens höjdare verkar helt sakna spelförståelse

Helgens måste

Gästa SVT:s Helgstudion lördag strax efter 11:00 för att prata corona och fotbollen. En golfrunda. Även om det blir låneklubbor är det dags för premiär. Ännu en löprunda för att se om de krånglande hälsenorna går att betvinga.

Helgens avstå

Fotboll. Tyvärr.

Veckans tar det aldrig slut

Östersunds FK värvar en spelare som finansieras av saudiskt bolag som även finns i Dubai och där spelarens pappa är vice ordförande. Nu startar ÖFK en internutredning.

Veckans PR-miss

Person med insyn i Hammarby hävdar med emfas att det från början var bestämt att ersättningen till Zlatan för intervju i DPlay samt reklam för sändning på Instagram skulle gå till Hammarbys projekt Samhällsmatchen. Skälet att pengarna skulle gå via Zlatans bolag var av bokföringstekniska skäl. Att det sedan ser skakigt ut när klubben först kommunicerar att pengarna bortskänkes till välgörenhet efter att Expressen lyft upp det är bara ett felsteg. ”En av våra specialiteter”, skriver personen.

Veckans tryck

Att Premier League funderar på att släppa in kameror i omklädningsrummen för att blidka tv-bolagen efter coronakrisen säger en hel del om trycket man känner. Givetvis är det ett svårt läge för klubbarna som nu är beroende av miljarderna som strömmar in och nu inte kan tillfredsställa köparna.

Veckans tar det aldrig slut II

Alla som följt ”Sunderland Til I Die” känner till motgångarna för klubben. I slutet av första säsongen kliver en ny köpare av klubben in i form av Stewart Donald. Han målar upp en ljus framtid och är även en huvudperson i säsong 2 av Netflixserien. Även under hans ledning går det åt helvete sportsligt och man föll i playoff till Championship i våras och blev kvar i League 1. I vintras tröttnade fansen på Donald och han uppgav att han skulle sälja klubben, men det har inte blivit av. Under fredagen visade det sig att Donald använt sig av klubbens egna pengar när han köpte klubben och det saknas runt en kvarts miljard kronor. Donald lyckades helt enkelt låna pengar med Sunderlands fallskärmspengar från Premier League som säkerhet och på så sätt kom han över klubben. Bristen på en kvarts miljard i klubbens bokslut, som ännu inte lämnats in till Englands motsvarighet till Bolagsverket, uppges ha fått flera potentiella köpare att dra sig ur en eventuell affär. Dessutom tyder allt på att League 1 blåses av utan att säsongen spelas klart och då blir Sunderland kvar i League 1. Just nu är man förvisso sjua men det är bara tre poäng upp till andraplatsen. Dessutom tar fallskärmspengarna från Premier League slut efter den här säsongen och man betalar fortfarande löner för en del spelare som lämnat klubben. Lägg till att man inte kunnat förlänga kontrakten på en del av spelarna man hade velat ha kvar. Det ser onekligen inte ljust ut för Sunderland.

Veckans EM-besked

Köpenhamn fick till slut till en lösning kring EM 2021 och att Tour de France även ska köra en del i Danmarks huvudstad nästa sommar. I kraven från både Uefa och från cykeltouren är det stipulerat hur mycket evenemangen ska synas i Köpenhamn och kraven krockade. Till slut lyckades Köpenhamn och det danska fotbollsförbundet övertyga både Uefa och Tour de France om en kompromiss nog för att arrangera bägge evenemangen.

Veckans verklighet

Hammarby talar med spelarna om att på allvar gå ner i lön för att rädda klubben. Att backa ner 25 procent är vad det talas om. Givetvis en situation betydligt fler klubbar ställs inför när intäkterna uteblir och tiden går. Personal står ofta för hälften eller mer av en allsvensk klubbs kostnader. Här är siffrorna för säsongen 2018:

