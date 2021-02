Lundh: Olsens akrobatik både gladde – och irriterade

Helgens måste

Liverpool-Manchester City. Tunna Blå Linjen. Super Bowl. Träna.

Helgens avstå

Nöjen på krogen.

Veckans tystnad

Har inte hört många krav på att flytta sommarens EM-matcherna från St Petersburg. Inte heller läst några arga krönikor. Inte heller hört idrottsledare som krävt handling eller flytt. Detta trots att Vladimir Putin och hans säkerhetsmaskineri tydligt slog ner protesterna mot fängslandet av Aleksej Navalnyj och grep tusentals personer. Inte helt olikt det vi sett i Belarus som blev av med VM i ishockey efter att sponsorerna sagt sitt. Tyngst vägde att biltillverkaren Skoda som är VM:s huvudsponsor krävde en flytt av VM, annars skulle man kliva av. Återstår att se om Skodas ägare agerar kring EM i fotboll. Vem som äger Skoda? Det är den tyska fordonstillverkaren Volkswagen som 1991 tog över tjeckiska Skoda. Har Volkswagen någon EM-koppling? Ja, den tyska fordonstillverkaren skrev för ett par år sedan ett stort avtal med Uefa som knyter Volkswagen till landslagsfotbollen och EM 2021. Bland annat körde man en kampanj våren 2020 som handlade om att mobilisera supportrarna. Tveksamt om det handlar om att mobilisera supportrar för att stoppa matcher i Ryssland. Här är det realpolitik och då är den ryska marknaden för bilar och andra sponsorer betydligt större än den i Belarus. Se bara hur världen hanterade att antidopningsagenturen Wada gått hårt åt Ryssland, men det inte har påverkat EM. Så räkna inte med några större protester mot matcherna i St Petersburg i sommar. Utan där kommer Volkswagens bilar garanterat vara framrullade inför fotbollsfesten. Skrev en krönika häromveckan om det svåra att kräva bojkott och verkligen leva efter det. Idrotten förenar oss alla i svåra frågor.

Veckans scoop

Lionel Messis kontrakt. Makalösa siffror för Barcelona-stjärnan. Älskar att han får närmare 800 miljoner kronor i lojalitetsbonus. Att både Messi och Barcelona ska stämma tidningen El Mundo är en garanti för att det är korrekt och det är svårt att tro att det hjälper att gå efter tidningen rättsligt.

Veckans turer i Frankrike

Till slut kom notan för den franska ligafotbollens havererade mediaavtal med Mediapro. Nu har Canal Plus lovat att sända matcherna säsongen ut och betalar en viss del men tappet för de franska ligaklubbarna blir makalösa 4,5 miljarder kronor bara för säsongen 2020-21. Lägg till detta att det är oklart hur det går kommande säsonger där man trott att man skulle få åtta miljarder kronor per säsong av spanskkinesiska Mediapro och nu står med dem osålda. Ett tungt ok av oro att bära. Klubbarna har även tappat publikintäkterna på grund av corona. Överlever alla franska Ligue 1-klubbar är det ett smärre mirakel. Särskilt med tanke på att man avstod några hundra miljoner i våras när man blåste av ligaspelet i förtid. Samtidigt hade klubbarna inget val när Canal Plus vägrade bjuda på en ny auktion och buden från Dazn, Amazon och Discovery gick att klassa som skambud.

Veckans tyvärr

Vi ställer nu in följande Lundh Live på grund av corona:

Måndagen den 8 mars: Stockholm, Scalateatern

Tisdagen den 9 mars: Örebro, Frimis Salonger

Lördagen den 13 mars: Malmö Live

Söndagen den 14 mars: Landskrona Teater

Måndagen den 15 mars: Kalmar Teater

I mars 2020 var det dags för podden att åka på turné, men efter fyra framträdanden så gjorde coronapandemin att vi fick skjuta på besöken i Malmö, Kalmar, Örebro, Landskrona och Stockholm till september. Sedan sköt vi fram dem till mars 2021 när smittspridningen ökade igen. Tyvärr omöjliggör pandemin att kör i mars och nu har vi tagit beslutet att Lundh Live 8-15 mars kommer att ställas in. Vi följer noga utvecklingen och sett till rådande situation kommer evenemangen inte att kunna genomföras som planerat. Alla biljetter återlöses. Kontakta biljettåterförsäljaren för eventuella biljettfrågor. Framtida evenemang planeras – det vill säga det blir en ny turné när det går - och håll utkik i Fotbollskanalens och Live Nations kanaler! Ta hand om varandra!

