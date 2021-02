Lundh: Svårt att ignorera upplevelser - men nog finns lärdomar även för medier

Det var under första halvlek av söndagens cupmatch mellan Östersund och Landskrona som Isak Ssewankambo var på väg ut för att slå en hörna. När han klev mot hörnflaggan hörde han någon som gjorde apljud. En händelse som ledde till tumult mellan supportrar på andra sidan ett stängsel och en rad ÖFK-spelare. Dessutom bröt domaren Kaspar Sjöberg matchen under ett tag.

I pausintervjun så gav Ssewankambo sin syn på vad som skett och då tog den mediala bevakningen fart. Det är på något sätt självklart att bevaka påstådd rasism och att ta avstånd från den. Vilket de flesta parter gjorde, och även Landskrona Bois var tydliga i ett avståndstagande. Man kan lugnt säga att ärendet växte i styrka när ÖFK uppgav att spelarbussen blivit utsatt för stenkastning och det talades om skydd för truppen på hotellet där man bodde efter matchen.

Under fredagen går det dock att konstatera att det verkar inte ha varit riktigt vad som uppgavs från start. Varken till fotbollsförbundet eller till polisen har det kommit in anmälningar. Däremot blev Isak Ssewankambo polisanmäld för vad han sagt till en supporter. Ett ärende som också är nerlagt. I slutändan är det få som styrker det Ssewankambo säger sig ha upplevt. Lägg till att det snarare var is som föll ner på ÖFK:s spelarbuss och inte att någon kastade sten på den.

Det är viktigt att poängtera att jag inte vet med säkerhet. Jag var inte där. Varken på Landskrona IP eller på vägen när ÖFK-bussen for i väg mot hotellet. I efterhand har vi i media fått en del kritik för att vi inte kollade upp sakerna noga innan vi skrev. Samtidigt kan man också flika in att det kom kritik tätt efter att det hänt och timmarna därefter. Mejlare undrade varför jag inte tog avstånd från det som skedde i min hemstad och ÖFK-supportrar lade skulden för ”stenattacken” på medier som skildrat klubben negativt under lång tid.

Innan jag går in på det mediala arbetet är det bara att konstatera att det påminner om situationen i Bukarest när Sverige mötte Rumänien. Där Alexander Isak och Robin Quaison blev utsatta för rasism från läktaren. Åtminstone är det deras upplevelse och fotbollsförbundet stöttar dem. Svenska medier skildrade även deras upplevelser, även om få som var på plats hade hört eller sett allt som skedde. Rumänien slog i från sig och Uefa har friat det rumänska förbundet från rasism, och det hjälpte inte att SvFF överklagade.

Jag ifrågasätter inte att Isaks och Quaisons upplevelser det minsta, men kan konstatera att den rumänska journalisten Emanuel Rosu var väldigt arg på svenska medier efter matchen. Han var tidigt ute och slog fast att inget rasistiskt uttalats och klagade hela tiden över lögnaktiga svenska medier. Något som inte minskade när väl Uefa-beslutet kom. Man kan väl också konstatera att anklagelserna mot Rumänien fick betydligt mer uppmärksamhet än att Uefa inte straffade det rumänska förbundet för rasism på läktarplats. Vad som är sant? Jag vet inte och det är svårt att hitta rätt i vad som skedde.

Det känns för djävligt att å ena sidan ifrågasätta någon som blir utsatt för rasism. Det är som att inte ta offret på allvar. Samtidigt är det givetvis tungt att anklaga någon för rasism om det nu inte var det. Vi kan konstatera att åskådare skriker en massa saker på fotbollsarenor som inte skulle vara acceptabla på gatan och att rasism förekommer. Historiskt sett har fotbollen varit dålig på att ta rasismen på allvar. Man har kört med kampanjer med rätt ord, men inte följt upp det med handling. Straffen för rasism har varit för dåliga och jag är inte säker på att jag kan lita på att Uefa tar det riktigt på allvar.