BK Häcken 23 % 41,3 Östersund Malmö FF Dalkurd Djurgården IFK Göteborg Örebro IFK Norrköping FK IF Brommapojkarna 42 % 43 % 47 % 47 % 50 % 51 % 53 % 54 % 58,8 147,8 28,8 65,7 63,4 28,7 82,8 41,0 Hammarby AIK 54 % 59 % 65,3 106,1 IK Sirius FK 59 % 29,6 GIF Sundsvall 59 % 30,8 Trelleborgs FF Kalmar FF IF Elfsborg 62 % 71 % 77 % 24,1 44,3 62,1

Veckans EM-farhåga

I Nederländerna har man från politiskt håll slagit fast att det inte blir någon publik på idrottsevenemang innan man fått fram ett vaccin. Ett besked som skulle slå hårt mot EM-staden Amsterdam. Inte lär man spela matcher i EM 2021 utan publik.

Veckans journalistik

Breakit och Svenska Dagbladets historia om Sebastian Greenwood som riskerar 20 års fängelse för en mångmiljardhärva kring bitcoins. Svenska Dagbladets granskning av Liberalerna under Nyamko Sabuni som jobbat tätt ihop med lobbyister. Det är väl ingen skräll att Donald Trump gjort som Lars Ohly och skarvat lite om sina idrottsbedrifter. Ändå lite underhållande läsning när en reporter djupdyker i Trumps påstådda bedrifter inom baseball.

Veckans moderna fotboll

Manchester City har köpt ännu en fotbollsklubb. I veckan tog man över belgiska division 2-klubben Lommel och ska investera över 20 miljoner kronor. Nu har man ägarintressen i åtta klubbar utanför England och det är allt från helägda Melbourne City i Australien till delägda Girona i Spanien, Yokohama i Japan och Mumbai och New York i Indien och USA. För dryga två år sedan skildrade Guardian Citys plan på att bli en global spelare.

Veckans sorg

Aftonbladet aviserade att man behöver spara och att det slår mot redaktionen. Var sjätte journalist måste sluta. Det är svårt att tro att kvällstidningen som är marknadsledande är den enda som kommer att drabbas. Intressant krönika av Martin Jönsson i DN om krisen för kvällstidningarna som trots allt är större än någonsin. Även förre TV4-direktören Jan Scherman skriver i Aftonbladet om krisen för medierna och om ägare som inte satsar pengar i krisen utan snarare drar in och skär ner. Vet givetvis att jag som journalist är part i målet men jag tror att ett svenskt samhälle med färre medier och därmed färre granskningar och frågor kommer att lida av det. Ta bara den här sammanställningen från Journalisten om hur svenska myndigheter försöker undanhålla information.

Veckans musik

Markus Krunegård ligger bakom IFK Norrköpings nya låt. Efter varje lyssning växer den. Första riktiga testet blir dock att den spelas på en fullsatt hemmaarena och då känna trycket.

Veckans IT-aktie

Fotbollsligan på Färöarna som både norska TV2 och danska Ekstrabladet köpt rättigheterna till. Norska TV2 kör dessutom fantasy och ger en fyllig guide kring lagen och spelarna. Svenskt bidrag i ligan är Ken Fagerberg som spelar i Tvøroyrar Bóltfelag. Här är för övrigt podcasten från i höstas med anfallaren.

Veckans oväntade rättighetsköpare

Under fredagen visade det sig att Offside köpt rättigheterna till den färöiska ligan. Under lördagen visar man svenskmötet mellan Glenn Ståhls NSÍ Runavík och Ken Fagerbergs Tvøroyrar Bóltfelag. En ny spelare tar klivet in på rättighetsmarknaden.

Veckans orättvisa

Det är 20 år sedan Sportbladet lanserades och även om Lasse Östling inte var ensam bakom projektet var han tongivande och drivande som sportchef. Att han aldrig fått Stora Journalistpriset med tanke på vad han gjorde både för sportjournalistiken men även för journalistiken i stort är obegripligt. Det var en fullständig revolution och dessutom har den varit enormt lönsam under en rad år och på så sätt bidragit till en massa annan journalistik.

Veckans läsning

Följer upp ”Klubben” med att läsa ”K” av Katarina Frostenson och det är 180 grader mellan versionerna. Även läst ”Vem dödade min far” av Édouard Louis som var mörk och stark läsning. En av ytterst få positiva saker med coronapandemin är tid att läsa.

