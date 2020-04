Lundh: Zlatan till allsvenskan är plötsligt ingen omöjlighet

Helgens måste

Veckans moderna fotboll

Att Zlatan Ibrahimovic på sin Instagram gjorde reklam för DPlay-sändningen av Hammarbys träning och annonsmärkte med ”Betalt samarbete med DPlay Sport” var udda. Undrar då vad betalningen var för något? Har kollat efter och enligt vad jag erfar så betalade Discovery Zlatan Ibrahimovic dryga 100 000 kronor i utbyte mot reklamen via Instagram och en intervju. Måste dock sägas att Tommy Åströms intervju var väl genomförd och att Zlatan inte duckade några frågor. Vi fick svar på det mesta som gick att svara på, men det är ett udda upplägg för en svensk mediamarknad. Å andra sidan fick DPlay ” rejäl bang for the buck” för intervjun kommer att eka vidare ett bra tag.

Veckans räddningspaket

Uefa bestämde i veckan att betala ut närmare 700 miljoner kronor till de klubbar som haft spelare i EM-kvalet. Vilket betyder att AIK, Helsingborg och Malmö FF får del av pengarna.

Veckans födelsedag

I dag är det exakt 110 år sedan Örgryte IS slog Vikingarnas FK med 13-0 vilket är den första allsvenska matchen. Nej, allsvenskan är inte från 1924 utan från 1910 vilket fotbollshistorikern Martin Alsiö slagit fast. Det borde även både SvFF och Sef haka på. Läs Alsiös utmärkta bok ”100 år med Allsvensk fotboll” som kom ut 2011.

Veckans vän till olicensierade spelbolag

Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi har ansvaret för spelfrågor och har i veckan flyttat fram positionerna mot de spelbolag som är licensierade i Sverige. Bland annat har han föreslagit begränsningar på insättningar till 5000 kronor per vecka i samband med coronakrisen för att minska riskerna för osunt spel i en tid när människor är mycket hemma, kanske mår psykiskt dåligt och en del är under ekonomisk press. Under fredagen kom även Spelinspektionen med förslaget att stoppa spel på träningsmatcher samt på matcher under division 2 för att komma åt matchfixning. Det går naturligtvis att förstå agerandet för att begränsa skadorna som spelet kan leda till, men det är samtidigt åtgärder som riskerar att få helt motsatta effekter. För nu straffar Shekarabi de bolag som valt att licensiera sig i Sverige och betala skatt i Sverige och de svenskar som vill spela för A) mer än 5000 kronor i veckan B) på matcher längre ner i seriesystemet C) på vänskapsmatcher lätt kan hitta olicensierade bolag att lägga spel hos. Teknikutvecklingen har gjort att det i princip är omöjligt att låsa in svenska spelare. Om man då från statens håll sänker de licensierade bolagen, som kunde sett till att man får pengar att stanna i det svenska systemet och att man får syn på spelmönster, så är det en överhängande fara att de riskbenägna nu söker sig till olicensierade bolag.

Veckans skiften

EM för damer 2021 flyttas som väntat till 2022. EM för herrar 2020 är redan flyttat till 2021 men ska fortsatt heta EM 2020.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof, Måste bara skriva till dig att det värmer i hjärtat av en utflyttad finne att få höra sin landslagskapten i det finska landslaget att vara så eftertänksam och klok men samtidigt öppen och rolig. Från att ha stannat vid utgången från en läktarsektion på Olympiastadion med min pappa bara för att se en sista hörna slås och därefter se oss själva göra mål åt Ungern till att ha kvalificerat sig till den kommande em-turneringen känns speciellt. Att Tim Sparv är vår nuvarande lagkapten säger för mig även något om landslagets ledning och tränarstab och vilken typ av värderingar som gäller och uppskattas av dom. Detta har säkert varit en liten bit i den helheten som gjort det möjligt för oss att kvalificera sig till em (en lite större bit har UEFA bjudit när snart hela Europa kvalificerar sig till turneringen).Jag är så klart färgad men tycker att denna intervju var en av dina bästa och inte minst tack vare av den intervjuade gästen som dansade med. Hur högt värderar du själv din intervju med Tim Sparv? Näst på tur är kanske den ödmjuke Teemu Pukki? /Ville

Svar: Veckans podd med Tim Sparv – nå den via länken – var kul att göra eftersom han bjöd till. Sparv är en spelare som bjuder till men samtidigt kan hugga tillbaka, som att dricka öl i träningsoverall på landslagsläger, och han är inte rädd för varken åsikter eller nyanser. Jag gör gärna Pukki. Kan Sparv ordna det? Och får man skriva ”finne”?





