Lundh: Idrottsvärlden kan knappast ignorera tragedierna i Gaza längre

Helgens måste

Åker till norska Trondheim på söndag för Play the game-konferens under några dagar. I grunden ett danskt initiativ från slutet av 1990-talet och där man bland annat har konferenser med två eller tre års mellanrum. Målsättningen är att skapa en mötesplats för forskare, idrottsorganisationer och journalister. Det är den 13:e konferensen som väntar i Norge och bland andra är sportjournalistik ett av ämnena. Var på min första konferens i Odense 2022 och det är lärorikt plus att man får möjlighet att utbyta erfarenheter samt skapa kontakter med journalister i andra länder.

Helgens avstå

Melodifestivalen. Och det oavsett om Björn Gustafsson är med eller ej. Förstod att förre fotbollsspelaren Erik Berg hoppar in i några sketcher med frun Carina Berg som är programledare och det gör att avstånd är rekommenderat.

Veckans affär

Tottenham blev valet för Djurgårdens Lucas Bergvall. Expressen uppger att Premier League-klubben betalar 113 miljoner kronor direkt för mittfältaren som spelar för Djurgården under våren. Sedan finns möjliga bonusar på lika mycket i avtalet och där Expressen uppger att 50 miljoner kronor ytterligare är ganska lätta att uppnå. I så fall blir Bergvall den dyraste spelare att lämna allsvenskan, om vi bortser från inflation. Oavsett är det en bra affär för Djurgården och Bosse Andersson som får behålla 80 procent av summan och därmed en rejäl avkastning på de tio miljoner kronor man betalade BP för ett drygt år sedan. BP får 20 procent av intäkterna och det är givetvis ett rejält tillskott. Bergvall själv då? Ja, de uppgifter som jag hörde talade om kring 20 miljoner kronor om året och i fem år. Antagligen ett kontrakt med möjliga bonusar även där. Ett stort steg att gå från allsvenskan till Premier League utan mellansteg och lägg till att Tottenham aspirerar på en topplats. Ändå inget förvånande val när Barcelona ställs mot Tottenham sett till alla stökigheter som omger den katalanska storklubben med sportsligt motlut, tränaren Xavis avhopp efter säsongen samt en ekonomi under rejäl press. Tottenhams danske tekniske direktör Johan Lange (som varit i FC Köpenhamn i olika omgångar men även Aston Villa) kom till klubben i oktober i fjol och är en nyckel i den här affären. Givetvis någon som både Bosse Andersson och agenterna från Nordic Sky känner sedan tidigare och det måste vara en fördel. En offensiv satsning från Lange att gå på den unge svensken och det är kul med både Bergvall och Dejan Kulusevski i Tottenham.

Veckans pressläktare

Det går hett till på pressläktaren i afrikanska mästerskapen. Nu reagerar den afrikanska fotbollskonfederationen mot oprofessionellt agerande från utsända journalister. Man vill stoppa vilt firande, hånande av andra länders representanter och samt slagsmål som alla innebär att ackrediteringen ryker. Det är även förbud mot att svära, sända live med mobilen och köra drönare i den mixade zonen och på andra ställen.

Veckans partnerskifte

Dags för säsong 11 av Alla mot alla och det är partnerbyten som gäller. Lotta Lundgren och jag jagar totalsegern och stöter bland annat på Ebba von Sydow Kleberg och Erik Haag redan i gruppspelet. Start på måndag.

Veckans regelverk som slog mot köpfesten

Inte sedan 2021 har Premier League lagt ut mindre pengar än det senaste transferfönstret. Totalt betalade klubbarna ut 100 miljoner pund i januari vilket är 715 miljoner pund lägre än för ett år sedan. Uppenbarligen har Premier Leagues utdömda tiopoängsavdrag mot Everton för att man inte följt reglerna kring det finansiella samt hot om straff mot Everton igen samt Nottingham Forest skakat om i Premier League. Visst, i somras gjorde man fortsatt av med enorma summor och helheten på 2,5 miljarder pund över hela säsongen är nästhögst genom tiderna, men det var oerhört långsamt i januari. Även i resten av det engelska ligasystemet sjönk spenderandet. Däremot gjorde klubbarna i resten av Europa av med mer pengar och satsade totalt 455 miljoner euro på spelarförvärv, upp från 255 för ett år sedan. Franska Lyon som är i kris gjorde av med mest pengar i Europa följt av Barcelona, Paris SG, Bayern München, Zenit St Petersburg, Crystal Palace, Benfica, Rennes, Tottenham och RB Leipzig. Blott två Premier League-klubbar bland topp tio. Har det ens hänt tidigare?

