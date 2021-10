Lundh: Frågan om VM vartannat år eller ej är tyvärr mer komplex

Helgens måste

Äntligen se nya Bond-filmen. El Clásico under en lång Fotbollssöndag Europa som även innehåller Inter-Juventus. Träna.

Helgens avstå

Stökigheter på stan.

Veckans Kina-reaktion

NBA-stjärnan Enes Kanter som spelar i Boston Celtics kritiserade nyligen Kinas förtryck av Tibet och kallade president Xi Jinping en diktator. Kort därefter stoppades Boston Celtics matcher från att visas i landet och man ryckte bland annat bort premiären mot New York Knicks. Kanske tur det för kineserna? Då Kanter bar skor som det stod ”Free Tibet” på. Snart är det OS i Peking.

Veckans moderna fotboll

Fifa gav Förenade Arabemiraten klubblags-VM i fotboll 2022. Ingen förhandskoll, det bara delades ut.

Veckans allsvenska

Alltid något extra med veckoomgång och med start lördag så väntar 24 matcher på tio dagar. Topp och bottendramatik. Härligheter som Örebro-Degerfors, AIK-Norrköping, Degerfors-Blåvitt, Malmö-AIK och en radda andra matcher.

Veckans moderna fotboll II

Premier League lät Saudiarabiens allmänna investeringsfond köpa Newcastle United sedan man bevisat att den inte hade något med den saudiska staten att göra. Vilken chock då att Saudiarabiens finansminister talar om att man köpt Newcastle. Heja!

Veckans revansch

Henrik Rydström får förlängt kontrakt med Kalmar FF efter en stark säsong. Hittills kanske är bäst att tillägga. Smällen mot Mjällby var inte nådig och i fjol när han tränade Sirius så föll resultaten under hösten. Ändå är det uppenbart att Rydström haft en effekt på Kalmar. Riktig revansch efter det solkiga avslutet senast.

Veckans fråga

Går det att hålla fast vid sin klubb oavsett värvningar eller ägare? I Sportbladet var författaren Fredrik Backman öppen om sitt tvivel kring Manchester United efter värvningen av Cristiano Ronaldo. Något Backman tidigare skrivit om på Twitter. I Norge har TV2-profilen Fin Gnatt fått uppmärksamhet för att hans hjärta är krossat efter att Saudiarabien köpt upp Newcastle. På ett sätt ett I-landsproblem, men om man lagt mycket tid, kraft och en del pengar på något man fastnat för är det inte lätt att bara släppa det.

Veckans värvning

Stiftelsen Sverige United försöker uppmärksamma integrationsarbete i fotbollens namn med både priser och bidrag. Nu har priskommittén lockat till sig Discoverys Irma Helin Zibanejad. Bra drag.

Veckans VM-tidtabell

Sveriges damer VM-kvalar vidare i november mot Finland 25 november i Göteborg och mot Slovakien i Malmö 30 november. Under 2022 har man tre matcher kvar: Georgien borta 7 april, Irland hemma 12 april och Finland borta 6 september. Gruppseger ger en plats i VM i Australien och Nya Zeeland som spelas 20 juli-20 augusti 2023. En andraplats ger ett krångligt playoff där nio grupptvåor gör upp i ett ganska stökigt playoff som spelas i oktober och där de två bästa lagen går till VM och det tredje laget får kvala vidare mot andra konfederationers lag i en mini-turnering i arrangörsländerna i februari 2023.

Veckans allsvenska offensiv

Sef har anlitat en media partner som ska se till att sprida allsvenskan i Mellanöstern. Det är redan klart att allsvenskan ska sändas i Irak. Har man stämt av med medlemsklubbarna till vilka länder det är okej att sälja rättigheterna? Tänker att Sef stoppade spelare från vinterturné i Qatar och många föreningars medlemmar vill inte att just deras klubb åker till regionen på träningsläger. Fast matchbilder är kanske annorlunda?

Veckans genomlysning

Twittraren och Djurgårdaren Anders Norlén har gått igenom vad de allsvenskan klubbarna fick i korttidstöd under pandemins inledning. Runt 44 miljoner kronor. Lägg på det RF-pengarna från staten på 172 miljoner kronor.

