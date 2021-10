Lundh: Hoppas politikerna lever upp till löftet om EM-stöd – ett perfekt mästerskap

Helgens måste

Göra klart måndagens poddavsnitt. Gäst i Eurotalk Weekend och Axel Insulander vid 10:00 lördag.

Helgens avstå

55.

Veckans Sepp Blatter 2.0

Det är ingen hemlighet att den avsatte Fifa-basen Sepp Blatter jobbade stenhårt för att han skulle få Nobels fredspris. Bland annat låg han bakom ett avtal mellan Fifa och Nobels Fredscenter i Oslo som kretsade kring ”Handshake for Peace” som fotbollen införde 2013. Någon som minns? I avtalet ingick bland annat att Fifa skickade in åtta miljoner kronor om året till Nobel, men allt föll samman efter korruptionsskandalen 2015. Då Nobel hoppade av och Fifa var besviket. Sepp Blatter blev heller aldrig aktuell för Nobels fredspris, men nu är hans efterträdare Gianni Infantino i farten. Den nuvarande Fifa-basen var i veckan i Israel och då föreslog han att landet kunde arrangera VM 2030 ihop med en del av sina grannländer. Framför allt skulle Förenade Arabemiraten kunna kliva in som partner till Israel, enligt Infantino och pekade på fredsfördraget som Trump-regimen låg bakom. Dessutom lyfte Fifa-basen att fotbollen kan bidra till samhället genom att verka för fred och stabilitet i regionen.

Veckans land som agerar mot spelreklam

Spel om pengar är förbjudet i Saudiarabien och nu vill man ta bort spelbolaget från Newcastles tröja. Bland annat kan inte tröjan säljas med reklam i landet. Sedan kan man få in saudiska företag som är intresserad av att betala ännu mer för att synas på tröjan.

Veckans moderna fotboll

Arsène Wenger är tränare för en saudisk kombination av spelare som möter Paris SG i en träningsmatch i Riyadh. Heja!

Veckans tajta schema

Om Sverige tar sig till VM i Qatar nästa höst så blir det till att taktiken sätter sig snabbt. Landslaget får först samlas 14 november, enligt L’Equipe och det är avspark i VM 21 november. Så det blir bara en vecka och med tanke på tidsomställning och annat är det väl samling i Doha.

Veckans fråga

Vad har Nations League med VM-kvalet att göra? Många har undrat och den enda koppling som finns är att de högst rankade av gruppvinnarna från Nations League 2020 som inte blir etta eller tvåa i sin kvalgrupp går in i playoff i mars 2022. Det är redan klart att det blir Österrike och antingen Wales eller Tjeckien. De två lagen gör tillsammans med tio grupptvåor upp om tre VM-platser och det lottas så att fyra lag spelar två semifinaler och en final där vinnaren går till VM. Om Sverige blir grupptvåa efter Spanien så blir man seedat och får spela semifinalen hemma och sedan är det lottning om hemma eller borta i finalen.

Veckans klipp

Efter derbyt mellan Hammarby och AIK inför rekordpublik fick några unga supportrar träffa sina idoler. Underbart klipp via Sportbladets Anna Rydén. Kraften i den revolution som sker är häftig och det är klart att det är långt kvar men det händer mycket just nu. Över 18 000 åskådare kom till Tele Arena och matchen förgicks av en marsch.

Veckans nordiska herrfotbollsland

Danmark har inte släppt in ett enda mål i kvalspelet till Qatar och är klart som tredje nation efter arrangörslandet och Tyskland. Åtta raka segrar ovanpå en semifinal i EM i somras. Lägg till att den danska ligan som vanligt är rankat högre än allsvenskan.

Veckans laglösa fönster i Qatar

Qatar lovar att släppa in kvinnor, kritiska journalister och även homosexuella under VM. Det uppger DBU som fått garantier av VM-värdarna. Vad som sker efter VM framkommer inte. Inte heller hur det går med rättigheterna för gästarbetarna.

Veckans censur

När Danmark kvalade till VM så stoppades Qatar-kritiska banderoller. Oerhörd idioti.

Veckans saudiska fotbollssatsning

Efter Newcastle United följer Ljungskile…? Bohusläningen har nyheten om att klubben skrivit avtal med Dubai-baserade Mbuzz sport. Det är en röra och tränaren Erik Lund klev av från jobbet häromveckan. Inte lätt när investerare tar klivet in och vill styra. Återstår att se om Ljungskile kan satsa?

