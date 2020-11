Lundh: Tänk att det provocerar att kalla Maradona bäst

Helgens måste

Everton-Leeds lördag kväll. Helsingborg-Falkenberg söndag. Napoli-Roma i Fotbollssöndag Europa. Se om Asif Kapadias dokumentär om Diego Maradona som nu ligger på SVT Play och se dokumentären om VM 1986 som kretsar kring Maradona och som går att se på C More.

Helgens avstå

Det mesta som är kul, tyvärr.

Veckans blixtmöte

Janne Andersson drog direkt till Milano för att sätta sig med Zlatan Ibrahimovic. Förbundskaptenen visar återigen prov på prestigelöshet när han trots den rätt hårda kritiken han fått av Zlatan ändå vill prata landslagscomeback med Milan-stjärnan. Naturligtvis helt rätt att de sätter sig ner och försöker reda ut vad som varit och vad som ska komma. Om det innebär en comeback för Zlatan i landslaget? Svårbedömt, men klart är att Zlatan verkar sugen på att göra ett mästerskap till och att han platsar sportsligt är givet. Sedan handlar det mer om parterna kan hitta fram till ett sätt där förbundskapten Andersson kan fortsätta som han gjort hittills och att Zlatan känner att han tillför något utifrån Anderssons ledarskap. Sett till att Zlatan gått från att flera gånger säga att det inte är aktuellt och att landslaget är avslutat till att han saknar det så är dörren åtminstone öppnad. Att Janne Andersson åkte ner var smart för att försöka få ett avslut på frågan som annars hänger över landslaget. Oavsett om det blir comeback eller ej är det väl bättre att de reder ut sina ståndpunkter i ett möte snarare än via sociala medier.

Veckans självdistans

Gillar hur SVT:s Niklas Källner på uppdrag av Uppdrag Granskning driver med hur UG sätter ihop sina program. UG fyller 20 år. Innan det fanns Striptease och det var dit alla på Journalisthögskolan siktade när jag gick där i mitten av 1990-talet.

Veckans nya EM-uppgifter

Ryssland tar över EM. Eller England. Ja, det är många rykten i svängning kring EM i sommar. Tyska Sportschau uppger nu att Uefa senast 5 mars ska ta beslut kring hur man hanterar sommarens planerade fotbolls-EM i coronatider. Bland annat ska man då ta beslut om hur många av de tolv arrangörsstäderna kan köra, men även hur de ska hantera publik. Man jobbar med fyra scenarier: från fullsatt till ingen publik alls samt alternativen 33 procent fylld arena samt fylld till mellan 50 och 100 procent. Det kan bli olika publikupplägg för olika städer men man måste veta 5 mars om arrangörsstaden är klar för publik eller ej. Då ska man sätta säkerhetsarrangemanget så det spelar ingen roll om det blir markant bättre i en stad efter 5 mars. Enligt Sportschau tyder det mesta på att Uefa behåller ett utspritt EM.

Veckans moderna fotboll

Nu slåss Mediapro och Canal Plus i rätten kring rättigheterna till franska Ligue 1 och hur de distribueras. Det spansk-kinesiska Mediapro har vägrat att betala enligt sitt nya miljardavtal och hävdar att coronaviruset ändrat på förutsättningarna. Man har garanterat Ligue 1 närmare åtta miljarder kronor per säsong. Canal Plus erbjuder nu sig att ta över, men till ett lägre belopp. Ligan har redan fått låna 1,2 miljarder kronor och om inte Mediapro kan betala 1,7 miljarder i nästa vecka måste Ligue 1 låna ännu mer pengar. Pressat läge i den franska ligafotbollen.

Veckans obegripliga

Hur SvFF hanterat kvalmatcherna mellan division 2-lagen Åtvidabergs FF och Västra Frölunda. Alla andra division 2-lag slapp att kvala med tanke på coronautbrottet och att klubbarna inte har anställda spelare, men inte de här två.

Veckans läsarbrev

Hej bra podd med Hasse Larsson synd bara att du inte visste att han slagit vad om att simma till Hanö om jag mins rätt så vadet att om Jesper Gustavsson gör mål i allsvenskan ska jag simma till Hanö vad jag vet har han inte simmat ännu och han gillar inte frågan. Du får ringa och göra ett tillägg i poden hahaha. mvh peter

Svar: Dåligt av mig, för jag kände till det. Men sportchef Larsson var inte helt lättintervjuad då uppkopplingen bröts varje gång han fick ett samtal. Det fick mig lite ur balans. Hoppas han simmar framöver.

Veckans målvakt

Robin Asterhed. Han blir ny tränare för IFK Värnamo och han har rätt utbildning vilket inte Jonas Thern har. De två kommer att vara en del av lagledningen i det nyblivna superettan-laget. Kanske till och med skönt för Thern att kunna skippa en del sysslor som huvudtränaren måste ta.

Veckans corona-kaos

Twitter-profilen Oddsmover pekar på turerna kring Kasper Dolberg som fått corona igen. Han spelade ju mot Sverige och efter det fick Carl Starfelt också corona.

Veckans skifte

Det är ett antal år sedan Svenska Dagbladet avvecklade sin sportredaktion förutom krönikören Anders Lindblad. Under åren har Tidningarnas Telegrambyrå levererat innehållet till sportsidorna, men nu byter SvD leverantör till Sportbladet. På ett sätt logiskt då tidningarna har samma norska ägare, men samtidigt är det ett annat tilltal på Sportbladet än på TT, men det kanske styrs upp.

