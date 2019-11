Lundh: Hoppas att bråket mellan Pehrsson och KFF-supportrar blir det sista

Helgens måste

Kvalsöndagen med Kalmar-Brage samt Öster-Landskrona och Frej-Umeå. Lägg på Liverpool-Manchester City.

Helgens avstå

NHL i Globen.

Veckans fredsmäklaruppdrag

Svensk elitfotboll, Sef, och Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU gick på fredagen ut och efterfrågade en nationell samordnare för att lösa konflikten mellan fotbollens parter på ena sidan och polisen på andra. AIK träffade tidigare i veckan inrikesminister Mikael Damberg i samma ärende. Bakgrunden är polisens användande av en villkorstrappa för att på olika sätt straffa supportrar och klubbar när några inte följer regelverket. DN:s Malena Johansson återgav konflikten på ett utmärkt och korrekt sätt i fredagens tidning. Återstår att se om regeringen lyssnar på fotbollens parter, men helt klart är läget så låst att någon utifrån och som har mandat att påverka behöver komma in och få i gång dialogen. Vad man än tycker om pyroteknik på läktarna så är det ändå inte svårt att se hur polisens strategi slagit helt fel och snarare förstärkt konflikten och fått många vanligtvis neutrala att mobilisera mot polisen. Det är uppenbart att dialog är enda vägen, om inte polisen vill stänga ner läktarna helt och hållet. Tyvärr är det höga murar på bägge sidor och det blir naturligtvis inte lättare att en hata-polisen-attityd genomsyrar en del av supporterkulturen. Dessutom är det alldeles för sällan som SFSU tar avstånd när något gått snett på läktarhåll och det gör att organisationen tappar i trovärdighet. Det är inget lätt uppdrag för en eventuell fredsmäklare men det måste till om inte 2020 ska bli ännu ett jobbigt år för klubbarna, supportrarna och polisen.

Veckans regelskifte som kan ge ny Kina-våg

Kina funderar på att lätta på regelverket gällande utländska spelare. Under den pågående säsongen är det max fyra utländska spelare i truppen och tre på plan, till nästa år kan det bli sex i truppen och fyra på planen samtidigt. Något som skulle kunna generera många klubbyten när en del spelare vill få till ett sista jättekontrakt.

Veckans dom

Daniel Kindberg fick tre års fängelse och gick till angrepp mot åklagaren och domen. Nu väntar en vända i hovrätten för den före detta ÖFK-basen som bedyrar att han är oskyldig. Först därefter går det att sätta punkt på härvan som redan nu har sänkt Östersunds FK i och med att framgångarna går att ifrågasätta och dessutom är klubben i fritt fall. På måndag väntar ett extra årsmöte och direkt efter det ett informationsmöte efter att ÖFK:s supporterklubb, Falkarna, gått till angrepp mot klubbens styrelse. Det blåser snålt och en del är upprörda över att Daniel Kindberg fortfarande har en viss roll i klubben. Att i det läget se till att ÖFK får in pengar nog för att klara både elitlicensen och kunna sikta framåt måste vara ett nästintill omöjligt uppdrag. Det brukar gå snabbt utför när klubbar saknar pengar, skulderna växer och man ändå ska betala löner, hyra och annat som krävs. Det enda värde som finns är i spelartruppen men den är svår att omsätta. Tyvärr är det djungelns lag som gäller då, alla vet att ÖFK har ekonomiska problem och man kommer göra allt för att betala så lite som möjligt om någon spelare är intressant. Tveksamt om ÖFK överlever detta läge. Inte ens en plats i allsvenskan 2020 kan vara säker.

Veckans tips

Norrmannen Andreas Selliaas är en av de bästa när det handlar om att granska de stora idrottsorganisationerna. I veckan gav hans läsande av Fifa-domar nyheten att Svenska Fotbollförbundet blivit dömt till miljonböter när det handlar om registrering av unga spelare. Han driver även en egen sajt där han publicerar krönikor och artiklar gällande idrott, politik, ekonomi och där de smälter samman. Idrettspolitik är väl värd att ha koll på.