Veckans dead man walking

Steve Bruce.

Veckans läsning

Jonas Thern intervjuas av DN:s Johan Esk och den är väl värd att läsas. Extra plus för att Esk plåtade. Reportaget i The Atlantic om hur en hedgefond tar över amerikanska tidningar och slaktar dem. Sorglig läsning. ÖSK-supportern Johan Cedersjös reportage om Örebro SK i Offside kan säkert fler supportrar känna igen sig i. Ödesmatch mot Blåvitt under söndagen.

Veckans krigsförklaring

Uefa öppnar ansökan kring EM 2028 som skulle krocka med VM vartannat år. Klart är att Uefa tillåter att flera länder delar på mästerskapet men att bara två platser är garanterade till arrangörsländerna. Ansökan ska vara inne 23 mars 2022 och ett par veckor senare klarlägger Uefa vilka som är aktuella. Beslut om EM-arrangör 2028 kommer i september 2023. EM 2024 går i Tyskland. Norden hade chansen att få arrangera EM 2028 för herrar men fick inte ihop arenor vilket varit klart i många år. Även om nyheten fick spinn även denna vecka.

Veckans kors i taket

Adidas är kritiskt mot Fifas planer att köra VM vartannat år. Inte så vanligt att evighetssponsorn är kritisk mot varken Fifa eller Uefa.

Veckans nya rundningsmärke

Fifa vill förbjuda att agenter sitter på två stolar samtidigt. Man jobbar på ett förbud mot att agenter tar betalt av både en spelare och en klubb framöver. Lycka till.

Veckans utredning

Bra att Uefa agerar kring Anthony Elanga och anklagelserna om att han blev utsatt för rasism när U21-landslaget klarade 1-1 borta mot Italien.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Återkommer till dig med kommentarer om domararvodena som inte redovisats. Läste på Fotbollskanalen om ditt samtal med Jonas Eriksson i podcasten. Jonas Eriksson menar att detta inte är en fråga som lyfts eller diskuterats inom domarkåren. Att så många av domarna gjort på samma sätt och undanhållit inkomster och därmed skatt visar ju på att man diskuterat detta/rådfrågat varandra. ”Jag har gjort så här och SKV har inte frågat……….” Ingenting av detta kan påvisas men ju mer man får höra ju mer patetiskt blir det. Det är vuxna människor och även om man kan ifrågasätta kompetensen i sitt utövande som domare så är det vuxna människor som har ett ansvar för de beslut man tar. Här som i många andra situationer så har man själv ansvar för att ta reda på vilka regler som gäller. Jonas Eriksson säger att allt sedan han först startade en enskild firma så har han tagit hjälp av de som kan de delarna vad gäller deklarationer och andra ekonomiska frågor. Han säger också att det ”kostar pengar” att anlita experter för att få rätt råd. Det gör det bevisligen men det uppenbara är ATT MAN FÅR HELT KOSTNADSFRI RÅDGIVNING FRÅN SKATTEVERKET!!!!!!!!!!! Men förutsättningen är ju att man ställer frågan!!!!!!!!!!! Hela denna diskussionen visar bara på hur vi svenskar har så jävla svårt att erkänna när vi blir tagna på bar gärning med byxorna vid anklarna. Nämn de här domarna vid deras rätta namn SKATTEFUSKARE ingenting annat. Det är inte alls komplicerat om man ”bara vill” göra rätt för sig. Multimiljonären Jonas Eriksson säger att från det han startade en enskilt firma så har han tagit hjälp av ”rätt personer”. Jag är inte multimiljonär men har startat enskild firma, startat svenskt dotterbolag (aktiebolag för internationell koncern) och flera aktiebolag här i Sverige. Givetvis har jag tagit hjälp av experter då jag inte är utbildad ekonom. Men innan jag gjorde allt detta så kontaktade jag SKV (Skatteverket) när jag hade frågor i min ungdom om vilka regler som gällde i olika situationer, detta för att dels göra rätt för mig, dels inte få en obehaglig överraskning i efterhand – HUR SVÅRT KAN DET VARA??????? Slutligen har jag ett konkret exempel. Jag har precis börjat ta ut en del av min pension. Efter att ha jobbat i Norge i flera år har jag även pension därifrån. Norge betalar ut pensionen netto eftersom de drar skatt på den i just Norge. Då kan man ju tänka sig att allt är ok. Pensionen är inarbetad i Norge och därmed betalar jag skatt på pensionen i Norge. Skatten på pension i Norge är lägre än skatten på pension i Sverige. Min pension i Sverige betalar jag svensk skatt på – allt frid och fröjd - eller kan det få konsekvenser att skatten är lägre i Norge???? Det borde det väl inte få, Sverige har ju inte med min intjäning i Norge att göra – eller??? Då jag med vanligt sunt förnuft och erfarenhet lärt mig att det är bäst att ställa frågan, så gör jag det till SKV – ”behöver jag göra något särskilt i min deklaration och/eller är det något annat jag måste ta hänsyn till?” Från SKV får jag svaret: ”I deklarationen ska du redovisa den norska pensionen brutto omräknad till svenska kronor, du ska också redovisa vad du får utbetalt netto i svenska kronor. Eftersom skatten på pension i Norge är lägre än skatten på pensionen i Sverige så ska du dessutom betala mellanskillnaden i ytterligare skatt i Sverige”. Man kan tycka vad man vill om detta märkliga förfaringssätt, men det man vet är att skatteverket är om sig och kring sig! Som vanlig dödlig och inte skatteexpert så hade man inte känt till detta om man inte ”STÄLLT FRÅGAN TILL SKV”! Ovanstående exempel är för mig betydligt mindre självklart (jag har ju redan betalt skatt på det jag har intjäning på i Norge) än att man givetvis ska betala skatt på ett arvode om man är skattskyldig i Sverige, oavsett vem som betalar ut arvodet! Så kom ihåg Olof, gör du ett extraknäck för ett bolag utanför Sverige så är det faktiskt inte skattefritt – du är skyldig att betala skatt för detta i Sverige. Med vänliga hälsningar Leif