Veckans moderna fotboll II

Två olika riskkapitalbolag ser möjligheter i italienska serie A efter coronakrisen. Ett bolag vill köpa in sig i ligan och dess mediarättigheter i tio år och ett vill bistå med kapital till pressade klubbar. Riskkapitalister jobbar aldrig gratis.

Veckans Zlatan vs Malmö FF

Även Sydsvenskans tidigare krönikör Åke Stolt gav sig in i debatten efter Zlatans intervju i Dplay efter Hammarbys tävling på träning, via Idrottens Affärer. Han har en del poänger, men undrar om Zlatan hade åtta miljoner i årslön i Ajax 2001 som Stolt uppger? Zlatan fick tio procent av övergångssumman, vilket var dryga åtta miljoner, och det framkom senare att Malmö FF försökte behålla 1,6 miljoner av dem. Första gången Zlatan öppnar sig om att han känner sig blåst är hösten 2003. För Expressens Hans Linné berättar Zlatan att han brutit med MFF-ledningen och känner sig lurad. Han uppger att hans lön var tre miljoner kronor, vilket stämmer överens med den månadslön på 250 000 kronor som jag hört tidigare. Oavsett är det klart att Zlatan upplever sig lurad av Hasse Borg och Bengt Madsen, men när de försvann och Håkan Jeppsson tog över ordförandeskapet som gick det att hitta tillbaka till Zlatan. Första riktiga tecknet på det var träningsmatchen mellan Zlatans Milan och Malmö FF sommaren 2011. En annan sak som Stolt poängterar är ju att det inte är Zlatan som gett pengar till Malmö FF och det är korrekt. Samtidigt är det så att Zlatans olika flyttar genererat långt över 100 miljoner kronor i en klausul vid flytten från Ajax till Juventus och sedan solidaritetsersättningar när han gick från Inter till Barcelona, Barcelona till Milan och från Milan till Paris SG. Runt 60 miljoner räknade jag fram när jag skrev om de 450 000 kronor som två Malmö-klubbarna bråkade om. Så det är givet att Zlatan bidragit till intäkter på 130 miljoner kronor, även om Malmö FF givetvis också har bidragit med att utbilda Zlatan och ge honom stöd. Det lär aldrig gå att hitta en gemensam väg, men utan försäljningen av Zlatan 2001 hade MFF haft ett tuff start på 2000-talet. Man var illa på det ekonomiskt den våren.

Veckans streaming

Givetvis två nya avsnitt av ”The Last Dance” om Michael Jordan och Chicago Bulls. Lite jobbigt att behöva vänta på nya avsnitt, men kanske nyttigt. Plöjde även säsong 1 av hyllade franska agentserien ”Falsk Identitet” och den är bra om än lite långsam.

Veckans låt

”Du vill inte missa det här” – Lorentz, Velocet. Om en vecka kommer albumet ”Krig och Fred”. Lorentz intervju med Nöjesguiden var speciell. Dessutom gästar Lorentz Värvet hos Kristofer Triumf.

Veckans siffror

1,3. Antalet miljarder dollar som Michael Jordan tjänat på sitt samarbete med Nike och där han även har ett eget märke: Jordan. Paris SG har bland annat Jordan. Bara 2019 tog Michael Jordan in 130 miljoner dollar från sitt Nike-sponsorskap.

Veckans Leeds United

Ångest. Oro. Bara att följa turerna i Premier League inför måndagens möte där det klubbarna ska komma överens om hur man gör med den avbrutna säsongen. Det talas om att de sex bottenklubbarna motsätter sig nerflyttning och det skulle kunna sätta stopp för Leeds försök att ta sig upp i Premier League. Just nu är Leeds på första plats i Championship.

Veckans poddintervju

Efter att TV4-husets teknik och mitt eget kunnande svikit och en timmes riktigt bra poddintervju försvunnit så sitter jag trångt. Förhoppningsvis löser det sig, annars blir det första gången jag inte levererar ett planerat avsnitt. Sedan tidigare finns 266 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken och lyssna.