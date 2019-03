Lundh: Janne Andersson har för första gången mer att förlora

Helgens måste

Sverige-Rumänien sticker givetvis ut. EM-kvalpremiären i det nya upplägg som innebär att kvalspelet avgörs mellan mars och november. Matchen följs av Spanien-Norge som är i den svenska EM-kvalgruppen. Ska även skriva klart mitt allsvenska tips. Även prata om min bok på Akademibokhandeln City 12:30 lördag. Därefter går söndagen till att följa landslaget och uppladdningen inför Norge-Sverige på onsdag.

Helgens avstå

Träning. Tyvärr.

Veckans parallell

Ingen har väl missat att Cristiano Ronaldo anklagas för våldtäkt, även om få inom sporten fotboll som vill tala om det. Istället låtsas man som inget och så kan man läsa om hur Juventus hellre åker till Asien på försäsong än till USA där portugisen kan hamna i problem med den amerikanska rättvisan. Nu säger jag inte att Ronaldo är skyldig, men det är klart att det sticker ut att den italienska klubben hellre skyddar sin investering. Lite liknande som det är i svensk fotboll kring rättegången och misstankarna mot Östersund FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg. Det var på veckans allsvenska upptaktsträff rätt fascinerande att höra hur obekväma svenska fotbollsledare var när de fick frågor om ÖFK och ett eventuellt regelbrott för att få elitlicensen. Hade väntat mig att fler skulle vara tydliga om att klubben givetvis ska straffas OM det går att bevisa att man gjort fel under resan uppåt i det svenska seriesystemet. Vi vet ju inte var det slutar, men det är väl rätt självklart att svensk fotboll måste ta det på allvar när nu skattemyndigheter och polis vänt upp och ner på en del av Daniel Kindbergs affärer.

Veckans läsarbrev I

När Marcus Berg kommer hem i sommar, så har blåvitt nordens bästa anfall i söder, nygren och berg. Eller söder, berg och vibe Så fortsätt du drömma om hata blåvitt. Avgå falsk journalist i falsk media i falsk Stockholm Om du tittar på dagens trupp i blåvitt finns det mängder med unga talanger som redan följs av stora klubbar i Europa. Nygren inte bara följs av stora klubbar, utan kommer med största sannolikhet att säljas redan till sommaren. Mittback Wikström lär snart säljas också. Ta en titt på Emil Holm, en nästan kopia av bale. Det finns mängder av talang. Barny och toko är allsvenskan bästa defensiva mittfältare. Anestis är utan tvekan allsvenskan bästa målvakt. Finns ingen i närheten, det är bara ni falsk journalister i falsk media i falsk Stockholm som hatar blåvitt, som tror något annat. Finns ingen målvakt med hans meriter i allsvenskan inte. När vibe presenteras i morgon på nya Ullevi, har blåvitt nordens bästa anfall. Det enda som talar för dålig placering i tabellen är myglar domarna, om de som ifjol dömer bort blåvitt igen med massa löjeväckande straffar. Annars blir det garanterat toppstriden. Domarnas mygel är ju bara misstag enligt dig och övriga falsk journalister i falsk media. Ni tror ju på fullaste allvar att det är matematiskt möjligt att bara blåvitt drabbas av detta i så stor utsträckning, medans AIK och MFF aldrig drabbas av misstag.

Du kan ju förklara varför? Men du gömmer dig som vanligt och drömmer om att det bara är tillfälligheter. Avgå

Svar: Rätt uppenbart att jag och ovan Blåvitt-supporter har olika syn på laget efter mitt allsvenska tips.

Veckans nya tider

Svenska Fotbollförbundet jobbar allt tätare med sina partners medialt. Svenska Spel hade besök i Studio Oddset av Albin Ekdal och Mikael Lustig som inga journalister fått prata med i veckan och gav sin syn på läget där. Dessutom fick Aftonbladet sitta ner med både Alexander Isak och Kristoffer Olsson i separata långa intervjuer med hänvisning till att tidningen är förbundets partner. Det är onekligen så att gränser flyttas, men det är kanske bara att vänja sig?

Veckans räddare i nöden

Saudiarabiens kronprins Mohammed Bin Salman betalade alla skulder för fotbollsklubbarna Abha och Dhamk. Vad säger saudiernas licensnämnd?

Veckans moderna fotboll

Spanska La Liga försökte länge lägga en ligamatch i Miami i januari men det stoppades. Nu rapporter Financial Times att serie A och det italienska förbundet förhandlar med Kinas statliga tv-kanal om att förlägga en ligamatch i serie A i Kina inom tre år. Uppgörelsen är större än så och rymmer även en mängd olika utbyten och då handlar det om allt från träningsmatcher och tv-rättigheter till att kinesiskt kapital lättare ska få tillträde till italienska klubbar. Allt kan presenteras i helgen, skriver Financial Times.