Veckans beslut

Ligan i Nederländerna blåses av med omedelbar verkan och inga klubbar flyttas ner eller upp. Dessutom får inte Ajax tillgodoräkna sig titeln.

Veckans smäll

BK Häcken hade inget annat val än att stoppa Gothia Cup i sommar. Naturligtvis en oerhörd smäll för en klubb som delvis levt på den välskötta ungdomsturneringen. Hisings-klubben har skaffat sig ett ben som sett till att man klarar sig oavsett hur det går sportsligt, men nu slog coronaviruset undan det benet.

Veckans Ferrari

Det talades om att Zlatan Ibrahimovic tog sin Ferrari till träningen med Hammarby, men det ska ha varit Bajen-tränaren Stefan Billborn som körde sin Ferrari 458 till jobbet.

Veckans moderna fotboll II

Premier Leagues nye ordförande är en tidigare bankir. Efter att Richard Scudamore slutade har man i två år anställt en rad personer som antingen hoppat av eller tvingats lämna in. Nu tar Gary Hoffman över efter 40 år i bankbranschen. Inte helt lätt uppdrag att leda 20 klubbar som varit med om mest tillväxt under 28 år.

Veckans läsarbrev II

Hej! Nu under rådande omständigheter har jag reagerat på era nyheter där lejonparten handlar om eventuella förändringar i spelartrupperna, rykten om övergångar och löner. Jag blir beklämd av den stora fotbollsvärldens - men även här - naiva och lite provocerande inställning att det kommet återgå till business as usual bärset här är över. I lite övermodets arrogans pratar man om transfers och övergångar i samma storleksordning som om inget kommer att förändras. Finns det ingen kritisk röst kring detta? Var är sansen och balansen? Tror många - speciellt spelare och agenter - kommer ett brutalt uppvaknande. Vänligen, Robert

Svar: Tror precis som du att det blir ett uppvaknande men det är inte så konstigt att det ändå görs affärer och skrivs om dem. Hjulen kommer att snurra på även om det blir andra summor. Sedan försöker vi särskilja på vad vi skildrar och det är många texter om permitteringar, lönesänkningar och även om en och annan konkurs.

Veckans läsning

Om hur Rui Pinto som låg bakom Football Leaks vill komma undan Benficas inflytande över rättsprocessen i Portugal. New York Times Tariq Panja har skildrat det och den portugisiska klubben var allt annat än nöjd med artikeln. Benfica ville inte besvara tidningen utan valde att publicera svar på klubbens hemsida.

Veckans datum

14 juni. Då allsvenskan går i gång. Med publik.

Veckans läsarbrev III

Damallsvenskan borde heta allsvenskan och allsvenskan borde heta herrallsvenskan så blir alla ni femenister nöjda. ;););););) /Mats

Svar: Allsvenskan för herrar och för damer går bra för mig.

Veckans ”nothing happened, I think you can say”

Efter att Olof Mellberg och Fredrik Ljungberg rök ihop inför kamerorna på en träning inför VM i Japan 2002 så var förbundskapten Lars Lagerbäck tydlig på en internationell presskonferens någon dag senare. ”It was just a little argument, so not a big deal. Nothing happened, I think you can say. Just a little bit of pushing.” Ungefär som hockeyförbundets ordförande Anders Larsson som mest var missnöjd med de mörka rubrikerna och att det mesta skötts enligt boken när generalsekreteraren Tommy Boustedt fick sluta. Inte ens det var någon kontroversiellt utan parterna hade bara kommit fram till att det var bäst. Svensk idrotts styrning är underbar.