Veckans maskot

När Leeds mötte Arsenal förra helgen hade man en maskot via Ipad. Elliot Metcalfe, 13, var med vid inmarschen med lagkaptenen Liam Cooper. Hans mamma berättar om reaktionen. Fotbollen har onekligen sina fina sidor.

Veckans läsarbrev II

Nu börjar detta bli larvigt med alla spekulationer kring landslaget och bajern! Detta har pågått i över 1 1/2 år, Zlatan har ju vid flera tillfällen medgett att han ”skojat”. Är det ingen som fattar att Zlatan bara leker runt med er reportrar och media? Han vill bara få uppmärksamhet! // Anders

Svar: Förbundskapten Janne Andersson kände i varje fall trycket att åka till Milano. Sedan får vi se.

Veckans moderna fotboll II

Uefa skrev brev till Norges förbundsbas och klagade på att landet är ett av de jobbigaste att ha att göra med. Man ville att fotbollsförbundet skulle bearbeta regeringen kring problematiska inreserestriktioner. Ja, ni vet hur det gick: Norge sa nej.

Veckans saknade skyttekung

När jag började gå på Olympia i samband med att mina föräldrar flyttade till Helsingborg i början på 1980-talet så hette HIF:s skyttekung Kalle Stridh. Gillade alltid honom. Klassisk center. Tyvärr har anfallaren gått bort. Även om han var publikfavorit under lång tid på Olympia minns jag väl när han avstod hemmamatcherna för att HIF-fansen var så hårda mot honom.

Veckans det tar aldrig slut

Östersunds-Posten har nu hittat sex fakturor som visade att Daniel Kindbergs egna bolag fakturerade ÖFK och en del av klubbens bolag en miljon kronor inklusive moms under 2017. Däremot hittar inte klubben något avtal.

Veckans fotbollshöjdare i klammeri

CAF-basen Ahmad Ahmad blev av Fifa avstängd från all fotboll i fem år efter olika typer av korruption. Han har överklagat. Samtidigt menar många som följer Fifa att straffet är ganska lamt sett till vad Ahmad gjort, och det finns fler rättsutredningar kring honom. CAF ska välja ny president i mars och det är en position som innebär mycket makt i Fifa-sammanhang sett till många medlemsländer. Därför är Fifa-basen Gianni Infantino intresserad att påverka vem som tar över.

Veckans läsarbrev III

Hör vad du skriver men allvarligt talat: Janne Andersson har nyligen varit sjuk i covid -19. Menar du på allvar att han ska riskera sin hälsa för att resa till Zlatan i Milano? Jag storknar när jag läser dina ord! Zlatan må vara mycket duktig men att J Andersson ska krypa för Zlatan efter allt skit han snackat...Hemskt helt enkelt. Gör JA dessutom si tycker någon så och gör han så tycker säkert någon si. Nu är ju Janne A en förnuftig människa så han gör säkert det rätta efter sitt eget huvud - det brukar fungera bäst. Det kan inte vara lätt att vara förbundskapten i lilla Sverige. Kanske är Zlatan själv ute efter den rollen? Mvh, Agneta

Svar: Janne Andersson är frisk igen och har därmed antikroppar. Förbundskaptenen kände uppenbarligen att det bästa var att åka till Milano och samtala med Zlatan Ibrahimovic. Sedan lär vi få vänta ett tag på huruvida Zlatan och Janne hittade varandra i mötet och om det leder till en comeback i landslaget.

Veckans låt

La mano de Dios.

Veckans Leeds United

Marcelo Bielsa är nominerad som en av fem tränare till världens bästa tränare utav Fifa. Även om Bielsa är min man och att han plockade upp Leeds i Premier League är det lite udda att se honom nominerad med Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui och Zinedine Zidane. Man hade lätt kunnat tänka sig Atalantas Gian Piero Gasperini. Nu är det supportrar som avgör vem som vinner. Sluter Leeds-supportrarna upp?

Veckans siffror

5,6. Antalet miljarder dollar som EA Sports omsatte senaste året. Runt 50 miljarder kronor och Fifa är ett av bolagets största spel. Så det är inte underligt att Zlatan Ibrahimovic och en del andra stjärnor vill ha mer trots att de bland annat fått ersättning av sina respektive klubbar (både Milan och Tottenham har avtal med EA Sports). En del spekulerar att ifrågasättandet av både Fifa och Fifpro som bägge har avtal med EA Sports hänger ihop med att spelarfacket Fifpro stöttar Fifas ambition att krympa agenternas del av löner och övergångssummor. Något varken Mino Raiola (Zlatans agent) eller Jonathan Barnett (Bales agent) uppskattar och de två agenterna och ytterligare ett par samlades redan i början av 2020 för att lägga upp en strategi för att motarbeta ett nytt regelverk. Så det är en strid som har fler dimensioner.

Veckans poddintervju

BP:s tillförordnade sportchef och ungdomstränare Peter Kilsfaludy är gäst. Han talar om boken Att skapa vinnare – från talang till fotbollsproffs som han skrivit ihop med Niclas Andersson, om sina tankar efter att ha tränat ungdomar i 40 år, om att ta upp Café Opera i superettan och om smällen när han var sportchef i AIK. Sedan tidigare finns närmare 290 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.