När Paris SG mötte Istanbul Basaksehir i Champions League i början av december lämnade spelarna planen mitt under matchen. Skälet var att den turkiska klubbens assisterande tränare Pierre Webo utsattes för rasism. Webo ansåg att fjärdedomaren Sebastian Coltescu passerade en gräns när han sa ordet ”negru” till Octavian Sovre som var assisterande domare i matchen. Det blev med rätta rejält med liv och vi var nog många som tyckte det var bra att spelarna och ledarna i de två klubbarna markerade och lämnade matchen.

När sedan Uefa två månader senare inledde ett disciplinärende mot de två domarna så fanns inte rasism med, enligt flera medier. Inte heller det har fått så stor uppmärksamhet. Negru ska betyda svart på rumänska. Vad är rätt här? Svårt att säga. Nu ska det sägas att Uefa har inte avslutat ärendet. Därför går det inte att slå fast vad som skedde eller vilket eventuellt straff det blev för de två domarna i teamet. Samtidigt kan man konstatera att vi i media har kört på hårt i en riktning, men mindre hårt i en annan.

Då kommer jag tillbaka till söndagens cupmatch i Landskrona. Jag kan inte ta hänsyn till hur andra medier skildrade det hela utan bara hur vi gjorde. För egen del jobbade jag med annat men var tydlig i avståndstagandet i Fotbollssöndag Europa under punkten Helgens fulaste. För tydlig? Jag hade svårt att tro på annat än vad spelaren hade uppgett att han hade hört. Lägg till att domaren hade avbrutit matchen och efter matchen var det flera från bägge läger som tog avstånd från det hela.

På Fotbollskanalen var det en kontinuerlig bevakning under kvällen och där fanns från början fler ÖFK-röster än Bois-röster men med tiden hade vi även fler från Landskrona. Samtidigt är det givetvis så att tonvikten låg på anklagelserna om apljuden. Vi hade ingen utsänd på Landskrona IP utan det handlade om att ringa. Den redaktör som var ansvarig hade även en del annat att göra. Dessutom har man inte alltid turen att alla svarar. Med tanke på att Östersund hade en del ledare på hemmaplan så var det lättare att nå dem.

Under måndagen kunde vi varit tidigare med att följa upp händelserna, men vi var tidigt ute med att berätta att stenkastningen antagligen handlade om is som fallit på bussen. Att sedan en supporterpolis som inte heller var på plats på matchen fick komma till tals var givet, men det är svårt att låta honom helt skjuta ner Isak Ssewankambos version av händelserna. Därefter var det fler medier som gav ytterligare och utförligare versioner som pekade åt ett annat håll än det vi först gett en bild av. Sedan har jag inte sett Isak Ssewankambo uttala sig efter i söndags och vet ej var han står nu.

Lärdomen blir helt enkelt att framför allt att vi journalister måste följa upp saker snabbare. För det kommer alltid att vara svårt att inte återge om någon upplever sig utsatt för rasism eller något annat felaktigt. Det får i grunden stå för dem som uttalar sig. Oavsett om det är en spelare eller en vd för klubben. Sedan kan vi journalister absolut vara vassare när det handlar om att försöka ge en så korrekt bild som det bara går. Sedan är det bara att konstatera att det kan vara svårt när ord står mot ord och det inte finns några bevis som kan ge en absolut sanning om vad som skedde.

Inte sällan målar våra kritiker upp bilden att vi är ute efter någon. Oavsett om det är rumänska journalister eller supportrar till en klubb så är vi ute efter just dem. Som i fallet med ”stenkastningen” där jag har mejlare som både lägger skulden på medier för att den skedde och för att den felaktigt skildras. Så det är nog bra om alla inser att vi inte är ute efter någon specifikt, även om jag fattar att just den meningen inte kommer att gå hem hos många av alla som känner sig förföljda av oss journalister.