Veckans udda reträtt

England vill inte ha kvar Phil Neville och Phil Neville vill inte vara kvar. Ändå ska förbundskaptenen vara kvar till nästa sommar och därmed ta hand om OS.

Veckans regisserade dokumentär

Precis som många andra kastade jag mig över ”The Last Dance” när avsnitt 1 och 2 kom ut på Netflix i måndags. Dokumentären över tio delar ska skildra Chicago Bulls säsongen 1997-98 men även återblickar där en hel rad av huvudpersonerna som Michael Jordan, Phil Jackson, Scottie Pippen och Dennis Rodman är med. Kan inte säga annat än att de två första avsnitten höll hög klass och det är uppenbart en oerhört påkostad produktion. Dessutom har man tillgång till över 500 inspelade timmar från den sista säsongen för mästarlaget och som legat i ett kassavalv sedan dess. Det var NBA som skickade ett filmteam att bevaka Bulls under säsongen. Materialet har aldrig tidigare visats och nyckeln till det är Michael Jordan som skulle lämna klartecken till att släppa det, enligt amerikanska medier. Nu är det ESPN som gör de tio avsnitten ihop med basketligan NBA, produktionsbolaget Mandalay Sports Media och med Netflix som någon slags partner. Dessutom är ett bolag som heter Jump23 involverat och det är Michael Jordans egna bolag. Dessutom är två av hans närmaste medarbetare med som producenter: Curtis Polk and Estee Portnoy. Ja, ni fattar. Jordan har mer än ett finger med i dokumentären och det är inte konstigt att han är rejält intervjuad i avsnitten. Han var nästan Chicago Bulls under åren då man tog sex NBA-titlar. I USA spekulerar man en del om dokumentären är Jordans sätt att markera en gång för alla att han och Bulls var bäst. Att alla andra jämförelser med lag som LA Lakers eller stjärnor som Kobe Bryant, LeBron James och Shaquille O'Neal haltar. Ta bara att filmens producent flyger och träffar Jordan samma dag som LeBron James åker med NBA-bucklan genom Cleveland 2016. Onekligen en fin detalj. Var det hotet från en då hyllad James som fick Jordan att gå med på att släppa materialet? Och själv ställa upp? Nu betyder givetvis inte Jordans inflytande att det är dåligt, men för egen del vill jag gärna veta på vad det är jag ser. Det vill säga ingen fristående dokumentär utan något där huvudpersonen har ett kraftfullt inflytande. Vad finns med och vad finns inte med? Jordan framstår verkligen inte bara som trevlig när han fettmobbar Bulls manager eller är stenhård mot sina lagkamrater. Om den är värd att se? Givetvis, men det kan vara bra att ha perspektivet att Jordan har inflytande över att materialet släpptes och att han själv är med och producerar. Dessutom är även NBA med på ett hörn.

Veckans streaming

Förutom ”The Last Dance” såg jag serien om NFL-stjärnan Aaron Hernandez som dömdes för mord under sin karriär och sedermera tog livet av sig i fängelset. En mycket sorglig historia.

Veckans låt

”Light Of Love” – Florence + The Machine.

Veckans siffror

3. Antalet fotbollsklubbar som hittills gått i konkurs i Europa efter coronautbrottet. Belgiska Lokeren, Rhyl FC från Wales och slovakiska MSK Zilina har alla fått packa ihop och sedan var det garanterat inte bara viruset. Snarare hade väl klubbarna svag ekonomi från start och klarade inte påfrestningarna när ekonomin säckade ihop. Det lär tyvärr bli fler.

Veckans Leeds United

Klubben uppkallar en läktare efter Norman Hunter som gick bort i förra veckan. Framöver kallas den The Norman Hunter South Stand. Helt rätt.

Veckans poddintervju

Landslagets Hanna Glas är gäst i måndagens kommande avsnitt. Backen talar om flytten till Bayern München, om att inte ge upp trots TRE korsbandsskador och om att se fram emot fem raka mästerskapsår. Sedan tidigare finns över 260 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.