Veckans moderna fotboll

Arsenal säljer namnrätten till träningsanläggningen. Köpare är Dubai-baserade Sobha Realty. Man säljer lyxboenden. Namnet kommer även finnas på ärmarna på träningskläderna. Sedan tidigare är Dubai-baserade flygbolaget Emirates sponsor till Arsenal.

Veckans affär II

AIK sålde som väntat Jonah Kusi-Asare till Bayern München. Precis som i fallet med Lucas Engvall är det en BP-talang som via en större 08-klubb når ut i Europa och ger avtryck i klubbarnas ekonomier. I det här fallet får BP kring 40 procent av intäkterna som talas om ligga på runt 70 miljoner kronor. AIK har redovisat att det är en affär som efter alla avskrivningar ger klubben mellan 20 och 40 miljoner kronor, men att det finns klausuler i kontraktet som innebär att det kan nå nivåer på över 40 miljoner kronor netto för AIK. Klart att det är tidigt att flytta till Bayern München efter blott 62 minuter i allsvenskan och där Kusi-Asare fyller 17 i sommar. I och med åldern kan han bara skriva ett kontrakt på tre år med Bayern och det är en bit upp till A-laget, men det går att förstå att det är svårt att nobba en flytt av den karaktären. AIK:s sportchef Thomas Berntsen har onekligen haft intensiva månader sedan han tog över i maj 2023 och nu fick han in nödvändigt kapital till AIK. Norrmannen har stöpt om truppen och det blir spännande att se laget när Henning Berg får en hel försäsong.

Veckans ambassadör

Lionel Messi skjuter ner fördomar om Saudiarabien. Fotbollsässet har cirka 275 miljoner kronor i ersättning för att vara landets ambasssadör.

Veckans betalning

Premier League släppte på hur TV-pengarna fördelades senaste säsongen. Mästarna Manchester City tog hem 176,2 miljoner pund vilket är ungefär 2,25 miljarder kronor. De tre lagen som åkte ur fick alla mer än 100 miljoner pund. Varje placering i tabellen var värd över 40 miljoner kronor.

Veckans hårda partipiska

Få vägar öppet gå emot Uefa-basen Alexander Ceferin när han lagt fram förslag att ändra Uefas statuter som då ser till att han kan sitta kvar till 2031. Ett förslag det ska röstas om på Uefa-kongressen i Paris på torsdag. Rumänien har varit ifrågasättande, men ska nu rösta på Ceferins förslag. Även Sverige stöttar Ceferin vilket Expressen skrev om i veckan. New York Times redogjorde för en del av det interna motståndet, från bland andra engelsmannen David Gill, men det spelar mindre roll. Därmed ser det ut som att Ceferin kan få igenom förändringar i statuterna som gör att han kan bli omvald även 2027 och sitta som Uefa-bas till 2031. Återstår att se om det skiftas på nytt i statuterna om han vill sitta ännu längre.

Veckans tveksamma 100-årsfirande

Fotbollshistorikern Martin Alsiö är minst sagt övertygande i en gästkrönika på Fotbollskanalen. Det är uppenbart att startåret 1924 är en efterhandskonstruktion och därmed är 100-årsfirandet felaktigt. Troligen ett färdigt maskineri av firande som gäller inför årets säsong och det lär knappast Sef avbryta. Humor att en trovärdig källa finns i Sef:s egen 10-årsbok med ett protokoll från 1924. I protokollet står ingenting om vare sig något nytt, premiär eller start. Inte ens om ett beslut! I stället används ordet "ändring".

Veckans vinnare

Syskonen Glazer tar hem vars mellan 100 och 150 miljoner pund var efter att man sålt en fjärdedel av Manchester United till miljardären Jim Ratcliffe. Oavsett vad man tycker om familjen Glazer kan man konstatera att de gjort en bra affär med den engelska klubben.

Veckans mediaaffär

Franska Canal Plus är en av Viaplays två storägare sedan man gick in i bolaget förra sommaren och i januari skickade in kapital för att hjälpa till att rädda bolaget. Om ni inte läst Jan Schermans genomgång av ägaren som står bakom Viaplay kan det vara en intressant inblick. Canal Plus är aktiv på fler marknader och nu vill man ta över SuperSport som är en gigant i södra Afrika. Sedan tidigare har den franska ägaren haft dryga 30 procent av Multichoice som äger SuperSport och har lagt ett bud på resten. Uppenbarligen är Canal Plus inne på att expandera.

Veckans överraskande namnskifte

Fotboll Sthlm drog ett tag i gång Fotboll Skåne men parterna jobbar inte ihop på samma sätt längre. Nu skiftar Fotboll Skåne till Gasetten. Förklaringen till just valet Gasetten finns via länken och att försvenska stavningen och i ”modern MFF-anda” ta bort allt som har med Z att göra kanske går hem hos supportrarna. Eller?