Veckans läsarbrev

Hej Olof Så kom då din stora lyckodag till slut. Daniel Kindberg döms till 3 års fängelse och näringsförbud. Och ÖFK skall granskas hos licensnämnden så man äntligen kan göra sig av med dom en gång för alla. De har ju varit en riktig nagel i ögat på både dig och de stora elefanterna MFF, IFK, AIK, DIF osv. ÖFK visade att de kunde mer fotboll än de andra. Ett litet sketlag från snöträsket långt upp i norr. Kan man inte spela ut dom på ett ärligt vis på planen så får man ju anlita det stora falska etablissemanget. Det är tydligen stor skillnad på folk och fä. Parallellt till detta har vi sett Swedbanks vd Birgitte Bonnesen belönas med 21 miljoner för att hon hjälpt hela Öststatsmaffian att tvätta sina smutsiga pengar som de tjänat på MORD, STÖLD, KORRUPTION PROSTITUTION, MÄNNISKOHANDEL... you name it. Hon går fri, hon är untouchable. Det står ju klart nu, du valde fel väg Daniel Kindberg. Du skulle gått via etablissemanget, inte emot dom. Kindberg har gjort ett av de värsta brotten i svensk brottshistoria, han har skojat om en sketen ölbarack som blev en temporär räddning av det egna kapitalet i ÖFKs räkenskaper. Osökt får jag in en gammal visa i skallen av Stefan Demert "Balladen om den kaxiga myran" De är ju klockrent hämtad från denna historia om Daniel Kindbergs omöjliga kamp mot etablissemanget. Hur ser du nu på detta Olof? Swedbank har pumpat in hundratals miljoner i svensk fotboll, Friends Arena, Swedbankstadion i Malmö.. ja listan kan göras lång. Säg hur tänker nu folk när de vandrar in i dessa fotbollsarenor och tänker: Detta är byggt med blodspengar. Pengar som kommer ifrån kriminell verksamhet. Maffiapengar. Men som jag sa, det är skillnad på folk och fä. Det handlar bara om att man trampar inte etablissemanget på tårna. Detta kan ju folk tänka på. Kan tillägga att Swedbank har gjort en miljard mindre i vinst så här långt jämfört med tredje kvartalet förra året, undrar vad det beror på. Jag slår vad om en kopp kaffe och ett Toy, Olof. Detta vågar du inte publicera, du var en modigare journalist förr. Och så till sist, du kan inte rata mina förslag till veckans låt(ar): Penninggaloppen från skivan Hårdrock med Thore Skogman (1997) Och Balladen om den kaxiga myran / Stefan Demert Ha de //Gunde

PS (Inför lagen är vi totalt olika men inför vår skapare är vi lika)

Svar: A) Jag tror inte på någon skapare B) Jag avstår både toy och kaffe, men tack ändå. C) Det finns inget att fira och det är väl ingen som är glad över det, men däremot måste det rapporteras och bevakas. Den vanligaste kritiken gällande ÖFK och medier är att vi gjort för lite av det här och inte varit ännu mer kritiska och det ännu tidigare. D) Swedbank har absolut stoppat in många miljoner i svensk fotboll, eller i varje fall i arenor, även om man skänkte namnet på nationalarenan till Friends. E) Swedbank riskerar som institution både straff i Sverige och USA för penningtvätten och man har ju sparkat en hel rad människor från ledande poster. Sedan kan jag förstå poängen med att Swedbank tvättat pengar som kan kopplas till allvarlig brottslighet men uppenbarligen är det för svårt att leda i bevis att Birgitte Bonnesen o Co var tillräckligt insyltade för att det ska vara brottsligt. Men det pågår en del utredningar så än är det för tidigt för den tidigare ledningen och styrelsen att slappna av.

Veckans Blocket-annons

Mejl gällande Rysslands kampanj för att få VM 2018 ska vara till salu.

Veckans herrskap och tjänstefolk

Journalisten Nick Harris visar de enorma skillnaderna i förutsättningar i spanska La Liga. Imponerande av Real Sociedad att hänga på hyfsat högt upp, så länge det nu varar.

Veckans skifte

Diljen Otlu lämnar SVT för Discovery som fått till en vass värvning. Onekligen ett tungt tapp för SVT med tanke på vad Otlu bidragit med.

Veckans insyn

Östersunds-Posten har en del dokument som ger in inblick i varför Fifa dömde Saman Ghoddos och Österunds FK till att betala 40 miljoner kronor till spanska Huesca. Enligt Ghoddos vittnesmål har ÖFK hotat med att behålla honom längre om han inte skrev på uppsägningsavtalet gällande Huesca. Den nuvarande Amiens-spelaren vill spela för den spanska klubben. Dessutom framkommer att franska Rennes hoppade av ett köp av Ghoddos med tanke på konflikten med Huesca. Fortsättning följer även i det fallet då både Ghoddos och ÖFK överklagat, även om Saman Ghoddos bestämt sig för att ta straffet på fyra månaders avstängning för att inte ha de hängande över sig. Däremot vill varken han eller ÖFK betala 40 miljoner kronor.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Vad anser du om hur man ska behandla ÖFK efter hela den här härvan. Det är ju uppenbart att de har konkurrerat på ett sätt som inte är OK. De pengar man fått in på olika transaktioner och bollande med pengar, oriktiga fakturor mm innebär ju att man kunnat köpa spelare och betala löner på en nivå som man inte annars skulle kunnat gör. Det är ju rent av fusk! Anser du att de ska uteslutas ur seriesystemet, flyttas ner ett par divisioner eller få börja om från scratch? Tror du det kommer in en ny anmälan eftersom den förra är preskriberad? Hälsningar Leif Forssell