Veckans läsning

Jan Gradvalls intervju med Kjell Andersson i Di Weekend inför producentens kommande bok. Kan knappt vänta på att lägga händerna på Ingen går hel ur det här: Mitt liv i den svenska musiken. Andersson har jobbat med många av Sveriges största artister och i boken ger han sin bild av samarbeten med Ulf Lundell, Per Gessle, Mauro Scocco och Plura Jonsson.

Veckans prisnotering

Gott om pengar? En 40-mannaloge på VM-finalen i Qatar är till salu för 22 miljoner kronor. Då ingår inte resa och hotell. Nog bråttom då man släppte VIP-plåtarna till VM i måndags.

Veckans lyssning

Slukade premiäravsnittet av Richard Henriksson nya podcast Matchen som kretsade kring Kim Källström och frisparken mot Holland i EM-kvalet 2011. Snyggt producerat, magiskt med inklippta matchsekvenser och bra snack. Sedan var det humor att Kim Källström minns matchen mot Ungern hösten 2010, där han petades av Erik Hamrén, som en träningsmatch. Det var i själva verket EM-kvalpremiären och Pontus Wernbloom gjorde succé med två mål när Sverige vann med 2-0 även om Källström fick hoppa in när Anders Svensson blev skadad. Därefter slog Sverige San Marino med 6-0 i Malmö men Olof Mellberg fick rött kort efter en dryg halvtimme för en galen tackling på mittplan. Vilket bidrog till att mittbacken var avstängd borta mot Holland och där Hamréns landslag gick under med man och allt.

Veckans blogginlägg

Osynliga Handen går ner i detaljerna kring krisen i FC Barcelona. Inte utan att det borde skaka både på nedre och övre däck på det Titanic som fotbollen i Europa framstår som.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Vill bara uppdatera dig lite kring ÖFK:s val att, trots rekommendationer från SEF, förlägga ett läger i Spanien. Just nu är det ca -15-20 grader i Östersund med omnejd sedan 3-4 veckor, prognosen för kommande 10 dagar ungefär lika, varmaste temperatur i prognosen är -13. Riklig snömängd, härlig vinter! Saknas en hall i Jämtland med fullstora fotbollsmått. Nordichallen i Sundsvall är en evenemangsarena vilket innebär att det ligger en tunn plastgräsmatta utan sviktande pad. Flera av spelarna i GIF Sundsvall har skadeproblem just nu beroende på underlaget enligt deras fysio (Sundsvalls tidning). En fråga i sammanhanget är hur skulle ÖFK få till en coronabubbla i Sundsvall som är lika säker som när de isoleras på en sportanläggning? En anläggning där man hanterar detta sedan en tid. Det är 3 timmar buss enkel väg mellan Östersund och Sundsvall vintertid, skulle lagen söderut tycka det var rimligt? AIK sätter sig i buss till Karlstad t o r 6 h dagligen i ett par veckor, lite svårt att se att det skulle hända. Se där lite mer information som kanske belyser denna fråga ur fler perspektiv. Det är ju en elitverksamhet där Östersund har vissa geografiska nackdelar här som innebär andra förutsättningar vilket här har lett till ett beslut som man diskutera rimligheten i. Men det är lätt att ta populistiska snabba poäng med en rubrik kring detta. Vi får hoppas att det stärker ”vi mot alla” känslan som kan ge lite extra energi kommande säsong. Tack för ordet! Ska bli spännande och se om du väljer att ta med detta i dina krönikor/spaningar som jag gärna läser. Hälsningar //Kjell

Svar: Får ge ÖFK-supportrarna att de backar sin klubb. Så nu vet jag och andra allt kring läget att dra till Spanien.