Veckans affär III

BK Häcken sålde Momodou Sonko för runt 80 miljoner kronor till belgiska Gent. En rekordaffär för både Häcken och Gent. Den 18-årige anfallaren visade tillräckligt under 2023 för att många klubbar skulle vilja värva honom. Onekligen ett starkt år som Häcken haft sett till transfers och klubbens ekonomi är urstark, även om laget är svagare. Kan konstatera att sportchefen Martin Ericsson imponerat under sina år som ansvarig för BK Häcken där man både nått sportsliga och ekonomiska resultat.

Veckans dyra skjortärm

Dataföretaget HP betalar 165 miljoner kronor om året till Real Madrid för att finnas på ärmen. Ett avtal som gäller till 2027.

Veckans antiklimax

Matchen mellan Al-Nassr och Inter Miami marknadsfördes ”the last dance.” Men mötet mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi i Saudiarabien blev långt ifrån en dans. Ronaldo var skadad och spelade inte alls och Messi gjorde ett kort inhopp när Inter Miami fick storstryk.

Veckans läsarbrev

Är Årets Förebild Svenska Fotbollförbundet eller Svenska Spel? Intressant att Svenska Spel på Idrottsgalan hyllar och prisar Svenska Fotbollförbundet för initiativ där Svenska Spel är möjliggörare genom att vara avsändare och finansiärer av båda projekten som nämns i motiveringen. Alla dagar och En bättre väg. Indirekt blir det ju som att man lyfter sin egen förträfflighet genom utnämningen. Sportswashing ala Sweden...? Rubrikerna om svensk fotboll och arbetskulturen på Svenska Fotbollförbundet har varit allt annat än bara positiva under 2023. Möjligen vill Svenska Spel genom att ge priset till det förbund de stöttar med mest pengar hjälpa varumärkeskantringen till en bättre kurs som vore bra för båda parter. Men faktum kvarstår: vad har SvFF gjort för att förtjäna utmärkelsen Årets Förebild utöver att initiera nämnda projekt tillsammans med avsändaren. No Name

Svar: Haha, helt missat den detaljen. Klart att spelbolag också sysslar med sporttvätt och även statliga spelbolag. Givetvis har SvFF haft en del utmaningar historiskt och fått en del kritik i dylika frågor men det är väl bra satsningar från förbundets sida som en av förbundets huvudsponsorer premierar.

Veckans gästspel

Pratade sportjournalistik i en förändrad tid när Sveriges Radio bjöd in till frukostmöte. Ex-boxaren Åsa Sandell, Borås Tidnings sportchef Malin Henriksson och Radiosportens chef Tobias Rosvall var också med i samtalet som leddes av Erik Blix. Det går både att se samtalet i efterhand och att lyssna på det i efterhand. Var även med i Tutto Balutto i veckan och talade om glömskan efter VM i Qatar och jakten på en förbundskapten för herrlandslaget. Får gratulera Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher till imponerande 800 avsnitt.

Veckans läsarbrev II

Tack för podd med Jens Gustafsson! Det slog mig att han liksom Janne formats som tränare i Halmstad BK och senare skördat framgångar i IFK Norrköping. Kanske en bra väg för att bli förbundskapten. Hälsningar Thomas

Svar: Mejlet kom efter Re:Lundh 147 med Jens Gustafsson i torsdags. Klart att han har en liknande bakgrund som Andersson men han skiljer sig från företrädaren och har sökt sig utåt efter IFK Norrköping. Återstår att se om Gustafsson A) får frågan B) tackar ja.

Veckans Leeds United

Seger mot Bristol City fredag kväll, femte raka i ligan och tillfälligt upp på automatisk uppflyttning. Ett stillsamt transferfönster där Leeds tog in högerbacken Connor Roberts (ännu en walesare) på lån från Burnely, men släppte och sålde en rad spelare. Konkurrenter som Ipswich och Southampton har förstärkt mer och det blir en tuff vår för Leeds.

Veckans låt

"Ont som jag" – Hurula.

Veckans siffra

165. Antalet miljoner euro som klassiska storklubben Schalke 04 har i skulder. Klubben är nära att åka ut Bundesliga 2 och om man trillar ur blir man av med en tysk motsvarighet till elitlicensen. Något som betyder att man antagligen flyttas ner ytterligare. Plus att spelarkontrakt inte gäller längre. Schalke 04 slåss på riktigt för klubbens fortsatta liv. Sanslöst.

Veckans poddgäst

Fredrik Söderberg är gäst och AIK:s vd talar om klubbens ekonomi, om att sälja unga spelare, om vägen till jobbet, om att spela på Strawberry Arena och om målet att både öka publik- och sponsorintäkter. Det finns över 420 poddintervjuer sedan tidigare och du hittar dem alla här. https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/ God lyssning!