Svar: Du undrar hur svårt det kan vara? Tydligen jättesvårt eftersom över 20 av Sveriges bästa domare inte klarat av det och SvFF-basen Karl-Erik Nilsson förstår dem.

Veckans bomb i Uefa-kretsar

Ända sedan Uefa drog i gång Champions League 1992 så har man jobbat med Team för alla affärer kring turneringen. Under många år var Uefa delägare i Team men det har man inte varit på över tio år. I veckan skakade Uefa om när man skickade ut ett anbudsförfarande kring att ta hand om rättigheterna från säsongen 2024-25. Få tror att Team får en ny chans, snarare är det här en följd av att Uefa efter superliga-haveriet behöver jobba närmare klubbarna för att se till att öka intäkterna till dem.

Veckans visselblåsarfunktion

Uefa har skrivit avtal med Fifpro upp om en app som ska vara den plattform dit spelare ska vända sig om man vill anmäla matchfixning. Bra drag. Finns även en i Sverige via RF. Viktigt att man lyfter sådana.

Veckans nasare

Svenska Fotbollförbundet är biljettkran till nästa sommars EM. Inget konstigt med det. Däremot är det tveksamt att man måste vara guldmedlem i SvFF:s supporterklubb för 200 kronor om året för att få chansen att köpa.

Veckans siffra

En. Antalet miljarder euro som FC Barcelona skrev in i kontraktet när man förlängde med Pedri till 2026 och där beloppet handlar om vad man ska betala för att köpa loss honom.

Veckans låt

”Räkna dagar” – Hov1.

Veckans Leeds United

Hinner Leeds brasse Raphina hem till mötet med Southampton lördag eftermiddag? Gjorde sin första start för Brasilien i torsdags och stod för två mål. Brasiliens förbundskapten Tite ringde personligen upp Marcelo Bielsa för att tacka för jobbet han gjort med brassen. Bara att inse att större klubbar kommer att hugga på Raphina och att han mycket väl kan säljas.

Veckans poddintervju

Amerikanske investeraren Jordan Gardner tog över danska Helsingör och talar om varför så många klubbar i Europa köps upp av amerikaner, om varför fotbollen i Skandinavien är undervärderad och att han är trött på termen ”Moneyball”. Sedan tidigare finns över 320 avsnitt och ni hittar alla via länken.