Veckans forumaktivist

Blåvitt-sponsorn och investeraren Ola Serneke skrev över 200 anonyma inlägg. Ännu har han inte lämnat sin post.

Veckans VM-besked

Fifa-basen Gianni Infantino besökte WHO och förklarade att pandemin är under kontroll i god tid till VM 2022 i Qatar. Så att ni vet.

Veckans rop som knappast når styrelserummen

Europas supportrar har gemensamt gått samman för att förklara sitt motstånd mot en kommande superliga. Sett till att prospektet för en superliga inte innehöll ett enda ord om supportrar kan man misstänka att det är förgäves.

Veckans marknadsnotering I

Burnleys nya ägare lyckades med det som jag knappt trodde var tillåtet. De köpte klubben med klubbens pengar. Skickligt även om jag är osäker på det är bra för Burnley.

Veckans lista

1. Pelé, 767 mål

2. Cristiano Ronaldo, 762

3. Romario, 734

3. Lionel Messi, 734

5. Gerd Müller, 720

6. Ferenc Puskas, 706

7. Josef Bican, 636

8. Eusébio, 615

9. Zlatan Ibrahimovic, 559

10. Ferenc Deak, 558

Veckans läsarbrev II

Hej Olof Bra att du släpper fram någon som kan säga något bra och positivt om klubben (ÖFK). Det var inte igår precis. Ghoddos ärliga ord i sammanhanget väger tungt i motsats till alla andra superspridare av journalistisk dynga som okritiskt har fått obegränsat utrymme i media att demonisera klubben under flera år. Dessutom klarade han din förrädiska fråga med glans, om det var klubben som hade hjälpt honom i processen mot Hueska som ledde fram till den friande domen i CAS gällande det orättmätiga skadeståndsanspråket. Hur skulle tidningsrubrikerna då ha blivit dagen efter? Hur som helst får jag ge er betyget ”med beröm godkänd” för reportaget. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga till dig. Hoppas att det inte är en engångsföreteelse. Mvh/Bertil

Svar: Bertils mejl var dock en engångsföreteelse och redan under fredagen kom ett nytt argt mejl om att ÖFK är klämt av Fotbollskanalen.

Veckans hajpade hus

Club House.

Veckans EM-uppgifter

Uefa väntar till i april med att ta beslut kring publikfrågan. Man har kongress i mitten av april. Då kanske det klarnar.

Veckans out

José Mourinho.

Veckans lyssning

AIK-podcasten Vår Värld om klubbens transferutredning. Intressant att höra hur svårt det är att nå fram med frågor och även ta del av en noggrann genomgång av vad advokatbyrån kritiserade.

Veckans marknadsnotering

Barnsley köper tidigare svenskklubben Esbjerg. Nu är det förvisso en rik amerikan och ett gäng andra som äger den engelska klubben som även förvärvat klubbar i Frankrike, Belgien och Schweiz på senare år. Just den danska ligan har på senare år blivit populär för utländska investerare då priserna på klubbarna är låga och det är en bra sluss för att ta in spelare. Därför är det logiskt för Barnsleys ägare att ta klivet in i Danmark.

Veckans låt

”Jehova” – Hurula.

Veckans Leeds United

Ny gräsmatta för 3,5 miljoner kronor. Ändå var det som om att se Leeds möta Everton på Friends Arena.

Veckans siffra

55. Super Bowl nummer 55 i helgen och det är Tom Brady mot Patrick Mahomes alternativt Tampa Bay Buccaneers mot Kansas City Chiefs. Natten till måndag är det match inför 22 000 åskådare i Tampa. USA:s Anders Tegnell vädjar om att amerikanerna ska avstå stora samlingar och tillställningar framför tv-apparaterna. Säger som Uno Hedin: Lycka till!

Veckans poddintervju

Heerenveens Benjamin Nygren om att äntligen få spela, om varför han vägrar tro på att belgisk ligafotboll inte passar svenska spelare, om glädjen över att Poya Asbaghi tagit över U21-landslaget och om hur svårt det är att navigera i fotbollsvärlden. Sedan tidigare finns 296 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.