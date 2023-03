Lundh: Infantino vill stanna för evigt – och Sverige måste betala priset för stå upp mot honom

Helgens måste

Cupsemifinalerna lördag och söndag från en studio i Stockholm. Tips finns här. Slutet av Wolves-Leeds. Ett träningspass.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans ordförandeval

Caroline Waldheim klev som väntat av när hon vägde uttalat stöd mot att sätta sitt arbete som hållbarhetschef på fotbollsförbundet på spel. Därmed är det klart att raden av män som varit ordförande för fotbollsförbundet fortsätter. Lars-Christer Olsson eller Fredrik Reinfeldt? Även om den förre statsministern leder går det inte att slå fast att han vinner. På lördag 11:00 i Solna ska det avgöras.

Veckans vad fan händer?

Kampen om ett kollektivavtal i allsvenskan för damer. Svårt att förstå varför spelarföreningen inte ska kunna representera spelarna.

Veckans ordförandeval II

Det är humor att så många som stöttar Lars-Christer Olsson lyfter fram hans internationella kontakter. De har han förvisso, men det finns en 70-årsgräns inom en hel del av Uefas kommittéer och Olsson är 73 år gammal.

Veckans hårda VAR-bedömning

Djurgården fick se Marcus Danielsons gula kort bli rött efter VAR ingripit. Sedan är det tveksamt om det ändrat på slutresultatet av dubbelmötet. Uppförsbacken från bortamatchen blev för brant och Lech Poznan tog sig vidare till kvartsfinal. Bistert givetvis då det var överkomligt motstånd, men det var en fin räd i Europa för klubben och förhoppningsvis något som ger både erfarenheter och intäkter som lägger en grund för en ny sväng med start i sommar.

Veckans dubbelklubbar

Tänk att det kan bli Häcken-Hammarby i cupfinal på både dam- och herrsidan. Om det blir så måste finalerna samköras.

Veckans positiva kliv

Fifa och Gianni Infantino gjorde i veckan äntligen något som både den organsiationen och Uefa borde ha gjort för länge sedan. Fifa ökade på prispengarna till damernas VM och även om man är långt efter herrarna är det ett rejält steg som tagits. Totalt finns 152 miljoner dollar för prispengar, förberedelse för lagen samt för betalning till klubbar vars spelare deltar. Det är tre gånger upp från VM 2019 där man avsatte 52 miljoner dollar till de tre delarna. I rena prispengar delade lagen i Frankrike på 30 miljoner dollar varav vinnaren fick 4 miljoner dollar. Till VM i sommar är de rena prispengarna 110 miljoner dollar vilket är en ökning på 267 procent. Under VM i Qatar delade herrarna på 440 miljoner dollar i rena prispengar och där varje lag var garanterat 10,5 miljoner dollar.

Veckans supportrar

De två män som höll upp lakanet med texten: ”QATAR IN GLAZERS OUT” när klubben hade besök av de två budgivarna på Manchester United. Hellre Qatars miljarder än kapitalistjänkare.

Veckans navigerande

Manchester Uniteds stiftelse som jobbar med unga och Hbtqi-frågor. Undrar hur det landar med Qatar som ägare?

Veckans krock

Allsvensk premiär för damerna samma kväll som Sverige-Belgien. Jag vet givetvis att Rosengård-Piteå har avspark 18:00 och EM-kvalet drar i gång först 20:45, men ändå olyckligt.

Veckans rättighet på marknad

Sägs att Ligue 1 som man har kunnat se på Expressen de senaste säsongerna är på marknaden. Svår rättighet att få fart på oavsett stjärngalleri i Paris SG. Undantaget var åren då Zlatan Ibrahimovic spelade för klubben, men då var det bara hans matcher som drog tittare.

Veckans deppiga Qatar-nyhet I

New York Times röjer runt i korruptionen I EU-parlamentet och visar att FN:s International Labor Organization gick från att vara en kritiker av Qatar till att hylla emiratet. Fria resor, 25 miljoner dollar i bidrag och massivt lobbyarbete bidrog till att svänga ILO i rätt riktning, enligt emiratets synsätt.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof! Som TV-tittare med stort fotbollsintresse satte jag mig för att se Hammarby-AIK. Efter första kvarten med dimma slog jag över till Youtube och väntade in Milan matchen. Hade faktiskt slutat titta på storstadslagens matcher. Men glömt varför. På något sätt speglar läktarkulturen gängvåldet i städerna. Handfallenhet, debatter och tvåa på bollen samhällsbärare och klubbar. Allsvenskan tävlar tydligen om mest uppseendeväckande läktarkultur men är rankad som en av de sämsta ligorna i Europa. Som TV-reporter kanske man kan fundera över vad ens tittare föredrar? Med vänliga hälsningar, Danne, Hammarbyare i förskingring

Svar: Som TV-reporter är det inte så mycket att fundera på, sådan här är verkligheten i svensk fotboll och det har det talats mycket om. TV4:s och C Mores sportchef Erik Westberg har svarat på frågor. Det finns flera intressenter här och i grunden handlar det om när man drar i gång matchen och vilka man bryr sig om. Min bild av serie A och Milan att det även där förekommer pyro men det är inget stängt tak. Allsvenskan är för övrigt på 23:e plats av Europas 54 ligor.