Veckans premiär

Tidigare har vi filmat poddintervjuerna till #Lundh och gjort ett antal avsnitt på våren och hösten. Nu frikopplar vi tv-intervjuerna från podden och först ut var Sebastian Larsson som går att se på Sportkanalen 23:15 i kväll och även ligger på C More https://www.cmore.se/serie/103658-lundh/sasong-4/episod-1/11969566-med-sebastian-larsson?autoplay=1 Nästa gäst är Norges förbundskapten Lars Lagerbäck och den intervjun går på Sportkanalen 20:00 på lördag, mellan Sverige-Rumänien och Spanien-Norge. Dessutom väntar en intervju med Nilla Fischer om någon vecka.

Veckans lön

Fifa-basen Gianni Infantino är bra på att hålla svälten från dörren. Han hade under 2018 en baslön 19,4 miljoner kronor och ovanpå det fick han en bonus på 5,4 miljoner. Dessutom disponerade Infantino 235 000 kronor för diverse utlägg plus att Fifa stod för olika försäkringar och pensionsavsättningar på 2 miljoner kronor. Lite över 27 miljoner kronor.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Hoppas att allt är bra med dig. Nu börjar snart allsvenskan och ser att du tippar Kalmar FF 9 plats. Det var blygt tycker jag, med tanke att dom bara förlorat 1 av 10 matcher dom spelat. Dom möter Öster borta imorgon tyvärr missar jag den men vi vinner med minst 3-0. Nä du Olof du kan jättemycke fotboll och är jättekunnig trevlig och duktig, men den här gången har du nog smuttat för mycket. Jag tippar Kalmar FF minst 5 i år. Dom har många som kan göra mål Elmbröderna, El kabir, Fröling, Hallberg,och dom nya brassarna så det finns kvalite framåt, bakåt är hur bra som helst och målvakten är helt okej. Forza Kalmar FF Smålands Stolthet Mvh Rune

Svar: Ja, det är uppenbart att vi har olika syn på Kalmar FF.

Veckans signal

Förvisso förnyade den brittiska banken Barclays sin sponsoruppgörelse med herrarna Premier League värt runt 350 miljoner kronor över tre år, men det som har gett eko är att Barclays även är ny huvudsponsor för Women’s Super League och pumpar in närmare 120 miljoner kronor över tre år.

Veckans svårt att förstå

Häromveckan körde Adidas återigen en pr-sväng med det svenska landslaget för damer där spelarna lyfte fram kvinnliga förebilder på tröjorna. Dessutom kommunicerade den tyska skojätten att man från och med VM 2019 betalar lika mycket i bonus för ett VM-guld för herrar och damer. Gott så, men för mig är det svårt att fatta att Adidas förflutna glöms bort i en tid när man gärna lyfter fram gamla grejer och vill ställa folk till svars för oförrätter. Hur kan man glömma att Adidas i högsta grad var delaktigt i att Sepp Blatter och João Havelange tog makten i Fifa, och det på ett sätt som går att ifrågasätta med dagens krav på etik och moral. Dessutom har det tyska skoföretaget jobbat oerhört tätt med både Fifa och Uefa under alla dessa år när organisationerna varken jobbat för jämställdhet eller bekämpat korruption. Under den värsta skandalen 2015 när polis stormade in på ett lyxhotell och grep en rad Fifa-höjdare så fick Adidas kritik för att man inte ställde några krav överhuvudtaget på Fifa. Istället talade Adidas-chefer om den fina försäljningen av produkter. Men det är klart att en och annan PR-kampanj som ser fina ut kan putsa på ytan, särskilt när man släpper en dels förflutna helt och hållet. Adidas har ett avtal med Fifa till 2030.

Veckans LIVE-podd

Kollade in Offsides podcast på plats i Stockholm. En bra mix av personligt tilltal och humor. Visst, man hade kanske kunnat hålla ner halvlekarna lite, men publiken verkade trivas.

Veckans kontrakt

För ett par veckor satte Bryce Harper rekord i mest pengar i ett proffskontrakt när Philadelphia Phillies garanterade honom 330 miljoner dollar över 13 år. Men i veckan klev Los Angeles Angels och förlängde kontraktet med Mike Trout som nu är garanterad 426,5 miljoner dollar över tolv år. Ja, herregud.

Veckans replik

När FC Barcelona tog ut väldigt höga biljettpriser av besökande Manchester United-fans (120 euro) i den kommande kvartsfinalen i Champions League så kontrade United med att ta ut höga priser av Barcelona-fans för att kunna subventionera United-fansen.

Veckans lärdom

Att man ska akta sig för tävlingsprogram i tv. Kämpar just nu i Filip och Fredriks ”Alla mot alla” och utan Martina Haag hade det gått riktigt illa.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof Lundh Jag måste erkänna att jag gjort en fullständig missbedömning av dig Ojojoj vad du sjönk i mina ögon idag. Här står du i TV4 och fullständigt kapar Daniel Kindberg och Östersunds FK vid fotknölarna, till hela det fina fotbollsetablissemangets förtjusning och framför allt medias med TV4 i spetsen. Jag förstår att du äter frön ur handen på TV4, det är ju de som gjort dig till den kändis du är idag.