Svar: Naturligtvis är det olyckligt att SvFF:s regelverk var så svagt att det preskriberades efter två månader. Från SvFF-håll försvarar man sig med att det inte varit efterfrågat, men det har givetvis förekommit tidigare att klubbar gjort fel. Man kan tycka att Blåvitt:s skattehärva efter värvningen av Peter Ijeh borde ha räckt för att man skulle syna regelverket. Nu sker det i varje fall, och det är svårt att se hur man ska få in en ny anmälan som fungerar om nu Daniel Kindberg blir fälld även i hovrätten. Svenska Fotbollförbundets jurister skriver här om turerna kring ÖFK. Däremot tror jag klubben får svårt att överleva oavsett och kan åka ut för att man inte klarar kraven för att få en elitlicens av licensnämnden, där besked kommer i november, men det har ju bara indirekt att göra med de eventuella felaktigheter som den förre ÖFK-basen gjort.

Veckans läsning

En av fördelarna med Twitter är att man får tips och via Johanna Frändén läste jag Sinziana Ravinis artikel om Rumänien och ett boende där författare kunde åka på semester.

Veckans nya tider

Sportbladet har flyttat fram positionerna på tv-sidan än mer och har i veckan köpt rättigheterna till kvalmatcherna till superettan och dessutom säkrat boxaren Sven Fornlings titelförsvar mot Dominic Bösel. En spännande satsning och är kanske rätt väg för att få in fler Plus-kunder. Det var dock rätt fascinerande att se i veckan hur Sportbladet ville ändra avsparkstiderna till kvalmatcherna. Tidningen ville att en skulle starta 18:00 och en 20:00 för att kunna få till en hel kväll utan matchkrock. Om ett tv-bolag velat göra så hade man ganska troligt fått en hel del kritik från Sportbladet som inte sällan jagar efter både TV4 och C More för att man förstör sporten, men i det här fallet var det tyst. Vilket inte är konstigt men det är ändå ett tecken på nya tider. Nu var klubbarna bestämda om att det var dåligt för dem att ändra avsparkstider och tävlingskommittén gick på den linjen.

Veckans går inte att leva på gamla meriter

Den tidigare svenskklubben FC Kaiserslautern är på väg att trilla ur 3.Liga i Tyskland. En klubb som vann ligan i slutet på 1990-talet och spelade i Bundesliga 2011-12 men därefter trillade ur.

Veckans leva upp till bilden av Djurgårds-bas

Efter att Djurgården vunnit SM-guldet skred klubbens ordförande Lars-Erik Sjöberg omkring på Östgötaporten och rökte en rejäl cigarr och var iförd en lång och elegant överrock. Sjöberg är till vardags finanshöjdare på Carnegie men även pappa till Colorado Rapids-spelaren Axel Sjöberg.

Veckans enkla men smarta journalistik

Har alltid varit svag för Breakit och i veckan granskade man miljöeffekterna när det handlade om alla returer i e-handeln och använda sig av GPS-sändare. Briljant arbete. Ellos skickade längst och som en följd av det vägrade företagets ledning att svara på frågor.

Veckans läsarbrev III

Hej Har bollat en teori med andra fotbollskunniga, vi har en teori om att sociala medier används för att sätta press och påverkan på ett antal domare, det finns trots allt ett flertal beslut som går till fördel för topplagen speciellt i 08-området. Har det gjorts enkät på ämnet senaste åren? Värt att kolla in på. Mvh Jan Åke

Svar: Känner inte till någon enkät, men det är väl rätt naturligt att klubbar med mer supportrar på olika sätt påverkar domare. Men tror mer på vad som sker från läktaren än via sociala medier.

Veckans ljusglimt

Nacka kommun har fått Mark- och miljööverdomstolen att ta upp den tidigare domen som rör ljudnivåerna på Boovallen. Man ska pröva beslutet om att bullerskydd måste byggas runt Boovallen.

Veckans upplysning

Efterlyste i förra veckan att svenska morgontidningar skulle sälja enbart sitt sportinnehåll. Tydligen gör Smålandsposten det via Minboll.se och Minhockey.se.

Veckans lästips

En fascinerande artikel om Weworks Adam Neumann som fick tio miljarder kronor för att lämna det halvkraschade företaget. Bleacher Report skildrar en ny industri, den som handlar om att bevaka fotbollsspelare och dess tillgångar. Miljardären George Soros är ifrågasatt från högerkanten men har plöjt in pengar för att stötta demokratin.

