Lundh: Ovärdigt med en öppen kamp om pengar och rättigheter

I veckan gick Caroline Seger och en del av damernas stjärnor ut och markerade att man fått nog. EFD har sagt upp kollektivavtalet med spelarna och partnerna är långt ifrån att komma överens. I stället kan det bli spelarstrejk.

Nu är premiären inte förrän 24 mars då Caroline Seger och regerande mästarlaget Rosengård tar emot Piteå. Och det kan garanterat hända en del innan dess, men det är givet att den här dragkampen speglar en kamp om intäkterna. Där klubbarna förvisso fått in mer intäkter men där det ändå är svårt att hänga med när klubbar utanför Europa drivit upp löneläget.

Klubbarnas intresseorganisation EFD, som kopplat in Arbetsgivaralliansen för att ta hand om förhandlingarna efter att man sagt upp kollektivavtalet, går hårt fram. Förslaget på ett nytt avtal att ersätta det som gällt sedan 2013 är sämre. Tjänstepensionen höjs inte. Försäkringsersättning vid skada lär bli sämre. Något spelarna inte accepterar.

Nu har en del av klubbarna, som ingår i EFD, börjat använda sig av det gamla avtalet för att få i gång verksamheterna. Även det en spricka. Spelarna vill att Spelarföreningen ska representera dem, men Arbetsgivaralliansen och EFD vill se att Unionen, som jobbar mycket i idrottens värld, är spelarnas ombud.

Det är låst på många sätt och det går att förstå spelarna som undrar var de nya miljonerna som kommit in i fotbollen tagit vägen. Viaplay betalar mellan 15 och 20 miljoner årligen för att sända matcher. Obos skickar in 40 miljoner på fem år sedan 2018 och Svenska Spel har satt in 145 miljoner på sex år.

Ur klubbarnas perspektiv har den svaga publikutvecklingen och de nya miljonerna inte klarat av att täcka upp ökningar. Ja, det är ett komplicerat skeende och som vanligt är det inte helt lätt att få full insyn i affärerna som påverkar sportens möjligheter.

På många sätt speglar damernas kamp för likvärdiga rättigheter som man haft i tio år det som Göteborgs distrikt dragit i gång. Under distriktets årsmöte för ett år sedan tog man beslut om en motion för att föreningarna längre ner i seriesystemet ska få del av de cirka 900 miljoner kronor som Sef tar in årligen från media- och spelavtal.

Självklart går det att förstå mindre föreningar som på många sätt är rötterna i den svenska fotbollen vill ha del av intäkterna som toppen genererar. Det borde vara en självklarhet att Sef:s 32 elitklubbar delade med sig av något. Trots allt börjar en hel del av spelarna längst ner.

Man kan argumentera för att systemet med utbildningsbidrag och solidaritetsersättning ska skicka ner pengar. Just utbildningsbidraget är väldigt lågt och det räcker inte långt och det är inte konstigt att spelare i detta samhällsklimat emellanåt tänker på sig själva. Att stödet neråt blir lidande.

Nu är förslaget att det ska utredas av förbundet. Jag förstår att de GFF-engagerade inte vill ingå där och att man vill ha snabbare tag. Helst beslut på kommande årsmöte där det är väldigt uppenbart att ett av skälen av att förre Sef-basen Lars-Christer Olsson är en trolig ordförande. Han ska ordna utredning och att processen bromsas.

Tänk att de som är svagast ska behöva ställa sig på barrikaderna för att slåss för sina rättigheter. Nu tvingas de göra vad svenska herrklubbar ofta gör med riktning mot Europa, men får inget riktigt stöd. Det är ovärdigt svensk fotboll att det är en sådan här öppen kamp om resurserna och det borde förbundet ha löst genom att agera som den vuxne i rummet.