Veckans allt flyter ihop

Nike släpper Ted Lasso-kollektion. Lagom till säsong 3.

Veckans bedrägeri

Bolaget Kambua påstod att man via en algoritm skulle ordna säkra vinster på sportspel. Avlidne Frank Andersson, J-O Waldner och Tomas Brolin var några av profilerna som var ambassadörer för bolaget som även sponsrade en del klubbar som Kalmar Hockey. Nu väntar åtal för grundaren och en del andra. Miljonerna som gick in? De är borta.

Veckans deppiga Qatar-nyhet II

Tänk att Qatar avlyssnade Fifa-basen Gianni Infantino under hans hemliga möte med nu avskedade schweiziska statsåklagaren Michael Lauber. Det är schweiziska tidningen Neue Zürcher Zeitung som avslöjade det i veckan.

Veckans oro för Anel Ahmedhodzic

Sheffield United spelar kvartsfinal i FA-cupen i helgen och seger mot Blackburn ger en plats i semifinalen som spelas på Wembley. Fina intäkter. Lägg till det att klubben är på uppflyttningsplats till Premier League. Ändå finns det oro kring klubben som inte sålts, har ekonomisk problem och riskerar poängavdrag om man inleder rekonstruktion. Redan är klubben stoppad från att värva spelare. Nu gör man allt för att dra ner på kostnaderna.

Veckans poddturné

I torsdags körde vi i i Landskrona med Daniel Nannskog och Claes Cronqvist och i fredags var vi i Kalmar med Petter Wastå och Svante Samuelsson. Nya tag efter EM-kvalen med Stockholm och Göteborg. Här nedan är resten av uppställningen och via länken finns information om biljetter och annat.

28 mars - Stockholm. Gäster: Bosse Andersson, Kennedy Bakircioglu & Andreas Brännström.

29 mars - Göteborg. Gäster: Pontus Wernbloom & Erik Friberg

Haka på, det blir en kul kväll.

Veckans nya tider

Sverige får träningsspela under EM-kvalet men varken Moldavien eller Nya Zeeland lär fylla Friends Arena. Knappast heller något som TV-bolaget Viaplay går ner i spagat över. Varför inte lägga sådana matcher ute i landet?

Veckans läsning

New York Times skildring av ryssar i Dubai. Intervjun med ryska journalisten Liza Alexandrova i Dagens Nyheter. Där hon berättar om skuggsamhället som hon skrivit en bok om.

Läsarbrev II

Hej igen! Blir riktigt besviken när ännu en svensk med invandrarbakgrund väljer ett annat landslag. Tycker Jannes försvar är riktigt risigt. Självklart kan han garantera en uttagning i truppen, om det är det som krävs för att B Tahirovic ska välja Sverige framför Bosnien/Herzegovina. Kanske det var just det som gjorde att han valde som han gjorde. En kille som börjar få mer och mer speltid i ett storlag som AS Roma är vi inte bortskämda med. Jannes uttagning ställer jag mig också frågande till. Hur kan K Olsson, som inte gjort en bra landskamp på flera år, gå före J Cajuste? Förstår verkligen inte hur han tänker här. Debaclet i N.L tycker jag, med all tydlighet, visade att han kört fast, kanske borde han fått gå redan då. Nu finns det inget annat än att kvalificera sig till EM som gäller, lottningen är till vår fördel, så ursäkterna är slut. Resultat räknas, inget annat! Du behöver inte svara mig, ville bara ventilera lite. Må så gott Mvh Torkel

Svar: Alla kan inte välja Sverige när de har alternativ och min bild är att förbundet steppat upp i denna fråga. Om det är tillräckligt? Svårbedömt, men jag har länge lyft tanken att den här erfarenheten borde finnas i landslagets ledarstab. Det vill säga att förbundet skulle se till att Janne Anderssons stab har någon ledare som vet hur det är att ha rötter i mer än ett land och förstår känslorna och mekanismerna bakom ett beslut. Kring Kristoffer Olsson är jag med dig, men Olsson har väl en spelstil som få andra i landslaget.

Veckans låt ”My Home Town” – The Wannadies.

Veckans Leeds United

Alexander Isak är hjälte i Leeds efter att ha sänkt Nottingham Forest med ett sent straffmål.

Veckans poddgäst

Randers målvakt Patrik Carlgren är gäst och talar om skräckskadan i vintras, om att trivas och briljera i Danmark, om att hoppas på en flytt och om att inse att landslaget är en bit bort. Sedan tidigare finns över 385 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.