Veckans Malmö har alltid rätt

Hej, och tack för svar senast! Jag håller inte med dej om att Uwe hade fel i fakta, men håller med dig om att det va svagt att gå ut och gnälla i media. Sånt gillar vi inte i Malmö. Hur som helst, nu är det dags igen för detta med fakta. Snackas mycket om Bajens målrekord.

Såhär står det till:

IFK Gbg gjorde 92, 57/58

Helsingborgs IF 89, 27/28

IFK Gbg 87, 24/25

MFF 82, 49/50

Eller hittar ni ett annat sätt att räkna nu med som i fallet med det täta matchandet? / Jonas

Svar: Hammarbys målrekord gäller allsvenskan sedan man 2008 införde 16 lag. Då är det rätt räknat, sedan kan jag inte påstå att det är något som engagerar mig. Sedan kan man inflika att Blåvitts rekord på 92 mål kom en säsong som blev förlängd då man bytte från höst-vår till att spela vår-höst och det var VM i landet 1958 så man spelade höst, vår och höst. Så Blåvitt gjorde 92 mål på 33 matcher i det som kallades Maratonallsvenskan. Vanligtvis spelade man 22 matcher på en säsong.

Veckans trägen vinner, eller?

Juventus fick i veckan avslag nummer 30 på sitt försök att få tillbaka serie A-titeln från 2006. Ändå rätt imponerande. Juventus vann ju egentligen men det rullades upp en skandal, Claciopoli, som innebar att Turin-klubben blev nerflyttad och av med titeln som gick till Inter istället.

Veckans läsarbrev IV

Grattis till hela redaktionen, Ett otroligt bra val att utse Göran Rickmer till årets röst - vet inte är en så klok och rakryggad person inom Svensk fotboll. Han har varit på båda sidor, erfaren och nu trygg i mitten, inte bara i sin roll som arbetstagare i Hammarby utan som tydlig kompass för vilket som är den enda riktningen för svensk fotboll. Alltid sund. Alltifrån gasgrillar under träläktare på Assyriskas hemmamatcher till repriser på jumbotroner, så kan han det och är den underbara nageln i ögat och stödet som klubb/förbund/polis och diverse paragrafryttare behöver för att hitta någorlunda rätt. Helt plötsligt blev för mig alla andra vinnare ointressanta - ni sänder en tydligt signal till alla andra krökryggar och ryggdunkare i form av säkerhetschefer. All heder till Rickmer - hylla dem som hyllas bör - ni gjorde det Mats

Svar: I veckan fick Hammarbys Göran Rickmer Fotbollskanalens pris till Årets röst i allsvenskan vilket ni kan läsa mer om här.

Veckans siffror

1661. Antalet Djurgården-supportrar som i snitt varit på klubbens 15 bortamatcher och är bäst i allsvenskan. AFC snittade 13 supportar. Hela listan är här och det är Djurgårdens Mats Jonsson som via SvFF:s delegatrapporter.

Veckans läsarbrev V och VI

Du nämner ett (1) domslut som var varit till difs fördel?! Avgörande domslut för Allsvenskan 2019 var djurgården-MFF (ett uteblivet rött kort på Radetinac och offsidemål på Turray), djurgården-hif (uteblivet rött på Turray strax precis i början av 2a halvlek vid 0-0), Östersund-djurgården (hands på Ring vid målet strax före paus), IFK Göteborg-djurgården (offside på Turray vid hörnan för första målet, felaktigt avvinkad offside på Vibe och 2 uteblivna straffar för blåvitt). Där har du det, minst 8 p. Hade blivit 4e plats utan de osportliga och bedrövliga domsluten. Samtidigt tappar MFF 2 p mot Djurgården borta och 2 p borta mot BK Häcken pga klart felaktiga domslut. Segermarginalen borde bli 2-4 p till Hammarby och ca 10 p till dif som skulle komma på 4e eller 5e plats. Varför blundar ni journalister? Följer ni inte matcherna? Man tappar trovärdigheten för hela systemet. // Mikael

Hej! Tycker Du inte att Djurgården bör bjuda in domaren som dömde matchen mot Göteborg till sin guldfest. Det var ju trots allt han som gav Djurgården guldet med sina osannolikt felaktiga domslut som alla gynnade Djurgården. Tycker att man väldigt lite för fram detta i ”eftersnacket” Mvh Hans

Svar: Domarna och mindre bra beslut har väl varit ett genomgående tema denna säsong. Vi har väl både skrivit och pratat om det en hel rad gånger. Dessutom är det knappast bara Djurgården som gynnats av domarnas beslut under säsongen. Är helt övertygad om att alla klubbar skulle kunna räkna om tabellen i alla möjliga riktningar, men domaren dömer.

Veckans poddintervju