Nu visar du att även du tillhör den övriga samling journalister och det media, ryggradslösa slem, köpta och manipulerade av det fina etablissemanget, de med det vassaste verktyget i sin arsenal, PENGAR OCH MAKT.

Uppenbarligen gnuggar du nu händerna tillsammans SVFF som ligger laddade till tusen att få chansen att sparka bort ÖFK och Daniel Kindberg så långt bort från allsvensk fotboll som det nånsin är möjligt. För tänk vilket hot de nu kommer vara när de börjat håva in de stora pengarna från UEFA spel och smarta spelarförsäljningar.

Man griper nu i desperat efter halmstrån och letar långt tillbaka till ÖFKs linda efter oegentligheter som handlar om struntsummor som några miljoner, piss i Nilen om man jämför de summor som ÖFK nu bollar med. Du Olof, sällar dig nu till den skara som gärna vill döma Kindberg och ÖFK i förhand, precis som man gjorde med hästtjuvar i den amerikanska södern under 1800-talet. Utan rättegång och möjlighet till försvar.

För det är ju klart att ni genast vill statuera exempel, att inga uppstickande klubbar skall tillåtas i lagomlandet Sverige. Ingen, absolut ingen klubb skall nånsin få komma att utmana storklubbarna i Stockholm, Göteborg och Malmö om ära, berömmelse, makt och pengar.

klubb och lagbyggaren svensk fotboll nånsin skådat. En sån man måste naturligtvis korsfästas, fördömas och förgöras. Han har ju likt Jesus, delat på havet och vandrat rakt genom det, tagit en genväg istället för att spilla tid genom att vandra runt havet.

Du kan rada upp vilken du vill inom svensk fotboll och ställa deras gärningar mot Kindberg ingen kan mäta sig med honom. MFFs Daniel Andersson hyllas av er media som en så skicklig klubb och lagbyggare som lyckats få in 500 millar eget kapital i sin klubb, visst det är bra gjort men fotbollsmässigt är det inget mot vad Kindberg gjort. Han har med en omtvistad sketen barack som eget kapital, presterat snäppet bättre. På mindre än tio år har han skapat ett ÖFK från div 2 till vinst över Arsenal i Europa league. De du,det är nåt helt annat än en spik i foten. Ställer du Daniel Andersson bredvid Kindberg och mäter skicklighet så räcker han inte ens upp till fotknölarna, det säger allt. Men den gamle kämpen Stig "Öster" Svensson skulle nå åtminstone upp till axlarna. Kindberg har gjort en så kallad Stig Svensson 2.0.

Är det någon som oxå borde skämmas så är det Östersunds Kommun, det PR-värde Kindberg skapat åt kommunen har ett marknadsvärde på långt över de sketna millar de påstår Kindberg lurat dom på. Östersund är idag känt långt inne i djungeln i det mörkaste Afrika för sina fotbollsprestationer.

Skulle vara intressant att veta vem som drivit fram denna granskning och hetsjakt? Känns som SvFF och hela fotbollsetablissemanget har mer än ett finger med i detta spelet. Klart att Svensk fotboll skall fortsätta i samma potatisfåra som bonden Agust plöjde för hand på 1800-talet då fotbollen kom till Sverige. Inte skall här nydanas inte. Fortsätt ni hata ÖFK och AFC, klart att ingen får röra om i grytan.

Vet du en sak Olof? Om Moses hade varit svensk så hade han mejslat in följande budord som text överst på stentavlan:

Du skall inte tro du är något!

Men det fanns ytterligare 9 budord som inte många känner till, precis som på Moses stentavlor, som lyder så här:

Du ska inte tro du är lika god som vi.

Du skall inte tro du är klokare än vi.

Sug på detta Olof eller Judas, vilken du nu är? Men en svikare av svensk fotbolls utveckling det är du. I en svag dröm eller kanske är det verklighet, ser jag media-drevet i skepnad ärkeänglar över axlarna på dig Olof, hetsande att ta död på Svensk fotboll, eller blandar jag ihop det hela med filmen "Den enfaldige mördaren" regisserad av Hasse Alfredsson. Jag har glömt vad huvudrollsinnehavaren kallades för, men det vet väl du om du sett filmen förstås. Bjuder du på en kopp kaffe? Mvh, Gunde

Svar: Kämpa, Gunde.

Veckans siffror

4 608. Antalet åskådare som försvunnit i snitt från varje match i den norska ligan sedan toppåret 2007 då man låg på 10 473 i publiksnitt. Under 2018 hade man 5 865 åskådare.

Veckans låt

”G Code” – Geto Boys.

Veckans Leeds United

Paus i ligaspelet. Ganska skönt efter den tunga förlusten mot Sheffield United.

Veckans poddintervju

Hammarbys prestigevärvning Alexander Kacaniklic som förklarar varför han valde just Bajen och berättar om vad som hände i Nantes, varför HIF inte var aktuellt och ger sin syn på allt från Felix Magath till tiden i landslaget. Sedan tidigare finns över 220 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.