Veckans moderna fotboll III

NFL-stjärnan Malcolm Jenkins går in som delägare i Burnley. Han har besökt Turf Moor och är nu del av riskkapitalet som slukade den klassiska klubben. Eller rättare sagt, de lyckades köpa Burnley och sedan lägga lånen för köpet i klubben. Lite som Glazers gjort med Manchester United. Älskar att Jenkins talar om att Burnley passar hans värderingar.

Veckans fallskärm

Steve Bruce fick närmare 100 miljoner kronor för att sluta i Newcastle.

Veckans läsning

Chris Ballard skriver i Sports Illustrated om att idrottare bara blir äldre och äldre. Janne Josefsson om Lars Vilks var intressant. Särskilt hur en del helt bytt ståndpunkter efter konstnärens död. Guardians David Conn är en av de journalister som skrivit mest om Hillsborough och de efterlevandes kamp för rättvisa. Nu en ny lång skildring av över 30 års kamp som inte ställt någon till svars. Smärtsam läsning. Ett oerhört reportage i New York Times om tyska mediakoncernen Axel Springer. Slutade med att Bilds chefredaktör Julian Reichelt fick sparken.

Veckans avskedshälsning

Newcastle-stjärnan Allan Saint-Maximin skrev vackert om Steve Bruce. Kändes genuint.

Veckans bank

Uefa har dragit ihop en räddningsfond för att klubbar ska kunna klara ekonomin. Det är tal om 60-70 miljarder kronor. Enligt Bloomberg har över 100 visat intresse att låna pengar. Man kan misstänka att det är en del dåliga spelaraffärer som är grund till att man måste låna hos Uefa.

Veckans rop på hjälp

Bayer Leverkusens vd Fernando Carro är missnöjd över att Bundesliga är på väg att bli en utvecklingsliga för Premier League. Bakgrunden är tv-pengarna i Premier League som gör att mindre klubbar lätt kan locka över Bundesligas stora stjärnor. Är väl bara Bayern München som kan stå emot och den tyska storklubben har själv värvat rejält i Bundesliga och på sätt bidragit till ligans status.

Veckans panik

Premier League-klubbarna som hastigt blockerade att klubbägare kan skriva nya sponsoravtal med företag som är nära ägarna. Skälet är naturligtvis Saudiarabiens köp av Newcastle. 18 klubbar röstade för stoppet. Newcastle emot. Manchester City som trots allt har en del sponsorer med anknytning till Abu Dhabi lade ner sin röst.

Veckans VM-tidtabell II

Sveriges herrar VM-kvalar mot Georgien 11 november och mot Spanien 14 november. Då vet man om det blir en förstaplats som ger en plats i VM i Qatar eller om det blir en andraplats som ger playoff. VM-kvalet i Europa spelas klart 16 november. Klart är att VM-playoff lottas fredag 26 november. Sverige ser ut att bli seedat om man hamnar där och får i så fall hemmamatch i första matchen som spelas 24 eller 25 mars. Det är tolv lag som är med i playoff och där det spelas sex semifinaler och tre finaler. Finalerna spelas 28 eller 29 mars och hemmafördel lottas fram. Den 1 april 2022 är det VM-lottning inför VM i Qatar som börjar 21 november med final 18 december.

Veckans reportage

Journalistens Klas Granström har i senaste Journalisten skildrat hur ökande webb- och TV-sändningar av sport samtidigt bidragit till lönedumpning. Fotografer från Lettland har plockats in av produktionsbolaget Spring och som sedan säljer en kombination av visningsrätter och produktion. Har vi på TV-bolagen ansvar för det eller ej? För mig är det givetvis så att man har ett ansvar för vad som gäller. Det har samtidigt även EFD som satt ihop det hela med Spring. Det är inget olagligt som sker, men det är klart att det finns ett pris när man vill sända mer och mer. Sedan är det alltid svårt för mig att förstå när mediachefer inte vill ställa upp på intervjuer, samtidigt som man gärna påpekar att ens egna utsända vill ha intervjuer.

Veckans låt

”Modern Love” – David Bowie.

Veckans Leeds United

Ångesten är nästan som under tiden i Championship. Skador på viktiga spelare och nu kommer Wolves till Elland Road. In Bielsa we trust.

Veckans poddintervju

Jesper Karlström är gäst och talar om livet som serieledare i polska ligan, om det jobbiga trycket att komma utomlands, om hur han följer Djurgårdens guldjakt samt om drömmen att få spela i A-landslaget. Sedan tidigare finns över 320 avsnitt och ni hittar alla via länken.